Организм, свободный от шлаков, — залог вашего здоровья и долголетия!
Прежде чем начать любое лечение, необходимо провести очищение. В своей книге автор расскажет вам о простых и доступных способах мягкого очищения организма с использованием доступных средств народной медицины и хорошо известных вам домашних лекарственных растений. Здесь вы найдете более ста рецептов и советов, как стать здоровым, помолодевшим и стройным. Эта книга дарит надежду, а значит — выздоровление.
Издательство: Питер Год издания: 2006 Количество страниц: 96 Язык: русский Формат: djvu Качество: хорошее Размер: 19.75 Mb
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