Жирок - данная программа предназначена для определения идеалного веса человека, путём вычисления (Рост + Возраст + Тип телосложения) на основе распространённых методов определения идеального веса :
1) Определение идеального веса человека методом "Лоренца";
2) Определение идеального веса человека методом "Брока";
3) Определение идеального веса человека методом "Поттона";
4) Определение идеального веса человека методом "Бонгада";
5) Определение идеального веса человека методом Росто-возрастного показателя Профессора "Петровского";
6) Определение идеального веса человека методом "Росто-весового показателя";
7) Определение идеального веса человека методом "Таблицы Егорова - Левитского".
8) Определение идеального веса человека методом "Таблицы Metropolitan Life Insuranse Co".
С помощью программы Вы сможете определить крепость телосложения по формуле "Пинье".
Автор: Фоминых Геннадий
Языки: Английский и русский
Лицензия: Freeware ( Бесплатная регистрация )
Бесплатный ключ: в файле справки
Файл справки: русский
ОС: Windows XP / Vista / 7
Размер: 3.1 Mb
Скачать бесплатно Жирок 1.3 Final:
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