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Лечение винами, наливками, настойками (Винотерапия)
10.07.2011, 21:06
История . Отнюдь не горькие и не противные, они (вина) и воспринимаются нами как нечто, приносящее радость. Это - тот самый случай, когда можно лечиться с удовольствием. Главное - не забывать предостережение мудрого врачевателя Парацельса: "Лишь мера определяет, быть веществу вредным или полезным". лечения винами уходит корнями в глубокую древность ОГЛАВЛЕНИЕ Вступление Из истории лечения винами Виноградные вина Яблочные вина Плодово-ягодные вина Наливки Настойки Винотерапия - отрасль медицины Заключение Авторы: Наталья Левченко Издание: Вектор, 2005 Серия: Добрые советы ISBN: 5-9684-0174-5 Формат: DjVu Страниц: 96 Качество: хорошее Скачать книгу " Лечение винами, наливками, настойками" (22.6 Mb): .
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Категория: Медицинские | Добавил: Arkadievich
| Теги:
настойки, Винотерапия, Яблочные, Виноградные, вина, Лечение винами, Плодово-ягодны, Наливки
Просмотров: 1251 | Загрузок: 1244
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