Мы проводим треть жизни во сне. Не тратьте время впустую. Обманите мозг и используйте это время с толком. Но! Внимание! Сны врут! С помощью самого полного практикума, основанного на последних исследованиях в этой области и знаменитом утверждении "Все врут!", вы можете не только значительно улучшить память, предупредить болезни, распознать свои истинные желания и намерения, но и влезть в подсознание других людей, лишь послушав их бестолковые на первый взгляд рассказы о собственных снах!



Наши сны не только пророчествуют, но и сигналят о первых признаках заболеваний. Это великая забота подсознания о спящем человеке. Чем точнее мы поймем символические образы недуга, тем быстрее обратимся к врачу и тем самым скорее спасем себя от возможного несчастья. Кроме того, подсознание на время сна способно, наконец, отбросить все мелочное, наносное и высветить наши главные комплексы и проблемы, которые мешают нам быть сильными и удачливыми. Влюбленным оно нарисует образ будущей второй половинки. Детям поможет избавиться от реальных страхов, указав на причины. Потерявшим что-то или кого-то - отыскать. Заблудившимся - найти дорогу. Запутавшимся - размотать клубок вопросов. Отчаявшимся - дать силы бороться. Обманутым - восстановить справедливость. Гениям - указать верный путь к великим открытиям.



- Решая какую-то очень важную проблему, ваше сознание может вас обмануть из-за усталости или перегруженности, ваши близкие, друзья в своих советах и напутствиях могут ошибиться, только подсказка подсознания всегда верна, - уверял меня академик Вейн. - Если вы поймете, о чем вам "сигналит" ваше подсознание, рисуя фантастические сюжеты в то время, когда вы крепко спите, тем быстрее и точнее вы поймете суть всех ваших неразрешимых вопросов. И главное, поймете себя - что вы хотите, к чему стремитесь. Сон очень ярко и образно рассказывает об этом каждому человеку. Не каждый может понять его язык. Но этому можно научиться.



Издательство: АСТ, Астрель

Год издания: 2011

Язык: русский

Страниц: 382

Качество: отличное

Формат: pdf

Размер: 68.9 Mb



Скачать книгу "Сны врут! Понимаем сны - понимаем себя":

Скачать с Upload24.net

Скачать с DepositFiles.com

Скачать с Turbobit.net

.





. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.