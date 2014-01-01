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FontExpert 2014 - Новая версия, новые возможности, новый дизайн в лучшей программе по управлению шрифтами!
C полной ответственностью заявляю - FontExpert, просто отличная программа для работы со всеми шрифтами которые находятся на Вашем компьютере и на любых съёмных носителях, флешки, CD, DVD и т.д. Минусы - она не сможет за Вас написать и заварить кофе. Перепробовав целую кучу аналогов, я беcповоротно вернулся к FontExpert и оставил пустую затею перебора аналогичных программ. FontExpert устраивает меня по всем параметрам. Надеюсь, что она Вам тоже понравится и поможет держать Ваши коллекции шрифтов в идеальном порядке.
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Активатор для Windows 8 Build 9200 (Сентябрь 2012)
Активация Windows 8, с этим активатором не займёт у Вас много времени и не потребует от Вас специальных знаний. Что бы Ваша Windows 8, работала стабильно и бесперебойно, её необходимо активировать.
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RuntimePack 13.7.15 (FullLite) - новое обновление бесплатныого пакета автоматической регистрации и установки в системе различных компонентов, классов, ocx и dll библиотек.
Вы наверняка сталкивались с достаточно не приятной ситуацией, когда Вы запускаете, какую нибудь программу, либо игру и система не найдя нужный файл выдаёт Вам подобное сообщение:
«Component 'MSCOMM32.OCX' not correctly registered: file is missing or invalid...»
«Приложению не удалось запуститься, поскольку MSVBVM50.DLL не был найден...»
«d3dx9 42 dll не найдена в библиотеке dll. Повторная установка приложения может исправить эту проблему ..»
... и т.п.
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Advanced SystemCare Pro
- пакет системных утилит, который поможет оптимизировать компьютер, и привести к стабильному рабочему состоянию и поддерживать его в этом состоянии. Пакет не требует инсталляции и может работать с любого съемного носителя.
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Gnome Partition Editor (GPartEd) Live - менеджер разделов жесткого диска
, предназначеный для создания, удаления, изменения размеров, перемещения, проверки и копирования файловых систем и разделов жесткого диска, при этом GPartEd позволяет производить такие операции, как изменение размеров разделов, их копирование и перемещение без потери имеющихся на них данных.
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Cameyo - создает портативную (переносную) версию любой программы
, т.е. программы, которая не требуют инсталляции и может переноситься с одного компьютера на другой с помощью любого USB-накопителя (шлешка и т.п.).
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Startup Watcher - компактный и функциональный менеджер автозагрузки
для операционной системы Windows, позволяет просматривать и редактировать список программ, которые автоматически запускаются при старте операционной системы. Startup Watcher позволяет добавлять, редактировать, удалять, а также временно отключать программы из списка автозагрузки.
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Take Command
- полезный инструмент для расширения возможностей командной строки, который дает вам новый подход к работе с командной строкой, предоставляя удобство работы интерфейса Windows и множество возможностей командной строки.
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Immersive Explorer - файловый менеджер с графическим интерфейсом в стиле Windows 8
(все элементы отображаются в виде плиток). Весьма неплохая альтернатива стандартного Проводника. Придется по душе любителям пользовательского UI от Microsoft, который недавно отказался от использования термина Metro в своих продуктах, предпочитая называть его просто как стиль Windows 8.
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AIDA64 - информационно-диагностическая утилита
, является мощнейшим средством для анализа начинки компьютера (железо, софт, сеть), тестирования производительности и мониторинга состояния ключевых узлов системы. AIDA64 способна дать исчерпывающую информацию о компьютере, протестировать его работоспособность и осуществлять мониторинг ключевых узлов системы.
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Iperius Backup - программа для резервного копирования
файлов, папок, серверов, позволяющая надежно защищать Вашу информацию, сохраняя резервные копии на носителях любого типа. Позволяет проводить резервное копирование на любые носители информации, как NAS, внешние диски USB, носители RDX и компьютеры в сети.
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Soft4Boost Secure Eraser
- удобная утилита, которая позволяет быстро и эффективно выполнить безвозвратное удаление данных с жесткого диска. Программный продукт Soft4Boost Secure Eraser несколько раз производит перезапись освобожденных секторов, таким образом, восстановить данные при помощи различного специального софта становится практически невозможно.
