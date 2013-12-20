Startup Delayer 3.0 build 357 Rus

Startup Delayer - окажется полезной всем, у кого при старте системы загружается много программ, Startup Delaye позволяет выставить этим программам задержку на запуск. Тем самым старт Windows получится более ровный и быстрый, ведь без использования этой утилиты операционная система пытается при старте запустить все программы сразу, на что у нее уходит и время, и силы. Да и жесткий диск в этом случае меньше напрягается. , Startup Delaye позволяет выставить этим программам задержку на запуск. Тем самым старт Windows получится более ровный и быстрый, ведь без использования этой утилиты операционная система пытается при старте запустить все программы сразу, на что у нее уходит и время, и силы. Да и жесткий диск в этом случае меньше напрягается.

. 24.12.2013 | Комментарии (0) Система | Просмотров: 675 | Загрузок: 668 | Добавил: BySoft | Дата: