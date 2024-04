Энциклопедия наркотиков и галлюценогенов - коллекция разнообразных статей, посвящённых теме исследования наркотических и галлюциногенных веществ, оформленная в формате файла справки *.chm.



Содержание:



Описание психоделиков и наркотиков



• Гиперстимуляторы

Экстази: Дозировка Противопоказания Действие

2C-B: Синтез

Бета-карболины

Индольные: Совместимость

Айяуаска

DMT

Псилоцибин: Синтез Грибы

ЛСД: Дозировка Действие История Расфасовка Синтез Экстракция

Мескалин: Действие Синтез Экстракция

• Стимуляторы

Адаптогены

Психомоторные

Фенизопропиламины

Амфетамины: Описание Дозировка Действие Ощущения История Разное

Сиднокарб

Кофеин

Тебромин

Кокаин Инфо Крэк

Никотин

Антидепрессанты: Описание

Ноотропы

• Диссоциативы

Кетамин: Медицина Психоделика Действие Дозировка История

Холинолитики

Дурман

Паркопан

Тарен

DXM

• Опиаты (Агонисты рецепторов)

Агонисты

Морфин

Кодеин

Героин: История Источники Синтез

Гидрокодон

Гидроморфон

Оксикодон

Оксиморфон

Синтетические опиоиды ( Меперидин Промедол Фентанил Суфентанил Алфентанил Ремифентанил Пиритрамид Леворфанол Метадон Пропоксифен Трамадол )

• Опиаты (антагонисты рецепторов)

Бупренорфин

Налбуфин

Пентазоцин

Буторфанол

Дезоцин

Налоксон

Налтрексон

• Депрессанты

Барбитураты: Описание

Седативные

Транквилизаторы

Алкоголь

• Каннабис

Марихуана: Выращивание История Кулинария Химка

Гашиш: Экстракция Кулинария

• Список легальных веществ

Опасные сочетания веществ

Список сокращений

• Различное инфо

Значение слова "Психоделика"

Легальные наркотики

Советы потребителю

Описание интоксикантов

Напиток Ab'Synthe

Яды в импортной пище





