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Panda Cloud Antivirus 1.5

Загрузить, скачать Безопасность, Panda Cloud Antivirus 1.5 бесплатно.

Скачать Panda Cloud Antivirus 1.5 бесплатно

Panda Cloud Antivirus 1.5 бесплатно и без регистрации

Panda Cloud Antivirus 1.5 download free
21.06.2011, 04:59


Panda Security выпускает первый и единственный в мире бесплатный "облачный" антивирус Panda Cloud Antivirus, который в отличие от обычных антивирусов представляет собой новую защитную модель со сканированием "из облака" в режиме реального времени, в которой сверхлегкий агент постоянно подключен к огромной базе знаний антивирусной лаборатории Panda. Система автоматически классифицирует новые угрозы менее чем за шесть минут, при этом влияние на производительность компьютера снижена на 50%.

Продукт позволяет обнаруживать и блокировать угрозы более эффективно, чем это делают традиционные антивирусы, за счет полного перемещения процессов обнаружения и сканирования вредоносного ПО в "облако", а также за счет применения в архитектуре клиента технологий перехвата, не влияющих на основной режим работы.

Благодаря наличию сверхлегкого агента продукт практически не потребляет ресурсов ПК. Благодаря этому Panda Cloud Antivirus обеспечивает усовершенствованную защиту от новых и неизвестных вирусов. Традиционные антивирусные продукты для ПК опираются на многочисленные, установленные локально технологии, которые перехватывают каждый файл на различных уровнях (вектор входа, файловая система и исполнение) и сканируют его с использованием различных модулей (антивирус, эвристика, предотвращение вторжений, поведенческий анализ и др.). В результате данного процесса затрачивается очень большое количество локальной памяти ПК и ресурсов ЦПУ, что чрезвычайно негативно сказывается на производительности ПК. Агент Panda Cloud Antivirus несет в себе новую философию асинхронного сканирования в "облаке" по факту доступа. Он сочетает в себе технологии локального обнаружения со сканированием в "облаке" в режиме реального времени для получения максимальной эффективности при минимальном потреблении ресурсов. Такая оптимизированная модель блокирует вредоносные программы при попытке последних запустить свое исполнение.

Panda Cloud Antivirus содержит локальный и удаленный антивирус, антишпионскую защиту, анти-руткит, эвристику и кэш не вредоносного ПО, при этом потребляя в среднем 17 MБ ОЗУ и воздействуя на производительность ПК в 2 раза меньше по сравнению со средними показателями других продуктов.

Изменения в последней версии (история изменений):

 — Значительно улучшена скорость сканирования.
 — Уменьшено потребление мощностей CPU благодаря усовершенствованиям фонового сканирования.
 — Новый графический инсталлятор Panda Cloud Antivirus.
 — Возможность закрыть баннер.
 — Новые дополнительные параметры конфигурации для исключения файлов по расширению, потенциально нежелательные программы и многое другое.
 — Монитор активности показывает сканированные файлы и последний обнаруженный вирус.
 — Журнал теперь включает записи для коллективной синхронизации кэша.
 — Исправлены ошибки Panda Cloud Antivirus.





Автор:    Panda Security
Обновлено: 2011-06-20
Версия Windows:    XP, Vista, 7
Русификатор: Не нужен
Восстановление: 10%
MD5: 4915818F9CEF6233D01465F003B409B8


Скачать антивирус Panda Cloud Antivirus 1.5 (36.6 Mb):



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Категория: Безопасность | Добавил: Arkadievich | Теги: Облачный, Единственный, бесплатный, Panda, антивирус, Cloud, 1.5, в мире, AntiVirus
Просмотров: 1742 | Загрузок: 1735 | Рейтинг: 5.0/1 |

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единственный в мире бесплатный "облачный" антивирус Panda Cloud Antivirus
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