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Главная » Файлы » Софт » Система
В категории материалов: 687
Показано материалов: 1-40		 Страницы: 1 2 3 ... 17 18 »
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

FontExpert 2014 12.0 Release 2 and Portable

 
FontExpert 2014 - Новая версия, новые возможности, новый дизайн в лучшей программе по управлению шрифтами!
 
C полной ответственностью заявляю - FontExpert, просто отличная программа для работы со всеми шрифтами которые находятся на Вашем компьютере и на любых съёмных носителях, флешки, CD, DVD и т.д. Минусы - она не сможет за Вас написать и заварить кофе. Перепробовав целую кучу аналогов, я беcповоротно вернулся к FontExpert и оставил пустую затею перебора аналогичных программ.  FontExpert устраивает меня по всем параметрам. Надеюсь, что она Вам тоже понравится и поможет держать Ваши коллекции шрифтов в идеальном порядке.

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Система | Просмотров: 3088 | Загрузок: 3081 | Добавил: Arkadievich | Дата: 30.01.2015 | Комментарии (0)

Активатор для Windows 8

Активатор для Windows 8 Build 9200 - 100% рабочий, прост и не сложен в работе


Активатор для Windows 8 Build 9200 (Сентябрь 2012)


Активация Windows 8, с этим активатором не займёт у Вас много времени и не потребует от Вас специальных знаний. Что бы Ваша Windows 8, работала стабильно и бесперебойно, её необходимо активировать.
 


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Система | Просмотров: 86794 | Загрузок: 86787 | Добавил: Arkadievich | Дата: 12.01.2015 | Комментарии (0)

RuntimePack 13.7.15 (FullLite) - скачать пакет dll, ocx компонентов для Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8 (x86/x64)



RuntimePack 13.7.15 (FullLite)  - новое обновление бесплатныого пакета автоматической регистрации и установки в системе различных компонентов, классов, ocx и dll библиотек.


Вы наверняка сталкивались с достаточно не приятной ситуацией, когда Вы запускаете, какую нибудь программу, либо игру и система не найдя нужный файл выдаёт Вам подобное сообщение:

«Component 'MSCOMM32.OCX' not correctly registered: file is missing or invalid...»

«Приложению не удалось запуститься, поскольку MSVBVM50.DLL не был найден...»

«d3dx9 42 dll не найдена в библиотеке dll. Повторная установка приложения может исправить эту проблему ..»

... и т.п.
 


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Система | Просмотров: 46939 | Загрузок: 46932 | Добавил: Arkadievich | Дата: 12.01.2015 | Комментарии (0)

Advanced SystemCare Pro 7.1.0.399 Portable



Advanced SystemCare Pro - пакет системных утилит, который поможет оптимизировать компьютер, и привести к стабильному рабочему состоянию и поддерживать его в этом состоянии. Пакет не требует инсталляции и может работать с любого съемного носителя.

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Система | Просмотров: 8086 | Загрузок: 8079 | Добавил: galich1374 | Дата: 13.02.2014 | Комментарии (0)

Gnome Partition Editor (GPartEd) Live 0.18.0-beta1 Rus (x86/x64)


Gnome Partition Editor (GPartEd) Live - менеджер разделов жесткого диска, предназначеный для создания, удаления, изменения размеров, перемещения, проверки и копирования файловых систем и разделов жесткого диска, при этом GPartEd позволяет производить такие операции, как изменение размеров разделов, их копирование и перемещение без потери имеющихся на них данных.

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Система | Просмотров: 7230 | Загрузок: 7223 | Добавил: BySoft | Дата: 13.02.2014 | Комментарии (0)

Cameyo 2.6.1191 Rus Portable


Cameyo - создает портативную (переносную) версию любой программы, т.е. программы, которая не требуют инсталляции и может переноситься с одного компьютера на другой с помощью любого USB-накопителя (шлешка и т.п.).

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Система | Просмотров: 1658 | Загрузок: 1651 | Добавил: BySoft | Дата: 12.02.2014 | Комментарии (0)

Startup Watcher 1.1.336 Final Rus/Eng + Portable


Startup Watcher - компактный и функциональный менеджер автозагрузки для операционной системы Windows, позволяет просматривать и редактировать список программ, которые автоматически запускаются при старте операционной системы. Startup Watcher позволяет добавлять, редактировать, удалять, а также временно отключать программы из списка автозагрузки.

