



Лгут все! Государство, политики, врачи, юристы, журналисты, продавцы, бизнесмены, священники, друзья, любимые - все!

Ни кто не ответит, когда прозвучала первая ложь, она намного древнее Египетских пирамид. Что бы выжить, человеку у его истоков необходимо было обманывать, всегда и всех. Зверей, соплеменников, врагов. История великих побед - история великих обманов. Тактика и стратегия - великая школа обмана. Все огромные состояния мира созданы не сильными мира сего, а хитрыми. Ибо обман и есть - сила.



С детства нас отучали лгать. И этим лишали могущественного оружия для управления окружающим миром. С детства нас приучали быть доверчивыми, верить людям, и тем самым делали нас беззащитными перед ложью. Мир вокруг нас – это мир тотальной лжи.

Данная программа предназначена для эффективного управления окружающим миром, людьми и ситуациями. Как среди хитрецов и обманщиков не стать жертвой, а стать самым лучшим хитрецом?



Содержание:



• Ложь. Механизм, технология, смысл. Обман. Цель, средство и способы.

• Обман мотивированный и немотивированный. Классификация лжи.

• Как обманывают мужчины?

• Как обманывают женщины?

• Как создать последовательную и невыявляемую ложь.

• Как распознать обман. Приемы, способы, технологии.

• Обман как способ противостояния силе.

• Тотальная ложь. Принципы работы с информацией.

• Определение степеней достоверности информации.

• Основа деловой разведки.

• Информация и дезинформация.

• Приемы повышения мнимой достоверности.

• Технология интриги. Планирование, создание, использование. Виды интриг. Освоение практических приёмов.

• Ролевые игры, тренинговые задачи и метафоры.



Обмани ближнего своего, ибо он обманет тебя и возрадуется. (народная мудрость)



Год издания: 2006

Жанр: психология

Исполняет: Вадим Шлахтер

Издательство: Международный Тренинговый Центр

Продолжительность: 6 часов 42 минуты

Формат: mp3, 96 кбит/с, 44.1 кГц, моно

Размер: 273 Mb



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Ссылки обновлены 18.01.2012



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