



Рисунки, иллюстрации, открытки, в исполнении художницы - иллюстратора Татьяны Дорониной



Красивы, сексуальны и очаровательны рисунки девушек в национальных одеждах в сочетании с лёгким мистицизмом.



Рисунки радуют насыщенными яркими цветами, красивыми лицами и интересными сюжетами. Очень насыщенная, богатая колористика. Образы полны жизни и оптимизма.



Надеюсь, что замечательные работы арт художницы - иллюстратора Татьяны Дорониной, доставят Вам истинное удовольствие.



Многие работы или их детали вполне могут пригодяться для Ваших постов и оформительных работ.









































Автор: художница - иллюстратор Татьяна Доронина

Стиль: Книжная графика.

Техника: Растровая (цифровая) графика.

Тип: Иллюстрация

Количество: 166 шт

Разрешение: 304 x 467 ~ 1772 x 1896

Формат: JPG

Размер: 41.3 Mb



Скачать бесплатно: Очень красивые рисунки и иллюстрации Татьяны Дорониной



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16.08.2011



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