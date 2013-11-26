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Главная » Файлы » Софт » Разное
В категории материалов: 357
Показано материалов: 41-80		 Страницы: « 1 2 3 4 ... 8 9 »
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

Калькулятор калорий HiKi 2.33 Rus/Eng + Portable


Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием и оставаться в форме. Согласитесь, что половина Вашего успеха зависит от правильного и сбалансированного питания. А вторая половина - кроется в системном подходе к упражнениям и тренировкам. Поэтому так важно иметь возможность контролировать эти аспекты своей жизни.

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Разное | Просмотров: 940 | Загрузок: 933 | Добавил: BySoft | Дата: 04.01.2014 | Комментарии (0)

Klavaro Touch Typing Tutor 2.00a Rus + Portable


Klavaro Touch Typing Tutor - тренажер для обучения быстрому набору текстов. Обладает большим набором типов клавиатур и широким выбором языков, среди которых русский, английский, немецкий, французский, украинский и др. Так же имеет встроенный синтезатор речи, который подскажет, на какую клавишу нужно нажимать.

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Разное | Просмотров: 802 | Загрузок: 795 | Добавил: BySoft | Дата: 03.01.2014 | Комментарии (0)

Unchecky 0.2 Beta


Unchecky автоматически снимает галочки дополнительных программ, экономя ваше время и делая менее вероятным случайную установку нежелательных программ. Установщики часто пытаются встроить установку дополнительных программ как естественную часть процесса установки. Unchecky предупреждает вас, когда вы пытаетесь согласиться на установку потенциально нежелательных программ, что делает их случайную установку менее вероятной.

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Разное | Просмотров: 601 | Загрузок: 594 | Добавил: nigolap | Дата: 03.01.2014 | Комментарии (0)

SpeedyFox v.2.0.68 Rus + Portable - оптимизация и ускорение браузеров


Увеличение скорости загрузки браузеров до 3-х раз! Для Windows и Mac OS X!

Через определённое время даже самый быстрый браузер, начинает тупить и притормаживать, доводя хозяина до глухого бешенства. Причин масса, но не о них сегодня речь.  Фрагментация баз данных Вашего профиля - именно она, как правило и является основной причиной замедления работы браузеров. 

Бесспорно браузер можно легко удалить, скачать и установить новый (со всем прилагаемым гимором - восстановление настроек, приложений, закладок и т.д.), но для начала, можно просто скачать с GSVG.UCOZ.RU утилиту SpeedyFox и воспользоваться этой маленькой чудо-программкой, она поможет Вам оптимизировать и ускорить работу браузера. Используя данную программу Вы, в кротчайшее время сможете привести в порядок не только все свои браузеры, но и почтовые клиенты и конечно же не редко тормозящий Skype
SpeedyFox, в один клик, всего за несколько секунд произведёт необходимую оптимизацию и ускорит работу Ваших браузеров до трех раз!



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Интернет | Просмотров: 3574 | Загрузок: 3567 | Добавил: Arkadievich | Дата: 30.12.2013 | Комментарии (0)

Soft4Boost Toolbar Cleaner 2.4.2.143 ML/Rus


Soft4Boost Toolbar Cleaner - утилита способна распознать и удалить нежелательные тулбары, приложения, расширения, плагины в браузерах Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome.

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Разное | Просмотров: 1085 | Загрузок: 1078 | Добавил: nigolap | Дата: 24.12.2013 | Комментарии (0)

UralSOFT WPI v.2.13 (2013/RUS)



Универсальный сборник программ, распределённых по категориям, с автоматической установкой на операционные системы Windows.Все программы входящие в данную сборку не требуют лечения. Во время установки играет приятная новогодняя музыка которая поднимет вам настроение))) Внимание. В сборку включены только самые нужные и необходимые программы. На время установки рекомендую отключить инет и антивирус.

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Разное | Просмотров: 951 | Загрузок: 944 | Добавил: Hottei | Дата: 24.12.2013 | Комментарии (0)

Enigma Virtual Box 7.10 Build 20131218 Rus + Portable


Enigma Virtual Box - мощный инструмент для создания портативных (portable) приложений! Позволяет корректно объединить файлы, используемые вашим приложением, в один исполняемый файл без извлечения виртуальных файлов на диск. Поддерживает как x86 (32-битные), так и x64 (64-битные) исполняемые файлы.

