ОКВЭД (2010 г) - Бесплатная программа поиска кодов ОКВЭД, при регистрации Юридического лица и Индивидуального предпринимателя. Печатает P11001 (Лист М) и P21001 (Лист А).
При заполнении регистрационных документов надо учитывать три условия:
- Указываются все виды экономической деятельности юридического лица, которые подлежат внесению в Единый государственный реестр юридических лиц. Если их количество больше 10, то заполняется второй лист М заявления, больше 20 - третий лист М заявления и т.д. - Указывается не менее 3 цифровых знаков Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. - Первым указывается основной вид экономической деятельности.
Программа является портабельной, не требует установки, не засоряет систему и реестр.
Язык интерфейса: Русский Автор программы: biland Лицензия: FreeWare Операционные системы: Windows 7, Vista, XP Добавлена/Обновлена: 27 Июля 2010 Размер: 2.11 Mb Скачать бесплатно ОКВЭД 0.9.7.5 (2010):