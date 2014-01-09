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Главная » Файлы » Софт » Система
В категории материалов: 687
Показано материалов: 41-80		 Страницы: « 1 2 3 4 ... 17 18 »
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

Hidden Files Recover 2.0 Rus (x86/x64) Portable


Hidden Files Recover - программа для восстановления скрытых файлов с флешек после вирусной активности. Если вирус скрыл папки на флэшке и сделал вместо них ярлыки, которые не запускаются через Проводник, не стоит отчаиваться, поскольку данная проблема теперь решается одним нажатием, благодаря этой программе.

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Система | Просмотров: 1356 | Загрузок: 1349 | Добавил: BySoft | Дата: 26.01.2014 | Комментарии (0)

NSAuditor Product Key Explorer 3.6.0.0 Final + Portable



Product Key Explorer — полезная утилита, которая поможет Вам найти и сохранить серийные номера, ключи установленных в системе программных продуктов. Успешно используется при переустановке операционной системы, когда существует опасность потери серийных номеров к действующим приложениям. Утилита проведет сканирование всех приложений, установленные на компьютере, и представит их список, а также регистрационные данные к ним. Эту информацию можно сохранить для дальнейшего использования.

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Система | Просмотров: 796 | Загрузок: 789 | Добавил: poststrel | Дата: 26.01.2014 | Комментарии (0)

O&O DiskRecovery 9.0 Build 223 Tech Edition Rus Portable by Maverick



O&O DiskRecovery 9 - мощное программное обеспечение для восстановления удаленной или утерянной информации. Это - cамая новая портативная версия продукта, разработанного O&O , который использует современную технологию. Предлагая более расширенный диапазон поиска файлов, DiskRecovery может восстанавливать даже отформатированные системные данные, когда аналогичные утилиты бессильны.

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Система | Просмотров: 949 | Загрузок: 942 | Добавил: poststrel | Дата: 26.01.2014 | Комментарии (0)

Macrium Reflect Free 5.2.6465 (x86/x64) Portable


Macrium Reflect Free - очень мощная программа для работы с разделами жесткого диска и резервирования данных. Существенным отличием Macrium Reflect от других бесплатных программ для создания образов является создание образа Windows во время использования Windows, без необходимости перезапуска компьютера, загрузки Linux или упрощенной версии Windows для завершения создания образа.

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Система | Просмотров: 555 | Загрузок: 548 | Добавил: BySoft | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

SIV (System Information Viewer) 4.43 Beta 4 Rus (x86/x64) Portable


SIV (System Information Viewer) - мощнейшая утилита, отображающая всевозможную информацию о системе. Программа SIV (System Information Viewer) отображает в наглядном виде следующие данные: сведения о процессоре, памяти, видеокарте, жестких дисках, приводах, модемах, USB-устройствах и т.д.

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Система | Просмотров: 872 | Загрузок: 865 | Добавил: BySoft | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

Total Commander 8.50 RC-1 Extended 7.2 Eng/Ru Portable



Total Commander- самый известный файловый менеджер под Windows в Extended версии - это новый взгляд на функциональность и стабильность!

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Система | Просмотров: 966 | Загрузок: 959 | Добавил: galich1374 | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

Hard Disk Sentinel Pro 4.40.11 Beta



Hard Disk Sentinel Pro 4.40.11 - утилита для мониторинга состояния жестких дисков ПК, способная определить возможные и намечающиеся сбои в работе HDD, падение производительности или другие проблемы.

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Система | Просмотров: 1104 | Загрузок: 1097 | Добавил: Hottei | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

CrystalDiskInfo Standard / Shizuku Edition 6.1.0 Beta2 Rus + Portable (x86/x64)


CrystalDiskInfo - мощная утилита для мониторинга состояния жестких дисков, позволяет просмотреть детальную информацию о накопителях, установленных в компьютере, а также параметры системы самодиагностики S.M.A.R.T., включая текущую температуру жесткого диска и степень его “здоровья”.

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Система | Просмотров: 593 | Загрузок: 586 | Добавил: BySoft | Дата: 24.01.2014 | Комментарии (0)

Macrium Reflect Free 5.2.6462 (x86/x64) Portable


Macrium Reflect Free - очень мощная программа для работы с разделами жесткого диска и резервирования данных. Существенным отличием Macrium Reflect от других бесплатных программ для создания образов является создание образа Windows во время использования Windows, без необходимости перезапуска компьютера, загрузки Linux или упрощенной версии Windows для завершения создания образа.

