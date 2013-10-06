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|В категории материалов: 326
Показано материалов: 41-80
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Просмотрам
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Photo Montage Guide Lite
- программа для отделения цельных объектов от произвольного фона, применения эффектов для фона (заливка, затенение, размытие, монохром), перенос объектов на другие фотографии, изготовления коллажей, проведения фотомонтажа, изменения размеров и пропорций фотографий без искажения важных частей и для удаления объектов без видимых следов.
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DxO Optics Pro
- это свежая версия многофункциональной программы для максимального улучшения и корректировки качества вашей коллекции цифровых фотографий или изображений. В данном программном продукте содержится большое количество прогрессивных технологий, при помощи которых можно подкорректировать яркость, контрастность, цветовой баланс, устранить искажения и повысить четкость изображений, исправить цвета и экспозицию по краям и в углах фотографии, отрегулировать баланс белого цвета с учётом цветовой температуры и многое другое.
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Face Off Max
- уникальное программное обеспечение которое способно помочь Вам создать фотографию, к примеру наложив свое или чьё то лицо на чужую фотографию. Разве вы когда-нибудь не представляли, как вы будете смотреться имея чужое тело? Не хотелось бы иметь фотографию с группой известных личностей или на обложке журнала? Теперь программа позволит вам сделать это и позабавить своих коллег или друзей. Программа содержит простой и удобный интерфейс, инструкции и сотни фантастических шаблонов, что позволит любому стать профессиональным художником.
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HyperSnap
- это универсальное программное обеспечение, которое является одним из лучших на данное время приложением для быстрого и точного захвата изображения, позволит оперативно скопировать не только окна стандартных программ, но и игры, скринсейверы и видеофильмы.
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Photo Collage Max
- это свежая версия программы, которая способна быстро создавать фотоколлажи, альбомы, календари и т.п. Содержит в наличие огромный выбор шаблонов, фигур, масок, фоторамок. При поддержки Photo Collage Max вы сможете легко создавать собственные коллажи. Программа предлагает очень лёгкий способ создания коллажей, открыток, альбомов для вырезок, календарей, на день рождения, свадьбу, юбилей, праздники и любой другой особый момент в жизни. Поставляется с широким набором шаблонов, фонов, рамок и т. д.
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Photomizer
- это очень удобная и надежная утилита, которая служит для быстрого и легкого редактирования сканированных фотографий, слайдов и даже негативов. Photomizer не требуют широкомасштабной профессиональной подготовки и времени на настройки, с простым в эксплуатации пользовательским интерфейсом.
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Techsmith Snagit
- предлагает неограниченные возможности для захвата изображений - экран целиком, одно или сразу несколько окон и графических объектов (значки, экранные кнопки, панели, меню и т.д.), области произвольной или сложной формы (многоугольник, эллипс, прямоугольник со скругленными углами), полноэкранные окна DOS-программ и окна приложений DirectX (игры, видео-проигрыватели).
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XnView
— удобная утилита для просмотра и конвертации графический файлов. Этот неплохой просмотрщик графических файлов имеет в наличии высокую скорость работы, удобный интерфейс, поддерживает более 500 графических форматов и конвертирует между собой 50 форматов.
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Picture Window —
представляет собой мощный инструмент для редактирования фотографий и предназначен для фотографов с высокими требованиями к творчеству и стандартам качества. Поддерживает все основные графические форматы. В программе присутствует богатый набор инструментов, эффектов и фильтров для быстрого редактирования и ретуширования фотографий.
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LimImage - программа для просмотра и редактирования изображений (фотографий).
Программа поддерживает популярные форматы изображений и умеет производить редактирование, в плане обрезки изображения, изменения размера, закрашивать определенные цвета. А отредактированное изображение вы можете сохранить не только в исходном формате в совершенно другом формате, отличным от исходного.
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Zoner Photo Studio
- приложение, созданное для качественной обработки цифровых снимков. Одной из функций программы является извлечение из снимков информации о местонахождении фотографа во время совершения съемки и соотношение этих данных с картографическими программами.
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Adobe Photoshop CS6 13.0.1.3 Final
- программа для обработки растровой графики. Поддерживается множество графических форматов. Adobe Photoshop позволяет как создавать новые изображения, так и редактировать их. Фотошоп применяют для создания фотореалистических изображений, для работы с цветными отсканированными изображениями, для ретуширования, цветокоррекции, коллажирования, трансформации графики, цветоделения и т.д.