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Разное | Просмотров: 1295 | Загрузок: 1288 | Добавил: BySoft | Дата: 18.12.2013 | Комментарии (0)

Cameyo 2.5.1153 Rus Portable


Cameyo - создает портативную (переносную) версию практически любой программы. С этой программой вы сможете всегда брать с собой свои приложения и данные. Используйте свои приложения на любом компьютере, избавьтесь от ПО, требующего процесса инсталляции, содержите свою систему в чистоте.

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Разное | Просмотров: 697 | Загрузок: 690 | Добавил: BySoft | Дата: 18.12.2013 | Комментарии (0)

Glary Utilities Pro 4.2.0.74 Final + Portable


Glary Utilities – комплект системных твикеров и утилит для тонкой настройки, повышения производительности и защиты ПК. Позволяет избавиться от мусорных файлов, устаревших записей регистра и истории интернет-истории. При помощи Glary Utilities пользователь может управлять (в том числе и удалять) различными модулями, используемыми для расширения функциональных возможностей браузера и многое др.

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Разное | Просмотров: 699 | Загрузок: 692 | Добавил: VITOS | Дата: 18.12.2013 | Комментарии (0)

Immersive Explorer 0.6.1 Alpha Rus Portable


Immersive Explorer - файловый менеджер с графическим интерфейсом в стиле Windows 8 (все элементы отображаются в виде плиток). Весьма неплохая альтернатива стандартного Проводника. Придется по душе любителям пользовательского UI от Microsoft, который недавно отказался от использования термина Metro в своих продуктах, предпочитая называть его просто как стиль Windows 8.

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Разное | Просмотров: 633 | Загрузок: 626 | Добавил: BySoft | Дата: 18.12.2013 | Комментарии (0)

Anvide Anti Boss 1.4 Rus + Portable


Anvide Anti Boss - работа надоела, устали вкалывать и хочется поиграть в любимые игрушки или посидеть в интернете на работе, а назойливый шеф так и стремится подойти к Вам и обломать весь кайф - вот на этот случай Вам пригодится программа Anti Boss.

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Разное | Просмотров: 993 | Загрузок: 986 | Добавил: BySoft | Дата: 17.12.2013 | Комментарии (0)

NirLauncher Package 1.18.37 Rus Portable


NirLauncher Package - пакет из более чем 150 небольших портативных утилит, которые могут понадобиться при ежедневном использовании компьютера. Включает в себя программы для восстановления паролей, инструменты для работы с сетью, просмотр кеша браузеров, средства для разработчиков, системные и дисковые утилиты и многое другое. Пакет NirLauncher не требует установки и может быть использован с любого USB-накопителя.

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Разное | Просмотров: 739 | Загрузок: 732 | Добавил: BySoft | Дата: 16.12.2013 | Комментарии (0)

Save.Me 2.1.2 (x86/x64) Portable


Save.Me - продвинутый менеджер буфера обмена (clipboard) для Windows, значительно расширяющий возможности пользователя по работе в этой ОС. Программа позволяет запоминать всю информацию, которая проходила через буфер обмена при работе пользователя, и хранит ее в упорядоченном и удобном для управления и поиска виде, с возможностью просмотра, удаления элементов, и сохранения содержимого на диск.

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Разное | Просмотров: 628 | Загрузок: 621 | Добавил: BySoft | Дата: 16.12.2013 | Комментарии (0)

Woman Calendar from ZAYA 2.1 Rus


Woman Calendar from ZAYA - женский календарь, позволяет отслеживать циклы менструаций, планировать беременность, отслеживать ход беременности, вносить информацию о новорожденных детях, вносить различные заметки на каждый день, вести свой собственный календарь.

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Разное | Просмотров: 2124 | Загрузок: 2117 | Добавил: BySoft | Дата: 16.12.2013 | Комментарии (0)

Pinnacle Studio Ultimate 17.0.1.134 (ML/RUS/2013)


Видеоредактор Pinnacle Studio 17 Ultimate очень популярен среди пользователей, которые занимаются созданием и редактированием видеоконтента. Представляем обновленную версию этой программы от мирового лидера в сфере профессиональных видео- и аудиотехнологий - компании Corel. Скорость просчета в новой версии возросла до 10-ти раз благодаря обновленному «движку» и поддержке технологий nVidia CUDA и Intel QuickSync. Данный видеоредактор позволяет достичь потрясающих результатов и реализовать свои самые смелые творческие идеи благодаря очень высокой производительности, новым возможностям и характеристикам, а также богатой коллекции контента с более чем 2000 эффектам.

