



В книге описаны различные виды бань и воздействие атмосферы бани на разные системы организма человека. Также приведено действие эффекта закаливания, раскрыты некоторые секреты водных процедур. Большое внимание уделено процессам, происходящим при дыхании.



ОГЛАВЛЕНИЕ



КАКАЯ БАНЯ ЛУЧШЕ?

Русская баня

Восточная баня

Японская баня

Финская баня

Ирландская баня

Экзотические бани

Американская баня

ВОЗДЕЙСТВИЕ БАНИ НА ОРГАНИЗМ

Кожа

Органы дыхания

Мышцы

Суставно-связочный аппарат

Пищеварительная система

Влияние бани на систему выделения

ЦЕЛЕБНЫЙ ЭФФЕКТ ЗАКАЛИВАНИЯ

СЕКРЕТЫ ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР



Автор: И.П. Неумывакин

Издание: Диля, 2010

ISBN: 5-88503-313-8

Формат: DjVu

Страниц: 224

Качество: хорошее



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