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Система | Просмотров: 1146 | Загрузок: 1139 | Добавил: BySoft | Дата: 11.02.2014 | Комментарии (0)

Take Command 16.00.41


Take Command - полезный инструмент для расширения возможностей командной строки, который дает вам новый подход к работе с командной строкой, предоставляя удобство работы интерфейса Windows и множество возможностей командной строки.

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Система | Просмотров: 934 | Загрузок: 927 | Добавил: nigolap | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

Immersive Explorer 0.7.0 Alpha Rus Portable


Immersive Explorer - файловый менеджер с графическим интерфейсом в стиле Windows 8 (все элементы отображаются в виде плиток). Весьма неплохая альтернатива стандартного Проводника. Придется по душе любителям пользовательского UI от Microsoft, который недавно отказался от использования термина Metro в своих продуктах, предпочитая называть его просто как стиль Windows 8.

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Система | Просмотров: 908 | Загрузок: 901 | Добавил: BySoft | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

AIDA64 Extreme / Engineer Edition 4.00.2770 Beta Rus Portable


AIDA64 - информационно-диагностическая утилита, является мощнейшим средством для анализа начинки компьютера (железо, софт, сеть), тестирования производительности и мониторинга состояния ключевых узлов системы. AIDA64 способна дать исчерпывающую информацию о компьютере, протестировать его работоспособность и осуществлять мониторинг ключевых узлов системы.

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Система | Просмотров: 758 | Загрузок: 751 | Добавил: BySoft | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

Iperius Backup 3.7.2 Rus + Portable


Iperius Backup - программа для резервного копирования файлов, папок, серверов, позволяющая надежно защищать Вашу информацию, сохраняя резервные копии на носителях любого типа. Позволяет проводить резервное копирование на любые носители информации, как NAS, внешние диски USB, носители RDX и компьютеры в сети.

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Система | Просмотров: 915 | Загрузок: 908 | Добавил: BySoft | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

SIV (System Information Viewer) 4.43 Beta 16 Rus (x86/x64) Portable


SIV (System Information Viewer) - мощнейшая утилита, отображающая всевозможную информацию о системе. Программа SIV (System Information Viewer) отображает в наглядном виде следующие данные: сведения о процессоре, памяти, видеокарте, жестких дисках, приводах, модемах, USB-устройствах и т.д.

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Система | Просмотров: 770 | Загрузок: 763 | Добавил: BySoft | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

Soft4Boost Secure Eraser 2.1.3.117 Rus


Soft4Boost Secure Eraser - удобная утилита, которая позволяет быстро и эффективно выполнить безвозвратное удаление данных с жесткого диска. Программный продукт Soft4Boost Secure Eraser несколько раз производит перезапись освобожденных секторов, таким образом, восстановить данные при помощи различного специального софта становится практически невозможно.

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Система | Просмотров: 834 | Загрузок: 827 | Добавил: BySoft | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

Anvide Lock Folder 2.42 Rus Portable + SkinsPack


Anvide Lock Folder - программа для мгновенной защиты папок паролем; она поможет надёжно скрыть конфиденциальные данные на жёстких дисках и съёмных носителях. На каждую папку можно установить отдельный пароль. Полностью портативна и не нуждается в установке специального драйвера. Нет необходимости держать её постоянно запущенной. Имеет удобный и дружественный интерфейс. Для продвинутых пользователей доступна работа из командной строки.

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Система | Просмотров: 928 | Загрузок: 921 | Добавил: BySoft | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

Unreal Commander 2.02 Build 974 Rus + Portable


Unreal Commander - двухпанельный файловый менеджер, близнец Total Commander. Используется в качестве удачной альтернативы Проводнику Windows. Имеет огромное множество приятных полезностей. Схожесть с Total Commander сразу бросается в глаза, но есть и функции, уникальные для каждой из данных программ.

