В книге описаны различные виды бань и воздействие атмосферы бани на разные системы организма человека. Также приведено действие эффекта закаливания, раскрыты некоторые секреты водных процедур. Большое внимание уделено процессам, происходящим при дыхании.
ОГЛАВЛЕНИЕ
КАКАЯ БАНЯ ЛУЧШЕ?
- Русская баня
- Восточная баня
- Японская баня
- Финская баня
- Ирландская баня
- Экзотические бани
- Американская баня
ВОЗДЕЙСТВИЕ БАНИ НА ОРГАНИЗМ
- Кожа
- Органы дыхания
- Мышцы
- Суставно-связочный аппарат
- Пищеварительная система
- Влияние бани на систему выделения
ЦЕЛЕБНЫЙ ЭФФЕКТ ЗАКАЛИВАНИЯ
СЕКРЕТЫ ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР
Автор: И.П. Неумывакин
Издание: Диля, 2010
ISBN: 5-88503-313-8
Формат: DjVu
Страниц: 224
Качество: хорошее
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