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VideoCharge Studio - приложение, предназначенное для создания видео, оптимизированного для просмотра в Интернете. Videocharge Studio позволяет создавать видео-галереи, графические галереи, защищать видеофайлы с помощью "водяных знаков", редактировать видео. VideoCharge Studio представляет собой видеоредактор, который включает все необходимые функции редактирования: вырезка сцен, разбиение видео на части, создание эскизов к каждому клипу,применение фильтров для коррекции изображения и многое другое. VideoCharge Studio также генерирует HTML-код, необходимый для просмотра видео в Интернете, и позволяет выкладывать создаваемое видео на FTP-сервер.



Работа с файлами:

• Videocharge Studio поддерживает работу со всеми основными форматами видео, которые существуют в настоящее время. Программа позволяет создавать видео WMV, AVI, MPEG, MOV, FLV, SWF, MP4, 3GP, 3G2, MKV формата. Кроме того, утилита Studio работает со всеми основными графическими форматами.

• Программа имеет большое количество возможностей для создания видео и графические файлы. Вы можете создать несколько видео файлов различных форматов на основе одного видео файла, вырезать кадры из видео и сохранять их в виде графических файлов или просто процесс последовательность графических файлов. Кроме того, утилита предоставляет Studio возможность для создания видео-файлов и графических файлов (картинки создаются из первых или иной определенный период) для них в то же время.

• Программа оптимизирована для работы с большим количеством файлов: она может обрабатывать папки с файлами.

• Программа позволяет редактировать видео в режиме "Без - рекомпрессии"(Without - Recompression), что означает, что видео будет обработано в течение нескольких секунд и 100% качество изображения будет сохранено.

• Программа позволяет применять шаблоны для именования файлов и каталогов, так что можно использовать форматирование при создании имен файлов.

• Программа позволяет создать список изображений (графических файлов), который отображает несколько кадров из видео файла в виде таблицы и содержит мета информацию о видео файлов, таких как имя файла, размер, продолжительность и так далее.



Создание водяных знаков:

• Videocharge Studio ориентирован на создание видео с водяными знаками и включает в себя мощную работу по подготовке водяного знака на каждом кадре видео или графического файла.

• Вы можете создавать любые водяные знаки на основе графического файла или текста. Возможно установить время отображения водяного знака. Это время, когда ряд водяных знаков будет показано. Вы можете установить один временной диапазон или указать алгоритм появления водяных знаков на(например, случайно появление), или использовать SRT файл для чтения точной информации о времени появления/исчезновение водяных знаков и какой текст должен быть отображен (добавить субтитры в видео).

• Существует возможность установить способ появления/исчезновения водяных знаков, используя текст из текстового файла, который будет отображаться на видео, набор векторных водяных знаков движущихся по всему кадру (как видео-игры), применять различные эффекты, такие как тень, экструзия, тиснение, водяной знак на любой угол кадра по очереди, не дублировать водяной знак на протяжении всего кадра (эффект черепицы) и многое другое.

• Вы можете использовать анимированные изображения (GIF-файл) или любой видео файл в качестве водяного знака.

• При использовании режима "Без - рекомпрессии"(Without - Recompression), вы можете добавить водяные знаки на видео со случайным подмигиванием, если этот водяной знак должен отображаться на небольшом фрагменте видео.



Редактирование и правка изображения:

• Videocharge Studio включает в себя мощный набор фильтров для коррекции изображения и удобный механизм настройки параметров фильтра.

• Программа позволяет изменять видео или масштаб изображения без потери качества, установить пропорции, перевернуть видео или изображение, обрезать, применять автоматический контраст, авто уровни, установить гамму, контрастность, править цветовой баланс, править цвета. В последующем все корректировки для одного файла могут быть применены для группы файлов.

• Videocharge Studio позволяет размыть часть изображения или добавить пикселизации. В то же время можно привести к размыванию любого объекта, движущемуся по всему кадру, например, глаза персонажа. Для этого достаточно предварительного просмотра видео и сохранить движения размытия.







Видео-издание:

• Videocharge Studio представляет собой видео-редактор и включает в себя широкий спектр возможностей для видео-издания и монтажа.

• Вы можете разделить видео файл на несколько частей по времени или на определенное количество частей. Также возможно объединение нескольких видео-файлов и установить переключение между ними. Вы можете создать видео файл на основе графических файлов, а также вырезать сцены из видео файлов и аудио и сохранять их в виде отдельных файлов, удалить сцену или сцены из видео файла, вставлять видео клип на последовательность видео файлов, добавлять аудио (например, добавить фоновый звук) или изменить звук видео файла; вставлять изображения в видео-файл и установить сроки для его проявления.

• В режиме "Без - рекомпрессии" все операции редактирования могут быть объединены. В этом случае вы можете сохранить 100% от исходного качества видео и выполнять операции в течение нескольких минут.



Дополнительные возможности для создания файлов для WEB:

• Videocharge Studio это программа для веб мастеров и включает в себя функциональные возможности для генерации страниц HTML с созданным видео и графическими файлами, помещенными на них.

• Программа позволяет вырезать кадры из видео файлов, сохранять их в виде графических файлов, распространять файлы в каталогах и, используя HTML шаблоны, создавать необходимое количество страниц для просмотра графических файлов через Интернет. По аналогии, при создании видео-файла, программа создает видео-файла, эскизы для него и HTML страницу для просмотра этого файла через Интернет. Программа включает в себя переменные, которые позволят вам создать сайт любой сложности.

• Videocharge Studio позволяет создавать HTML страницы для просмотра видео с помощью флэш плеера или любого другого плеера, который применяется пользователем.

• Программа также включает FTP клиент, который позволяет загрузить все созданные файлы на вашем сервере FTP.



Предварительные работы с файлами, которые будут созданы:

• Videocharge Studio предоставляет возможность просматривать все видео-файлы, которые будут созданы и редактировать их. Он может быть использован для ускорения процесса создания видео-галерей. Это достигается за счет способности удалять ненужные файлы из списка созданных файлов и выбрать наиболее успешные кадры для эскизов.

• При обработке большого количества файлов различных по их качеству, вы можете исправить изображения для каждого файла по отдельности или все сразу, а также использовать различные водяные знаки для различных файлов.



Взаимодействие с программой:

• Videocharge Studio представляет собой полнофункциональный редактор, который включает в себя пользовательский интерфейс для выполнения профессиональных задач. Программа позволяет воспроизводить видео файлы, просматривать результаты выполнения монтажных операций, править образ, установить водяные знаки, применяются групповую обработку и делать многое другое.

• Videocharge Studio также включает в себя мастера, который поможет вам выполнить основные операции программы быстро и легко. При использовании мастера не нужно знать, как работать с видео файлами или с применением чего-либо.

• Для быстрой обработки видео, вы можете работать с приложением через командную строку.







Информация о софте:

Год выпуска: 2011

Разработчик: videocharge.com

Версия: 2.9.8.649

Статус: Shareware

ОС: Windows®ALL

Язык итрефейса: русский/английский

Лекарство: patch davlat

Размер: 32.2 Mb



Скачать VideoCharge Studio v 2.9.8.649



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5 Мультимедиа | Добавил : Arkadievich Просмотров : 1663 | Загрузок : 1656 | Рейтинг : 0.0 / 0 | Похожие новости: нет похожих новостей Не стесняйтесь, высказывайте свое отношение к публикациям. Этим вы поддержите авторов и хорошие материалы.

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