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УМК "Живая Физика" 5.2.1.1

Загрузить, скачать Разное, УМК "Живая Физика" 5.2.1.1 бесплатно.

Скачать УМК "Живая Физика" 5.2.1.1 бесплатно

УМК "Живая Физика" 5.2.1.1 бесплатно и без регистрации

УМК "Живая Физика" 5.2.1.1 download free
22.09.2013, 18:06

Программа Живая Физика позволяет изучать школьный и вузовский курс физики, усваивать основные физические концепции и сделать более наглядными абстрактные идеи и теоретические построения (такие как, например, напряженность электростатического или магнитного поля). При этом нет необходимости использовать сложное в налаживании, громоздкое, дорогостоящее, а иногда даже опасное оборудование.

Компьютерная проектная среда Живая Физика предоставляет возможности для интерактивного моделирования движения в гравитационном, электростатическом магнитном или любых других полях, а также движения, вызванного всевозможными видами взаимодействия объектов.

В учебно-методический комплект входят:
• Программа Живая Физика (Interactive Physics) со встроенной русскоязычной справочной системой и комплекты компьютерных экспериментов, содержащие несколько сотен готовых физических задач и моделей экспериментальных установок.
• Живая Физика 4.0. Руководство пользователя. Содержит все необходимые пользователю сведения об установке и инструментарии программы, о способах разработки и проведения собственных экспериментов, а также о вычислительном методе, лежащем в основе работы программы. (manual.pdf в раздаче)
• Комплект компьютерных экспериментов. Методические рекомендации.

Процедура лечения:
1). Запустить autorun.exe
2). С открывшегося окна списать код запуска
3). Выбрать "Установить программу" и следовать инструкциям установщика
4). Запустить программу и ввести код

Год: 2013
OC: Windows® XP|Vista|7 & 8
Язык: Русский
Лекарство: serial
Размер: 146 Mb

Скачать УМК "Живая Физика" 5.2.1.1
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Категория: Разное | Добавил: nigolap | Теги: курс физики, Физика, Живая Физика, магнитное поле
Просмотров: 10074 | Загрузок: 10067 | Рейтинг: 5.0/1 |
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Живая Физика, физика, курс физики, магнитное поле
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