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Система | Просмотров: 575 | Загрузок: 568 | Добавил: BySoft | Дата: 24.01.2014 | Комментарии (0)

Ashampoo WinOptimizer 2014 v.1.0.0 Final


Ashampoo WinOptimizer 2014 — новая линейка пакета программ, позволяющего оптимизировать операционную систему за счет ее настройки и очистки. Включает в себя утилиты для очистки жесткого диска и системного реестра, модуль для обеспечения защиты личной информации путем поиска и удаления файлов и данных, оставшихся после интернет-cepфингa, утилиту для оптимизации интернет-соединения, модуль для настройки программ, автозагружаемых одновременно с запуском системы, а также модули для поиска и удаления ненужных фaйлoв DLL для безвозвратного удаления данных и для шифрования файлов.

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Система | Просмотров: 798 | Загрузок: 791 | Добавил: nigolap | Дата: 23.01.2014 | Комментарии (0)

Process Lasso Pro 6.7.0.42 Rus Final + Portable (x86/x64)


Process Lasso Pro - утилита, позволяющая вручную или автоматически манипулировать процессами, запущенными на вашем компьютере для достижения максимального быстродействия и стабильности. Эта утилита не является заменой стандартному менеджеру процессов, она, скорее, добавляет новые функции, которые позволяют оптимизировать работу ЦПУ при максимальной нагрузке.

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Система | Просмотров: 670 | Загрузок: 663 | Добавил: BySoft | Дата: 23.01.2014 | Комментарии (0)

BlueStacks 0.8.5.3042 Rus


BlueStacks - платформа, позволяющая запускать приложения, включая игры, написанные для ОС Android - на настольных компьютерах, ноутбуках и планшетах. Это специальная программа, использующая технологию под названием LayerCake, которая обеспечивает корректную среду для запуска ARM-приложений для ОС Android на компьютере с операционной системой Windows.

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Система | Просмотров: 1233 | Загрузок: 1226 | Добавил: BySoft | Дата: 22.01.2014 | Комментарии (0)

Cameyo 2.6.1170 Rus Portable


Cameyo - создает портативную (переносную) версию практически любой программы. С этой программой вы сможете всегда брать с собой свои приложения и данные. Используйте свои приложения на любом компьютере, избавьтесь от ПО, требующего процесса инсталляции, содержите свою систему в чистоте.

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Система | Просмотров: 682 | Загрузок: 675 | Добавил: BySoft | Дата: 22.01.2014 | Комментарии (0)

Sysinternals Suite 21.01.2014 Portable


Sysinternals Suite - большой набор полезных утилит для диагностики и устранения различного рода неполадок системы. Спектр применения этого пакета достаточно широк, ведь утилиты из него охватывают многие области работы операционной системы.

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Система | Просмотров: 622 | Загрузок: 615 | Добавил: BySoft | Дата: 22.01.2014 | Комментарии (0)

Iperius Backup 3.7.0 Rus Final + Portable


Iperius Backup - программа для резервного копирования файлов, папок, серверов, позволяющая надежно защищать Вашу информацию, сохраняя резервные копии на носителях любого типа. Позволяет проводит резервное копирование на любые носители информации, как NAS, внешние диски USB, носители RDX и компьютеры в сети.

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Система | Просмотров: 663 | Загрузок: 656 | Добавил: BySoft | Дата: 21.01.2014 | Комментарии (0)

OpenGL Extensions Viewer 4.14 build 14 + Portable


OpenGL Extensions Viewer - утилита, предназначенная для отображения подробных сведений о графической OpenGL-подсистеме драйвера видеокарты, установленных в операционной системе. Выполняет своеобразную диагностическую функцию, предупреждая пользователя о совместимости компонентов с той или иной версией OpenGL.

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Система | Просмотров: 1001 | Загрузок: 994 | Добавил: BySoft | Дата: 21.01.2014 | Комментарии (0)

Wise Program Uninstaller 1.59.78 Rus Portable


Wise Program Uninstaller - программа предназначена для корректного и полного удаления программ, ставших ненужными. Производит сканирование и анализ файлов, папок и записей системного реестра, после чего позволяет полностью удалить ненужное ПО даже в том случае, если его не получается удалить штатными средствами Windows.

