



ОКВЭД (2010 г) - Бесплатная программа поиска кодов ОКВЭД, при регистрации Юридического лица и Индивидуального предпринимателя. Печатает P11001 (Лист М) и P21001 (Лист А).



При заполнении регистрационных документов надо учитывать три условия:



- Указываются все виды экономической деятельности юридического лица, которые подлежат внесению в Единый государственный реестр юридических лиц. Если их количество больше 10, то заполняется второй лист М заявления, больше 20 - третий лист М заявления и т.д.

- Указывается не менее 3 цифровых знаков Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.

- Первым указывается основной вид экономической деятельности.



Программа является портабельной, не требует установки, не засоряет систему и реестр.



Язык интерфейса: Русский

Автор программы: biland

Лицензия: FreeWare

Операционные системы: Windows 7, Vista, XP

Добавлена/Обновлена: 27 Июля 2010

Размер: 2.11 Mb



Скачать бесплатно ОКВЭД 0.9.7.5 (2010):



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