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Система | Просмотров: 833 | Загрузок: 826 | Добавил: BySoft | Дата: 06.02.2014 | Комментарии (0)

Windows Repair (All In One) 2.2.1 + Portable


Windows Repair - инструмент все-в-одном для ремонта системы, предназначен для восстановления различных параметров Windows к их значениям по умолчанию: помогает исправить большинство известных проблем, в том числе ошибки реестра и права доступа к файлам, а также проблемы с Internet Explorer, Windows Update, Windows Firewall и многое другое.

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Система | Просмотров: 832 | Загрузок: 825 | Добавил: BySoft | Дата: 06.02.2014 | Комментарии (0)

MultiBootUSB 7.0 Portable


MultiBootUSB - утилита позволяет установить несколько дистрибутивов ОС или LiveCD на один USB диск (флешку) с возможностью последующей загрузки с него выбранной операционной системы. Утилита подойдет как для профи, также и для начинающих пользователей. Стоит отметить удобный интерфейс, все дистрибутивы которые были установлены можно будет потом удалять по мере необходимости, есть возможность полностью очистить USB диск.

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Система | Просмотров: 955 | Загрузок: 948 | Добавил: BySoft | Дата: 05.02.2014 | Комментарии (0)

Sysinternals Suite 04.02.2014 Portable


Sysinternals Suite - большой набор полезных утилит для диагностики и устранения различного рода неполадок системы. Спектр применения этого пакета достаточно широк, ведь утилиты из него охватывают многие области работы операционной системы.

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Система | Просмотров: 788 | Загрузок: 781 | Добавил: BySoft | Дата: 05.02.2014 | Комментарии (0)

MInstAll 1.0.1.1 Rus Portable


MInstAll - утилита для автоматической установки нужных вам программ и выполнения после определенных действий, вполне можно рассматривать как простенький аналог WPI. Плюс приложения в том, что оно портативно, полностью на Русском языке, все настройки понятны, можно создавать профили, сортировать программы по группам, осуществлять скрытый запуск программ.

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Система | Просмотров: 777 | Загрузок: 770 | Добавил: BySoft | Дата: 05.02.2014 | Комментарии (0)

NirLauncher Package 1.18.44 Rus Portable


NirLauncher Package - пакет из более чем 150 небольших портативных утилит, которые могут понадобиться при ежедневном использовании компьютера. Включает в себя программы для восстановления паролей, инструменты для работы с сетью, просмотр кеша браузеров, средства для разработчиков, системные и дисковые утилиты и многое другое. Пакет NirLauncher не требует установки и может быть использован с любого USB-накопителя.

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Система | Просмотров: 710 | Загрузок: 703 | Добавил: BySoft | Дата: 03.02.2014 | Комментарии (0)

WashAndGo 2014.18.1 Retail


WashAndGo позволяет пользователям легко и просто очистить жесткий диск компьютера, освобождая место на диске и ускоряя доступ к важным данным. WashAndGo удаляет мусорные файлы, которые заполняют жесткий диск и ничего не делают, кроме замедления компьютера.

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Система | Просмотров: 827 | Загрузок: 820 | Добавил: nigolap | Дата: 03.02.2014 | Комментарии (0)

Abelssoft JetDrive 6.11 Ultimate Retail Ml/RUS


JetDrive 6 - мощная комплексная программа, для оптимизации работы жесткого диска, также есть всесторонняя дефрагментация, с поддержкой русского интерфейса, все это в совокупности должно значительно улучшить качество работы вашего компьютера, если конечно верить разработчикам.

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Система | Просмотров: 979 | Загрузок: 972 | Добавил: nigolap | Дата: 03.02.2014 | Комментарии (0)

AIDA64 Extreme / Engineer Edition 4.00.2766 Beta Rus Portable


AIDA64 - информационно-диагностическая утилита, является мощнейшим средством для анализа начинки компьютера (железо, софт, сеть), тестирования производительности и мониторинга состояния ключевых узлов системы. AIDA64 способна дать исчерпывающую информацию о компьютере, протестировать его работоспособность и осуществлять мониторинг ключевых узлов системы.

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Система | Просмотров: 740 | Загрузок: 733 | Добавил: BySoft | Дата: 03.02.2014 | Комментарии (0)

Uniblue SpeedUpMyPC 2014 6.0.1.1 Rus


SpeedUpMyPC - программа является удобным настройщиком операционной системы и обеспечивает для нее более устойчивую и быструю работу. Программа позволяет освобождать память и другие системные ресурсы, предотвращать фатальные сбои, уменьшать время загрузки и делать более эффективной связь с интернетом.

