AIMP - это многофункциональный аудио центр. Благодаря встроенным утилитам, вы легко сможете перекодировать музыку из одного формата в другой, записать звук с микрофона или другого звукового устройства, отредактировать тэги музыкальных файлов, а так же группой переименовать или отсортировать их. AIMP2 базируется на известном аудио движке BASS - вы с легкостью можете подключить плагины от этой библиотеки к AIMP. AIMP - это отличный аудио плеер с поддержкой: скинов, многих музыкальных форматов и плюс, имеющий встроенные утилиты для работы со звуком. AIMP победил в «Софт года 2007» в номинациях «Интерфейс» и «Функциональность».



Основные плюсы:

* Функциональность, малый размер и минимальное использование системных ресурсов.

* Поддержка большого количества форматов музыки: MP1, MP2, MP3, MPC / MP+, AAC, AC3, Ogg, FLAC,APE, WavPack, Speex, WAV, CDA, WMA, S3M, XM, MOD, IT, MO3, MTM, UMX...

* 18-ти полосный эквалайзер и встроенные звуковые эффекты: Reverb, Flanger, Chorus, Pitch, Tempo, Echo, Speed.

* 32-битная обработка звука для достижения наилучшего качества.

* Поддержка модулей расширения функциональности. Вы можете добавить новые утилиты и расширить уже имеющиеся, подключить плагины Input, Gen, DSP от WinAmp.

* Выключение компьютера. Вы можете лечь спать под любимую музыку, установив выключение компьютера по таймеру или по окончанию воспроизведения.

* Интернет-радио. Слушай и записывай!

* Многоязыковой интерфейс.

* Многопользовательский режим.

* Редактор тэгов. Вы легко можете редактировать теги аудио файлов, а также переименовать файлы группой, отсортировать по заданному шаблону или применить значения тэгов к группе файлов.

* Аудио библиотека. Представляет собой органайзер музыкальных файлов, который позволит вам с легкостью упорядочить вашу музыку, выставить оценки прослушанным композициям, вести статистику воспроизведения.



Changes in AIMP 3.00.900 Beta 3:

+ Скин-движок: Добавлена возможность задать подсвеченное состояние вкладок плейлиста в качестве 3-его и 4-го кадра текстуры

+ Скин-движок: Добавлена возможность изменения порядка элементов на контейнере по оси Z

+ Скин-движок: Добавлена возможность изменения расстояния между вкладками плейлиста

+ Скин-движок: Добавлена возможность указать шрифт для активной проигрываемой вкладки плейлиста

+ Ядро: Добавлена возможность сохранения тегов в проигрываемый в одном из приложений AIMP3 файл

* Обновлены локализации

* Звуковой движок: Улучшен алгоритм расчета Replay Gain значения на лету

* Плейлист: Увеличена скорость загрузки плейлистов в формате .aimppl на 25%

* Скин-движок: Отрисовка текста ускорена в два раза

- Исправлено: Автоматический переход на следующий трек не срабатывает при прослушивании онлайн-плейлистов

- Исправлено: Будильник игнорирует настройки добавления файлов в плейлист

- Исправлено: Задержка перед стартом воспроизведения файла в формате AAC

- Исправлено: Плеер пропускает небольшой кусок трека при снятии с паузы

- Исправлено: Информационная лента - Настройки не сохраняются в некоторых случаях

- Исправлено: Информационная лента - Не показывается оценка аудио файла

- Исправлено: Не добавляются в плейлист отличные от .CDA файлы при импортировании CD\DVD

- Исправлено: Некорректно рассчитывается длительность некоторых файлов в формате WMA

- Исправлено: Некорректно парсятся некоторые плейлисты в формате M3U / M3U8

- Исправлено: Некорректно парсятся метаданные с некоторых интернет-радио станций

- Исправлено: Некорректно работает навигация по файлам размером больше 2 ГБайт

- Исправлено: Некорректно раскручиваются файлы разметки CUE, описывающие несколько многотрековых файлов

- Исправлено: Некоторые файлы в формате APE не могут быть воспроизведены

- Исправлено: Медленная запись тегов в файлы большого размера

- Исправлено: Опция "останавливать воспроизведение при удалении файла" игнорируется в случае закрытия вкладки плейлиста

- Исправлено: Плеер зависает при переключении между файлам в формата DTS 5.1

- Исправлено: Плеер начинает воспроизведение после физического удаления файла из плейлиста, даже если он был остановлен

- Исправлено: Плеер не видит файлы в формате .M4B

- Исправлено: Треск при переходе с трека на трек с включенным ReplayGain

- Исправлено: Файлы в формате .CDA не открываются в плеере по двойному клику в Windows Explorer

- Исправлено: Файлы разметки (CUE) не извлекались из аудио файлов размером больше 2 ГБайт

- Исправлено: Файлы размером больше 2 ГБайт не проигрываются при включенном кэшировании

- Исправлено: Фонотека строит отчет очень долго

- Исправлено: Фонотека - не сохраняется положение данных в таблице при применении / удалении меток

- Исправлено: Фонотека - в некоторых случаях сбрасывались параметры учета прослушиваний

- Исправлено: Утечка, возникающая в некоторых случаях при добавлении файлов в плейлист

- Исправлено: CD-TEXT парсится некорректно

- Исправлено: PluginsAPI - Данные для визуализаций рассчитывались некорректно в некоторых случаях

- Исправлено: PluginsAPI - Информация об оценке файла не заносится в AIMP2_RemoteInfo объект

- Исправлено: Мелкие ошибки и недоработки



Операционная система: Windows® 2000/XP/Vista/7

Год выхода: 2011

Версия: 3.00.900 Beta 3 Portable

Язык интерфейса: Multilanguage/Русский

Лекарство: Не требуется (freeware)

Размер: 4.82 Mb

Восстановление: 10%



