



Жирок - данная программа предназначена для определения идеалного веса человека , путём вычисления (Рост + Возраст + Тип телосложения) на основе распространённых методов определения идеального веса :



1) Определение идеального веса человека методом "Лоренца";

2) Определение идеального веса человека методом "Брока";

3) Определение идеального веса человека методом "Поттона";

4) Определение идеального веса человека методом "Бонгада";

5) Определение идеального веса человека методом Росто-возрастного показателя Профессора "Петровского";

6) Определение идеального веса человека методом "Росто-весового показателя";

7) Определение идеального веса человека методом "Таблицы Егорова - Левитского".

8) Определение идеального веса человека методом "Таблицы Metropolitan Life Insuranse Co".



С помощью программы Вы сможете определить крепость телосложения по формуле "Пинье".







Автор: Фоминых Геннадий

Языки: Английский и русский

Лицензия: Freeware ( Бесплатная регистрация )

Бесплатный ключ: в файле справки

Файл справки: русский

ОС: Windows XP / Vista / 7

Размер: 3.1 Mb



Скачать бесплатно Жирок 1.3 Final:





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