



EVGA Precision служит для работы с видеокартами, их настройкой и разгоном, производителя EVGA, так и остальных вендоров. Поддерка версий GeForce 6,7,8,9, а так же 200 и 400 на основе чипов nVIDIA. Свойства утилиты схожи с большинством аналогичных программ, хотя в частично ограниченны. Полностью организована поддержка всех операционных систем Windows XP/Vista 86x и 64x битных версий. Утилита создана на новых компонентах версий RivaTuner. Помимо этого, сканер температуры и частот, экранная индикация базируется на RivaTunerStatisticsServer.



Возможности EVGA Precision:

управляет частотами ядра и памяти, так же и шейдерным блоком (раздельно и одновременно)

скоростями оборотов вентилятора управляет, как в автоматическм, так и ручном режиме

для игр отображает экранную индикацию в настоящем времени (температура, мониторинг частот, скорость кадров)

поддерживает LCD-дисплеи и клавиатуры от производителя Logitech

отображает информацию об устройствах, драйверов, режиме SLI, BIOS

реализована возможность смены скинов интерфейса программы











Год выпуска: 2011

ОС: Windows 2000/XP/Vista/7

Язык интерфейса: русский

Лекарство: не требуется (Freeware)

Сайт программы: evga.com

Размер: 6.51 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 930CAFE4DEFF120850D63F52F147ADCC



Скачать программу EVGA Precision 2.0.3 (6.51 Mb):



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