EVGA Precision служит для работы с видеокартами, их настройкой и разгоном, производителя EVGA, так и остальных вендоров. Поддерка версий GeForce 6,7,8,9, а так же 200 и 400 на основе чипов nVIDIA. Свойства утилиты схожи с большинством аналогичных программ, хотя в частично ограниченны. Полностью организована поддержка всех операционных систем Windows XP/Vista 86x и 64x битных версий. Утилита создана на новых компонентах версий RivaTuner. Помимо этого, сканер температуры и частот, экранная индикация базируется на RivaTunerStatisticsServer.
Возможности EVGA Precision: управляет частотами ядра и памяти, так же и шейдерным блоком (раздельно и одновременно) скоростями оборотов вентилятора управляет, как в автоматическм, так и ручном режиме для игр отображает экранную индикацию в настоящем времени (температура, мониторинг частот, скорость кадров) поддерживает LCD-дисплеи и клавиатуры от производителя Logitech отображает информацию об устройствах, драйверов, режиме SLI, BIOS реализована возможность смены скинов интерфейса программы
Год выпуска: 2011 ОС: Windows 2000/XP/Vista/7 Язык интерфейса: русский Лекарство: не требуется (Freeware) Сайт программы: evga.com Размер: 6.51 Mb Восстановление: 10% MD5: 930CAFE4DEFF120850D63F52F147ADCC