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Главная » Файлы » Книги » Обучающие

Школа обмана - Вадим Шлахтер - Аудиокнига

Загрузить, скачать Обучающие, Школа обмана - Вадим Шлахтер - Аудиокнига бесплатно.

Скачать Школа обмана - Вадим Шлахтер - Аудиокнига бесплатно

Школа обмана - Вадим Шлахтер - Аудиокнига бесплатно и без регистрации

Школа обмана - Вадим Шлахтер - Аудиокнига download free
13.08.2011, 20:23
Школа обмана - Вадим Шлахтер (Аудиокнига)

Лгут все! Государство, политики, врачи, юристы, журналисты, продавцы, бизнесмены, священники, друзья, любимые - все!
Ни кто не ответит, когда прозвучала первая ложь, она намного древнее Египетских пирамид. Что бы выжить, человеку у его истоков необходимо было обманывать, всегда и всех. Зверей, соплеменников, врагов. История великих побед - история великих обманов. Тактика и стратегия - великая школа обмана. Все огромные состояния мира созданы не сильными мира сего, а хитрыми. Ибо обман и есть - сила.

С детства нас отучали лгать. И этим лишали могущественного оружия для управления окружающим миром. С детства нас приучали быть доверчивыми, верить людям, и тем самым делали нас беззащитными перед ложью. Мир вокруг нас – это мир тотальной лжи.
Данная программа предназначена для эффективного управления окружающим миром, людьми и ситуациями. Как среди хитрецов и обманщиков не стать жертвой, а стать самым лучшим хитрецом?

Содержание:

• Ложь. Механизм, технология, смысл. Обман. Цель, средство и способы.
• Обман мотивированный и немотивированный. Классификация лжи.
• Как обманывают мужчины?
• Как обманывают женщины?
• Как создать последовательную и невыявляемую ложь.
• Как распознать обман. Приемы, способы, технологии.
• Обман как способ противостояния силе.
• Тотальная ложь. Принципы работы с информацией.
• Определение степеней достоверности информации.
• Основа деловой разведки.
• Информация и дезинформация.
• Приемы повышения мнимой достоверности.
• Технология интриги. Планирование, создание, использование. Виды интриг. Освоение практических приёмов.
• Ролевые игры, тренинговые задачи и метафоры.

Обмани ближнего своего, ибо он обманет тебя и возрадуется. (народная мудрость)

Год издания: 2006
Жанр: психология
Исполняет: Вадим Шлахтер
Издательство: Международный Тренинговый Центр
Продолжительность: 6 часов 42 минуты
Формат: mp3, 96 кбит/с, 44.1 кГц, моно
Размер: 273 Mb

Скачать бесплатно аудиокнигу "Вадим Шлахтер. Школа обмана":

Ссылки обновлены 18.01.2012



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Категория: Обучающие | Добавил: Arkadievich | Теги: Хитрость, людьми, Обмана, Ложь, аферы, Вадим, школа, Шлахтер, мошенничество, управление
Просмотров: 3626 | Загрузок: 3619 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/2 |
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Лгут все! Государство, политики, врачи, юристы, журналисты, продавцы, бизнесмены, священники
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