Энциклопедия наркотиков и галлюценогенов - коллекция разнообразных статей, посвящённых теме исследования наркотических и галлюциногенных веществ, оформленная в формате файла справки *.chm.
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• Гиперстимуляторы
Экстази: Дозировка Противопоказания Действие 2C-B: Синтез Бета-карболины Индольные: Совместимость Айяуаска DMT Псилоцибин: Синтез Грибы ЛСД: Дозировка Действие История Расфасовка Синтез Экстракция Мескалин: Действие Синтез Экстракция
• Стимуляторы
Адаптогены Психомоторные Фенизопропиламины Амфетамины: Описание Дозировка Действие Ощущения История Разное Сиднокарб Кофеин Тебромин Кокаин Инфо Крэк Никотин Антидепрессанты: Описание Ноотропы
• Диссоциативы
Кетамин: Медицина Психоделика Действие Дозировка История Холинолитики Дурман Паркопан Тарен DXM