Сборник Кодексов Российской Федерации с комментариями и методическими указаниями
• Бюджетный кодекс (в редакции от 01.01.11) с комментариями и методическими указаниями.
• Таможенный кодекс (в редакции со 02.01.10) с комментариями и методическими указаниями.
• Арбитражный процессуальный кодекс (в редакции с 01.01.11) с комментариями и методическими указаниями.
• Уголовный кодекс РФ (в редакции с 11.03.11) с комментариями и методическими указаниями.
• Семейный кодекс РФ (в редакции с 07.01.11) с комментариями и методическими указаниями.
• Гражданский кодекс РФ (в редакции с 01.03.11) с комментариями и методическими указаниями.
• Земельный кодекс (в редакции с 31.12.10) с комментариями и методическими указаниями.
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