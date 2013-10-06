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Главная » Файлы » Софт » Графика
В категории материалов: 326
Показано материалов: 41-80		 Страницы: « 1 2 3 4 ... 8 9 »
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

Photo Montage Guide Lite 2.0 Rus + Portable


Photo Montage Guide Lite - программа для отделения цельных объектов от произвольного фона, применения эффектов для фона (заливка, затенение, размытие, монохром), перенос объектов на другие фотографии, изготовления коллажей, проведения фотомонтажа, изменения размеров и пропорций фотографий без искажения важных частей и для удаления объектов без видимых следов.

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Графика | Просмотров: 925 | Загрузок: 918 | Добавил: BySoft | Дата: 26.11.2013 | Комментарии (0)

DxO Optics Pro 9.0.1 Build 1469 Elite



DxO Optics Pro - это свежая версия многофункциональной программы для максимального улучшения и корректировки качества вашей коллекции цифровых фотографий или изображений. В данном программном продукте содержится большое количество прогрессивных технологий, при помощи которых можно подкорректировать яркость, контрастность, цветовой баланс, устранить искажения и повысить четкость изображений, исправить цвета и экспозицию по краям и в углах фотографии, отрегулировать баланс белого цвета с учётом цветовой температуры и многое другое.

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Графика | Просмотров: 646 | Загрузок: 639 | Добавил: Hottei | Дата: 24.11.2013 | Комментарии (0)

Face Off Max 3.5.7.8 + Rus



Face Off Max - уникальное программное обеспечение которое способно помочь Вам создать фотографию, к примеру наложив свое или чьё то лицо на чужую фотографию. Разве вы когда-нибудь не представляли, как вы будете смотреться имея чужое тело? Не хотелось бы иметь фотографию с группой известных личностей или на обложке журнала? Теперь программа позволит вам сделать это и позабавить своих коллег или друзей. Программа содержит простой и удобный интерфейс, инструкции и сотни фантастических шаблонов, что позволит любому стать профессиональным художником.

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Графика | Просмотров: 644 | Загрузок: 637 | Добавил: Hottei | Дата: 24.11.2013 | Комментарии (0)

HyperSnap 7.27.00 Rus



HyperSnap - это универсальное программное обеспечение, которое является одним из лучших на данное время приложением для быстрого и точного захвата изображения, позволит оперативно скопировать не только окна стандартных программ, но и игры, скринсейверы и видеофильмы.

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Графика | Просмотров: 706 | Загрузок: 699 | Добавил: Hottei | Дата: 24.11.2013 | Комментарии (0)

Photo Collage Max 2.2.4.6 + Rus



Photo Collage Max - это свежая версия программы, которая способна быстро создавать фотоколлажи, альбомы, календари и т.п. Содержит в наличие огромный выбор шаблонов, фигур, масок, фоторамок. При поддержки Photo Collage Max вы сможете легко создавать собственные коллажи. Программа предлагает очень лёгкий способ создания коллажей, открыток, альбомов для вырезок, календарей, на день рождения, свадьбу, юбилей, праздники и любой другой особый момент в жизни. Поставляется с широким набором шаблонов, фонов, рамок и т. д.

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Графика | Просмотров: 700 | Загрузок: 693 | Добавил: Hottei | Дата: 24.11.2013 | Комментарии (0)

Photomizer 2.0.13.905



Photomizer - это очень удобная и надежная утилита, которая служит для быстрого и легкого редактирования сканированных фотографий, слайдов и даже негативов. Photomizer не требуют широкомасштабной профессиональной подготовки и времени на настройки, с простым в эксплуатации пользовательским интерфейсом.

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Графика | Просмотров: 617 | Загрузок: 610 | Добавил: Hottei | Дата: 24.11.2013 | Комментарии (0)

Techsmith Snagit 11.3.0 Build 107



Techsmith Snagit - предлагает неограниченные возможности для захвата изображений - экран целиком, одно или сразу несколько окон и графических объектов (значки, экранные кнопки, панели, меню и т.д.), области произвольной или сложной формы (многоугольник, эллипс, прямоугольник со скругленными углами), полноэкранные окна DOS-программ и окна приложений DirectX (игры, видео-проигрыватели).

