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Главная » Файлы » Софт » Система

SpeedFan 4.43

Загрузить, скачать Система, SpeedFan 4.43 бесплатно.

Скачать SpeedFan 4.43 бесплатно

SpeedFan 4.43 бесплатно и без регистрации

SpeedFan 4.43 download free
02.06.2011, 00:44


Описание программы SpeedFan

 Главная цель SpeedFan - это показать пользователю, что программа действительно наблюдает за его машиной. Когда приложение свернуто, считывается температура (показывается по щелчку правой кнопкой мыши на рабочем столе). Когда окно Speedfan открыто, Вы можете увидеть намного больше. От скорости вращения вентиляторов до полного контроля напряжения, Вы можете рассмотреть любой из вентиляторов в отдельности и все их вместе.

 Если жёсткий диск Вашего компьютера поддерживает измерение температуры, SpeedFan покажет Вам её, а также температуру центрального процессора, чипсета и других компонентов системного блока.

 Помимо функции контроля SpeedFan имеет возможность изменять скорость вращения вентиляторов, в том числе автоматически, в зависимости от температуры внутри системного блока.

Несколько ключевых особенностей:
• Обрабатывает почти любое количество Южных Мостов.
• Обрабатывает почти любое количество аппаратных датчиков.
• Обрабатывает почти любое количество считываний температуры.
• Обрабатывает почти любое количество считываний напряжения.
• Обрабатывает почти любое количество считываний скорости вентиляторов.
• Обрабатывает почти любое количество PWMs.

Версия: 4.40
 · Улучшена идентификация Winbond W83667HG.
 · Теперь у W83667HG есть своя собственная поддержка кода.
 · W83667HG режим PWM теперь настройки программы работают должным образом и могут использоваться, для изменения скорости кулера.
 · Исправлена незначительная ошибка, которая возникала при определении температуры EMCT03.
 · От Intel Document TPWS002 полностью включены данные о значениях Tjmax.
 · Добавлена поддержка определения кулера ADP3228.
 · Теперь AdvSmart больше не тормозит привод, если у SMART данных есть неверные контрольные суммы.

Автор: Alfredo Milani-Comparetti
Языки: Английский и русский
Лицензия: Freeware (Бесплатно)
Системы: Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7
Размер: 2.16 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 6FDE24AA960008140063696BE13A2F3E

Скачать бесплатно: SpeedFan 4.43



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Категория: Система | Добавил: Arkadievich | Теги: центрального, скорость, чипсета, жёсткого, вентиляторов, температуру, напряжение, speedfan, процессора, 4.43
Просмотров: 1512 | Загрузок: 1505 | Рейтинг: 0.0/0 |

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показывает Вам скорость вентиляторов, напряжение и температуру чипсета
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