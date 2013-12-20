|
|
|
|
Статистика
|
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0 » Из них Администраторов: 1 Модераторов: 1
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :
Free counters
|
|
|
Каталог файлов
|
|
|В категории материалов: 687
Показано материалов: 81-120
|Страницы: « 1 2 3 4 5 ... 17 18 »
Сортировать по:
Дате ·
Названию ·
Рейтингу ·
Комментариям ·
Загрузкам ·
Просмотрам
|
Geek Uninstaller - удобный, маленький и надежный деинсталлятор
, разработанный, чтобы помочь пользователям произвести удаление программ, установленных в системе. В отличие от других деинсталляторов, программа осуществляет глубинные процессы сканирования и очищает ваш ПК от того, что осталось после удаления.
.
|
BootPass
- загрузочный диск (Windows 7PE x86)
. На диске размещены полнофункциональные программы для сброса и редактирования паролей Windows
и BIOS
.
.
|
CrystalDiskInfo - мощная утилита для мониторинга состояния жестких дисков
, позволяет просмотреть детальную информацию о накопителях, установленных в компьютере, а также параметры системы самодиагностики S.M.A.R.T., включая текущую температуру жесткого диска и степень его “здоровья”.
.
|
NirLauncher Package - пакет из более чем 150 небольших портативных утилит
, которые могут понадобиться при ежедневном использовании компьютера. Включает в себя программы для восстановления паролей, инструменты для работы с сетью, просмотр кеша браузеров, средства для разработчиков, системные и дисковые утилиты и многое другое. Пакет NirLauncher не требует установки и может быть использован с любого USB-накопителя.
.
|
TreeSize Professional —
данная программа показывает дерево находящихся на жестком диске директорий вместе с их размерами, позволяя, при необходимости, распечатать результат. Интегрируется в Проводник Windows, добавляя новую колонку. Программа выдает информацию о количестве файлов в папке, дате последнего доступа, владельце файла и многое другое.
.
|
Windows Repair - инструмент все-в-одном для ремонта системы
, предназначен для восстановления различных параметров Windows к их значениям по умолчанию: помогает исправить большинство известных проблем, в том числе ошибки реестра и права доступа к файлам, а также проблемы с Internet Explorer, Windows Update, Windows Firewall и многое другое.
.
|
PrivaZer - программа производит сканирование ПК и безопасно очищает систему
, уничтожая любые следы от просмотров веб-сайтов и любой другой деятельности на компьютере. После проведения анализа PrivaZer выдает отчет, показывая все следы, оставленные в процессе веб-серфинга, следы от использования IM-клиентов, журналы автозаполнения, соответствующие записи в реестре и т.д. и т.п.
.
|
System Ninja
- программа для быстрого и аккуратного удаления разнообразного файлового "мусора" с жесткого диска. Одна из особенностей - поиск "мусора" не в определенных местах, а по всей файловой системе. System Ninja перед сканированием позволяет выбрать, файлы каких типов удалять не следует (например, кукисы - сookies).
.
|
Данный WPI имеет самый оптимальный состав софта для установки на чистые системы. Для каждого пункта имеется описание, которое всплывает при наведении курсора. Представленные программы уже зарегистрированны и не требуют активации.
.
|
WinASO Registry Optimizer
- программа служит для чистки и восстановления системного реестра Windows. Программа сканирует реестр и удаляет ошибочные или устаревшие записи, оптимизируя работу Windows и предохраняя ее от всевозможных сбоев. Предусматривает проверку реестра по расписанию, дефрагментацию реестра, создание списка ошибок, которые программа должна игнорировать, менеджер автозагрузки, деинсталляцию приложений, очистку диска от временных файлов и файлов интернета. Возможна отмена произведенных изменений из резервной копии.
.
|
Technitium MAC Address Changer - утилита позволяет подменять MAC-адрес сетевой карты компьютера.
В окне программы вы можете выбрать сетевой адаптер и изменить ее MAC-адрес. Technitium MAC Address Changer позволяет создавать несколько профилей для быстрой смены адреса. Вы также можете ввести новый адрес вручную или сгенерировать случайный адрес. Поддерживает IP протокол 6-й версии, и предоставляет подробную информацию о сетевом адаптере.