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Система | Просмотров: 659 | Загрузок: 652 | Добавил: BySoft | Дата: 21.01.2014 | Комментарии (0)

Gnome Partition Editor (GPartEd) Live 0.17.0-5 Rus (x86/x64)


Gnome Partition Editor (GPartEd) Live - менеджер разделов жесткого диска, предназначеный для создания, удаления, изменения размеров, перемещения, проверки и копирования файловых систем и разделов жесткого диска, при этом GPartEd позволяет производить такие операции, как изменение размеров разделов, их копирование и перемещение без потери имеющихся на них данных.

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Система | Просмотров: 545 | Загрузок: 538 | Добавил: BySoft | Дата: 21.01.2014 | Комментарии (0)

Iperius Backup 3.5.4 Rus + Portable


Iperius Backup - программа для резервного копирования файлов, папок, серверов, позволяющая надежно защищать Вашу информацию, сохраняя резервные копии на носителях любого типа. Позволяет проводит резервное копирование на любые носители информации, как NAS, внешние диски USB, носители RDX и компьютеры в сети.

.
Система | Просмотров: 629 | Загрузок: 622 | Добавил: BySoft | Дата: 21.01.2014 | Комментарии (0)

AIDA64 Extreme / Engineer Edition 4.00.2752 Beta Rus Portable


AIDA64 - информационно-диагностическая утилита, является мощнейшим средством для анализа начинки компьютера (железо, софт, сеть), тестирования производительности и мониторинга состояния ключевых узлов системы. AIDA64 способна дать исчерпывающую информацию о компьютере, протестировать его работоспособность и осуществлять мониторинг ключевых узлов системы.

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Система | Просмотров: 549 | Загрузок: 542 | Добавил: BySoft | Дата: 21.01.2014 | Комментарии (0)

MInstAll 1.0.0.92 Rus Portable


MInstAll - утилита для автоматической установки нужных вам программ и выполнения после определенных действий, вполне можно рассматривать как простенький аналог WPI. Плюс приложения в том, что оно портативно, полностью на Русском языке, все настройки понятны, можно создавать профили, сортировать программы по группам, осуществлять скрытый запуск программ.

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Система | Просмотров: 574 | Загрузок: 567 | Добавил: BySoft | Дата: 20.01.2014 | Комментарии (0)

Check Device 1.0.1.50 Rus Portable


Check Device - утилита помогает определить оборудование, найти и установить драйверы локально и через интернет. Создает локальную базу драйверов и устанавливает все драйвера одним кликом. Позволяет быстро восстановить драйверы из резервной копии после переустановки Windows. Исправляет проблемы возникающие из-за поврежденных драйверов.

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Система | Просмотров: 698 | Загрузок: 691 | Добавил: BySoft | Дата: 20.01.2014 | Комментарии (0)

CrystalDiskInfo Standard / Shizuku Edition 6.1.0 Beta1 Rus + Portable


CrystalDiskInfo - мощная утилита для мониторинга состояния жестких дисков, позволяет просмотреть детальную информацию о накопителях, установленных в компьютере, а также параметры системы самодиагностики S.M.A.R.T., включая текущую температуру жесткого диска и степень его “здоровья”.

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Система | Просмотров: 554 | Загрузок: 547 | Добавил: BySoft | Дата: 20.01.2014 | Комментарии (0)

Windroy 4.0.3 Rus


Windroy - эмулятор Android для Windows. Если вы хотите запускать приложения под Android на своем ПК или ноутбуке с Windows, то теперь такая возможность появилась. Новая программа Windroy позволяет запускать Android как «родное» приложение для Windows. Как только установлена программа Windroy, можно уже начинать использовать браузер, встроенную галерею и прочий софт под Android.

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Система | Просмотров: 4084 | Загрузок: 4077 | Добавил: BySoft | Дата: 20.01.2014 | Комментарии (0)

CrystalDiskInfo 6.1.0 Dev 12 Rus (x86/x64) Portable


CrystalDiskInfo - мощная утилита для мониторинга состояния жестких дисков, позволяет просмотреть детальную информацию о накопителях, установленных в компьютере, а также параметры системы самодиагностики S.M.A.R.T., включая текущую температуру жесткого диска и степень его “здоровья”.

