





Организм, свободный от шлаков, — залог вашего здоровья и долголетия!



Прежде чем начать любое лечение, необходимо провести очищение. В своей книге автор расскажет вам о простых и доступных способах мягкого очищения организма с использованием доступных средств народной медицины и хорошо известных вам домашних лекарственных растений. Здесь вы найдете более ста рецептов и советов, как стать здоровым, помолодевшим и стройным. Эта книга дарит надежду, а значит — выздоровление.



• Золотой ус

• Стевия

• Сабельник

• Чеснок

• Хрен

• Чистотел

• Яблочный уксус



Издательство: Питер

Год издания: 2006

Количество страниц: 96

Язык: русский

Формат: djvu

Качество: хорошее

Размер: 19.75 Mb



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Скачать книгу "Зеленая аптека Кородецкого для очищения" (19.75 Mb):



Ссылки обновлены 18.01.2012



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