



«CSS: 100 и 1 совет» представляет интерес для веб-дизайнеров и разработчиков, у которых нет времени на штудирование огромного количества теоретических материалов при создании собственного сайта. Это сборник готовых решений наиболее распространенных проблем, которые можно сразу применить на практике; более того, они могут послужить основой для разработки собственных методов. Здесь представлены ответы на сложные вопросы и практические методы использования CSS, примеры создания сложных макетов страниц, элементов навигации и форм, решение проблем, связанных с особенностями различных броузеров.

Чтение книги не требует специальной подготовки: первая глава содержит обзор основных особенностей CSS, но в дальнейшем сложность приводимых методов постепенно возрастает, так что наличие у читателя базовых знаний CSS существенно облегчит восприятие материала.



Третье издание полностью пересмотрено и обновлено с целью охвата новейших технологий и особенностей самых современных броузеров, включая Firefox 3 и Internet Explorer 8. Данную книгу можно использовать как справочник для поиска подходящего решения при создании сайта и тем самым выиграть время и сдать проект в срок.



Автор: Рейчел Эндрю

Название: CSS 100 и 1 совет

Издательство: Символ-Плюс

Год: 2010

Формат: PDF

Размер: 7.49 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 1DEEEAF8842836DF6494227C645F9339



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