CHEats MAXimal - наибольшая из известных мне на данный момент программ, которые являют собой базу данных с кодами для игр. Простой и красивый интерфейс, малый размер, и при этом огромное количество представленных игр.
Особенностью базы является отсутствие в ней хинтов и прочей "отсебятины", вашему вниманию представлены только коды (cheats, hex-cheats) и пароли (passwords ). В нашей базе представлены коды к играм, которые были выпущены за последние 10 лет, она являет собой плод шестилетней кропотливой работы. Программа обновляется не реже, чем раз в месяц.
Текущая версия охватывает более чем 5378 игр.
Автор: CheMax Team (Сайт) Языки: Английский Лицензия: Freeware ( Бесплатно ) Системы: Windows Full Размер: 10.8 Mb Восстановление: 10% MD5: A94054513F6E4C758C98879A7492DF35