Осень
Среда, 24.04.2024, 21:32

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Дополнительные социальные закладкиЕщё?|; ИзбранноеИзбранное ВКонтакте Одноклассники.ru Facebook Twitter Google Liveinternet Google Buzz LiveJournal
Главная » Файлы » Видео » Фильмы

Пираты Карибского моря: На странных берегах / Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) DVDRip

Загрузить, скачать Фильмы, Пираты Карибского моря: На странных берегах / Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) DVDRip бесплатно.

Скачать Пираты Карибского моря: На странных берегах / Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) DVDRip бесплатно

Пираты Карибского моря: На странных берегах / Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) DVDRip бесплатно и без регистрации

Пираты Карибского моря: На странных берегах / Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) DVDRip download free
19.08.2011, 20:28


Пираты Карибского моря: На странных берегах / Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) DVDRip

Вот, наконец, настал тот долгожданный момент выхода очередной части «Пиратов Карибского моря» под названием «На странных берегах». С момента выхода «На краю света» многое изменилось: режиссёр и почти все актеры, но это совсем не повредило фильму, а наоборот, перемены привели к лучшему.



Описание:
В новой истории о поисках истины, предательстве, вечной молодости и смертельной опасности капитану Джеку Воробью предстоит столкнуться с женщиной из своего прошлого Анжеликой. До самого конца не будет понятно, связывает ли их настоящая любовь, или же Анжелика искусно притворяется, чтобы вместе с Джеком добраться до таинственного источника вечной молодости.
Она силой принуждает капитана Джека Воробья взойти на корабль «Месть Королевы Анны», которым управляет коварный злодей Черная Борода. Наш герой оказывается в ситуации, когда он не знает, чего ему бояться больше — ужасного злодея или же свою давнюю подругу.

Режиссёр: Роб Маршалл
В ролях: Джонни Депп, Пенелопа Крус, Джеффри Раш, Иэн МакШейн, Кевин МакНэлли, Стивен Грэм, Сэм Клафлин, Астрид Берже-Фрисби, Кит Ричардс, Ричард Гриффитс.

Смотреть - Пираты Карибского моря: На странных берегах







Название: Пираты Карибского моря: На странных берегах
В оригинале: Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides
Год: 2011
Выпущено: США, Walt Disney Pictures
Продолжительность: 02:16:24
Перевод: Дублированный
Формат: AVI
Качество: DVDRip
Видео: 640x272 (2.35:1), 23.976 fps, XviD build 50 ~1037 kbps avg, 0.25 bit/pixel
Аудио: Russian / English: 48 kHz, MPEG Layer 3, 2 ch, ~192.00 kbps avg

Скачать бесплатно: Пираты Карибского моря: На странных берегах / Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) DVDRip



.

.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
ДРУЗЬЯ, ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ БИТУЮ ССЫЛКУ СООБЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБ ЭТОМ В КОММЕНТАРИЯХ (СПАСИБО)
ГОЛОСУЕМ!
Категория: Фильмы | Добавил: Galla | Теги: the, карибского, моря, of, пираты, Caribbean, странных, на, pirates, берегах
Просмотров: 1391 | Загрузок: 1384 | Рейтинг: 5.0/1 |

Не стесняйтесь, высказывайте свое отношение к публикациям. Этим вы поддержите авторов и хорошие материалы.

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) DVDRip
Всего комментариев: 0

Нравится
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank