Скачать HyperSnap 7.06.00 + Rus бесплатно





HyperSnap - один из лучших инструментов для захвата изображения, позволяющий скопировать не только окна стандартных программ, но и игры, скринсейверы и видеофильмы. С помощью данной программы вы сможете сделать скриншот всего экрана монитора, его части, окна определенной программы (вместе с курсором или без), игр и скринсейверов (работающих в режимах DirectX и 3Dfx Glide), видео- и DVD-фильмов, и сохранить его в одном из более, чем 20-и форматов, включая BMP, GIF и JPEG. Среди других возможностей программы - редактирование GIF- и JPEG- файлов, создание скриншотов в автоматическом режиме через заданные промежутки времени, предварительный просмотр, распечатка изображений и прочее. Программа легко конфигурируется и имеет удобный интерфейс + русификатор позволит вам полностью насладится программой и оценить ее возможности.



HyperSnap позволяет делать скриншоты из всех основных режимов. Может снимать изображения как целых окон операционной системы Windows, так и отдельных элементов окна (меню, кнопки, панели и т.д.), захватывает изображения из игр, работающих по технологии DirectX, Direct3D и 3Dfx. Кроме снятия скриншотов можно получать изображения со сканеров, цифровых фотокамер, подключённых к компьютеру по протоколу TWAIN. В программе имеются встроенные функции для обработки графических файлов. Есть также функция, когда скриншот делается с помощью голосовой команды, полученной через подключенный к компьютеру микрофон.редактированию получившихся скриншотов. Функция авто-скролл позволяет захватывать длинные изображения (например длинные www-страницы).



Основные возможности:

- технология «TextSnap» - захват текста для редактирования даже в тех случаях, когда обычные функции копирования не работают (наблюдаются проблемы с кириллицей)

- средства для захвата, редактирования и манипуляции изображениями

- поддержка трехмерных игр DirectX, OpenGL и Glide

- возможность добавления на снимки штампов, водяных знаков, дополнительных кадров, теней и закачивание файлов на FTP

- автоматическая подмена цветов

- возможность захвата кадров из непрямоугольных окон программ

- захват изображения при помощи горячих клавиш

- автоматическая прокрутка страниц, в случаях, если они не помещаются на экране

- интеграция с буфером обмена Windows для простой вставки картинок в любое приложение

- автоматическое сохранение кадров в файлы различных форматов

- интегрированный компонент просмотра изображений и конвертер на 20 различных форматов

- настраиваемый пользовательский интерфейс.











Операционная система: Windows® 2000/XP/Vista/7

Год выхода: 2011

Версия: 7.06.00

Язык интерфейса: English + Русификатор

Лекарство: Присутствует

Размер: 9.44 Mb



Скачать бесплатно: HyperSnap 7.06.00 + Rus



Скачать с Upload24.net

Скачать с DepositFiles.com

Скачать с Turbobit.net



.





. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.