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Сделать фотомонтаж
, отделить цельные объекты от произвольного фона, применить эффекты для фона (заливка, затенение, размытие, монохром), перенести объекты на другие фотографии, изготовить коллажи - все это стало возможным с появлением Photo Montage Guide.
Программа поможет удалить выбранный вами объект с фотографии без заметных следов.К тому же, она отличается от других подобных ей утилит "умным" изменением размеров и пропорций фотографии за счет "неважных" областей, оставляя "важные" области нетронутыми.
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Beauty Guide
- это хорошая программа для редактирования фотографий. Beauty Guide поможет наложить макияж и устранить косметические дефекты прямо на фото! Забыли подкрасить губы или наложить тени? Вас не устраивает цвет глаз? Вас огорчают морщины, мимические складки, отеки или припухлости? Вы недовольны большой родинкой, пятном или шрамом? Хотите иметь более белые зубы? Не огорчайтесь — теперь все это можно исправить прямо на фото с помощью Beauty Guide!
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Brightness Guide
- хорошая программа для выравнивания яркости фото, осветления темных областей. Позволяет осветлить темные области на фотографии, оставляя светлые области нетронутыми. Параметры осветления могут подбираться в реальном времени - изменения элементов управления немедленно отражается на фото. Программа поможет улучшить фото с дефектами яркости, вызванными фотовспышкой (слишком темный фон), густой тенью или контровым освещением.
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Cosmetic Guide
- великолепная, мощная в возможностях, но простая в использовании программа для удаления косметических дефектов непосредственно на фотографиях. Умеет разглаживать морщины, отеки или припухлости, удалять родимые пятна и бородавки, поможет избавиться от второго подбородка, отбелить зубы. В программе есть демонстрационные примеры, показывающие работу с инструментами.
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Makeup Guide
- это программа для макияжа на фотографии. Подбор макияжа позволит избежать ошибок при выборе собственного стиля. Программа поможет накрасить губы,нанести румяна, тени и пудру, подвести глаза и изменить их цвет.
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Photo Montage Guide
- это инструмент для отделения цельных объектов от произвольного фона, применения эффектов для фона (заливка, затенение, размытие, монохром), переноса объектов на другие фотографии, изготовления коллажей, проведения фотомонтажа, изменения размеров и пропорций фотографий без искажения важных частей и для удаления объектов без видимых следов.
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Cosmetic Guide
- с данным приложением можно легко и просто избавиться от косметических дефектов непосредственно на фотографии. Так-же способна разгладить морщины, отеки или припухлости; удалить родимые пятна и бородавки; избавиться от второго подбородка; отбелить зубы. В программе есть демонстрационные примеры, показывающие работу с инструментами.
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FastPictureViewer Professional
- не сложный в использовании просмотрщик графических файлов. Основным достоинством программы является очень быстрая работа с файлами большого размера, которое заключается в том, что используется не классические методы рендеринга изображений, а считывает их с помощью графического чипа видеокарты.
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Picture Cutout Guide
-отличная программа для отделения объектов от фона и проведения фотомонтажа. Отделяет объекты от произвольного фона и переносит их на другие фотографии. Позволит применить эффекты к фону - заливка с выбором цвета, затенение и размытие с выбором интенсивности.
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Photo Montage Guide
- простая в освоении программа, которая способна стать неоценимым помощником при обработке фотографий и изготовлении коллажей и т.п. Главные её возможности - это отделение объектов от произвольного фона, применение разнообразных эффектов для фона (заливка, затенение, размытие, монохром), перенос объектов на другие фотографии, изменение размеров и пропорций фотографий
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TurboFloorPlan 3D Home & Landscape
- простая и удобная в использовании программа, предназначенная для создания дизайна и интерьера квартир и домов. С помощью интуитивно понятного интерфейса и большого числа автоматических функций, которые делают проектирование гораздо более лёгким, вы сможете быстро воплотить в жизнь дизайнерские замыслы и представить их в фотореалистичном 3D изображении. Программа FloorPlan 3D подходит для строящихся и реконструируемых зданий.
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Graphics Converter Pro
- это мощный графический конвертер и программа для просмотра изображений. Содержит 12 графических эффектов, 50 графических фильтров, способен импортировать более чем 450 графических форматов файлов и экспортировать больше чем 130 форматов, поддерживает Альфа-канал, пакетную обработку файлов и многое другое.
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Pop Art Studio —
простая в использовании графическая программа с необходимыми инструментами для редактирования, с возможностью применения известных эффектов в стиле Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна, а также множество эффектов в стиле мозаика, лего, тетрис, витраж, портрет в облаках, текстовые эффекты и мн. др.