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Разное | Просмотров: 1091 | Загрузок: 1084 | Добавил: uNet | Дата: 15.12.2013 | Комментарии (0)

Alaborn activeWords PRO 1.0.1.0 Rus + Portable


Alaborn activeWords PRO - cпециальный лингвистический тренажер для людей, изучающий иностранный язык, признанная многими пользователями программа для автоматизации каждодневного изучения новых иностранных слов. Что подразумевается под этим понятием? Визуальная память.

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Разное | Просмотров: 661 | Загрузок: 654 | Добавил: BySoft | Дата: 15.12.2013 | Комментарии (0)

SteelLinux openSUSE LiveDVD 123.7.5



Образы LiveDVD с операционной системой openSUSE Linux 12.3, созданные с помощью сервиса KIWI и конструктора SUSE Studio. Это совершенно открытая и бесплатная операционная система. Дистрибутив по праву считается одним из наиболее стабильных и удобных, что Вы, я надеюсь, тоже сможете оценить.

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Разное | Просмотров: 1594 | Загрузок: 1587 | Добавил: Hottei | Дата: 15.12.2013 | Комментарии (0)

Калькулятор калорий HiKi 2.27 Rus/Eng + Portable


Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием и оставаться в форме. Согласитесь, что половина Вашего успеха зависит от правильного и сбалансированного питания. А вторая половина - кроется в системном подходе к упражнениям и тренировкам. Поэтому так важно иметь возможность контролировать эти аспекты своей жизни.

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Разное | Просмотров: 627 | Загрузок: 620 | Добавил: BySoft | Дата: 14.12.2013 | Комментарии (0)

GeoGebra 4.4.3.0 Rus Stable Portable


GeoGebra - математическая программа для всех уровней образования, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном удобном для использования пакете. У программы богатые возможности работы с функциями - построение графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и т.д., за счёт команд встроенного языка, который позволяет управлять и геометрическими построениями.

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Разное | Просмотров: 587 | Загрузок: 580 | Добавил: BySoft | Дата: 14.12.2013 | Комментарии (0)

Zemlyanin Soft Pack 2014 v.12.12.013 (Multi/Rus)



Сборка последних версий популярных программ. Забудьте об "автоустановке", WPI и прочих модных примочках. Наш выбор - это полный контроль над всеми стадиями установки.

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Разное | Просмотров: 807 | Загрузок: 800 | Добавил: Hottei | Дата: 13.12.2013 | Комментарии (0)

Древо жизни 4.7 Build 04.12 Portable (RUS)



Древо Жизни — простая и функциональная программа для построения и печати генеалогических деревьев, хранения и отображения информации о родственниках и о событиях в их жизни. Благодаря удобному интерфейсу и широким возможностям программа Древо Жизни подходит и начинающим, и профессионалам.

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Разное | Просмотров: 1250 | Загрузок: 1243 | Добавил: galich1374 | Дата: 13.12.2013 | Комментарии (0)

Google Drive 1.13.5782.0599


Google Drive (Диск Google) - это облачное хранилище и программа управления файлами. Программа позволит вам синхронизировать и загружать файлы с вашего компьютера. Благодаря Google Drive вы сможете работать со своими файлами на любых компьютерах и мобильных устройствах.

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Разное | Просмотров: 593 | Загрузок: 586 | Добавил: nigolap | Дата: 13.12.2013 | Комментарии (0)

Immersive Explorer 0.6.0 Alpha Rus Portable


Immersive Explorer - файловый менеджер с графическим интерфейсом в стиле Windows 8 (все элементы отображаются в виде плиток). Весьма неплохая альтернатива стандартного Проводника. Придется по душе любителям пользовательского UI от Microsoft, который недавно отказался от использования термина Metro в своих продуктах, предпочитая называть его просто как стиль Windows 8.

.
Разное | Просмотров: 694 | Загрузок: 687 | Добавил: BySoft | Дата: 13.12.2013 | Комментарии (0)

GeoGebra 4.4.1.0 Rus Stable Portable


GeoGebra - математическая программа для всех уровней образования, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном удобном для использования пакете. У программы богатые возможности работы с функциями - построение графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и т.д., за счёт команд встроенного языка, который позволяет управлять и геометрическими построениями.

.
Разное | Просмотров: 573 | Загрузок: 566 | Добавил: BySoft | Дата: 12.12.2013 | Комментарии (0)

KMSPICO 9.1.0.20131208 Beta


KMSpico - автоматический активатор Windows и Office основанный на KMSEmulator'е. Активирует Windows 8.1. Универсальность (активирует: Vista/7/8/8.1; Office 2010/2013; Server 2008/2008R2/2012). Не требует активного участия пользователя (достаточно запустить активатор). Одновременная активация сразу и Windows и Office.

