Хороший клавиатурный тренажер, который поможет вам освоить десятипальцевый метод печати.
RapidTyping Tutor - бесплатная программа позволяющая улучшить навыки набора текста через серию легких уроков, осваивая слепой десятипальцевый метод печати. Удобный в использовании тренажер успешно обучит вас и ваших детей печатать быстро и без ошибок в легкой игровой форме. С помощью RapidTyping Typing Tutor вы сможете научиться эффективно использовать клавиатуру в любой раскладке – русской или английской, и повысить скорость печати кириллицей и латиницей.
Возможности программы: Игровой сюжет. Обучение будет проходить на фоне красочного подводного мира. Разнообразные подводные обитатели не дадут вам заскучать во время прохождения урока. С повышением качества вашего набора, перед вами будут открываться новые мира с их симпатичными обитателями. Простой, красочный интерфейс. Поддерживается библиотека красочных скинов. Статистика обучения. Статистика ваших уроков отображается как в табличной форме, так и в виде диаграмм. Статистика ведется по скорости набора, количеству ошибок. Эмуляция клавиатуры. Эмулятор клавиатуры поможет вам быстрее отвыкнуть смотреть на клавиатуру. Работает подсветка клавиш и рабочих областей для пальцев. Поддерживаются библиотеки различных типов клавиатур. Создание своих уроков. Вы сможете создавать свои уроки. Поддержка нескольких пользователей. Поддерживается несколько пользователей и их индивидуальными настройками. Свободный выбор уроков.
What's New in This Release: added Windows Themes support ( the contrast schemes, big fonts, not-system fonts support ); added the finger scheme for Anti-RSI layout( Two hands #6 )( thanks to Robert Boari ) added the changing of the statistics parameters on the Results dialog box; improved common application performance; some user interface improvements; fixed bug with Greek accents;( thanks to Sotiris Theodosopoulos ) fixed some minor bugs;
Год выпуска: 2011 ОС: Windows 2000/XP/Vista/7 Язык интерфейса: multilanguage/Русский Лекарство: не требуется (Freeware) Сайт программы: rapidtyping.com Размер: 19.9 Mb
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