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Главная » Файлы » Книги » Обучающие

Сны врут! Понимаем сны - понимаем себя. С. В. Кузина

Загрузить, скачать Обучающие, Сны врут! Понимаем сны - понимаем себя. С. В. Кузина бесплатно.

Скачать Сны врут! Понимаем сны - понимаем себя. С. В. Кузина бесплатно

Сны врут! Понимаем сны - понимаем себя. С. В. Кузина бесплатно и без регистрации

Сны врут! Понимаем сны - понимаем себя. С. В. Кузина download free
26.08.2011, 10:00

Мы проводим треть жизни во сне. Не тратьте время впустую. Обманите мозг и используйте это время с толком. Но! Внимание! Сны врут! С помощью самого полного практикума, основанного на последних исследованиях в этой области и знаменитом утверждении "Все врут!", вы можете не только значительно улучшить память, предупредить болезни, распознать свои истинные желания и намерения, но и влезть в подсознание других людей, лишь послушав их бестолковые на первый взгляд рассказы о собственных снах!

Наши сны не только пророчествуют, но и сигналят о первых признаках заболеваний. Это великая забота подсознания о спящем человеке. Чем точнее мы поймем символические образы недуга, тем быстрее обратимся к врачу и тем самым скорее спасем себя от возможного несчастья. Кроме того, подсознание на время сна способно, наконец, отбросить все мелочное, наносное и высветить наши главные комплексы и проблемы, которые мешают нам быть сильными и удачливыми. Влюбленным оно нарисует образ будущей второй половинки. Детям поможет избавиться от реальных страхов, указав на причины. Потерявшим что-то или кого-то - отыскать. Заблудившимся - найти дорогу. Запутавшимся - размотать клубок вопросов. Отчаявшимся - дать силы бороться. Обманутым - восстановить справедливость. Гениям - указать верный путь к великим открытиям.

- Решая какую-то очень важную проблему, ваше сознание может вас обмануть из-за усталости или перегруженности, ваши близкие, друзья в своих советах и напутствиях могут ошибиться, только подсказка подсознания всегда верна, - уверял меня академик Вейн. - Если вы поймете, о чем вам "сигналит" ваше подсознание, рисуя фантастические сюжеты в то время, когда вы крепко спите, тем быстрее и точнее вы поймете суть всех ваших неразрешимых вопросов. И главное, поймете себя - что вы хотите, к чему стремитесь. Сон очень ярко и образно рассказывает об этом каждому человеку. Не каждый может понять его язык. Но этому можно научиться.

Издательство: АСТ, Астрель
Год издания: 2011
Язык: русский
Страниц: 382
Качество: отличное
Формат: pdf
Размер: 68.9 Mb

Скачать книгу "Сны врут! Понимаем сны - понимаем себя":


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Категория: Обучающие | Добавил: Galla | Теги: Подсознание, кузина, заболевания, сон, себя, Понимаем, Вейн, врут!, сны
Просмотров: 1482 | Загрузок: 1475 | Рейтинг: 5.0/1 |

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Язык снов. Этому можно научиться
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