





История лечения винами уходит корнями в глубокую древность . Отнюдь не горькие и не противные, они (вина) и воспринимаются нами как нечто, приносящее радость. Это - тот самый случай, когда можно лечиться с удовольствием. Главное - не забывать предостережение мудрого врачевателя Парацельса: "Лишь мера определяет, быть веществу вредным или полезным".



ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление

Из истории лечения винами

Виноградные вина

Яблочные вина

Плодово-ягодные вина

Наливки

Настойки

Винотерапия - отрасль медицины

Заключение

Авторы: Наталья Левченко

Издание: Вектор, 2005

Серия: Добрые советы

ISBN: 5-9684-0174-5

Формат: DjVu

Страниц: 96

Качество: хорошее



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