001 Верка Сердючка - Гоп-гоп 002 Балаган Ltd - Гори, гори ясно 003 Дилижанс - Теща 004 Золотое кольцо - Все, чего ты ждешь 005 Белый день - Любила-верила 006 В. Королев - Здравствуйте, гости 007 Че те надо - Шумел камыш 008 Поручик Ржевский - Недосуг 009 Балаган Ltd - Варенички 010 Бабье лето - Каким ты был 011 Поручик Ржевский - Давай, страна 012 Рок-острова - Черный ворон 013 Анютины глазки - Сеновал 014 Паветье - Чижик-пыжик 015 И. Гришина - У нашей Кати 016 Олег Ай - После первой и второй 017 Иван Купала - Пчелы 2 018 Туда-сюда - Огурец 019 Заплатки - Яблони 020 В. Девятов - Перепела 021 Н. Басков - Шарманка 022 Митрофановна - Все татары, кроме я 023 Братья Радченко - Туман-туманище 024 Мармелад - Колечко 025 Белый день - Милый мой дедочек 026 Тюря - Тюря тюря ря 027 Родня - Кума 028 Сладка ягода - Зимняя любовь 029 Т. Чубарова - Полынь да крапива 030 Свои ребята - Душа нараспашку 031 Я. Евдокимов - Солнышко 032 Обереги - Хоровод 033 ВИА Путина - Отмечаем, зажигаем 034 Русский дивичник - Гоп-стоп-сдоба 035 Н. Бабкина - Курочка 036 Макаровна - Колечко 037 Балаган Ltd - Ой там на горi 038 Золотое кольцо - Ветреный день 039 Сладка ягода - Сирень 040 Че те надо - Частушки про это 041 Дилижанс - Цыганочка с выходом 042 Верка Сердючка - Сама себе 043 Евро - Кони 044 В. Королев - Молдованка 045 FM - Не жила 046 Иван Купала - В роще 047 Заплатки - Сирень 048 Тутси - Незамужняя 049 Карагод - Ой, цветет калина 050 Н. Королева - Огней так много золотых 051 О. Чвиков - Живет моя отрада 052 Трио Рябинушка - Тонкая рябина 053 Рассвет - На белом коне 054 Марьюшка - Частушки 055 А. Сизова - Бросала, кидала 056 Белый день - Цветики полевые 057 В. Королев - Свадьба 058 Золотое кольцо - В твоих глазах не я 059 Поручик Ржевский - Ночь и бал 060 Заплатки - Колечко 061 Туда-сюда - Ой ой ой 062 Сладка ягода - Ах Самара-городок 063 Дилижанс - Мясоедовская улица 064 Балаган Ltd - Роспрягайте, хлопци, коней 065 Time - Ой, при лужке 066 В. Власов - Чубчик кучерявый 067 К. Лель и Отпетые мошенники - Маруся раз, два, три 068 МС Вспышкин - Колбасный цех 3 (Шишки) 069 А. Степин - Соколик 070 Н. Кадышева и О. Газманов - Выйду на улицу 071 Н. Бобровничая - Милая Марина 072 Че те надо - По улице ходила 073 Шкатулочка - Ой, кудряш 074 Русский дивичник - Ива 075 Любо-дорого - Самовар 076 Золотое кольцо - Не судите, люди 077 Дилижанс - Как хотела меня мать 078 Верка Сердючка - Чита дрита 079 Белый день - Стелится дым 080 В. Цыганова - Виновата ли я 081 Балаган Ltd - Ой у поли криниченька 082 А. Фролова и Е. Семенкина - Вот кто-то с горочки спустился 083 Пересвет - Проводы 084 Т. Баранова - Стежки дорожки 085 А. Литвиенко и Т. Мушта - Огней так много золотых 086 Бредовые ребята - Улица широкая 087 Е. Кукарская - Жу-жу 088 Профессор Лебединский - Я ее хой (feat. Д. Нагиев и Русский размер) 089 Я. Евдокимов - Наливай 090 Родня - Валенки 091 Русская душа - Счастие 092 Балаган Ltd - Галочка 093 Верка Сердючка - Трали-вали 094 Белый день - Юрочка 095 Дилижанс - Частушки 096 Русский стиль - Сорок сороков 097 Золотое кольцо - Плывет веночек 098 Иван Купала - Коляда 099 В. Королев - Поспели вишни 100 Балаган Ltd - Тик-так ходики 101 В. Толкунова - Горький мед 102 Е. Кукарская - По маленькой 103 В. Цыганова - Калина красная 104 Комбинация - Стежка за стежкой 105 Золотое кольцо - Зачем это лето 106 Дилижанс - Русские кадрили 107 Н. Королева - Я не колдунья 108 Чибатуха - Московская кадриль 109 Балаган Ltd - Ой у вишневому саду 110 Верка Сердючка - А я смеюсь 111 Иван Купала - Виноград 112 Сладка ягода - Кадриль 113 Н. Попова - Частушки 114 Митрофановна - Застольная 115 Дилижанс - Свадьба 116 Золотое кольцо - От меня к тебе 117 Белый день - Галина 118 Заплатки - Заплатки 119 Чибатуха - Живо-пиво 120 Поручик Ржевский - Пиво с раками 121 М. Девятова - Танец солнца и огня 122 Балаган Ltd - Цвите терен 123 Верка Сердючка - Хорошо красавицам 124 Дилижанс - Ой, калина, ох, малина 125 Туда-сюда - У тебя не стоит 126 Золотое кольцо - Зимним вечером 127 Белый день - Колечко 128 В. Цыганова - Ой, цветет калина 129 Петрович - Застольная 130 Л. Трубецкой - Метелица 131 В. Королев - Жахнем 132 Дилижанс - Гармонист 133 Е. Кукарская - Красная смородина 134 Бабье лето - Праздничная 135 Че те надо - Приходи на чаек 136 Верка Сердючка - Мы фестивалим 137 Балаган Ltd - А хто пье 138 Русская песня - Тропочки 139 Золотое кольцо - Через реченьку мосток 140 Русский стиль - Селедочка под водочку 141 Заплатки - Не другая 142 Сладка ягода - Виновата 143 Иван Купала - Куйня 144 Золотое кольцо - Я сама любовь 145 Дилижанс - Ухарь-купец 146 Верка Сердючка - Люби меня 147 Белый день - Осень 148 А. Степин - Татарский рэп 149 Туда-сюда - Качели 150 Балаган Ltd - Частушки 151 Дилижанс - Частушки по-русски с картинками 152 Золотое кольцо - Все уже когда-то было 153 Белый день - Бабье лето 154 Балаган Ltd - А надо было.. 155 Дилижанс - Белоснежная вишня 156 Золотое кольцо - Давай, дружок, на посошок 157 Белый день - Весело живем! 158 Верка Сердючка - Бери все (что у меня есть) 159 Макаровна - Распахну я телогреечку 160 В. Королев - Звездочка 161 Т. Баранова - Поокать бы 162 Олег Ай - Зеленая бутылочка 163 ВИА Путина - Дача 164 Балаган Ltd - А я тобы покажу 165 Дилижанс - Два дубка 166 Золотое кольцо - Моя любовь 167 Белый день - Ехали казаки 168 Верка Сердючка - Все будет хорошо 169 А. Литвиенко - Шумел камыш 170 В. Королев - Лимончики 171 Заплатки - Трактор любви 172 Иван Купала - Брови 173 Божья коровка - Теплоход 174 Балаган Ltd - В саду гуляла 175 Дилижанс - Куда бежишь, тропинка милая 176 Золотое кольцо - Тучи-скитальцы 177 Белый день - Запевай, земляки 178 Верка Сердючка - Новогодняя 179 Сладка ягода - Стою на полустаночке 180 МС Вспышкин - Новогодняя (Меня прет) 181 Че те надо - Кабы не было зимы 182 Белый день - Звездочка 183 Митрофановна - Недотрога 184 Золотое кольцо - Уходи, горе 185 Дилижанс - Частушки 2 186 Верка Смердючка - Свадебная 187 Балаган Ltd - Частушки 2 188 Рок-острова - Ой мороз мороз 189 В. Толкунова - Я не могу иначе 190 Белый день - Речка 191 В. Власов - Барышен 192 Белый орел - Как упоительны в России вечера 193 Верка Сердючка - Гулянка 194 Русский стиль - Сирень цветет 195 Заплатки - Пряничек медовый 196 Балаган Ltd - Мисяць на неби 197 Золотое кольцо - Широка река 198 Верка Смердючка - Веселье новогоднее 199 Дилижанс - Моя чернобрывая 200 В. Егошин - Частушки