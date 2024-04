Сборник поп-исполнителей - Ээхх, разгуляй! Веселая летняя гулянка (2011)

Застольные хиты.





Исполнитель: VA

Название: Ээхх, разгуляй! Веселая летняя гулянка

Дата: 2011

Жанр: Поп

Качество: Mp3 /128 kbps / 44.1KHz

Треки: 200

Размер: 646.99 Mb



Треклист:



001 Верка Сердючка - Гоп-гоп

002 Балаган Ltd - Гори, гори ясно

003 Дилижанс - Теща

004 Золотое кольцо - Все, чего ты ждешь

005 Белый день - Любила-верила

006 В. Королев - Здравствуйте, гости

007 Че те надо - Шумел камыш

008 Поручик Ржевский - Недосуг

009 Балаган Ltd - Варенички

010 Бабье лето - Каким ты был

011 Поручик Ржевский - Давай, страна

012 Рок-острова - Черный ворон

013 Анютины глазки - Сеновал

014 Паветье - Чижик-пыжик

015 И. Гришина - У нашей Кати

016 Олег Ай - После первой и второй

017 Иван Купала - Пчелы 2

018 Туда-сюда - Огурец

019 Заплатки - Яблони

020 В. Девятов - Перепела

021 Н. Басков - Шарманка

022 Митрофановна - Все татары, кроме я

023 Братья Радченко - Туман-туманище

024 Мармелад - Колечко

025 Белый день - Милый мой дедочек

026 Тюря - Тюря тюря ря

027 Родня - Кума

028 Сладка ягода - Зимняя любовь

029 Т. Чубарова - Полынь да крапива

030 Свои ребята - Душа нараспашку

031 Я. Евдокимов - Солнышко

032 Обереги - Хоровод

033 ВИА Путина - Отмечаем, зажигаем

034 Русский дивичник - Гоп-стоп-сдоба

035 Н. Бабкина - Курочка

036 Макаровна - Колечко

037 Балаган Ltd - Ой там на горi

038 Золотое кольцо - Ветреный день

039 Сладка ягода - Сирень

040 Че те надо - Частушки про это

041 Дилижанс - Цыганочка с выходом

042 Верка Сердючка - Сама себе

043 Евро - Кони

044 В. Королев - Молдованка

045 FM - Не жила

046 Иван Купала - В роще

047 Заплатки - Сирень

048 Тутси - Незамужняя

049 Карагод - Ой, цветет калина

050 Н. Королева - Огней так много золотых

051 О. Чвиков - Живет моя отрада

052 Трио Рябинушка - Тонкая рябина

053 Рассвет - На белом коне

054 Марьюшка - Частушки

055 А. Сизова - Бросала, кидала

056 Белый день - Цветики полевые

057 В. Королев - Свадьба

058 Золотое кольцо - В твоих глазах не я

059 Поручик Ржевский - Ночь и бал

060 Заплатки - Колечко

061 Туда-сюда - Ой ой ой

062 Сладка ягода - Ах Самара-городок

063 Дилижанс - Мясоедовская улица

064 Балаган Ltd - Роспрягайте, хлопци, коней

065 Time - Ой, при лужке

066 В. Власов - Чубчик кучерявый

067 К. Лель и Отпетые мошенники - Маруся раз, два, три

068 МС Вспышкин - Колбасный цех 3 (Шишки)

069 А. Степин - Соколик

070 Н. Кадышева и О. Газманов - Выйду на улицу

071 Н. Бобровничая - Милая Марина

072 Че те надо - По улице ходила

073 Шкатулочка - Ой, кудряш

074 Русский дивичник - Ива

075 Любо-дорого - Самовар

076 Золотое кольцо - Не судите, люди

077 Дилижанс - Как хотела меня мать

078 Верка Сердючка - Чита дрита

079 Белый день - Стелится дым

080 В. Цыганова - Виновата ли я

081 Балаган Ltd - Ой у поли криниченька

082 А. Фролова и Е. Семенкина - Вот кто-то с горочки спустился

083 Пересвет - Проводы

084 Т. Баранова - Стежки дорожки

085 А. Литвиенко и Т. Мушта - Огней так много золотых

086 Бредовые ребята - Улица широкая

087 Е. Кукарская - Жу-жу

088 Профессор Лебединский - Я ее хой (feat. Д. Нагиев и Русский размер)

089 Я. Евдокимов - Наливай

090 Родня - Валенки

091 Русская душа - Счастие

092 Балаган Ltd - Галочка

093 Верка Сердючка - Трали-вали

094 Белый день - Юрочка

095 Дилижанс - Частушки

096 Русский стиль - Сорок сороков

097 Золотое кольцо - Плывет веночек

098 Иван Купала - Коляда

099 В. Королев - Поспели вишни

100 Балаган Ltd - Тик-так ходики

101 В. Толкунова - Горький мед

102 Е. Кукарская - По маленькой

103 В. Цыганова - Калина красная

104 Комбинация - Стежка за стежкой

105 Золотое кольцо - Зачем это лето

106 Дилижанс - Русские кадрили

107 Н. Королева - Я не колдунья

108 Чибатуха - Московская кадриль

109 Балаган Ltd - Ой у вишневому саду

110 Верка Сердючка - А я смеюсь

111 Иван Купала - Виноград

112 Сладка ягода - Кадриль

113 Н. Попова - Частушки

114 Митрофановна - Застольная

115 Дилижанс - Свадьба

116 Золотое кольцо - От меня к тебе

117 Белый день - Галина

118 Заплатки - Заплатки

119 Чибатуха - Живо-пиво

120 Поручик Ржевский - Пиво с раками

121 М. Девятова - Танец солнца и огня

122 Балаган Ltd - Цвите терен

123 Верка Сердючка - Хорошо красавицам

124 Дилижанс - Ой, калина, ох, малина

125 Туда-сюда - У тебя не стоит

126 Золотое кольцо - Зимним вечером

127 Белый день - Колечко

128 В. Цыганова - Ой, цветет калина

129 Петрович - Застольная

130 Л. Трубецкой - Метелица

131 В. Королев - Жахнем

132 Дилижанс - Гармонист

133 Е. Кукарская - Красная смородина

134 Бабье лето - Праздничная

135 Че те надо - Приходи на чаек

136 Верка Сердючка - Мы фестивалим

137 Балаган Ltd - А хто пье

138 Русская песня - Тропочки

139 Золотое кольцо - Через реченьку мосток

140 Русский стиль - Селедочка под водочку

141 Заплатки - Не другая

142 Сладка ягода - Виновата

143 Иван Купала - Куйня

144 Золотое кольцо - Я сама любовь

145 Дилижанс - Ухарь-купец

146 Верка Сердючка - Люби меня

147 Белый день - Осень

148 А. Степин - Татарский рэп

149 Туда-сюда - Качели

150 Балаган Ltd - Частушки

151 Дилижанс - Частушки по-русски с картинками

152 Золотое кольцо - Все уже когда-то было

153 Белый день - Бабье лето

154 Балаган Ltd - А надо было..

155 Дилижанс - Белоснежная вишня

156 Золотое кольцо - Давай, дружок, на посошок

157 Белый день - Весело живем!

158 Верка Сердючка - Бери все (что у меня есть)

159 Макаровна - Распахну я телогреечку

160 В. Королев - Звездочка

161 Т. Баранова - Поокать бы

162 Олег Ай - Зеленая бутылочка

163 ВИА Путина - Дача

164 Балаган Ltd - А я тобы покажу

165 Дилижанс - Два дубка

166 Золотое кольцо - Моя любовь

167 Белый день - Ехали казаки

168 Верка Сердючка - Все будет хорошо

169 А. Литвиенко - Шумел камыш

170 В. Королев - Лимончики

171 Заплатки - Трактор любви

172 Иван Купала - Брови

173 Божья коровка - Теплоход

174 Балаган Ltd - В саду гуляла

175 Дилижанс - Куда бежишь, тропинка милая

176 Золотое кольцо - Тучи-скитальцы

177 Белый день - Запевай, земляки

178 Верка Сердючка - Новогодняя

179 Сладка ягода - Стою на полустаночке

180 МС Вспышкин - Новогодняя (Меня прет)

181 Че те надо - Кабы не было зимы

182 Белый день - Звездочка

183 Митрофановна - Недотрога

184 Золотое кольцо - Уходи, горе

185 Дилижанс - Частушки 2

186 Верка Смердючка - Свадебная

187 Балаган Ltd - Частушки 2

188 Рок-острова - Ой мороз мороз

189 В. Толкунова - Я не могу иначе

190 Белый день - Речка

191 В. Власов - Барышен

192 Белый орел - Как упоительны в России вечера

193 Верка Сердючка - Гулянка

194 Русский стиль - Сирень цветет

195 Заплатки - Пряничек медовый

196 Балаган Ltd - Мисяць на неби

197 Золотое кольцо - Широка река

198 Верка Смердючка - Веселье новогоднее

199 Дилижанс - Моя чернобрывая

200 В. Егошин - Частушки





