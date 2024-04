Вот, наконец, настал тот долгожданный момент выхода очередной части «Пиратов Карибского моря» под названием «На странных берегах». С момента выхода «На краю света» многое изменилось: режиссёр и почти все актеры, но это совсем не повредило фильму, а наоборот, перемены привели к лучшему.



В новой истории о поисках истины, предательстве, вечной молодости и смертельной опасности капитану Джеку Воробью предстоит столкнуться с женщиной из своего прошлого Анжеликой. До самого конца не будет понятно, связывает ли их настоящая любовь, или же Анжелика искусно притворяется, чтобы вместе с Джеком добраться до таинственного источника вечной молодости.

Она силой принуждает капитана Джека Воробья взойти на корабль «Месть Королевы Анны», которым управляет коварный злодей Черная Борода. Наш герой оказывается в ситуации, когда он не знает, чего ему бояться больше — ужасного злодея или же свою давнюю подругу. Режиссёр: Роб Маршалл

В ролях: Джонни Депп, Пенелопа Крус, Джеффри Раш, Иэн МакШейн, Кевин МакНэлли, Стивен Грэм, Сэм Клафлин, Астрид Берже-Фрисби, Кит Ричардс, Ричард Гриффитс. Смотреть - Пираты Карибского моря: На странных берегах











Название: Пираты Карибского моря: На странных берегах

В оригинале: Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides

Год: 2011

Выпущено: США, Walt Disney Pictures

Продолжительность: 02:16:24

