Большая коллекция отличных текстур и фоновых заливок для Adobe Photoshop и дизайна (246 шт.)
- Brick (кирпич) - 38 шт.
- Fabrics (сукно) - 23 шт.
- Glass (стекло) - 20 шт.
- Old paper (старая бумага) - 62 шт.
- Plaster (штукатурка) - 17 шт.
- Skin (кожа) - 26 шт.
- Wood (дерево) - 24 шт.
- Fantastic Realism (фантастический реализм) - 6 шт.
- Abstract (абстракция) - 6 шт.
- Film Frame (кадры старой плёнки) - 6 шт.
- Poster Art (арт плакаты) - 6 шт.
- Sci-Fi (научная фантастика) - 6 шт.
- X-tra (экстрим) - 6 шт.
Формат: JPG/PNG
Количество: 246 шт.
Разрешение: Разное
Размер: 593 Mb
Восстановление: 10%
Скачать бесплатно: Текстуры и фоновые заливки 2011
Ссылки обновлены 12.02.2013
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