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Реклама СССР против Минздрава РФ
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|15.08.2011, 20:06
Весёлая, юморная, наивная, забавная и всегда грустная,- для тех, кто помнит эти плакаты, ту жизнь, хорошее и плохое, но такое родное и увы утраченное н а в с е г д а :(
Формат: JPG
Количество: 135 шт.
Разрешение: ~400x800
Размер: 8.96 Mb
Скачать бесплатно: Реклама СССР против Минздрава РФ
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Категория: Разное | Добавил: Arkadievich
| Теги: сигареты, старые, реклама, Водка, открытки, ссср, сидр, плакаты
|Просмотров: 2393 | Загрузок: 2386
| Рейтинг: 5.0/1 |
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