Толковый словарь содержит более 18 тысяч слов. К каждому слову в словаре имеется толкование. Некоторые слова имеют ссылки на статьи расположенные на сайте разработчика. Ссылки на статьи и новые слова добавляются по мере развития сайта. В связи с этим периодически обновляйте программу, повторно скачав и установив её на свой компьютер.
Для установки словаря на свой компьютер (оснащённый операционной системой Windows) сделайте следующее:
1) Скачайте программу. Обновлена 18 августа 2011 г.
2) Откройте папку с сохранённым файлом. Файл имеет имя "kladez.zip"
3) Распакуйте этот файл на диск С: или любой другой жёсткий диск вашего компьютера со свободным местом не менее 10 МБайт.
4) На диске появится папка "kladez", зайдите в неё и запустите файл "kladez.exe"
Никакой инсталляции программы не требуется. Пользуйтесь!
Статус программы: Бесплатная
Операционка: Windows 7, Vista, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик: Гуков Константин
Последнее обновление: 18.08.2011
Категории программы: Словари
Размер файла: 8.66 Mb
Восстановление: 10%
Скачать бесплатно: Толковый словарь русского языка "Кладезь" 1.0
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