«CSS: 100 и 1 совет» представляет интерес для веб-дизайнеров и разработчиков, у которых нет времени на штудирование огромного количества теоретических материалов при создании собственного сайта. Это сборник готовых решений наиболее распространенных проблем, которые можно сразу применить на практике; более того, они могут послужить основой для разработки собственных методов. Здесь представлены ответы на сложные вопросы и практические методы использования CSS, примеры создания сложных макетов страниц, элементов навигации и форм, решение проблем, связанных с особенностями различных броузеров. Чтение книги не требует специальной подготовки: первая глава содержит обзор основных особенностей CSS, но в дальнейшем сложность приводимых методов постепенно возрастает, так что наличие у читателя базовых знаний CSS существенно облегчит восприятие материала.
Третье издание полностью пересмотрено и обновлено с целью охвата новейших технологий и особенностей самых современных броузеров, включая Firefox 3 и Internet Explorer 8. Данную книгу можно использовать как справочник для поиска подходящего решения при создании сайта и тем самым выиграть время и сдать проект в срок.
Автор: Рейчел Эндрю Название: CSS 100 и 1 совет Издательство: Символ-Плюс Год: 2010 Формат: PDF Размер: 7.49 Mb Восстановление: 10% MD5: 1DEEEAF8842836DF6494227C645F9339