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Система | Просмотров: 944 | Загрузок: 937 | Добавил: nigolap | Дата: 03.02.2014 | Комментарии (0)

MATE Live CD desktop (Arch + MATE) x32 1xDVD



Разработчики среды рабочего стола Mate, являющегося ответвлением от кодовой базы GNOME 2, выпустили собственный Live CD, предназначенный для оценки потенциальными новыми пользователями MATE возможностей этой среды.

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Система | Просмотров: 988 | Загрузок: 981 | Добавил: Hottei | Дата: 02.02.2014 | Комментарии (0)

Комплекс программ для восстановления данных 3.0 (2014)



Наверное каждый, рано или поздно, сталкивается с потерей данных на HDD или переносном устройстве.

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Система | Просмотров: 858 | Загрузок: 851 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

Seven СD Windows XP SP3 [v2014.01] (2014) Русский


Основное назначение сборки - установка стабильно работающей операционной системы, с необходимыми обновлениями и после установочными настройками,при минимальном отличии от оригинала и наличием на диске инструментов, необходимых для её восстановления (чтобы не затрачивать время на лишние операции).

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Система | Просмотров: 1078 | Загрузок: 1071 | Добавил: VITOS | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

Multi Commander 4.1.0 Build 1620 Rus Final (x86/x64) + Portable


Multi Commander - удобный файловый менеджер, обесепечивающий пользователя всеми необходимыми функциями для работы с файлами. Multi Commander обладает собственным FTP-клиентом, встроенным просмотрщиком изображений и редактором тэгов, умеет работать с архивами в формате Zip, 7-Zip, Rar, Tar, GZ, Bz2 и Jar. Программа обладает стандартным, для файловых менеджеров, двухпанельным интерфейсом. На каждой панели можно открывать по несколько вкладок, что существенно облегчает работу со множеством папок.

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Система | Просмотров: 801 | Загрузок: 794 | Добавил: BySoft | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

Startup Watcher 1.0.315 Beta Rus/Eng + Portable


Startup Watcher - компактный и функциональный менеджер автозагрузки для операционной системы Windows, позволяет просматривать и редактировать список программ, которые автоматически запускаются при старте операционной системы. Startup Watcher позволяет добавлять, редактировать, удалять, а также временно отключать программы из списка автозагрузки.

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Система | Просмотров: 931 | Загрузок: 924 | Добавил: BySoft | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

Iperius Backup 3.7.1 Rus Final + Portable


Iperius Backup - программа для резервного копирования файлов, папок, серверов, позволяющая надежно защищать Вашу информацию, сохраняя резервные копии на носителях любого типа. Позволяет проводит резервное копирование на любые носители информации, как NAS, внешние диски USB, носители RDX и компьютеры в сети.

.
Система | Просмотров: 835 | Загрузок: 828 | Добавил: BySoft | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

Immersive Explorer 0.6.4 Alpha Rus Portable


Immersive Explorer - файловый менеджер с графическим интерфейсом в стиле Windows 8 (все элементы отображаются в виде плиток). Весьма неплохая альтернатива стандартного Проводника. Придется по душе любителям пользовательского UI от Microsoft, который недавно отказался от использования термина Metro в своих продуктах, предпочитая называть его просто как стиль Windows 8.

.
Система | Просмотров: 817 | Загрузок: 810 | Добавил: BySoft | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

PrivaZer 2.15.0 Rus + Portable (2-in-1)


PrivaZer - программа производит сканирование ПК и безопасно очищает систему, уничтожая любые следы от просмотров веб-сайтов и любой другой деятельности на компьютере. После проведения анализа PrivaZer выдает отчет, показывая все следы, оставленные в процессе веб-серфинга, следы от использования IM-клиентов, журналы автозаполнения, соответствующие записи в реестре и т.д. и т.п.

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Система | Просмотров: 859 | Загрузок: 852 | Добавил: BySoft | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

Anvide Lock Folder 2.41 Rus Portable + Skins


Anvide Lock Folder - программа для мгновенной защиты папок паролем. Она поможет надёжно скрыть конфиденциальные данные на жёстких дисках и съёмных носителях. На каждую папку можно установить отдельный пароль. Полностью портативна и не нуждается в установке специального драйвера. Нет необходимости держать её постоянно запущенной. Имеет удобный и дружественный интерфейс. Для продвинутых пользователей доступна работа из командной строки.

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Система | Просмотров: 904 | Загрузок: 897 | Добавил: BySoft | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

GPU-Z 0.7.6 Rus Portable


GPU-Z - отображает детальную информацию о видеокарте: можно просмотреть данные о чипе, его ревизии, количестве разнообразных вспомогательных "процессоров", размере памяти, версии драйвера и других характеристиках. Кроме этого, GPU-Z предоставляет информацию о видеопамяти, а именно ее тип, объем, разрядность шины. Поддерживаются карты на базе чипсетов NVIDIA и ATI.

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Система | Просмотров: 883 | Загрузок: 876 | Добавил: BySoft | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

Набор обновлений UpdatePack-XPSP3-Rus Live 14.1.20


Пакет предназначен для интеграции обновлений и хотфиксов в дистрибутив Windows XP. При этом интегрируются непосредственно файлы, извлеченные из хотфиксов, тем самым экономя время и место на CD-диске (обычные методы добавляют в дистрибутив сами хотфиксы, которые запускаются из svcpack.inf при установке Windows).

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Система | Просмотров: 1312 | Загрузок: 1305 | Добавил: nigolap | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

TuneUp Utilities 2013 13.0.4000.258


TuneUp Utilities 2013 — новая версия большого набора всевозможных инструментов для настройки и оптимизации системы. При помощи этой программы вы сможете очищать диски от мусора, удалять неверные записи из системного реестра и дефрагментировать его, оптимизировать оперативную память, управлять автозагрузкой, навсегда удалять файлы с диска, восстанавливать удаленные файлы, изменять внешний вид Windows, и многое другое.

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Система | Просмотров: 1353 | Загрузок: 1346 | Добавил: nigolap | Дата: 30.01.2014 | Комментарии (0)

Raxco PerfectRegistry 2.0.0.2679


Raxco PerfectRegistry - программа для исправления ошибок и оптимизации системного реестра Windows. Программа распознает фрагментированные, поврежденные и неверные ключи реестра и исправляет обнаруженные ошибки, тем самым позволяя улучшить производительность и общую стабильность системы. Также Perfect Registry способна дефрагментировать системный реестр для увеличения скорости доступа.

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Система | Просмотров: 1021 | Загрузок: 1014 | Добавил: nigolap | Дата: 30.01.2014 | Комментарии (0)

CrystalDiskInfo Standard / Shizuku Edition 6.1.0 Rus Final + Portable


CrystalDiskInfo - мощная утилита для мониторинга состояния жестких дисков, позволяет просмотреть детальную информацию о накопителях, установленных в компьютере, а также параметры системы самодиагностики S.M.A.R.T., включая текущую температуру жесткого диска и степень его “здоровья”.

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Система | Просмотров: 1019 | Загрузок: 1012 | Добавил: BySoft | Дата: 27.01.2014 | Комментарии (0)

GPU-Z 0.7.6 Portable + w/ ASUS ROG Skin


GPU-Z - отображает детальную информацию о видеокарте: можно просмотреть данные о чипе, его ревизии, количестве разнообразных вспомогательных "процессоров", размере памяти, версии драйвера и других характеристиках. Кроме этого, GPU-Z предоставляет информацию о видеопамяти, а именно ее тип, объем, разрядность шины. Поддерживаются карты на базе чипсетов NVIDIA и ATI.

.
Система | Просмотров: 742 | Загрузок: 735 | Добавил: BySoft | Дата: 27.01.2014 | Комментарии (0)

Windows Doctor 2.7.7.0 Rus (2014) Portable



Windows Doctor — профессиональная программа для защиты и оптимизации операционной системы Windows. Оптимизирует, сканирует, анализирует и устанавливает необходимые "заплатки" в вашу систему. Программа моментально находит и удаляет ненужные записи в системном реестре и поддерживает его в оптимальном состоянии.

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Система | Просмотров: 1698 | Загрузок: 1691 | Добавил: galich1374 | Дата: 26.01.2014 | Комментарии (0)

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