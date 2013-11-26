Увеличение скорости загрузки браузеров до 3-х раз! Для Windows и Mac OS X!





Через определённое время даже самый быстрый браузер, начинает тупить и притормаживать, доводя хозяина до глухого бешенства. Причин масса, но не о них сегодня речь. Фрагментация баз данных Вашего профиля - именно она, как правило и является основной причиной замедления работы браузеров.





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