



Весёлая, юморная, наивная, забавная и всегда грустная,- для тех, кто помнит эти плакаты, ту жизнь, хорошее и плохое, но такое родное и увы утраченное н а в с е г д а :(































Формат: JPG

Количество: 135 шт.

Разрешение: ~400x800

Размер: 8.96 Mb



Скачать бесплатно: Реклама СССР против Минздрава РФ





Скачать с Turbobit.net

Скачать с Upload24.net - быстро, удобно и бесплатно!





.





. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.