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Главная » Файлы » Книги » Справочные

Энциклопедия наркотиков и галлюценогенов 1.0

Загрузить, скачать Справочные, Энциклопедия наркотиков и галлюценогенов 1.0 бесплатно.

Скачать Энциклопедия наркотиков и галлюценогенов 1.0 бесплатно

Энциклопедия наркотиков и галлюценогенов 1.0 бесплатно и без регистрации

Энциклопедия наркотиков и галлюценогенов 1.0 download free
09.06.2011, 10:03


Энциклопедия наркотиков и галлюценогенов - коллекция разнообразных статей, посвящённых теме исследования наркотических и галлюциногенных веществ, оформленная в формате файла справки *.chm.

Авторы проекта настоятельно рекомендуют использовать информацию этой энциклопедии только с ознакомительной целью не вредящей ни своему здоровью ни здоровью других. Энциклопедия может послужить хорошим подспорьем для врачей - наркологов и не только...

Содержание:

Описание психоделиков и наркотиков

• Гиперстимуляторы
Экстази:   Дозировка  Противопоказания   Действие
2C-B:   Синтез
Бета-карболины
Индольные:   Совместимость
Айяуаска
DMT
Псилоцибин:   Синтез  Грибы
ЛСД:   Дозировка  Действие   История  Расфасовка   Синтез  Экстракция
Мескалин:   Действие  Синтез   Экстракция
Стимуляторы
Адаптогены
Психомоторные
Фенизопропиламины
Амфетамины:   Описание  Дозировка   Действие  Ощущения   История  Разное
Сиднокарб
Кофеин
Тебромин
Кокаин   Инфо  Крэк
Никотин
Антидепрессанты:  Описание
Ноотропы
Диссоциативы
Кетамин:   Медицина  Психоделика   Действие  Дозировка   История
Холинолитики
Дурман
Паркопан
Тарен
DXM
Опиаты (Агонисты рецепторов)
Агонисты
Морфин
Кодеин
Героин:   История  Источники   Синтез
Гидрокодон
Гидроморфон
Оксикодон
Оксиморфон
Синтетические опиоиды   (Меперидин  Промедол   Фентанил  Суфентанил   Алфентанил  Ремифентанил   Пиритрамид  Леворфанол   Метадон  Пропоксифен   Трамадол)
Опиаты (антагонисты рецепторов)
Бупренорфин
Налбуфин
Пентазоцин
Буторфанол
Дезоцин
Налоксон
Налтрексон
Депрессанты
Барбитураты:   Описание
Седативные
Транквилизаторы
Алкоголь
Каннабис
Марихуана:   Выращивание  История   Кулинария  Химка
Гашиш:   Экстракция  Кулинария
Список легальных веществ
Опасные сочетания веществ
Список сокращений
Различное инфо
Значение слова "Психоделика"
Легальные наркотики
Советы потребителю
Описание интоксикантов
Напиток Ab'Synthe
Яды в импортной пище


Автор: Igor Tangerov (Сайт)
Язык: русский
Лицензия: Freeware ( Бесплатно )
Системы: Windows 98 / Me / XP / 2000
Размер: 1.23 Mb
Восстановление: 10%
MD5: D521A5C1E0C22A96A8FD9A18DDC514FD

Скачать бесплатно: Энциклопедию наркотиков и галлюценогенов 1.0



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Категория: Справочные | Добавил: Arkadievich | Теги: каннабис, галлюценогены, диссоциативы, депрессанты, гиперстимуляторы, стимуляторы, опиаты, Растительные
Просмотров: 2288 | Загрузок: 2281 | Рейтинг: 0.0/0 |
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Энциклопедия может послужить хорошим подспорьем для врачей - наркологов и не только...
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