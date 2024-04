Хороший клавиатурный тренажер, который поможет вам освоить десятипальцевый метод печати.



RapidTyping Tutor - бесплатная программа позволяющая улучшить навыки набора текста через серию легких уроков, осваивая слепой десятипальцевый метод печати. Удобный в использовании тренажер успешно обучит вас и ваших детей печатать быстро и без ошибок в легкой игровой форме. С помощью RapidTyping Typing Tutor вы сможете научиться эффективно использовать клавиатуру в любой раскладке – русской или английской, и повысить скорость печати кириллицей и латиницей.



Возможности программы:

Игровой сюжет. Обучение будет проходить на фоне красочного подводного мира. Разнообразные подводные обитатели не дадут вам заскучать во время прохождения урока. С повышением качества вашего набора, перед вами будут открываться новые мира с их симпатичными обитателями.

Простой, красочный интерфейс. Поддерживается библиотека красочных скинов.

Статистика обучения. Статистика ваших уроков отображается как в табличной форме, так и в виде диаграмм. Статистика ведется по скорости набора, количеству ошибок.

Эмуляция клавиатуры. Эмулятор клавиатуры поможет вам быстрее отвыкнуть смотреть на клавиатуру. Работает подсветка клавиш и рабочих областей для пальцев. Поддерживаются библиотеки различных типов клавиатур.

Создание своих уроков. Вы сможете создавать свои уроки.

Поддержка нескольких пользователей. Поддерживается несколько пользователей и их индивидуальными настройками.

Свободный выбор уроков.



What's New in This Release:

added Windows Themes support ( the contrast schemes, big fonts, not-system fonts support );

added the finger scheme for Anti-RSI layout( Two hands #6 )( thanks to Robert Boari )

added the changing of the statistics parameters on the Results dialog box;

improved common application performance;

some user interface improvements;

fixed bug with Greek accents;( thanks to Sotiris Theodosopoulos )

fixed some minor bugs;







Год выпуска: 2011

ОС: Windows 2000/XP/Vista/7

Язык интерфейса: multilanguage/Русский

Лекарство: не требуется (Freeware)

Сайт программы: rapidtyping.com

Размер: 19.9 Mb