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Система | Просмотров: 619 | Загрузок: 612 | Добавил: BySoft | Дата: 19.01.2014 | Комментарии (0)

FBackup 5.0.325



FBackup – это программа для резервного копирования информации, позволяющая создавать резервные копии на внешних носителях, либо сетевых дисках. Программа может выполнять различные задачи, связанные с резервным копированием.

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Система | Просмотров: 789 | Загрузок: 782 | Добавил: Hottei | Дата: 19.01.2014 | Комментарии (0)

Baidu PC Faster 4.0.1.5650



Baidu PC Faster - программа для оптимизации вашей системы, а также для очистки диска от ненужного мусора, например, от временных файлов. Очистка системы от неверных записей и мусора необходима, поскольку при работе системы и программ, в ней постоянно накапливаются различные ошибки, что впоследствии замедляет работу вашего компьютера. Именно по этой причине необходимо следить за состоянием вашей системы.

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Система | Просмотров: 646 | Загрузок: 639 | Добавил: Hottei | Дата: 18.01.2014 | Комментарии (0)

EverNote 5.1.1.2334 Final (2014/RUS)


EverNote - органайзер, предназначенный для быстрого хранения и доступа к любым записям, сохраненным веб-страницам, телефонным сообщениям, и м. д.

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Система | Просмотров: 626 | Загрузок: 619 | Добавил: Rad4en9 | Дата: 18.01.2014 | Комментарии (0)

Active@ Boot Disk 7.5.3 Rus



Active@ Boot Disk – включает в себя набор мощных инструментов, которые позволят Вам восстановить потерянные данные, сбросить пароли учетных записей Windows, создать резервные копии системы и надежно стирать данные без возможности восстановления. Active@ Boot Disk Pro является загрузочным CD, и может использоваться даже для компьютеров, на которых не загружается основная операционная система.

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Система | Просмотров: 1736 | Загрузок: 1729 | Добавил: Hottei | Дата: 17.01.2014 | Комментарии (0)

Windows 8.1 Core Mishailis x64 (2013) Русский


Cборка на базе ru_windows_8_1_x64_dvd_2707370. Windows 8.1 (ранее известная как "Windows Blue") является комплексным обновлением для Windows 8. В новой версии Microsoft не отступается от интерфейса Modern UI (правильное название интерфейса, ранее называемого Metro). Windows 8.1 добавляет в пользовательский интерфейс множество настроек, наряду с некоторыми новыми и обновлёнными приложениям – и всё для того, чтобы пользователи подольше использовали новую среду Windows. Установлены обновления по декабрь 2013. Проведена чистка от системного мусора. Папка Backup - очищена. Интегрированы, на мой взгляд, необходимые программы.

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Система | Просмотров: 882 | Загрузок: 875 | Добавил: VITOS | Дата: 14.01.2014 | Комментарии (0)

NirLauncher Package 1.18.41 Rus Portable


NirLauncher Package - пакет из более чем 150 небольших портативных утилит, которые могут понадобиться при ежедневном использовании компьютера. Включает в себя программы для восстановления паролей, инструменты для работы с сетью, просмотр кеша браузеров, средства для разработчиков, системные и дисковые утилиты и многое другое. Пакет NirLauncher не требует установки и может быть использован с любого USB-накопителя.

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Система | Просмотров: 549 | Загрузок: 542 | Добавил: BySoft | Дата: 14.01.2014 | Комментарии (0)

Comodo BackUp 4.3.6.6 ML/Rus


Comodo BackUp — компания Comodo Group предлагает воспользоваться свежей версией своей бесплатной программы для всех пользователей без ограничений, которая предназначена для резервного копирования файлов, дисков или разделов, вместе с системными и загрузочными областями. Также здесь, авторы предусмотрели восстановление даже нерабочей системы.

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Система | Просмотров: 655 | Загрузок: 648 | Добавил: nigolap | Дата: 13.01.2014 | Комментарии (0)

CrystalDiskInfo 6.1.0 Dev 11 Rus (x86/x64) Portable


CrystalDiskInfo - мощная утилита для мониторинга состояния жестких дисков, позволяет просмотреть детальную информацию о накопителях, установленных в компьютере, а также параметры системы самодиагностики S.M.A.R.T., включая текущую температуру жесткого диска и степень его “здоровья”.