.
|
Бутлер - программа является отличным инструментом по созданию загрузочных и мультизагрузочных флешек
, с помощью которых вы сможете устанавливать операционные системы, начиная от Windows 2000 и выше. Кроме этого, данная утилита умеет эмулировать образы дисков с Partition Magic, ERDC Commander и т.д. Эмулируются загрузочные диски в iso-формате. Программа может создавать даже загрузочные жесткие диски.
.
|
CrystalDiskInfo - мощная утилита для мониторинга состояния жестких дисков
, позволяет просмотреть детальную информацию о накопителях, установленных в компьютере, а также параметры системы самодиагностики S.M.A.R.T., включая текущую температуру жесткого диска и степень его “здоровья”.
.
|
KCleaner - мощная утилита для поиска ненужных файлов на компьютере
, она уникальна полной автоматизацией процесса и фоновой работой! Программа предназначена для очистки жесткого диска от временных, мусорных и не используемых файлов. При запуске программы можно выбрать какие файлы удалять, периодичность сканирования, количество перезаписей свободного места для устранения возможности восстановления файлов, возможность шифрования файлов перед удалением и прочие функции.
.
|
GPU-Z - отображает детальную информацию о видеокарте:
можно просмотреть данные о чипе, его ревизии, количестве разнообразных вспомогательных "процессоров", размере памяти, версии драйвера и других характеристиках. Кроме этого, GPU-Z предоставляет информацию о видеопамяти, а именно ее тип, объем, разрядность шины. Поддерживаются карты на базе чипсетов NVIDIA и ATI.
.
|
Gnome Partition Editor (GPartEd) Live - менеджер разделов жесткого диска
, предназначеный для создания, удаления, изменения размеров, перемещения, проверки и копирования файловых систем и разделов жесткого диска, при этом GPartEd позволяет производить такие операции, как изменение размеров разделов, их копирование и перемещение без потери имеющихся на них данных.
.
|
Cameyo - создает портативную (переносную) версию практически любой программы.
С этой программой вы сможете всегда брать с собой свои приложения и данные. Используйте свои приложения на любом компьютере, избавьтесь от ПО, требующего процесса инсталляции, содержите свою систему в чистоте.
.
|
Process Hacker - уилита для мониторинга системных процессов и служб,
запущенных на компьютере; представляет собой достаточно мощный инструмент для осуществления различного рода манипуляций со всеми задействованными процессами и службами в операционной системе Microsoft Windows.
.
|
NirLauncher Package - пакет из более чем 150 небольших портативных утилит
, которые могут понадобиться при ежедневном использовании компьютера. Включает в себя программы для восстановления паролей, инструменты для работы с сетью, просмотр кеша браузеров, средства для разработчиков, системные и дисковые утилиты и многое другое. Пакет NirLauncher не требует установки и может быть использован с любого USB-накопителя.
.
|
LinuxLive USB Creator - позволяет создать загрузочный Live USB с различными ОС на нем.
Также предлагает эксклюзивную возможность автоматической виртуализации для запуска Linux, Windows прямо в существующей Windows без каких-либо конфигураций и установок, лишь используя Portable VirtualBox by Linuxliveusb. Любой может использовать LiLi USB Creator. Программа очень проста в использовании, и вы не должны быть Продвинутым Компьютерщиком!
.
|
Xinorbis - мощный анализатор жесткого диска.
Программа предоставит пользователю максимально исчерпывающую информацию о жёстком диске - от того, какие документы, файлы и папки занимают больше всего места, до того, какого типа файлов на диске больше всего. Информация предоставляется в наглядной табличной и графической форме с возможностью экспортирования в файл.
.
|
Listary Pro —
удобный файловый браузер, который поможет вам быстро и легко найти нужные файлы и папки. Вы сможете получить доступ к любимым папкам и недавно открытым файлам через диалог открыть/сохранить, с помощью менеджера файлов или через другие приложения.
.
|
Macrium Reflect Free - очень мощная программа для работы с разделами жесткого диска и резервирования данных.
Существенным отличием Macrium Reflect от других бесплатных программ для создания образов является создание образа Windows во время использования Windows, без необходимости перезапуска компьютера, загрузки Linux или упрощенной версии Windows для завершения создания образа.
