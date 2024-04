RuntimePack 13.7.15 (FullLite) - новое обновление бесплатныого пакета автоматической регистрации и установки в системе различных компонентов, классов, ocx и dll библиотек.



Вы наверняка сталкивались с достаточно не приятной ситуацией, когда Вы запускаете, какую нибудь программу, либо игру и система не найдя нужный файл выдаёт Вам подобное сообщение:



«Component 'MSCOMM32.OCX' not correctly registered: file is missing or invalid...»



«Приложению не удалось запуститься, поскольку MSVBVM50.DLL не был найден...»



«d3dx9 42 dll не найдена в библиотеке dll. Повторная установка приложения может исправить эту проблему ..»



... и т.п.