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Разное | Просмотров: 661 | Загрузок: 654 | Добавил: nigolap | Дата: 09.12.2013 | Комментарии (0)

Advanced SystemCare Ultimate 7.0.1.589 (2013/PC) RePack by D!akov


Advanced SystemCare - программный пакет, содержащий множество модулей для оптимизации, настройки и повышения производительности компьютеров, на базе ОС Windows 2000/XP/Vista/7/8. Приложение позволяет очистить компьютер от шпионского и рекламного ПО, найти и ликвидировать возможные угрозы и бреши в системе безопасности ОС, исправить ошибки в системном реестре, очистить временные и ненужные файлы, управлять списками автозагрузок, оптимизировать работу ПК.

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Разное | Просмотров: 1068 | Загрузок: 1061 | Добавил: VITOS | Дата: 07.12.2013 | Комментарии (0)

Microsoft Toolkit 2.5 Beta 4


Microsoft Toolkit — это многоцелевой KMS — активатор для Office 2010, Office 2013 а так же Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 2008 R2 и Windows 8.1. Это целый комбайн, который позволит вам управлять лицензиями и активировать такие продукты Microsoft как Office и Windows.

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Разное | Просмотров: 948 | Загрузок: 941 | Добавил: nigolap | Дата: 06.12.2013 | Комментарии (0)

Unreal Commander 2.02 Build 950 Final Rus/Eng + Portable


Unreal Commander - двухпанельный файловый менеджер, близнец Total Commander. Используется в качестве удачной альтернативы Проводнику Windows. Имеет огромное множество приятных полезностей. Схожесть с Total Commander сразу бросается в глаза, но есть и функции, уникальные для каждой из данных программ.

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Разное | Просмотров: 789 | Загрузок: 782 | Добавил: BySoft | Дата: 05.12.2013 | Комментарии (0)

Калькулятор калорий HiKi 2.24 Rus/Eng + Portable


Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием и оставаться в форме. Согласитесь, что половина Вашего успеха зависит от правильного и сбалансированного питания. А вторая половина - кроется в системном подходе к упражнениям и тренировкам. Поэтому так важно иметь возможность контролировать эти аспекты своей жизни.

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Разное | Просмотров: 592 | Загрузок: 585 | Добавил: BySoft | Дата: 03.12.2013 | Комментарии (0)

Save.Me 2.1.1 Portable (x86/x64)


Save.Me - продвинутый менеджер буфера обмена (clipboard) для Windows , значительно расширяющий возможности пользователя по работе в этой ОС. Программа позволяет запоминать всю информацию, которая проходила через буфер обмена при работе пользователя, и хранит ее в упорядоченном и удобном для управления и поиска виде, с возможностью просмотра, удаления элементов, и сохранения содержимого на диск.

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Разное | Просмотров: 580 | Загрузок: 573 | Добавил: BySoft | Дата: 03.12.2013 | Комментарии (0)

GeoGebra 4.4.0.0 Rus Stable Portable


GeoGebra - математическая программа для всех уровней образования, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном удобном для использования пакете. У программы богатые возможности работы с функциями - построение графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и т.д., за счёт команд встроенного языка, который позволяет управлять и геометрическими построениями.

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Разное | Просмотров: 569 | Загрузок: 562 | Добавил: BySoft | Дата: 03.12.2013 | Комментарии (0)

Adobe After Effects CC 12.1.0.168 (Ml/RUS/2013)


Adobe After Effects — популярная программа для редактирования видео и динамических изображений, создания композиций, различных эффектов и анимации. Наиболее часто ее используют для обработки видеоматериалов (постпродакшн), создания музыкальных клипов, рекламных роликов, анимации, титров, а также множества других элементов, для которых необходимы цифровые видеоэффекты.
Название происходит от эффекта, известного как «стойкость (инертность) зрительного ощущения», этот механизм использует сенсорную память сетчатки глаза, которая позволяет сохранять зрительную информацию в течение короткого промежутка времени.

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Разное | Просмотров: 953 | Загрузок: 946 | Добавил: uNet | Дата: 30.11.2013 | Комментарии (0)

Калькулятор калорий HiKi 2.23 Rus + Portable


Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием и оставаться в форме. Согласитесь, что половина Вашего успеха зависит от правильного и сбалансированного питания. А вторая половина - кроется в системном подходе к упражнениям и тренировкам. Поэтому так важно иметь возможность контролировать эти аспекты своей жизни.

