Рисунки, иллюстрации, открытки, в исполнении художницы - иллюстратора Татьяны Дорониной
Красивы, сексуальны и очаровательны рисунки девушек в национальных одеждах в сочетании с лёгким мистицизмом.
Рисунки радуют насыщенными яркими цветами, красивыми лицами и интересными сюжетами. Очень насыщенная, богатая колористика. Образы полны жизни и оптимизма.
Надеюсь, что замечательные работы арт художницы - иллюстратора Татьяны Дорониной, доставят Вам истинное удовольствие.
Многие работы или их детали вполне могут пригодяться для Ваших постов и оформительных работ.
Автор: художница - иллюстратор Татьяна Доронина
Стиль: Книжная графика.
Техника: Растровая (цифровая) графика.
Тип: Иллюстрация
Количество: 166 шт
Разрешение: 304 x 467 ~ 1772 x 1896
Формат: JPG
Размер: 41.3 Mb
Скачать бесплатно: Очень красивые рисунки и иллюстрации Татьяны Дорониной
16.08.2011
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