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Pixia
— это бесплатный растровый графический редактор, программа для Windows, созданная, японским программистом Исао Maruoka. Первоначально он был разработан для аниме / манги сообщества, но также используется и в других областях искусства.
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Компас
- лучшый инструмент большенства инженеров — конструкторов и проектировщиков в России, а также в многих других странах. Всенародное признание етому софту обеспечили сильный функционал, простота освоения и процес работы, использование русских стандартов, разнообразный набор отраслевых инструментов.
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Pop Art Studio
- графическая программа, которая может быть интересна тем, кто серьёзно интересуется фото-искусством, стилями фото и т.д. Программа подгоняет ваши изображения под стиль pop-art (работает с BMP, JPG, GIF, PNG and TIFF).
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Hornil Style Pix
- является очень мощным и продвинутым графическим редактором, в своем роде альтернатива громоздкому Фотошоп, предназначенный для создания, коррекции и редактирования изображений. Это наиболее заметная разработка корейских производителей, переведенных на более чем 60 языков мира, с доступным пользовательским интерфейсом, с возможностью обработки нескольких фотоизображений.
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Blender —
это многоплатформенная графическая 3D программа, программа для 3d моделирования, распространяется с открытым исходным кодом. Приложение имеет небольшой размер и функций этого пакета вполне достаточно для работы с 3d моделлингом объектов, как обычным пользователям, так и профессионалам.
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CorelDRAW Graphics Suite X6
— новый графический пакет, позволяющий уверенно продвигать вперед любой графический проект. Точные инструменты, лучшая на рынке совместимость файлов и обновленное содержимое помогут воплотить творческие идеи в профессиональные результаты, начиная от красочных логотипов и вывесок до необыкновенных маркетинговых материалов и привлекательной интернет-графики.
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Boris RED 5
- мощное приложение для создания 3D-форм, заголовков и эффектов. Приложение предлагает беспрецедентный выбор свойств. 2D и 3D компоновка, создание заголовков, рисование, полный набор инструментов для создания векторных объектов, 3D-анимация. Boris RED является интегрированным приложением для 3D-композитинга, создания титлов и эффектов, и обеспечивает несравненную производительность в видео-редакторах от Adobe, Apple, Avid, Grass Valley, Media 100 и Sony.
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SketchUp —
программа для разработки трехмерных моделей домов, гаражей, террас, пристроек, деревянных проектов и даже космических кораблей. Любая модель строится при помощи дополнительных деталей, текстур и стекла, конструируется в точном соответствии с пространством.
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TEC-IT QR-Code Studio - программа для быстрого и легкого создания QR-кодов.
Очень простая в использовании и не требует никаких специальных знаний. Помощник ввода данных упрощает создание штрихкодов QR-Code для мобильной маркировки и маркетинга: всего за несколько секунд можно создать штрихкоды QR-Code для веб-сайтов, скачивания файлов, для ссылок на приложения, Facebook, Twitter и LinkedIn страницы, SEPA платежи, отправки SMS.
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PicPick
- бесплатное приложение, объединяющее в себе возможности простого графического редактора и утилиты для захвата изображений с экрана компьютера. PicPick обладает простым и удобным интерфейсом.
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AutoCAD
является мировым лидером среди решений для 2D- и 3D-проектирования. Будучи более наглядным, 3D моделирование позволяет ускорить проектные работы и выпуск документации, совместно использовать модели и развивать новые идеи. Для AutoCAD доступны тысячи надстроек, что позволяет удовлетворить потребности самого широкого круга клиентов. Пришло время проектировать по-новому — время AutoCAD.
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ACDSee Pro
- функциональная программа, рассчитанная как на профессиональных фотографов, так и на любителей. ACDSee позволяет работать с цифровыми фотографиями, RAW-изображениями и поддерживает более 100 форматов графических файлов. Также программа осуществляет быструю пакетную обработку большого количества файлов с эффективным визуальным методом присвоения изображениям метатегов.
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GeoGebra - математическая программа для всех уровней образования
, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном удобном для использования пакете. У программы богатые возможности работы с функциями - построение графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и т.д., за счёт команд встроенного языка, который позволяет управлять и геометрическими построениями.
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HoneyView —
Чрезвычайно быстрый вьювер картинок и комиксов миниатюрного размера, с выполнением просмотра файлов в архивах. Содержит интуитивно понятный, а также простой, мультиязычный интерфейс, со своеобразными функциями, недоступными другим аналогичным просмотрщикам...
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