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Разное | Просмотров: 690 | Загрузок: 683 | Добавил: BySoft | Дата: 30.11.2013 | Комментарии (0)

Калькулятор калорий HiKi 2.22 Portable



Калькулятор калорий HiKi - многофункциональная система коррекции веса и питания. Правильное питание, соблюдение режима сна и отдыха, физические нагрузки — должны стать образом жизни. Четкая цель, знания и Ваш ежедневный помощник помогут в этом. Планируя и корректируя рацион питания, Вы сможете существенно улучшить здоровье и фигуру.

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Разное | Просмотров: 654 | Загрузок: 647 | Добавил: galich1374 | Дата: 30.11.2013 | Комментарии (0)

Save.Me 2.1.0 Portable (x86/x64)


Save.Me - продвинутый менеджер буфера обмена (clipboard) для Windows, значительно расширяющий возможности пользователя по работе в этой ОС. Программа позволяет запоминать всю информацию, которая проходила через буфер обмена при работе пользователя, и хранит ее в упорядоченном и удобном для управления и поиска виде, с возможностью просмотра, удаления элементов, и сохранения содержимого на диск.

.
Разное | Просмотров: 493 | Загрузок: 486 | Добавил: BySoft | Дата: 30.11.2013 | Комментарии (0)

Cameyo 2.5.1145 Rus Portable


Cameyo - создает портативную (переносную) версию практически любой программы. С этой программой вы сможете всегда брать с собой свои приложения и данные. Используйте свои приложения на любом компьютере, избавьтесь от ПО, требующего процесса инсталляции, содержите свою систему в чистоте.

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Разное | Просмотров: 614 | Загрузок: 607 | Добавил: BySoft | Дата: 29.11.2013 | Комментарии (0)

GibbsCAM 2013 v10.5.25.0 (x86-x64) MLlRus



GibbsCAM является системой автоматизированной подготовки программ для станков с ЧПУ, сочетающей простоту использования и функциональную мощь. Базовый функционал системы можно расширять посредством добавления специализированных модулей. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс предоставляет простой доступ к функциям управления геометрией, инструментом, траекториями, верификацией и пост-процессированием.

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Разное | Просмотров: 958 | Загрузок: 951 | Добавил: Hottei | Дата: 28.11.2013 | Комментарии (0)

Начала Электроники 1.2 Rus Portable


Начала Электроники - обучающая система для школьников и студентов младших курсов ВУЗов по курсу электричества. Обучающая система реализована как мультимедийное приложение, работающее в среде операционных систем Windows XX, представляет из себя электронный конструктор, в котором учащийся может "собирать" различные электрические схемы и наблюдать за установившимся режимом их работы, подключая различные источники постоянного или переменного тока.

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Разное | Просмотров: 2804 | Загрузок: 2797 | Добавил: BySoft | Дата: 27.11.2013 | Комментарии (0)

Калькулятор калорий HiKi 2.21 Rus + Portable


Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием и оставаться в форме. Согласитесь, что половина Вашего успеха зависит от правильного и сбалансированного питания. А вторая половина - кроется в системном подходе к упражнениям и тренировкам. Поэтому так важно иметь возможность контролировать эти аспекты своей жизни.

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Разное | Просмотров: 713 | Загрузок: 706 | Добавил: BySoft | Дата: 27.11.2013 | Комментарии (0)

Adobe Premiere Pro CC 7.1.0 Build 141 Final (2013/ML/RUS)


Adobe Premiere Pro CC — это мощное, настраиваемое средство нелинейного видеомонтажа, которое позволяет выполнять монтаж удобным способом. Импортируйте и свободно комбинируйте практически любые типы медиаконтента — от видеоматериалов, снятых на мобильный телефон, до формата 5K и более высокого разрешения — и после редактируйте видеоматериалы в оригинальных форматах без необходимости перекодирования.
Работайте над монтажом видео быстрее, чем раньше, при помощи мощного и удобного приложения Adobe Premiere® Pro CC. Десятки совершенно новых функций, включая переработанную временную шкалу, улучшенные средства управления медиафайлами и оптимизированную цветокоррекцию. И это только начало. Получайте доступ ко всем новым функциям сразу после их выпуска. Соберите все свои работы воедино.

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Разное | Просмотров: 1086 | Загрузок: 1079 | Добавил: uNet | Дата: 26.11.2013 | Комментарии (0)

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