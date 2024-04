Скачать Intel Chipset Software Installation Utility 9.2.2.1031 бесплатно

Вышла новая версия Intel Chipset Software Installation Utility. Пакет представляет собой драйверы для чипсетов Intel от самого производителя. В систему пользователя устанавливаются INF-файлы, определяющие конфигурацию компонентов чипсета, необходимые для правильного функционирования PCI, ISAPNP, AGP, IDE/ATA33/ATA66, USB и т.д. и их точной идентификации в Device Manager.



This software also offers a set of command line flags, which provide additional installation choices. The command line flags are not case sensitive. INF files outline to the operating system how to configure the Intel(R) chipset components in order to ensure that the following features function properly:



Core PCI and ISAPNP Services

PCIe Support

IDE/ATA33/ATA66/ATA100 Storage Support

SATA Storage Support

USB Support

Identification of Intel(R) Chipset Components in the Device Manager

Год выпуска: 2011

ОС: Windows 2000/XP/Vista/7

Язык интерфейса: english

Лекарство: не требуется (Freeware)

Размер: 2,8 Мб



Скачать Intel Chipset Software Installation Utility 9.2.2.1031:

Скачать с Upload24.net

Скачать с DepositFiles.com

Скачать с Turbobit.net

,



. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.