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Главная » Файлы » Софт » Разное

ОКВЭД 0.9.7.5 (2010)

Загрузить, скачать Разное, ОКВЭД 0.9.7.5 (2010) бесплатно.

Скачать ОКВЭД 0.9.7.5 (2010) бесплатно

ОКВЭД 0.9.7.5 (2010) бесплатно и без регистрации

ОКВЭД 0.9.7.5 (2010) download free
27.08.2011, 17:11


ОКВЭД (2010 г) - Бесплатная программа поиска кодов ОКВЭД, при регистрации Юридического лица и Индивидуального предпринимателя. Печатает P11001 (Лист М) и P21001 (Лист А).

 При заполнении регистрационных документов надо учитывать три условия:

 - Указываются все виды экономической деятельности юридического лица, которые подлежат внесению в Единый государственный реестр юридических лиц. Если их количество больше 10, то заполняется второй лист М заявления, больше 20 - третий лист М заявления и т.д.
 - Указывается не менее 3 цифровых знаков Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.
 - Первым указывается основной вид экономической деятельности.

Программа является портабельной, не требует установки, не засоряет систему и реестр.

Язык интерфейса: Русский
Автор программы: biland
Лицензия: FreeWare
Операционные системы: Windows 7, Vista, XP
Добавлена/Обновлена: 27 Июля 2010
Размер: 2.11 Mb

Скачать бесплатно ОКВЭД 0.9.7.5 (2010):



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Категория: Разное | Добавил: Arkadievich | Теги: ОКВЭД, Ип, ЮЛ, 0.9.7.5, регистрации, кодов, поиска
Просмотров: 3731 | Загрузок: 3724 | Рейтинг: 0.0/0 |

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Программа поиска кодов ОКВЭД, при регистрации ЮЛ и ИП
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