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Графика | Просмотров: 621 | Загрузок: 614 | Добавил: Hottei | Дата: 24.11.2013 | Комментарии (0)

XnView 2.10 Complete



XnView — удобная утилита для просмотра и конвертации графический файлов. Этот неплохой просмотрщик графических файлов имеет в наличии высокую скорость работы, удобный интерфейс, поддерживает более 500 графических форматов и конвертирует между собой 50 форматов.

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Графика | Просмотров: 629 | Загрузок: 622 | Добавил: Hottei | Дата: 24.11.2013 | Комментарии (0)

Digital Light and Color Picture Window Pro 7.0.11 Portable



Picture Window — представляет собой мощный инструмент для редактирования фотографий и предназначен для фотографов с высокими требованиями к творчеству и стандартам качества. Поддерживает все основные графические форматы. В программе присутствует богатый набор инструментов, эффектов и фильтров для быстрого редактирования и ретуширования фотографий.

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Графика | Просмотров: 698 | Загрузок: 691 | Добавил: galich1374 | Дата: 24.11.2013 | Комментарии (0)

LimImage 1.1 Rus + Portable


LimImage - программа для просмотра и редактирования изображений (фотографий). Программа поддерживает популярные форматы изображений и умеет производить редактирование, в плане обрезки изображения, изменения размера, закрашивать определенные цвета. А отредактированное изображение вы можете сохранить не только в исходном формате в совершенно другом формате, отличным от исходного.

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Графика | Просмотров: 625 | Загрузок: 618 | Добавил: BySoft | Дата: 21.11.2013 | Комментарии (0)

Zoner Photo Studio Pro 16.0.1.4 Rus



Zoner Photo Studio - приложение, созданное для качественной обработки цифровых снимков. Одной из функций программы является извлечение из снимков информации о местонахождении фотографа во время совершения съемки и соотношение этих данных с картографическими программами.

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Графика | Просмотров: 1012 | Загрузок: 1005 | Добавил: Hottei | Дата: 16.11.2013 | Комментарии (0)

Adobe Photoshop CS6 13.0.1.3 Final RePack by JFK2005 (RUS/ENG/UKR/2013)


Adobe Photoshop CS6 13.0.1.3 Final - программа для обработки растровой графики. Поддерживается множество графических форматов. Adobe Photoshop позволяет как создавать новые изображения, так и редактировать их. Фотошоп применяют для создания фотореалистических изображений, для работы с цветными отсканированными изображениями, для ретуширования, цветокоррекции, коллажирования, трансформации графики, цветоделения и т.д.

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Графика | Просмотров: 826 | Загрузок: 819 | Добавил: uNet | Дата: 14.11.2013 | Комментарии (0)

Photo Montage Guide 1.6.2 Rus Portable by Invictus



Сделать фотомонтаж, отделить цельные объекты от произвольного фона, применить эффекты для фона (заливка, затенение, размытие, монохром), перенести объекты на другие фотографии, изготовить коллажи - все это стало возможным с появлением Photo Montage Guide. Программа поможет удалить выбранный вами объект с фотографии без заметных следов.К тому же, она отличается от других подобных ей утилит "умным" изменением размеров и пропорций фотографии за счет "неважных" областей, оставляя "важные" области нетронутыми.

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Графика | Просмотров: 738 | Загрузок: 731 | Добавил: poststrel | Дата: 14.11.2013 | Комментарии (0)

Beauty Guide 1.6.2 Rus Portable



Beauty Guide - это хорошая программа для редактирования фотографий. Beauty Guide поможет наложить макияж и устранить косметические дефекты прямо на фото! Забыли подкрасить губы или наложить тени? Вас не устраивает цвет глаз? Вас огорчают морщины, мимические складки, отеки или припухлости? Вы недовольны большой родинкой, пятном или шрамом? Хотите иметь более белые зубы? Не огорчайтесь — теперь все это можно исправить прямо на фото с помощью Beauty Guide!

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Графика | Просмотров: 924 | Загрузок: 917 | Добавил: Hottei | Дата: 10.11.2013 | Комментарии (0)

Brightness Guide 1.2.2 Rus Portable



Brightness Guide - хорошая программа для выравнивания яркости фото, осветления темных областей. Позволяет осветлить темные области на фотографии, оставляя светлые области нетронутыми. Параметры осветления могут подбираться в реальном времени - изменения элементов управления немедленно отражается на фото. Программа поможет улучшить фото с дефектами яркости, вызванными фотовспышкой (слишком темный фон), густой тенью или контровым освещением.

