Лгут все! Государство, политики, врачи, юристы, журналисты, продавцы, бизнесмены, священники, друзья, любимые - все! Ни кто не ответит, когда прозвучала первая ложь, она намного древнее Египетских пирамид. Что бы выжить, человеку у его истоков необходимо было обманывать, всегда и всех. Зверей, соплеменников, врагов. История великих побед - история великих обманов. Тактика и стратегия - великая школа обмана. Все огромные состояния мира созданы не сильными мира сего, а хитрыми. Ибо обман и есть - сила.
С детства нас отучали лгать. И этим лишали могущественного оружия для управления окружающим миром. С детства нас приучали быть доверчивыми, верить людям, и тем самым делали нас беззащитными перед ложью. Мир вокруг нас – это мир тотальной лжи. Данная программа предназначена для эффективного управления окружающим миром, людьми и ситуациями. Как среди хитрецов и обманщиков не стать жертвой, а стать самым лучшим хитрецом?
Содержание:
• Ложь. Механизм, технология, смысл. Обман. Цель, средство и способы. • Обман мотивированный и немотивированный. Классификация лжи. • Как обманывают мужчины? • Как обманывают женщины? • Как создать последовательную и невыявляемую ложь. • Как распознать обман. Приемы, способы, технологии. • Обман как способ противостояния силе. • Тотальная ложь. Принципы работы с информацией. • Определение степеней достоверности информации. • Основа деловой разведки. • Информация и дезинформация. • Приемы повышения мнимой достоверности. • Технология интриги. Планирование, создание, использование. Виды интриг. Освоение практических приёмов. • Ролевые игры, тренинговые задачи и метафоры. Обмани ближнего своего, ибо он обманет тебя и возрадуется. (народная мудрость)
Год издания: 2006 Жанр: психология Исполняет: Вадим Шлахтер Издательство: Международный Тренинговый Центр Продолжительность: 6 часов 42 минуты Формат: mp3, 96 кбит/с, 44.1 кГц, моно Размер: 273 Mb
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