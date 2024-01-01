Скачать Региональная автомобильная поисковая система 2.05.30 бесплатно





Региональная автомобильная поисковая система (РАПС) предназначена для определения принадлежности государственных регистрационных знаков тому или иному типу транспортного средства, регистрации его в определенном административном регионе страны (России, Белоруссии или Украины), примерной дате выдачи и возможной принадлежности физическому, юридическому лицу или государственному ведомству (Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Дипломатическому представительству, Государственной транспортной компании и т.д.). Целью применения программы не является уточнение сведений о конкретном владельце, что не нарушает конституционных прав и свобод о неприкосновенности частной жизни, но в то же время помогает максимально сузить область поиска интересующего автомобильного номера.



Добавлено:

- Функция сохранения настроек приложения;

- Описание ГРН типа 4 для Украины;

- Описание ГРН типа 9 для Украины.



Исправлено:

- Зависание приложения (до 10 секунд) на время запроса проверки ТС на угон в модуле

"Проверка VIN на соответствие". Добавлена многопоточность в модуле и анимация запроса;

- Незначительные ошибки.



Статус программы: Бесплатная

Операционка: Windows 7, Vista, XP

Интерфейс: Русский

Разработчик: Андрей Гаврилюк

Последнее обновление: 30.05.2011

Категории программы: Поиск информации

Размер файла: 2.4 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 2708A520ADDAB52DC9C79C6D409DEF20



Скачать бесплатно: Региональная автомобильная поисковая система 2.05.30



Download Upload24.net - Quickly, conveniently and free of charge!

Download FileSonic.com

Download Turbobit.net



.



. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.