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Главная » Файлы » Софт » Разное

Толковый словарь русского языка "Кладезь" 1.0 (обновление 18.08.2011)

Загрузить, скачать Разное, Толковый словарь русского языка "Кладезь" 1.0 (обновление 18.08.2011) бесплатно.

Скачать Толковый словарь русского языка "Кладезь" 1.0 (обновление 18.08.2011) бесплатно

Толковый словарь русского языка "Кладезь" 1.0 (обновление 18.08.2011) бесплатно и без регистрации

Толковый словарь русского языка "Кладезь" 1.0 (обновление 18.08.2011) download free
20.08.2011, 16:49


Толковый словарь содержит более 18 тысяч слов. К каждому слову в словаре имеется толкование. Некоторые слова имеют ссылки на статьи расположенные на сайте разработчика. Ссылки на статьи и новые слова добавляются по мере развития сайта. В связи с этим периодически обновляйте программу, повторно скачав и установив её на свой компьютер.

 Для установки словаря на свой компьютер (оснащённый операционной системой Windows) сделайте следующее:

 1) Скачайте программу.   Обновлена 18 августа 2011 г.
 2) Откройте папку с сохранённым файлом. Файл имеет имя "kladez.zip"
 3) Распакуйте этот файл на диск С: или любой другой жёсткий диск вашего компьютера со свободным местом не менее 10 МБайт.
 4) На диске появится папка "kladez", зайдите в неё и запустите файл "kladez.exe"
 Никакой инсталляции программы не требуется. Пользуйтесь!

Статус программы: Бесплатная
Операционка: Windows 7, Vista, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик: Гуков Константин
Последнее обновление: 18.08.2011
Категории программы: Словари
Размер файла: 8.66 Mb
Восстановление: 10%

Скачать бесплатно: Толковый словарь русского языка "Кладезь" 1.0



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Категория: Разное | Добавил: Arkadievich | Теги: тысяч, Кладезь, языка, Словарь, 18, русского, 1.0, слов, толковый
Просмотров: 1602 | Загрузок: 1595 | Рейтинг: 5.0/1 |

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Толковый словарь содержит более 18 тысяч слов
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