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Колорист - Главные правила сочетания цветов

Загрузить, скачать Обучающие, Колорист - Главные правила сочетания цветов бесплатно.

Скачать Колорист - Главные правила сочетания цветов бесплатно

Колорист - Главные правила сочетания цветов бесплатно и без регистрации

Колорист - Главные правила сочетания цветов download free
14.07.2011, 20:44
Колорист - Главные правила сочетания цветов

Мы поговорим об интерьере, аранжировке цветов и оформлении подарков, освоим технику цветосочетания для эффективного использования в жизненном пространстве. Зная, какие цвета подходят именно вам, вы правильно укомплектуете свой гардероб. Применяя свои фирменные рецепты, вы будете ощущать себя блистательной красавицей. Вы узнаете, где необходимы знания о цвете и, возможно, рискнете кардинально изменить свою жизнь!



Представьте себе - идет по улице (выходит из машины) шикарно одетая леди. Все в ней хорошо: и фасончик подобран, и сидит ладно, а что-то не так, что-то режет глаз. Присмотритесь внимательнее - если появилось такое ощущение при всей безупречности фасона, значит что-то с цветом или с сочетанием цветов.
А знаете ли Вы какой цвет с каким гармонирует? Даже если и знаете, прочитайте следующее - это  интересно.



  • Белый цвет- со всеми.
  • Розовый цвет - с белым и нежно-голубым, промежуточный между красным и белым тонами.
  • Красный цвет - с желтым, белым, бурым, синим и черным. Необходимо избегать совмещения красного цвета с фиолетовым и лиловым.
  • Оранжевый цвет - с голубым, синим, лиловым, фиолетовым и белым тонами. Является промежуточным между красным и желтым тонами.
  • Желтый цвет - с синим, фиолетовым, лиловым. Желтый цвет без отделки или дополнения к нему малопривлекателен.
  • К оранжевому и желтому цветам очень подходит контрастный черный цвет.
  • Коричневый цвет - с небесным, кремовым, желтым, розовым, оранжевым, зеленым и бежевым.
  • Зеленый цвет - с коричневым, оранжевым, салатным, желтым и белым цветами и только светлая зелень - с серым и черным тонами. Он является промежуточным между холодными и теплыми тонами.
  • Синий цвет бывает светлых и темных тонов.
  • Светло-синий - с белым, желтым, оранжевым, розовыми цветами, является промежуточным между красным и синим.
  • Темно-синий - со светло-синим (голубым), белы, серым, красным и желтым.
  • Фиолетовый цвет - с белым, желтым, оранжевым, розовым цветами, является промежуточным между красным и синим.
  • Светлые тона фиолетового цвета называются лиловыми. Сочетаются они с желтым, оранжевым, серым и белым цветами.
  • Черный цвет, белый и серый используются как отделка. Неплохо выглядит черный цвет в соседстве с оранжевым, желтым, розовым, красным, сиреневым и салатным тонами.

 Ну вот, теперь Вы подкованы в смысле сочетания цветов - примите всё это как информацию к размышлению, а не руководство к действию. Как говорят: "О вкусах не спорят", в конце концов смешивать можно все и в разных пропорциях, главное, что бы всё это было "вкусно". Дерзайте! Читайте далее!

ОГЛАВЛЕНИЕ
Часть 1. Магия цвета
Часть 2. Виды цвета
Часть 3. Сила цвета

Автор: С. Бояринова
Издание: АСТ, Астрель, 2010
ISBN: 5-17-064162-8, 5-271-26334-7
Формат: PDF
Страниц: 96
Качество: хорошее

Скачать книгу "Главные правила сочетания цветов" (52,9 МБ):



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Категория: Обучающие | Добавил: Arkadievich | Теги: оформлении, Правила, интерьере, цветов, сочетания, главные, гардероб, цветосочетания, подарков, колорист
Просмотров: 7989 | Загрузок: 7982 | Рейтинг: 5.0/1 |

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вы будете ощущать себя блистательной красавицей
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