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Paint.NET 3.5.8 + 25 Plagins RUS
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|16.05.2011, 15:19
Paint.NET - простой, но мощный и удобный редактор графики. Позиционируется как отличная замена стандартному Microsoft Paint из поставки Windows. Поддерживаемые форматы: BMP, IPEG, PNG, TIF, GIF, TGA и собственный формат PDN.
Основные возможности: работы со слоями, применение эффектов, работа со сканером и камерой, коррекция красных глаз, масштабирование от 1% до 3200%. Возможно расширение плагинами. Для работы Paint.NET требуется Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1.
Интерфейс - многоязычный.
Paint.NET имеет ряд преимуществ, отличающих его от конкурентов:
программа бесплатна для распространения и использования;
оптимизирован для работы с двуядерными и четырехядерными процессорами;
имеет удобный интерфейс, похожий на Photoshop;
позволяет работать с несколькими документами одновременно;
поддерживает работу со слоями;
прост в использовании.
Дополнительно в архив включены 25 плагинов (рус) по работе с графикой и текстом.
Автор: dotPDN LLC
Обновлено: 2011-03-06
Версия Windows: XP, 2003, Vista. 7
Русификатор: Не нужен
Размер: 19.1 Mb
Скачать Paint.NET 3.5.8 + 25 Plagins RUS
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Категория: Графика | Добавил: Arkadievich
|Просмотров: 2285 | Загрузок: 2278
| Рейтинг: 5.0/1 |
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