



Мы поговорим об интерьере, аранжировке цветов и оформлении подарков, освоим технику цветосочетания для эффективного использования в жизненном пространстве. Зная, какие цвета подходят именно вам, вы правильно укомплектуете свой гардероб. Применяя свои фирменные рецепты, вы будете ощущать себя блистательной красавицей. Вы узнаете, где необходимы знания о цвете и, возможно, рискнете кардинально изменить свою жизнь!







Представьте себе - идет по улице (выходит из машины) шикарно одетая леди. Все в ней хорошо: и фасончик подобран, и сидит ладно, а что-то не так, что-то режет глаз. Присмотритесь внимательнее - если появилось такое ощущение при всей безупречности фасона, значит что-то с цветом или с сочетанием цветов.

А знаете ли Вы какой цвет с каким гармонирует? Даже если и знаете, прочитайте следующее - это интересно.







Белый цвет - со всеми.

- со всеми. Розовый цвет - с белым и нежно-голубым, промежуточный между красным и белым тонами.

- с белым и нежно-голубым, промежуточный между красным и белым тонами. Красный цвет - с желтым, белым, бурым, синим и черным. Необходимо избегать совмещения красного цвета с фиолетовым и лиловым.

- с желтым, белым, бурым, синим и черным. Необходимо избегать совмещения красного цвета с фиолетовым и лиловым. Оранжевый цвет - с голубым, синим, лиловым, фиолетовым и белым тонами. Является промежуточным между красным и желтым тонами.

- с голубым, синим, лиловым, фиолетовым и белым тонами. Является промежуточным между красным и желтым тонами. Желтый цвет - с синим, фиолетовым, лиловым. Желтый цвет без отделки или дополнения к нему малопривлекателен.

- с синим, фиолетовым, лиловым. Желтый цвет без отделки или дополнения к нему малопривлекателен. К оранжевому и желтому цветам очень подходит контрастный черный цвет.

цветам очень подходит контрастный черный цвет. Коричневый цвет - с небесным, кремовым, желтым, розовым, оранжевым, зеленым и бежевым.

- с небесным, кремовым, желтым, розовым, оранжевым, зеленым и бежевым. Зеленый цвет - с коричневым, оранжевым, салатным, желтым и белым цветами и только светлая зелень - с серым и черным тонами. Он является промежуточным между холодными и теплыми тонами.

- с коричневым, оранжевым, салатным, желтым и белым цветами и только светлая зелень - с серым и черным тонами. Он является промежуточным между холодными и теплыми тонами. Синий цвет бывает светлых и темных тонов.

бывает светлых и темных тонов. Светло-синий - с белым, желтым, оранжевым, розовыми цветами, является промежуточным между красным и синим.

- с белым, желтым, оранжевым, розовыми цветами, является промежуточным между красным и синим. Темно-синий - со светло-синим (голубым), белы, серым, красным и желтым.

- со светло-синим (голубым), белы, серым, красным и желтым. Фиолетовый цвет - с белым, желтым, оранжевым, розовым цветами, является промежуточным между красным и синим.

- с белым, желтым, оранжевым, розовым цветами, является промежуточным между красным и синим. Светлые тона фиолетового цвета называются лиловыми. Сочетаются они с желтым, оранжевым, серым и белым цветами.

цвета называются лиловыми. Сочетаются они с желтым, оранжевым, серым и белым цветами. Черный цвет, белый и серый используются как отделка. Неплохо выглядит черный цвет в соседстве с оранжевым, желтым, розовым, красным, сиреневым и салатным тонами.

Ну вот, теперь Вы подкованы в смысле сочетания цветов - примите всё это как информацию к размышлению, а не руководство к действию. Как говорят: "О вкусах не спорят", в конце концов смешивать можно все и в разных пропорциях, главное, что бы всё это было "вкусно". Дерзайте! Читайте далее!



ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть 1. Магия цвета

Часть 2. Виды цвета

Часть 3. Сила цвета



Автор: С. Бояринова

Издание: АСТ, Астрель, 2010

ISBN: 5-17-064162-8, 5-271-26334-7

Формат: PDF

Страниц: 96

Качество: хорошее



Скачать книгу "Главные правила сочетания цветов" (52,9 МБ):



Скачать с Turbobit.net

Скачать с Upload24.net



.





. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.