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Главная » Файлы » Игры » Portable

Карты. 12 Популярных Игр Portable Rus

Загрузить, скачать Portable, Карты. 12 Популярных Игр Portable Rus бесплатно.

Скачать Карты. 12 Популярных Игр Portable Rus бесплатно

Карты. 12 Популярных Игр Portable Rus бесплатно и без регистрации

Карты. 12 Популярных Игр Portable Rus download free
30.04.2011, 09:52

Так же

 


Карты. 12 популярных игр - В издании собраны двенадцать наиболее популярных карточных игр. Здесь есть азартные игры: сека, бура, покер. Игры на складывание карт в определенном порядке: солитер, пасьянс. Несложные «народные», или «семейные»: дурак (простой, подкидной, переводной, навалом), дурак круговой (дорожный), девятка, козел/буркозел, пьяница, короли. Словом, любители карт обязательно найдут в сборнике «свою» игру.

Дурак — уникальная реализация игры с компьютером. В партии может быть до 12 участников, причем игрок-человек может играть как за одни, так и за несколько «рук».

Девятка — в партии могут принимать участие до 12 игроков, предусмотрена возможность игры в открытую, в колоде может быть 36 или 52 карты, доступна игра с джокерами.

Пасьянс и солитер — здесь предусмотрена запись ходов, чтобы можно было продемонстрировать красивую партию друзьям. Если расклад карт не получается, можно отключить проверку правил, затем сделать несколько ходов, и пасьянс сойдется! Возможна игра с джокерами.

Короли — игра довольно часто перерабатывалась, но в этой версии восстановлен ее особый колорит. Здесь игрокам предлагаются изначальные, русские правила игры.

Сека и покер — нечасто с компьютером можно сыграть в игры, основанные на ставках. До сих пор подобных вариантов игр в интернете и на дисках не было. В части покера реализованы Draw Poker и Draft Poker.

Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 98/ME/XP/2000
- Процессор с тактовой частотой 1 ГГц
- ОЗУ: 512 Мб
- Видеокарта с 32 Мб видеопамяти, совместимая с Direct 9.0
- Звуковая карта, совместимая с DirectX 9.0
- DirectX 9.0c

Год выхода: 2008
Разработчик: ООО «Броды»
OC: Windows XP/2003/Vista/Windows 7
Язык интерфейса: Русский
Лекарство: не требуется
Размер архива: 11,1 Mb

Скачать бесплатно: Карты. 12 популярных игр Rus portable

 

30.04.2011

 



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Категория: Portable | Добавил: Arkadievich | Теги: покер, Азартные, игр, сека, 12, Бура, Пасьянс, карты, Солитер, дурак
Просмотров: 5018 | Загрузок: 5011 | Рейтинг: 5.0/1 |

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сека, бура, покер, солитер, пасьянс, дурак простой, подкидной, переводной, навалом, круговой
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