Мы поговорим об интерьере, аранжировке цветов и оформлении подарков, освоим технику цветосочетания для эффективного использования в жизненном пространстве. Зная, какие цвета подходят именно вам, вы правильно укомплектуете свой гардероб. Применяя свои фирменные рецепты, вы будете ощущать себя блистательной красавицей. Вы узнаете, где необходимы знания о цвете и, возможно, рискнете кардинально изменить свою жизнь!
Представьте себе - идет по улице (выходит из машины) шикарно одетая леди. Все в ней хорошо: и фасончик подобран, и сидит ладно, а что-то не так, что-то режет глаз. Присмотритесь внимательнее - если появилось такое ощущение при всей безупречности фасона, значит что-то с цветом или с сочетанием цветов. А знаете ли Вы какой цвет с каким гармонирует? Даже если и знаете, прочитайте следующее - это интересно.
Белый цвет- со всеми.
Розовый цвет - с белым и нежно-голубым, промежуточный между красным и белым тонами.
Красный цвет - с желтым, белым, бурым, синим и черным. Необходимо избегать совмещения красного цвета с фиолетовым и лиловым.
Оранжевый цвет - с голубым, синим, лиловым, фиолетовым и белым тонами. Является промежуточным между красным и желтым тонами.
Желтый цвет - с синим, фиолетовым, лиловым. Желтый цвет без отделки или дополнения к нему малопривлекателен.
К оранжевому и желтому цветам очень подходит контрастный черный цвет.
Коричневый цвет - с небесным, кремовым, желтым, розовым, оранжевым, зеленым и бежевым.
Зеленый цвет - с коричневым, оранжевым, салатным, желтым и белым цветами и только светлая зелень - с серым и черным тонами. Он является промежуточным между холодными и теплыми тонами.
Синий цвет бывает светлых и темных тонов.
Светло-синий - с белым, желтым, оранжевым, розовыми цветами, является промежуточным между красным и синим.
Темно-синий - со светло-синим (голубым), белы, серым, красным и желтым.
Фиолетовый цвет - с белым, желтым, оранжевым, розовым цветами, является промежуточным между красным и синим.
Светлые тона фиолетового цвета называются лиловыми. Сочетаются они с желтым, оранжевым, серым и белым цветами.
Черный цвет, белый и серый используются как отделка. Неплохо выглядит черный цвет в соседстве с оранжевым, желтым, розовым, красным, сиреневым и салатным тонами.
Ну вот, теперь Вы подкованы в смысле сочетания цветов - примите всё это как информацию к размышлению, а не руководство к действию. Как говорят: "О вкусах не спорят", в конце концов смешивать можно все и в разных пропорциях, главное, что бы всё это было "вкусно". Дерзайте! Читайте далее!
ОГЛАВЛЕНИЕ Часть 1. Магия цвета Часть 2. Виды цвета Часть 3. Сила цвета
Автор: С. Бояринова Издание: АСТ, Астрель, 2010 ISBN: 5-17-064162-8, 5-271-26334-7 Формат: PDF Страниц: 96 Качество: хорошее
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