Энциклопедия мин и взрывчатых веществ (справочная информация для разведчиков и саперов).
Взрывчатые вещества и мины различных стран.
Содержание:
Взрывчатые вещества
• Советские и Российские мины
• Мины Швеции
• Мины Франции
• Мины Соединенных Штатов Америки
• Мины Югославии
• Мины Италии
• Мины Великобритании
• Мины ФРГ
• Мины других стрaн
Средства взрывания
Заряды зрывчатых веществ.
Маркировка инженерных боеприпасов
Классификация инженерных мин
Ударное ядро
Взрывчатые вещества (ВВ)
О взрывчатых веществах (ВВ)
Аммиачноселитренные ВВ
Гексоген
Мелинит
Тротил
Пластит
Динамит
Эластит
Автор: Tangerov Tangerov I.V.
Языки: Русский
Лицензия: Freeware ( Бесплатно )
Системы: Windows XP / 2000 / 2003 / Vista / 7
Размер: 2.18 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 722851D757BFCC067999FFFED185E668
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