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Графика | Просмотров: 988 | Загрузок: 981 | Добавил: Hottei | Дата: 10.11.2013 | Комментарии (0)

Cosmetic Guide 1.6.2 Rus Portable



Cosmetic Guide - великолепная, мощная в возможностях, но простая в использовании программа для удаления косметических дефектов непосредственно на фотографиях. Умеет разглаживать морщины, отеки или припухлости, удалять родимые пятна и бородавки, поможет избавиться от второго подбородка, отбелить зубы. В программе есть демонстрационные примеры, показывающие работу с инструментами.

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Графика | Просмотров: 768 | Загрузок: 761 | Добавил: Hottei | Дата: 10.11.2013 | Комментарии (0)

Makeup Guide 1.4.2 Rus Portable



Makeup Guide - это программа для макияжа на фотографии. Подбор макияжа позволит избежать ошибок при выборе собственного стиля. Программа поможет накрасить губы,нанести румяна, тени и пудру, подвести глаза и изменить их цвет.

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Графика | Просмотров: 874 | Загрузок: 867 | Добавил: Hottei | Дата: 10.11.2013 | Комментарии (0)

Photo Montage Guide 1.6.2 Rus Portable



Photo Montage Guide - это инструмент для отделения цельных объектов от произвольного фона, применения эффектов для фона (заливка, затенение, размытие, монохром), переноса объектов на другие фотографии, изготовления коллажей, проведения фотомонтажа, изменения размеров и пропорций фотографий без искажения важных частей и для удаления объектов без видимых следов.

.
Графика | Просмотров: 809 | Загрузок: 802 | Добавил: Hottei | Дата: 10.11.2013 | Комментарии (0)

Cosmetic Guide 1.6.0



Cosmetic Guide - с данным приложением можно легко и просто избавиться от косметических дефектов непосредственно на фотографии. Так-же способна разгладить морщины, отеки или припухлости; удалить родимые пятна и бородавки; избавиться от второго подбородка; отбелить зубы. В программе есть демонстрационные примеры, показывающие работу с инструментами.

.
Графика | Просмотров: 667 | Загрузок: 660 | Добавил: Hottei | Дата: 06.11.2013 | Комментарии (0)

FastPictureViewer Professional 1.9 Build 328.0



FastPictureViewer Professional - не сложный в использовании просмотрщик графических файлов. Основным достоинством программы является очень быстрая работа с файлами большого размера, которое заключается в том, что используется не классические методы рендеринга изображений, а считывает их с помощью графического чипа видеокарты.

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Графика | Просмотров: 611 | Загрузок: 604 | Добавил: Hottei | Дата: 06.11.2013 | Комментарии (0)

Picture Cutout Guide 2.11.0



Picture Cutout Guide -отличная программа для отделения объектов от фона и проведения фотомонтажа. Отделяет объекты от произвольного фона и переносит их на другие фотографии. Позволит применить эффекты к фону - заливка с выбором цвета, затенение и размытие с выбором интенсивности.

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Графика | Просмотров: 573 | Загрузок: 566 | Добавил: Hottei | Дата: 06.11.2013 | Комментарии (0)

Photo Montage Guide 1.6.0



Photo Montage Guide - простая в освоении программа, которая способна стать неоценимым помощником при обработке фотографий и изготовлении коллажей и т.п. Главные её возможности - это отделение объектов от произвольного фона, применение разнообразных эффектов для фона (заливка, затенение, размытие, монохром), перенос объектов на другие фотографии, изменение размеров и пропорций фотографий

.
Графика | Просмотров: 643 | Загрузок: 636 | Добавил: Hottei | Дата: 06.11.2013 | Комментарии (0)

IMSI TurboFloorPlan 3D Home & Landscape Pro 17.0.6 Final + Rus



TurboFloorPlan 3D Home & Landscape - простая и удобная в использовании программа, предназначенная для создания дизайна и интерьера квартир и домов. С помощью интуитивно понятного интерфейса и большого числа автоматических функций, которые делают проектирование гораздо более лёгким, вы сможете быстро воплотить в жизнь дизайнерские замыслы и представить их в фотореалистичном 3D изображении. Программа FloorPlan 3D подходит для строящихся и реконструируемых зданий.

