Осень
Среда, 24.04.2024, 21:25

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Дополнительные социальные закладкиЕщё?|; ИзбранноеИзбранное ВКонтакте Одноклассники.ru Facebook Twitter Google Liveinternet Google Buzz LiveJournal
Главная » Файлы » Софт » Разное

Rapid Typing Tutor 4.1 Final + Portable (2011)

Загрузить, скачать Разное, Rapid Typing Tutor 4.1 Final + Portable (2011) бесплатно.

Скачать Rapid Typing Tutor 4.1 Final + Portable (2011) бесплатно

Rapid Typing Tutor 4.1 Final + Portable (2011) бесплатно и без регистрации

Rapid Typing Tutor 4.1 Final + Portable (2011) download free
23.08.2011, 07:06


Хороший клавиатурный тренажер, который поможет вам освоить десятипальцевый метод печати.

RapidTyping Tutor - бесплатная программа позволяющая улучшить навыки набора текста через серию легких уроков, осваивая слепой десятипальцевый метод печати. Удобный в использовании тренажер успешно обучит вас и ваших детей печатать быстро и без ошибок в легкой игровой форме. С помощью RapidTyping Typing Tutor вы сможете научиться эффективно использовать клавиатуру в любой раскладке – русской или английской, и повысить скорость печати кириллицей и латиницей.

Возможности программы:
Игровой сюжет. Обучение будет проходить на фоне красочного подводного мира. Разнообразные подводные обитатели не дадут вам заскучать во время прохождения урока. С повышением качества вашего набора, перед вами будут открываться новые мира с их симпатичными обитателями.
Простой, красочный интерфейс. Поддерживается библиотека красочных скинов.
Статистика обучения. Статистика ваших уроков отображается как в табличной форме, так и в виде диаграмм. Статистика ведется по скорости набора, количеству ошибок.
Эмуляция клавиатуры. Эмулятор клавиатуры поможет вам быстрее отвыкнуть смотреть на клавиатуру. Работает подсветка клавиш и рабочих областей для пальцев. Поддерживаются библиотеки различных типов клавиатур.
Создание своих уроков. Вы сможете создавать свои уроки.
Поддержка нескольких пользователей. Поддерживается несколько пользователей и их индивидуальными настройками.
Свободный выбор уроков.

What's New in This Release:
added Windows Themes support ( the contrast schemes, big fonts, not-system fonts support );
added the finger scheme for Anti-RSI layout( Two hands #6 )( thanks to Robert Boari )
added the changing of the statistics parameters on the Results dialog box;
improved common application performance;
some user interface improvements;
fixed bug with Greek accents;( thanks to Sotiris Theodosopoulos )
fixed some minor bugs;



Год выпуска: 2011
ОС: Windows 2000/XP/Vista/7
Язык интерфейса: multilanguage/Русский
Лекарство: не требуется (Freeware)
Сайт программы: rapidtyping.com
Размер: 19.9 Mb

Скачать бесплатно Rapid Typing Tutor 4.1 Final + Portable (2011):



.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
ДРУЗЬЯ, ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ БИТУЮ ССЫЛКУ СООБЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБ ЭТОМ В КОММЕНТАРИЯХ (СПАСИБО)
ГОЛОСУЕМ!
Категория: Разное | Добавил: Arkadievich | Теги: поможет, метод, освоить, Печати, десятипальцевый, Rapid, typing, Tutor, тренажер, клавиатурный
Просмотров: 1502 | Загрузок: 1495 | Рейтинг: 0.0/0 |

Не стесняйтесь, высказывайте свое отношение к публикациям. Этим вы поддержите авторов и хорошие материалы.

клавиатурный тренажер, который поможет вам освоить десятипальцевый метод печати
Всего комментариев: 0

Нравится
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank