



Сборник Кодексов Российской Федерации с комментариями и методическими указаниями



• Бюджетный кодекс (в редакции от 01.01.11) с комментариями и методическими указаниями.

• Таможенный кодекс (в редакции со 02.01.10) с комментариями и методическими указаниями.

• Арбитражный процессуальный кодекс (в редакции с 01.01.11) с комментариями и методическими указаниями.

• Уголовный кодекс РФ (в редакции с 11.03.11) с комментариями и методическими указаниями.

• Семейный кодекс РФ (в редакции с 07.01.11) с комментариями и методическими указаниями.

• Гражданский кодекс РФ (в редакции с 01.03.11) с комментариями и методическими указаниями.

• Земельный кодекс (в редакции с 31.12.10) с комментариями и методическими указаниями.

































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