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CSS: 100 и 1 совет

Загрузить, скачать Обучающие, CSS: 100 и 1 совет бесплатно.

Скачать CSS: 100 и 1 совет бесплатно

CSS: 100 и 1 совет бесплатно и без регистрации

CSS: 100 и 1 совет download free
16.06.2011, 10:13


«CSS: 100 и 1 совет» представляет интерес для веб-дизайнеров и разработчиков, у которых нет времени на штудирование огромного количества теоретических материалов при создании собственного сайта. Это сборник готовых решений наиболее распространенных проблем, которые можно сразу применить на практике; более того, они могут послужить основой для разработки собственных методов. Здесь представлены ответы на сложные вопросы и практические методы использования CSS, примеры создания сложных макетов страниц, элементов навигации и форм, решение проблем, связанных с особенностями различных броузеров.
 Чтение книги не требует специальной подготовки: первая глава содержит обзор основных особенностей CSS, но в дальнейшем сложность приводимых методов постепенно возрастает, так что наличие у читателя базовых знаний CSS существенно облегчит восприятие материала.

 Третье издание полностью пересмотрено и обновлено с целью охвата новейших технологий и особенностей самых современных броузеров, включая Firefox 3 и Internet Explorer 8. Данную книгу можно использовать как справочник для поиска подходящего решения при создании сайта и тем самым выиграть время и сдать проект в срок.

Автор: Рейчел Эндрю
Название: CSS 100 и 1 совет
Издательство: Символ-Плюс
Год: 2010
Формат: PDF
Размер: 7.49 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 1DEEEAF8842836DF6494227C645F9339

Скачать бесплатно: книгу CSS. 100 и 1 совет



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Категория: Обучающие | Добавил: Arkadievich | Теги: Css, учебник, разработчиков, совет, эндрю, дл, я веб-дизайнеров, 101, рейчел
Просмотров: 1360 | Загрузок: 1353 | Рейтинг: 5.0/1 |
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Cборник готовых решений наиболее распространенных проблем, их можно сразу применить на практике
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