



Энциклопедия мин и взрывчатых веществ (справочная информация для разведчиков и саперов).

Взрывчатые вещества и мины различных стран.



Содержание:



Взрывчатые вещества

• Советские и Российские мины

• Мины Швеции

• Мины Франции

• Мины Соединенных Штатов Америки

• Мины Югославии

• Мины Италии

• Мины Великобритании

• Мины ФРГ

• Мины других стрaн

Средства взрывания

Заряды зрывчатых веществ.



Маркировка инженерных боеприпасов

Классификация инженерных мин

Ударное ядро

Взрывчатые вещества (ВВ)



О взрывчатых веществах (ВВ)

Аммиачноселитренные ВВ

Гексоген

Мелинит

Тротил

Пластит

Динамит

Эластит



Автор: Tangerov Tangerov I.V.

Языки: Русский

Лицензия: Freeware ( Бесплатно )

Системы: Windows XP / 2000 / 2003 / Vista / 7

Размер: 2.18 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 722851D757BFCC067999FFFED185E668



Скачать бесплатно: Энциклопедию мин и взрывчатых веществ



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