



Panda Security выпускает первый и единственный в мире бесплатный "облачный" антивирус Panda Cloud Antivirus , который в отличие от обычных антивирусов представляет собой новую защитную модель со сканированием "из облака" в режиме реального времени, в которой сверхлегкий агент постоянно подключен к огромной базе знаний антивирусной лаборатории Panda. Система автоматически классифицирует новые угрозы менее чем за шесть минут, при этом влияние на производительность компьютера снижена на 50%.



Продукт позволяет обнаруживать и блокировать угрозы более эффективно, чем это делают традиционные антивирусы, за счет полного перемещения процессов обнаружения и сканирования вредоносного ПО в "облако", а также за счет применения в архитектуре клиента технологий перехвата, не влияющих на основной режим работы.



Благодаря наличию сверхлегкого агента продукт практически не потребляет ресурсов ПК. Благодаря этому Panda Cloud Antivirus обеспечивает усовершенствованную защиту от новых и неизвестных вирусов. Традиционные антивирусные продукты для ПК опираются на многочисленные, установленные локально технологии, которые перехватывают каждый файл на различных уровнях (вектор входа, файловая система и исполнение) и сканируют его с использованием различных модулей (антивирус, эвристика, предотвращение вторжений, поведенческий анализ и др.). В результате данного процесса затрачивается очень большое количество локальной памяти ПК и ресурсов ЦПУ, что чрезвычайно негативно сказывается на производительности ПК. Агент Panda Cloud Antivirus несет в себе новую философию асинхронного сканирования в "облаке" по факту доступа. Он сочетает в себе технологии локального обнаружения со сканированием в "облаке" в режиме реального времени для получения максимальной эффективности при минимальном потреблении ресурсов. Такая оптимизированная модель блокирует вредоносные программы при попытке последних запустить свое исполнение.



Panda Cloud Antivirus содержит локальный и удаленный антивирус, антишпионскую защиту, анти-руткит, эвристику и кэш не вредоносного ПО, при этом потребляя в среднем 17 MБ ОЗУ и воздействуя на производительность ПК в 2 раза меньше по сравнению со средними показателями других продуктов.



Изменения в последней версии (история изменений):



— Значительно улучшена скорость сканирования.

— Уменьшено потребление мощностей CPU благодаря усовершенствованиям фонового сканирования.

— Новый графический инсталлятор Panda Cloud Antivirus.

— Возможность закрыть баннер.

— Новые дополнительные параметры конфигурации для исключения файлов по расширению, потенциально нежелательные программы и многое другое.

— Монитор активности показывает сканированные файлы и последний обнаруженный вирус.

— Журнал теперь включает записи для коллективной синхронизации кэша.

— Исправлены ошибки Panda Cloud Antivirus.











Автор: Panda Security

Обновлено: 2011-06-20

Версия Windows: XP, Vista, 7

Русификатор: Не нужен

Восстановление: 10%

MD5: 4915818F9CEF6233D01465F003B409B8





Скачать антивирус Panda Cloud Antivirus 1.5 (36.6 Mb):



Download Turbobit.net - Quickly, conveniently and free of charge!

Download FileSonic.com

Download DepositFiles.com



.



. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.