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Графика | Просмотров: 1907 | Загрузок: 1900 | Добавил: Hottei | Дата: 06.11.2013 | Комментарии (0)

IconCool Graphics Converter Pro 2013 3.30 Build 131101



Graphics Converter Pro - это мощный графический конвертер и программа для просмотра изображений. Содержит 12 графических эффектов, 50 графических фильтров, способен импортировать более чем 450 графических форматов файлов и экспортировать больше чем 130 форматов, поддерживает Альфа-канал, пакетную обработку файлов и многое другое.

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Графика | Просмотров: 551 | Загрузок: 544 | Добавил: Hottei | Дата: 06.11.2013 | Комментарии (0)

Pop Art Studio 6.5 Batch Edition Portable



Pop Art Studio — простая в использовании графическая программа с необходимыми инструментами для редактирования, с возможностью применения известных эффектов в стиле Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна, а также множество эффектов в стиле мозаика, лего, тетрис, витраж, портрет в облаках, текстовые эффекты и мн. др.

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Графика | Просмотров: 1357 | Загрузок: 1350 | Добавил: galich1374 | Дата: 05.11.2013 | Комментарии (0)

Pixia 6.00ge


Pixia — это бесплатный растровый графический редактор, программа для Windows, созданная, японским программистом Исао Maruoka. Первоначально он был разработан для аниме / манги сообщества, но также используется и в других областях искусства.

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Графика | Просмотров: 791 | Загрузок: 784 | Добавил: nigolap | Дата: 01.11.2013 | Комментарии (0)

KOMPAS-3D V14 + Portable Mini V14 (2013/RUS)


Компас - лучшый инструмент большенства инженеров — конструкторов и проектировщиков в России, а также в многих других странах. Всенародное признание етому софту обеспечили сильный функционал, простота освоения и процес работы, использование русских стандартов, разнообразный набор отраслевых инструментов.

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Графика | Просмотров: 757 | Загрузок: 750 | Добавил: Rad4en9 | Дата: 29.10.2013 | Комментарии (0)

Pop Art Studio 6.5 Batch Edition (x86-x64)



Pop Art Studio - графическая программа, которая может быть интересна тем, кто серьёзно интересуется фото-искусством, стилями фото и т.д. Программа подгоняет ваши изображения под стиль pop-art (работает с BMP, JPG, GIF, PNG and TIFF).

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Графика | Просмотров: 730 | Загрузок: 723 | Добавил: Hottei | Дата: 28.10.2013 | Комментарии (0)

Hornil StylePix 1.14.0.1 Portable Rus



Hornil Style Pix - является очень мощным и продвинутым графическим редактором, в своем роде альтернатива громоздкому Фотошоп, предназначенный для создания, коррекции и редактирования изображений. Это наиболее заметная разработка корейских производителей, переведенных на более чем 60 языков мира, с доступным пользовательским интерфейсом, с возможностью обработки нескольких фотоизображений.

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Графика | Просмотров: 721 | Загрузок: 714 | Добавил: poststrel | Дата: 24.10.2013 | Комментарии (0)

Blender 2.68.0 r58368 Final Portable (x86/x64)



Blender — это многоплатформенная графическая 3D программа, программа для 3d моделирования, распространяется с открытым исходным кодом. Приложение имеет небольшой размер и функций этого пакета вполне достаточно для работы с 3d моделлингом объектов, как обычным пользователям, так и профессионалам.

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Графика | Просмотров: 862 | Загрузок: 855 | Добавил: galich1374 | Дата: 21.10.2013 | Комментарии (0)

CorelDRAW Graphics Suite X6 16.3.0.1114 SP3 Special Edition + Content (2013/ENG/RUS)


CorelDRAW Graphics Suite X6 — новый графический пакет, позволяющий уверенно продвигать вперед любой графический проект. Точные инструменты, лучшая на рынке совместимость файлов и обновленное содержимое помогут воплотить творческие идеи в профессиональные результаты, начиная от красочных логотипов и вывесок до необыкновенных маркетинговых материалов и привлекательной интернет-графики.

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Графика | Просмотров: 648 | Загрузок: 641 | Добавил: uNet | Дата: 17.10.2013 | Комментарии (0)

Boris RED 5.4.0.378



Boris RED 5 - мощное приложение для создания 3D-форм, заголовков и эффектов. Приложение предлагает беспрецедентный выбор свойств. 2D и 3D компоновка, создание заголовков, рисование, полный набор инструментов для создания векторных объектов, 3D-анимация. Boris RED является интегрированным приложением для 3D-композитинга, создания титлов и эффектов, и обеспечивает несравненную производительность в видео-редакторах от Adobe, Apple, Avid, Grass Valley, Media 100 и Sony.

