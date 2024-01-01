Скачать Региональная автомобильная поисковая система 2.05.30 бесплатно

Региональная автомобильная поисковая система 2.05.30
01.06.2011, 08:15
Региональная автомобильная поисковая система (РАПС) предназначена для определения принадлежности государственных регистрационных знаков тому или иному типу транспортного средства, регистрации его в определенном административном регионе страны (России, Белоруссии или Украины), примерной дате выдачи и возможной принадлежности физическому, юридическому лицу или государственному ведомству (Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Дипломатическому представительству, Государственной транспортной компании и т.д.). Целью применения программы не является уточнение сведений о конкретном владельце, что не нарушает конституционных прав и свобод о неприкосновенности частной жизни, но в то же время помогает максимально сузить область поиска интересующего автомобильного номера.
Добавлено: - Функция сохранения настроек приложения; - Описание ГРН типа 4 для Украины; - Описание ГРН типа 9 для Украины.
Исправлено: - Зависание приложения (до 10 секунд) на время запроса проверки ТС на угон в модуле "Проверка VIN на соответствие". Добавлена многопоточность в модуле и анимация запроса; - Незначительные ошибки.
Статус программы: Бесплатная Операционка: Windows 7, Vista, XP Интерфейс: Русский Разработчик: Андрей Гаврилюк Последнее обновление: 30.05.2011 Категории программы: Поиск информации Размер файла: 2.4 Mb Восстановление: 10% MD5: 2708A520ADDAB52DC9C79C6D409DEF20
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