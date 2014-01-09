Ashampoo WinOptimizer 2014 v.1.0.0 Final

Ashampoo WinOptimizer 2014 — новая линейка пакета программ, позволяющего оптимизировать операционную систему за счет ее настройки и очистки. Включает в себя утилиты для очистки жесткого диска и системного реестра, модуль для обеспечения защиты личной информации путем поиска и удаления файлов и данных, оставшихся после интернет-cepфингa, утилиту для оптимизации интернет-соединения, модуль для настройки программ, автозагружаемых одновременно с запуском системы, а также модули для поиска и удаления ненужных фaйлoв DLL для безвозвратного удаления данных и для шифрования файлов. — новая линейка пакета программ, позволяющего оптимизировать операционную систему за счет ее настройки и очистки. Включает в себя утилиты для очистки жесткого диска и системного реестра, модуль для обеспечения защиты личной информации путем поиска и удаления файлов и данных, оставшихся после интернет-cepфингa, утилиту для оптимизации интернет-соединения, модуль для настройки программ, автозагружаемых одновременно с запуском системы, а также модули для поиска и удаления ненужных фaйлoв DLL для безвозвратного удаления данных и для шифрования файлов.

. 23.01.2014 | Комментарии (0) Система | Просмотров: 798 | Загрузок: 791 | Добавил: nigolap | Дата: