



CHEats MAXimal - наибольшая из известных мне на данный момент программ, которые являют собой базу данных с кодами для игр. Простой и красивый интерфейс, малый размер, и при этом огромное количество представленных игр.



Особенностью базы является отсутствие в ней хинтов и прочей "отсебятины", вашему вниманию представлены только коды (cheats, hex-cheats) и пароли (passwords ). В нашей базе представлены коды к играм, которые были выпущены за последние 10 лет, она являет собой плод шестилетней кропотливой работы. Программа обновляется не реже, чем раз в месяц.



Текущая версия охватывает более чем 5378 игр.







Автор: CheMax Team (Сайт)

Языки: Английский

Лицензия: Freeware ( Бесплатно )

Системы: Windows Full

Размер: 10.8 Mb

Восстановление: 10%

MD5: A94054513F6E4C758C98879A7492DF35



Скачать бесплатно: CheMax (CHEats MAXimal) 12.2



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