



Paint.NET - простой, но мощный и удобный редактор графики. Позиционируется как отличная замена стандартному Microsoft Paint из поставки Windows. Поддерживаемые форматы: BMP, IPEG, PNG, TIF, GIF, TGA и собственный формат PDN.

Основные возможности: работы со слоями, применение эффектов, работа со сканером и камерой, коррекция красных глаз, масштабирование от 1% до 3200%. Возможно расширение плагинами. Для работы Paint.NET требуется Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1.

Интерфейс - многоязычный.



Paint.NET имеет ряд преимуществ, отличающих его от конкурентов:

программа бесплатна для распространения и использования;

оптимизирован для работы с двуядерными и четырехядерными процессорами;

имеет удобный интерфейс, похожий на Photoshop;

позволяет работать с несколькими документами одновременно;

поддерживает работу со слоями;

прост в использовании.



Дополнительно в архив включены 25 плагинов (рус) по работе с графикой и текстом.







Автор: dotPDN LLC

Обновлено: 2011-03-06

Версия Windows: XP, 2003, Vista. 7

Русификатор: Не нужен

Размер: 19.1 Mb



Скачать Paint.NET 3.5.8 + 25 Plagins RUS





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