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Графика | Просмотров: 1549 | Загрузок: 1542 | Добавил: Hottei | Дата: 16.10.2013 | Комментарии (0)

Trimble SketchUp Vray 13.0.4812 Portable



SketchUp — программа для разработки трехмерных моделей домов, гаражей, террас, пристроек, деревянных проектов и даже космических кораблей. Любая модель строится при помощи дополнительных деталей, текстур и стекла, конструируется в точном соответствии с пространством.

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Графика | Просмотров: 2220 | Загрузок: 2213 | Добавил: galich1374 | Дата: 13.10.2013 | Комментарии (0)

TEC-IT QR-Code Studio 1.0.1.19523 Rus + Portable


TEC-IT QR-Code Studio - программа для быстрого и легкого создания QR-кодов. Очень простая в использовании и не требует никаких специальных знаний. Помощник ввода данных упрощает создание штрихкодов QR-Code для мобильной маркировки и маркетинга: всего за несколько секунд можно создать штрихкоды QR-Code для веб-сайтов, скачивания файлов, для ссылок на приложения, Facebook, Twitter и LinkedIn страницы, SEPA платежи, отправки SMS.

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Графика | Просмотров: 1169 | Загрузок: 1162 | Добавил: BySoft | Дата: 11.10.2013 | Комментарии (0)

Smith Anime Studio Pro 9.5 Build 9768 Universal RUS Portable



Anime Studio — Программа (раньше называлась Moho), позволяющая быстро и просто создавать анимированные персонажи для видео или веб

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Графика | Просмотров: 2253 | Загрузок: 2246 | Добавил: galich1374 | Дата: 11.10.2013 | Комментарии (0)

PicPick 3.2.8 Lite



PicPick - бесплатное приложение, объединяющее в себе возможности простого графического редактора и утилиты для захвата изображений с экрана компьютера. PicPick обладает простым и удобным интерфейсом.

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Графика | Просмотров: 564 | Загрузок: 557 | Добавил: Hottei | Дата: 09.10.2013 | Комментарии (0)

Autodesk AutoCAD 2014 SP1 ENG/RUS



AutoCAD является мировым лидером среди решений для 2D- и 3D-проектирования. Будучи более наглядным, 3D моделирование позволяет ускорить проектные работы и выпуск документации, совместно использовать модели и развивать новые идеи. Для AutoCAD доступны тысячи надстроек, что позволяет удовлетворить потребности самого широкого круга клиентов. Пришло время проектировать по-новому — время AutoCAD.

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Графика | Просмотров: 1415 | Загрузок: 1408 | Добавил: Hottei | Дата: 09.10.2013 | Комментарии (0)

ACDSee Pro 7.0 Build 137 Final RePack by Loginvovchyk (06.10.13) Rus



ACDSee Pro - функциональная программа, рассчитанная как на профессиональных фотографов, так и на любителей. ACDSee позволяет работать с цифровыми фотографиями, RAW-изображениями и поддерживает более 100 форматов графических файлов. Также программа осуществляет быструю пакетную обработку большого количества файлов с эффективным визуальным методом присвоения изображениям метатегов.

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Графика | Просмотров: 1171 | Загрузок: 1164 | Добавил: Hottei | Дата: 09.10.2013 | Комментарии (0)

GeoGebra 4.3.46.0 Rus Portable


GeoGebra - математическая программа для всех уровней образования, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном удобном для использования пакете. У программы богатые возможности работы с функциями - построение графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и т.д., за счёт команд встроенного языка, который позволяет управлять и геометрическими построениями.

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Графика | Просмотров: 637 | Загрузок: 630 | Добавил: BySoft | Дата: 08.10.2013 | Комментарии (0)

HoneyView 3.0.0.1 Build 5954 Portable



HoneyView — Чрезвычайно быстрый вьювер картинок и комиксов миниатюрного размера, с выполнением просмотра файлов в архивах. Содержит интуитивно понятный, а также простой, мультиязычный интерфейс, со своеобразными функциями, недоступными другим аналогичным просмотрщикам...

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Графика | Просмотров: 837 | Загрузок: 830 | Добавил: galich1374 | Дата: 06.10.2013 | Комментарии (0)

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