Программа Живая Физика позволяет изучать школьный и вузовский курс физики, усваивать основные физические концепции и сделать более наглядными абстрактные идеи и теоретические построения (такие как, например, напряженность электростатического или магнитного поля). При этом нет необходимости использовать сложное в налаживании, громоздкое, дорогостоящее, а иногда даже опасное оборудование.
Компьютерная проектная среда Живая Физика предоставляет возможности для интерактивного моделирования движения в гравитационном, электростатическом магнитном или любых других полях, а также движения, вызванного всевозможными видами взаимодействия объектов.
В учебно-методический комплект входят: • Программа Живая Физика (Interactive Physics) со встроенной русскоязычной справочной системой и комплекты компьютерных экспериментов, содержащие несколько сотен готовых физических задач и моделей экспериментальных установок. • Живая Физика 4.0. Руководство пользователя. Содержит все необходимые пользователю сведения об установке и инструментарии программы, о способах разработки и проведения собственных экспериментов, а также о вычислительном методе, лежащем в основе работы программы. (manual.pdf в раздаче) • Комплект компьютерных экспериментов. Методические рекомендации.
Процедура лечения: 1). Запустить autorun.exe 2). С открывшегося окна списать код запуска 3). Выбрать "Установить программу" и следовать инструкциям установщика 4). Запустить программу и ввести код
Год: 2013 OC: Windows® XP|Vista|7 & 8 Язык: Русский Лекарство: serial Размер: 146 Mb