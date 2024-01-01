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Главная » Файлы » Софт » Разное

Региональная автомобильная поисковая система 2.05.30

Загрузить, скачать Разное, Региональная автомобильная поисковая система 2.05.30 бесплатно.

Скачать Региональная автомобильная поисковая система 2.05.30 бесплатно

Региональная автомобильная поисковая система 2.05.30 бесплатно и без регистрации

Региональная автомобильная поисковая система 2.05.30 download free
01.06.2011, 08:15


Региональная автомобильная поисковая система (РАПС) предназначена для определения принадлежности государственных регистрационных знаков тому или иному типу транспортного средства, регистрации его в определенном административном регионе страны (России, Белоруссии или Украины), примерной дате выдачи и возможной принадлежности физическому, юридическому лицу или государственному ведомству (Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Дипломатическому представительству, Государственной транспортной компании и т.д.). Целью применения программы не является уточнение сведений о конкретном владельце, что не нарушает конституционных прав и свобод о неприкосновенности частной жизни, но в то же время помогает максимально сузить область поиска интересующего автомобильного номера.

Добавлено:
- Функция сохранения настроек приложения;
- Описание ГРН типа 4 для Украины;
- Описание ГРН типа 9 для Украины.

Исправлено:
- Зависание приложения (до 10 секунд) на время запроса проверки ТС на угон в модуле
"Проверка VIN на соответствие". Добавлена многопоточность в модуле и анимация запроса;
- Незначительные ошибки.

Статус программы: Бесплатная
Операционка: Windows 7, Vista, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик: Андрей Гаврилюк
Последнее обновление: 30.05.2011
Категории программы: Поиск информации
Размер файла: 2.4 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 2708A520ADDAB52DC9C79C6D409DEF20

Скачать бесплатно: Региональная автомобильная поисковая система 2.05.30



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Категория: Разное | Добавил: Arkadievich | Теги: автомобильного, 2.05.30, поисковая, поиск, система, номера, интересующего, Региональная, автомобильная
Просмотров: 1493 | Загрузок: 1486 | Рейтинг: 5.0/1 |

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для определения принадлежности государственных регистрационных знаков тому или иному типу транспорт
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