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Anvide Lock Folder - программа для мгновенной защиты папок паролем;
она поможет надёжно скрыть конфиденциальные данные на жёстких дисках и съёмных носителях. На каждую папку можно установить отдельный пароль. Полностью портативна и не нуждается в установке специального драйвера. Нет необходимости держать её постоянно запущенной. Имеет удобный и дружественный интерфейс. Для продвинутых пользователей доступна работа из командной строки.
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Unreal Commander - двухпанельный файловый менеджер, близнец Total Commander.
Используется в качестве удачной альтернативы Проводнику Windows. Имеет огромное множество приятных полезностей. Схожесть с Total Commander сразу бросается в глаза, но есть и функции, уникальные для каждой из данных программ.
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Windows Repair - инструмент все-в-одном для ремонта системы
, предназначен для восстановления различных параметров Windows к их значениям по умолчанию: помогает исправить большинство известных проблем, в том числе ошибки реестра и права доступа к файлам, а также проблемы с Internet Explorer, Windows Update, Windows Firewall и многое другое.
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MultiBootUSB - утилита позволяет установить несколько дистрибутивов ОС или LiveCD на один USB диск (флешку)
с возможностью последующей загрузки с него выбранной операционной системы. Утилита подойдет как для профи, также и для начинающих пользователей. Стоит отметить удобный интерфейс, все дистрибутивы которые были установлены можно будет потом удалять по мере необходимости, есть возможность полностью очистить USB диск.
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Sysinternals Suite - большой набор полезных утилит
для диагностики и устранения различного рода неполадок системы. Спектр применения этого пакета достаточно широк, ведь утилиты из него охватывают многие области работы операционной системы.
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MInstAll - утилита для автоматической установки нужных вам программ
и выполнения после определенных действий, вполне можно рассматривать как простенький аналог WPI. Плюс приложения в том, что оно портативно, полностью на Русском языке, все настройки понятны, можно создавать профили, сортировать программы по группам, осуществлять скрытый запуск программ.
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NirLauncher Package - пакет из более чем 150 небольших портативных утилит
, которые могут понадобиться при ежедневном использовании компьютера. Включает в себя программы для восстановления паролей, инструменты для работы с сетью, просмотр кеша браузеров, средства для разработчиков, системные и дисковые утилиты и многое другое. Пакет NirLauncher не требует установки и может быть использован с любого USB-накопителя.
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WashAndGo
позволяет пользователям легко и просто очистить жесткий диск компьютера, освобождая место на диске и ускоряя доступ к важным данным. WashAndGo удаляет мусорные файлы, которые заполняют жесткий диск и ничего не делают, кроме замедления компьютера.
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JetDrive 6
- мощная комплексная программа, для оптимизации работы жесткого диска, также есть всесторонняя дефрагментация, с поддержкой русского интерфейса, все это в совокупности должно значительно улучшить качество работы вашего компьютера, если конечно верить разработчикам.
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AIDA64 - информационно-диагностическая утилита
, является мощнейшим средством для анализа начинки компьютера (железо, софт, сеть), тестирования производительности и мониторинга состояния ключевых узлов системы. AIDA64 способна дать исчерпывающую информацию о компьютере, протестировать его работоспособность и осуществлять мониторинг ключевых узлов системы.
.
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SpeedUpMyPC
- программа является удобным настройщиком операционной системы и обеспечивает для нее более устойчивую и быструю работу. Программа позволяет освобождать память и другие системные ресурсы, предотвращать фатальные сбои, уменьшать время загрузки и делать более эффективной связь с интернетом.
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Основное назначение сборки - установка стабильно работающей операционной системы, с необходимыми обновлениями и после установочными настройками,при минимальном отличии от оригинала и наличием на диске инструментов, необходимых для её восстановления (чтобы не затрачивать время на лишние операции).
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Multi Commander - удобный файловый менеджер
, обесепечивающий пользователя всеми необходимыми функциями для работы с файлами. Multi Commander обладает собственным FTP-клиентом, встроенным просмотрщиком изображений и редактором тэгов, умеет работать с архивами в формате Zip, 7-Zip, Rar, Tar, GZ, Bz2 и Jar. Программа обладает стандартным, для файловых менеджеров, двухпанельным интерфейсом. На каждой панели можно открывать по несколько вкладок, что существенно облегчает работу со множеством папок.
