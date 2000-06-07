Скачать HyperSnap 7.06.00 + Rus бесплатно

HyperSnap - один из лучших инструментов для захвата изображения, позволяющий скопировать не только окна стандартных программ, но и игры, скринсейверы и видеофильмы. С помощью данной программы вы сможете сделать скриншот всего экрана монитора, его части, окна определенной программы (вместе с курсором или без), игр и скринсейверов (работающих в режимах DirectX и 3Dfx Glide), видео- и DVD-фильмов, и сохранить его в одном из более, чем 20-и форматов, включая BMP, GIF и JPEG. Среди других возможностей программы - редактирование GIF- и JPEG- файлов, создание скриншотов в автоматическом режиме через заданные промежутки времени, предварительный просмотр, распечатка изображений и прочее. Программа легко конфигурируется и имеет удобный интерфейс + русификатор позволит вам полностью насладится программой и оценить ее возможности.
HyperSnap позволяет делать скриншоты из всех основных режимов. Может снимать изображения как целых окон операционной системы Windows, так и отдельных элементов окна (меню, кнопки, панели и т.д.), захватывает изображения из игр, работающих по технологии DirectX, Direct3D и 3Dfx. Кроме снятия скриншотов можно получать изображения со сканеров, цифровых фотокамер, подключённых к компьютеру по протоколу TWAIN. В программе имеются встроенные функции для обработки графических файлов. Есть также функция, когда скриншот делается с помощью голосовой команды, полученной через подключенный к компьютеру микрофон.редактированию получившихся скриншотов. Функция авто-скролл позволяет захватывать длинные изображения (например длинные www-страницы). Основные возможности: - технология «TextSnap» - захват текста для редактирования даже в тех случаях, когда обычные функции копирования не работают (наблюдаются проблемы с кириллицей) - средства для захвата, редактирования и манипуляции изображениями - поддержка трехмерных игр DirectX, OpenGL и Glide - возможность добавления на снимки штампов, водяных знаков, дополнительных кадров, теней и закачивание файлов на FTP - автоматическая подмена цветов - возможность захвата кадров из непрямоугольных окон программ - захват изображения при помощи горячих клавиш - автоматическая прокрутка страниц, в случаях, если они не помещаются на экране - интеграция с буфером обмена Windows для простой вставки картинок в любое приложение - автоматическое сохранение кадров в файлы различных форматов - интегрированный компонент просмотра изображений и конвертер на 20 различных форматов - настраиваемый пользовательский интерфейс.
Операционная система: Windows® 2000/XP/Vista/7 Год выхода: 2011 Версия: 7.06.00 Язык интерфейса: English + Русификатор Лекарство: Присутствует Размер: 9.44 Mb