Take Command LE - расширенная командная строка, предлагает новый подход к работе в Windows, в результате чего пользователи могут почувствовать всю силу командной строки и простоту использования интерфейса Windows. Take Command / LE поддерживает существующие команды CMD.EXE и пакетные файлы и добавляет тысячи новых функций, что дает вам больше мощности и гибкости, чем вы могли себе представить.
Take Command добавляет такие функции, как обширная контекстно-зависимая интерактивная справка, плагины, псевдонимы для часто используемых команд, мощный редактор командной строки, история и расширенный поиск.
Take Command LE расширяет команды обработки файлов, что дает вам возможность копировать, перемещать, удалять несколько файлов с помощью одной команды. Вы можете выбрать или исключить файлы из любой команды по дате, времени, размеру и расширенной маске.
Профессиональная версия добавляет поддержку FTP и HTTP, интерактивный отладчик, более 40 дополнительных внутренних команд и 130 дополнительных внутренних переменных и функций. Что нового в текущей версии: Более быстрый запуск и отображение, новые вкладки панелей инструментов, поддержка широкого набора символов
OS: Win All Интерфейс: ENG/RUS Лекарство: есть Размер: 8.31 Mb Восстановление: 10% Скачать бесплатно: Take Command LE 12.11.70