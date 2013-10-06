Face Off Max 3.5.7.8 + Rus



Face Off Max - уникальное программное обеспечение которое способно помочь Вам создать фотографию, к примеру наложив свое или чьё то лицо на чужую фотографию. Разве вы когда-нибудь не представляли, как вы будете смотреться имея чужое тело? Не хотелось бы иметь фотографию с группой известных личностей или на обложке журнала? Теперь программа позволит вам сделать это и позабавить своих коллег или друзей. Программа содержит простой и удобный интерфейс, инструкции и сотни фантастических шаблонов, что позволит любому стать профессиональным художником. - уникальное программное обеспечение которое способно помочь Вам создать фотографию, к примеру наложив свое или чьё то лицо на чужую фотографию. Разве вы когда-нибудь не представляли, как вы будете смотреться имея чужое тело? Не хотелось бы иметь фотографию с группой известных личностей или на обложке журнала? Теперь программа позволит вам сделать это и позабавить своих коллег или друзей. Программа содержит простой и удобный интерфейс, инструкции и сотни фантастических шаблонов, что позволит любому стать профессиональным художником.

. 24.11.2013 | Комментарии (0) Графика | Просмотров: 644 | Загрузок: 637 | Добавил: Hottei | Дата: