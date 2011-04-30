Скачать Карты. 12 Популярных Игр Portable Rus бесплатно

Так же

Карты. 12 популярных игр - В издании собраны двенадцать наиболее популярных карточных игр. Здесь есть азартные игры: сека, бура, покер. Игры на складывание карт в определенном порядке: солитер, пасьянс. Несложные «народные», или «семейные»: дурак (простой, подкидной, переводной, навалом), дурак круговой (дорожный), девятка, козел/буркозел, пьяница, короли. Словом, любители карт обязательно найдут в сборнике «свою» игру.



Дурак — уникальная реализация игры с компьютером. В партии может быть до 12 участников, причем игрок-человек может играть как за одни, так и за несколько «рук».



Девятка — в партии могут принимать участие до 12 игроков, предусмотрена возможность игры в открытую, в колоде может быть 36 или 52 карты, доступна игра с джокерами.



Пасьянс и солитер — здесь предусмотрена запись ходов, чтобы можно было продемонстрировать красивую партию друзьям. Если расклад карт не получается, можно отключить проверку правил, затем сделать несколько ходов, и пасьянс сойдется! Возможна игра с джокерами.



Короли — игра довольно часто перерабатывалась, но в этой версии восстановлен ее особый колорит. Здесь игрокам предлагаются изначальные, русские правила игры.



Сека и покер — нечасто с компьютером можно сыграть в игры, основанные на ставках. До сих пор подобных вариантов игр в интернете и на дисках не было. В части покера реализованы Draw Poker и Draft Poker.



Минимальные системные требования:

- ОС: Windows 98/ME/XP/2000

- Процессор с тактовой частотой 1 ГГц

- ОЗУ: 512 Мб

- Видеокарта с 32 Мб видеопамяти, совместимая с Direct 9.0

- Звуковая карта, совместимая с DirectX 9.0

- DirectX 9.0c



Год выхода: 2008

Разработчик: ООО «Броды»

OC: Windows XP/2003/Vista/Windows 7

Язык интерфейса: Русский

Лекарство: не требуется

Размер архива: 11,1 Mb



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Download DepositFiles.com 30.04.2011



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