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Система | Просмотров: 610 | Загрузок: 603 | Добавил: BySoft | Дата: 13.01.2014 | Комментарии (0)

Glary Utilities Pro 4.4.0.86 Final (2014/RUS)


Glary Utilities Pro - функциональный набор системных утилит, для ефективной управляемости системой, повышения уровня производительности и защиты компьютера.

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Система | Просмотров: 596 | Загрузок: 589 | Добавил: Rad4en9 | Дата: 13.01.2014 | Комментарии (0)

Multi Commander 4.0.0 Build 1611 Rus + Portable (x86/x64)


Multi Commander - удобный файловый менеджер, обесепечивающий пользователя всеми необходимыми функциями для работы с файлами. Multi Commander обладает собственным FTP-клиентом, встроенным просмотрщиком изображений и редактором тэгов, умеет работать с архивами в формате Zip, 7-Zip, Rar, Tar, GZ, Bz2 и Jar. Программа обладает стандартным, для файловых менеджеров, двухпанельным интерфейсом. На каждой панели можно открывать по несколько вкладок, что существенно облегчает работу со множеством папок.

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Система | Просмотров: 563 | Загрузок: 556 | Добавил: BySoft | Дата: 12.01.2014 | Комментарии (0)

CPU-Z 1.68 G1/OC/ROG Edition + Portable (x86/x64)


CPU-Z - программа для отображения технической информации о персональном компьютере, работающая под ОС Microsoft Windows всех версий, начиная с Windows 98 и вплоть до Windows 8. Программа определяет технические характеристики центрального процессора, видеокарты, материнской платы и оперативной памяти. Популярна среди оверклокеров. В некоторых случаях CPU-Z может определить, разогнан процессор или он работает на заводской частоте.

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Система | Просмотров: 648 | Загрузок: 641 | Добавил: BySoft | Дата: 12.01.2014 | Комментарии (0)

Product Key Decryptor 4.0 Portable


Product Key Decryptor - данная утилита мгновенно восстановит лицензионные / CD ключи ОС Windows и поддерживаемых ее продуктов (более 200 продуктов). После успешного восстановления вы можете сохранить копию ключа в HTML, XML или текстовый файл или щелкните правой кнопкой мыши на любой из отображаемых лицензионных ключей, чтобы быстро скопировать.

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Система | Просмотров: 657 | Загрузок: 650 | Добавил: BySoft | Дата: 12.01.2014 | Комментарии (0)

Immersive Explorer 0.6.3 Alpha Rus Portable


Immersive Explorer - файловый менеджер с графическим интерфейсом в стиле Windows 8 (все элементы отображаются в виде плиток). Весьма неплохая альтернатива стандартного Проводника. Придется по душе любителям пользовательского UI от Microsoft, который недавно отказался от использования термина Metro в своих продуктах, предпочитая называть его просто как стиль Windows 8.

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Система | Просмотров: 617 | Загрузок: 610 | Добавил: BySoft | Дата: 10.01.2014 | Комментарии (0)

CPU-Z 1.68 Final (x86/x64) Portable


CPU-Z - программа для отображения технической информации о персональном компьютере, работающая под ОС Microsoft Windows всех версий, начиная с Windows 98 и вплоть до Windows 8. Программа определяет технические характеристики центрального процессора, видеокарты, материнской платы и оперативной памяти. Популярна среди оверклокеров. В некоторых случаях CPU-Z может определить, разогнан процессор или он работает на заводской частоте.

.
Система | Просмотров: 618 | Загрузок: 611 | Добавил: BySoft | Дата: 09.01.2014 | Комментарии (0)

SIV (System Information Viewer) 4.42 Beta 48 Rus (x86/x64) Portable


SIV (System Information Viewer) - мощнейшая утилита, отображающая всевозможную информацию о системе. Программа SIV (System Information Viewer) отображает в наглядном виде следующие данные: сведения о процессоре, памяти, видеокарте, жестких дисках, приводах, модемах, USB-устройствах и т.д.

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Система | Просмотров: 536 | Загрузок: 529 | Добавил: BySoft | Дата: 09.01.2014 | Комментарии (0)

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