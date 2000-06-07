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Главная » Файлы » Софт » Графика

HyperSnap 7.06.00 + Rus

Загрузить, скачать Графика, HyperSnap 7.06.00 + Rus бесплатно.

Скачать HyperSnap 7.06.00 + Rus бесплатно

HyperSnap 7.06.00 + Rus бесплатно и без регистрации

HyperSnap 7.06.00 + Rus download free
22.08.2011, 13:50


HyperSnap - один из лучших инструментов для захвата изображения, позволяющий скопировать не только окна стандартных программ, но и игры, скринсейверы и видеофильмы. С помощью данной программы вы сможете сделать скриншот всего экрана монитора, его части, окна определенной программы (вместе с курсором или без), игр и скринсейверов (работающих в режимах DirectX и 3Dfx Glide), видео- и DVD-фильмов, и сохранить его в одном из более, чем 20-и форматов, включая BMP, GIF и JPEG. Среди других возможностей программы - редактирование GIF- и JPEG- файлов, создание скриншотов в автоматическом режиме через заданные промежутки времени, предварительный просмотр, распечатка изображений и прочее. Программа легко конфигурируется и имеет удобный интерфейс + русификатор позволит вам полностью насладится программой и оценить ее возможности.

HyperSnap позволяет делать скриншоты из всех основных режимов. Может снимать изображения как целых окон операционной системы Windows, так и отдельных элементов окна (меню, кнопки, панели и т.д.), захватывает изображения из игр, работающих по технологии DirectX, Direct3D и 3Dfx. Кроме снятия скриншотов можно получать изображения со сканеров, цифровых фотокамер, подключённых к компьютеру по протоколу TWAIN. В программе имеются встроенные функции для обработки графических файлов. Есть также функция, когда скриншот делается с помощью голосовой команды, полученной через подключенный к компьютеру микрофон.редактированию получившихся скриншотов. Функция авто-скролл позволяет захватывать длинные изображения (например длинные www-страницы).

Основные возможности:
- технология «TextSnap» - захват текста для редактирования даже в тех случаях, когда обычные функции копирования не работают (наблюдаются проблемы с кириллицей)
- средства для захвата, редактирования и манипуляции изображениями
- поддержка трехмерных игр DirectX, OpenGL и Glide
- возможность добавления на снимки штампов, водяных знаков, дополнительных кадров, теней и закачивание файлов на FTP
- автоматическая подмена цветов
- возможность захвата кадров из непрямоугольных окон программ
- захват изображения при помощи горячих клавиш
- автоматическая прокрутка страниц, в случаях, если они не помещаются на экране
- интеграция с буфером обмена Windows для простой вставки картинок в любое приложение
- автоматическое сохранение кадров в файлы различных форматов
- интегрированный компонент просмотра изображений и конвертер на 20 различных форматов
- настраиваемый пользовательский интерфейс.





Операционная система: Windows® 2000/XP/Vista/7
Год выхода: 2011
Версия: 7.06.00
Язык интерфейса: English + Русификатор
Лекарство: Присутствует
Размер: 9.44 Mb

Скачать бесплатно: HyperSnap 7.06.00 + Rus



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Категория: Графика | Добавил: Arkadievich | Теги: видеофильмы, изображения, русификатор, Скринсейверы, захвата, монитора, экрана, всего, игры, HyperSnap
Просмотров: 1047 | Загрузок: 1040 | Рейтинг: 5.0/1 |

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один из лучших инструментов для захвата изображения
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