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Startup Watcher - компактный и функциональный менеджер автозагрузки
для операционной системы Windows, позволяет просматривать и редактировать список программ, которые автоматически запускаются при старте операционной системы. Startup Watcher позволяет добавлять, редактировать, удалять, а также временно отключать программы из списка автозагрузки.
.
|
Iperius Backup - программа для резервного копирования
файлов, папок, серверов, позволяющая надежно защищать Вашу информацию, сохраняя резервные копии на носителях любого типа. Позволяет проводит резервное копирование на любые носители информации, как NAS, внешние диски USB, носители RDX и компьютеры в сети.
.
|
Immersive Explorer - файловый менеджер с графическим интерфейсом в стиле Windows 8
(все элементы отображаются в виде плиток). Весьма неплохая альтернатива стандартного Проводника. Придется по душе любителям пользовательского UI от Microsoft, который недавно отказался от использования термина Metro в своих продуктах, предпочитая называть его просто как стиль Windows 8.
.
|
PrivaZer - программа производит сканирование ПК и безопасно очищает систему
, уничтожая любые следы от просмотров веб-сайтов и любой другой деятельности на компьютере. После проведения анализа PrivaZer выдает отчет, показывая все следы, оставленные в процессе веб-серфинга, следы от использования IM-клиентов, журналы автозаполнения, соответствующие записи в реестре и т.д. и т.п.
.
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Anvide Lock Folder - программа для мгновенной защиты папок паролем.
Она поможет надёжно скрыть конфиденциальные данные на жёстких дисках и съёмных носителях. На каждую папку можно установить отдельный пароль. Полностью портативна и не нуждается в установке специального драйвера. Нет необходимости держать её постоянно запущенной. Имеет удобный и дружественный интерфейс. Для продвинутых пользователей доступна работа из командной строки.
.
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GPU-Z - отображает детальную информацию о видеокарте:
можно просмотреть данные о чипе, его ревизии, количестве разнообразных вспомогательных "процессоров", размере памяти, версии драйвера и других характеристиках. Кроме этого, GPU-Z предоставляет информацию о видеопамяти, а именно ее тип, объем, разрядность шины. Поддерживаются карты на базе чипсетов NVIDIA и ATI.
.
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Пакет предназначен для интеграции обновлений и хотфиксов в дистрибутив Windows XP
. При этом интегрируются непосредственно файлы, извлеченные из хотфиксов, тем самым экономя время и место на CD-диске (обычные методы добавляют в дистрибутив сами хотфиксы, которые запускаются из svcpack.inf при установке Windows).
.
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TuneUp Utilities 2013
— новая версия большого набора всевозможных инструментов для настройки и оптимизации системы. При помощи этой программы вы сможете очищать диски от мусора, удалять неверные записи из системного реестра и дефрагментировать его, оптимизировать оперативную память, управлять автозагрузкой, навсегда удалять файлы с диска, восстанавливать удаленные файлы, изменять внешний вид Windows, и многое другое.
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Raxco PerfectRegistry
- программа для исправления ошибок и оптимизации системного реестра Windows. Программа распознает фрагментированные, поврежденные и неверные ключи реестра и исправляет обнаруженные ошибки, тем самым позволяя улучшить производительность и общую стабильность системы. Также Perfect Registry способна дефрагментировать системный реестр для увеличения скорости доступа.
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GPU-Z - отображает детальную информацию о видеокарте:
можно просмотреть данные о чипе, его ревизии, количестве разнообразных вспомогательных "процессоров", размере памяти, версии драйвера и других характеристиках. Кроме этого, GPU-Z предоставляет информацию о видеопамяти, а именно ее тип, объем, разрядность шины. Поддерживаются карты на базе чипсетов NVIDIA и ATI.
.
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Windows Doctor —
профессиональная программа для защиты и оптимизации операционной системы Windows. Оптимизирует, сканирует, анализирует и устанавливает необходимые "заплатки" в вашу систему. Программа моментально находит и удаляет ненужные записи в системном реестре и поддерживает его в оптимальном состоянии.
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