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Кодексы РФ. (с комментариями и методическими указаниями)

Загрузить, скачать Справочные, Кодексы РФ. (с комментариями и методическими указаниями) бесплатно.

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Кодексы РФ. (с комментариями и методическими указаниями) бесплатно и без регистрации

Кодексы РФ. (с комментариями и методическими указаниями) download free
20.07.2011, 08:40


Сборник Кодексов Российской Федерации с комментариями и методическими указаниями

Бюджетный кодекс (в редакции от 01.01.11) с комментариями и методическими указаниями.
Таможенный кодекс (в редакции со 02.01.10) с комментариями и методическими указаниями.
Арбитражный процессуальный кодекс (в редакции с 01.01.11) с комментариями и методическими указаниями.
Уголовный кодекс РФ (в редакции с 11.03.11) с комментариями и методическими указаниями.
Семейный кодекс РФ (в редакции с 07.01.11) с комментариями и методическими указаниями.
Гражданский кодекс РФ (в редакции с 01.03.11) с комментариями и методическими указаниями.
Земельный кодекс (в редакции с 31.12.10) с комментариями и методическими указаниями.
















Файлы выполнены в формате мультимедийной справки (MultiMedia Help). Являются автономными программами (исполняемых ехе-файлов), включающих и данные, и средства их просмотра. Очень похожи на справку HTML.CHM и не требуют установки дополнительного програмного обеспечения для их просмотра.

Статус программы: Бесплатная
Операционка: Windows 7, Vista, XP
Интерфейс: Русский
Категории программы: Законы и право
Качество: Отличное
Размер файла: 13.2 Mb
Восстановление: 10%

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Категория: Справочные | Добавил: Arkadievich | Теги: Кодексы, право, методическими, Законы, комментариями, указаниями, РФ
Просмотров: 9141 | Загрузок: 9134 | Рейтинг: 5.0/1 |

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Сборник Кодексов Российской Федерации с комментариями и методическими указаниями
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