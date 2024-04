Take Command LE - расширенная командная строка, предлагает новый подход к работе в Windows, в результате чего пользователи могут почувствовать всю силу командной строки и простоту использования интерфейса Windows. Take Command / LE поддерживает существующие команды CMD.EXE и пакетные файлы и добавляет тысячи новых функций, что дает вам больше мощности и гибкости, чем вы могли себе представить.



Take Command добавляет такие функции, как обширная контекстно-зависимая интерактивная справка, плагины, псевдонимы для часто используемых команд, мощный редактор командной строки, история и расширенный поиск.



Take Command LE расширяет команды обработки файлов, что дает вам возможность копировать, перемещать, удалять несколько файлов с помощью одной команды. Вы можете выбрать или исключить файлы из любой команды по дате, времени, размеру и расширенной маске.



Профессиональная версия добавляет поддержку FTP и HTTP, интерактивный отладчик, более 40 дополнительных внутренних команд и 130 дополнительных внутренних переменных и функций.



Что нового в текущей версии:

Более быстрый запуск и отображение, новые вкладки панелей инструментов, поддержка широкого набора символов







OS: Win All

Интерфейс: ENG/RUS

Лекарство: есть

Размер: 8.31 Mb

Восстановление: 10%



Скачать бесплатно: Take Command LE 12.11.70





Скачать с DepositFiles.com

Скачать с Turbobit.net

Скачать с Upload24.net



