

Программа Живая Физика позволяет изучать школьный и вузовский курс физики, усваивать основные физические концепции и сделать более наглядными абстрактные идеи и теоретические построения (такие как, например, напряженность электростатического или магнитного поля). При этом нет необходимости использовать сложное в налаживании, громоздкое, дорогостоящее, а иногда даже опасное оборудование.



Компьютерная проектная среда Живая Физика предоставляет возможности для интерактивного моделирования движения в гравитационном, электростатическом магнитном или любых других полях, а также движения, вызванного всевозможными видами взаимодействия объектов.



В учебно-методический комплект входят:

• Программа Живая Физика (Interactive Physics) со встроенной русскоязычной справочной системой и комплекты компьютерных экспериментов, содержащие несколько сотен готовых физических задач и моделей экспериментальных установок.

• Живая Физика 4.0. Руководство пользователя. Содержит все необходимые пользователю сведения об установке и инструментарии программы, о способах разработки и проведения собственных экспериментов, а также о вычислительном методе, лежащем в основе работы программы. (manual.pdf в раздаче)

• Комплект компьютерных экспериментов. Методические рекомендации.



Процедура лечения:

1). Запустить autorun.exe

2). С открывшегося окна списать код запуска

3). Выбрать "Установить программу" и следовать инструкциям установщика

4). Запустить программу и ввести код



Год: 2013

OC: Windows® XP|Vista|7 & 8

Язык: Русский

Лекарство: serial

Размер: 146 Mb



Скачать УМК "Живая Физика" 5.2.1.1

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