.
|
Soft4Boost Update Checker
- программа для отслеживания появившихся дополнений и новых версий программного обеспечения. Если вам всегда интересно, что же нового вышло, и какие обновления есть для установленного на вашем компьютере программного обеспечения, тогда, вам будет интересна программа Soft4Boost Update Checker.
.
|
Soft4Boost Disk Cleaner - приложение позволяет сохранять Windows чистой.
Программа может: удалять информацию, которая больше не используется; избавляться от ненужных временных файлов; удалять временные данные браузера; удалять ярлыки; очищать корзину; удалять неиспользуемые пустые папки; искать и удалять дубликаты файлов.
.
|
GPU-Z - отображает детальную информацию о видеокарте:
можно просмотреть данные о чипе, его ревизии, количестве разнообразных вспомогательных "процессоров", размере памяти, версии драйвера и других характеристиках. Кроме этого, GPU-Z предоставляет информацию о видеопамяти, а именно ее тип, объем, разрядность шины. Поддерживаются карты на базе чипсетов NVIDIA и ATI.
.
|
CrystalDiskInfo - мощная утилита для мониторинга состояния жестких дисков
, позволяет просмотреть детальную информацию о накопителях, установленных в компьютере, а также параметры системы самодиагностики S.M.A.R.T., включая текущую температуру жесткого диска и степень его “здоровья”.
.
|
Startup Delayer - окажется полезной всем, у кого при старте системы загружается много программ
, Startup Delaye позволяет выставить этим программам задержку на запуск. Тем самым старт Windows получится более ровный и быстрый, ведь без использования этой утилиты операционная система пытается при старте запустить все программы сразу, на что у нее уходит и время, и силы. Да и жесткий диск в этом случае меньше напрягается.
.
|
MInstAll - утилита для автоматической установки нужных вам программ
и выполнения после определенных действий, вполне можно рассматривать как простенький аналог WPI. Плюс приложения в том, что оно портативно, полностью на Русском языке, все настройки понятны, можно создавать профили, сортировать программы по группам, осуществлять скрытый запуск программ.
.
|
Xinorbis - мощный анализатор жесткого диска.
Программа предоставит пользователю максимально исчерпывающую информацию о жёстком диске - от того, какие документы, файлы и папки занимают больше всего места, до того, какого типа файлов на диске больше всего. Информация предоставляется в наглядной табличной и графической форме с возможностью экспортирования в файл.
.
|
Novicorp WinToFlash - Установка Windows с флешки!
Приложение, позволяющее полностью перенести программу установки Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7, Windows 8 на USB накопитель за несколько кликов мышки. Это означает, что вы можете установить Windows с флэш карты, HDD или другого накопителя на ваш компьютер или нэтбук. И это не все, что она может делать.
.
|
BlueStacks - платформа, позволяющая запускать приложения, включая игры, написанные для ОС Android
- на настольных компьютерах, ноутбуках и планшетах. Это специальная программа, использующая технологию под названием LayerCake, которая обеспечивает корректную среду для запуска ARM-приложений для ОС Android на компьютере с операционной системой Windows.
.
|
Glary Utilities Pro
- это очень мощный набор системных твикеров и утилит, для тонкой настройки и повышения общего уровня производительности и защиты ПК. Данное программное обеспечение позволяет пользователю избавиться от ненужных файлов, от устаревших регистрационных записей и истории Интернет-активности (посредством установки различных плагинов, можно добиться полной совместимости данного приложения с более чем 45 различным программами.
.
|
System Speed Booster
- приложение для оптимизации и увеличения производительности вашего ПК. Программа может оптимизировать работу как целой ОС, так и определенного приложения, посредством изменения огромного количества настроек и параметров (в том числе и скрытых, то есть недоступных обычным способом), а также найдет ошибки, которые можно устранить нажатием одной кнопки, имеет аккуратный и легкий в использовании интерфейс.
.
|
QTTabBar
- расширение для Проводника Windows, предоставляющее возможность открытия новых окон Проводника во вкладках, а не в отдельных окнах. Кликнув правой клавишей мыши по папке, просто нужно выбрать функцию "Открыть в новой вкладке". Панель инструментов значительно упрощает навигацию между вкладками.
.
|
|Copyright GSVG © 2024
|
|