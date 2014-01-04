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В категории материалов: 357
Показано материалов: 1-40		 Страницы: 1 2 3 ... 8 9 »
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Статистика и калькулятор текста - подсчёт букв, символов, знаков

 
CounterOfCharacters 2.0.534.1 and CALC Text 1.3.1.0
 
Я частенько в суе сталкивюсь с непреодолимым желанием воззреть на подробные данные какого либо текста. Но уж коль Вы посетили эту страницу, знамо дело, Вам это либо нужно, либо интересно :) Этими программками я пользуюсь ооочень давно, не выкладывал их ибо легки они на вес, а посему - зла не держите за пару-тройку треков в архиве :D. 
На Windows XP и 7 работают безупречно, а вот на 8-ке, не ведаю, не тестировал, а врать желания нет.
 
Кому сие надобно? Да мало ли... Человекам разным, кто текстами на жизнь горемычную зарабатывает, студентам всяким, журналистам неугомонным, мож переводчикам пригодятся, копирайтеры по любому их в хозяйсте держать должны, ну и SEO-оптимизаторы, куды ж без них, им за всегда эти программульки сгодится. ;)

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Офис | Просмотров: 2836 | Загрузок: 2829 | Добавил: Arkadievich | Дата: 31.01.2015 | Комментарии (0)

Экзаменационные билеты и тематические задачи ГИБДД 2013 Категории АБСД (2013) Rus

 

Экзаменационные билеты и тематические задачи ГИБДД 2013 (2014).

 

Категории AB и CD с обновлениями и дополнениями.
ПДД и штрафы 2013 (последние обновления) с иллюстрациями и комментариями для всех понятным языком.
 

Для Вас теперь нет нужды заниматься многочасовым заучиванием правил ПДД. С данной программой Вы намного легче, а главное гораздо эффективней и быстрей усвоите необходимый материал. На диске изложена самая подробная и актуальная информация по правилам дорожного движения для категорий А, B, C и D. Но самое главное — это то, что вы сможете опробовать свои знания на практике. Тематические задачи позволят детально проработать каждый раздел правил, а режим экзамена прекрасно воссоздаст ситуацию экзамена в ГИБДД. Больше никаких страхов перед строгим инспектором, только уверенность на экзамене и за рулем!


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Разное | Просмотров: 6412 | Загрузок: 6405 | Добавил: Arkadievich | Дата: 05.01.2015 | Комментарии (0)

ALCalendar - Вечный календарь 2.54 for Windows


 

Вечный календарь - удобное приложение, имеющее множество особенностей.
В программе реализован алгоритм, позволяющий получать данные о любом
дне григорианского или юлианского календаря в период с 100 по 3000 год
н.э.

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Разное | Просмотров: 5472 | Загрузок: 5465 | Добавил: Arkadievich | Дата: 17.04.2014 | Комментарии (0)

Смешные Эротические Комиксы для взрослых


Смешные Эротические Картинки исключительно со взрослым юмором.


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Разное | Просмотров: 6011 | Загрузок: 6004 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.02.2014 | Комментарии (0)

Toon Boom Studio 8.0 18919 x86



Toon Boom Studio - программа для создания 2D-анимации идеально подходящая для студентов и любителей, ищущие простое и удобное решение, мульти-техническую программу мультипликации.

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Разное | Просмотров: 9502 | Загрузок: 9495 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 13.02.2014 | Комментарии (0)

BELOFF WPI 2014.2



Универсальный сборник программ, распределённых по категориям, с автоматической установкой на операционные системы Windows x86-x64. В сборник дополнительно добавлены портативные приложения, которые можно будет легко использовать как с диска и виртуального привода, так и с USB-накопителей, включая установку WPI.

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Разное | Просмотров: 8424 | Загрузок: 8417 | Добавил: Hottei | Дата: 12.02.2014 | Комментарии (0)

Abelssoft StartupStar 2014 v6.1 Portable



Аbelssoft StartupStar - программa для удобного управления автозагрузкой. После установки программы в ее главном окне, вы увидите все программы, стартующие вместе с системой.

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Разное | Просмотров: 1140 | Загрузок: 1133 | Добавил: galich1374 | Дата: 08.02.2014 | Комментарии (0)

Калькулятор калорий HiKi 2.40 Rus/Eng + Portable


Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием и оставаться в форме. Согласитесь, что половина Вашего успеха зависит от правильного и сбалансированного питания. А вторая половина - кроется в системном подходе к упражнениям и тренировкам. Поэтому так важно иметь возможность контролировать эти аспекты своей жизни.

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Разное | Просмотров: 942 | Загрузок: 935 | Добавил: BySoft | Дата: 07.02.2014 | Комментарии (0)

KMSAuto Net 2014 1.2.3 Portable


KMSAuto Net - автоматический KMS-активатор для операционных систем Windows Vista, 7, 8, 8.1, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 а также Office 2010, 2013 VL редакциий. Основан на KMS Server Service от mikmik38 (MDL). Для работы программы требуется .NET Framework 4.5.

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Разное | Просмотров: 2659 | Загрузок: 2652 | Добавил: nigolap | Дата: 03.02.2014 | Комментарии (0)

Калькулятор калорий HiKi 2.39 Rus/Eng + Portable


Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием и оставаться в форме. Согласитесь, что половина Вашего успеха зависит от правильного и сбалансированного питания. А вторая половина - кроется в системном подходе к упражнениям и тренировкам. Поэтому так важно иметь возможность контролировать эти аспекты своей жизни.

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Разное | Просмотров: 802 | Загрузок: 795 | Добавил: BySoft | Дата: 02.02.2014 | Комментарии (0)

KSA Power Supply Calculator WorkStation 1.0.1.0 Rus Portable


KSA Power Supply Calculator WorkStation - программа для расчёта мощности компьютерного блока питания и источника бесперебойного питания (ИБП/UPS). Зная названия компонентов компьютера (видеокарта, процессор, материнская плата, жесткий диск и другие), можно рассчитать необходимую мощность блока и источника бесперебойного питания.

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Разное | Просмотров: 2175 | Загрузок: 2168 | Добавил: BySoft | Дата: 02.02.2014 | Комментарии (0)

DupKiller 0.8.2.420 Portable



DupKiller — это одна из самых быстрых и мощных утилит, которая предназначена для поиска и удаления дублированных или похожих файлов на компьютере.
Программа отыщет лишние копии файлов в тех местах, где вы бы даже не подумали их искать.

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Разное | Просмотров: 2587 | Загрузок: 2580 | Добавил: galich1374 | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

WPI StaforceTEAM v.1.3



Сборник программ распределённых по категориям, с автоматической установкой на операционные системы Windows. Перед началом установки приложений необходимо отключить антивирусную программу

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Разное | Просмотров: 1004 | Загрузок: 997 | Добавил: Hottei | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

Microsoft Toolkit 2.5 Stable


Microsoft Toolkit – многофункциональный KMS-активатор для операционных систем Windows Vista, 7, Windows 8/Server 2012, а также Office 2010/2013. Включает в себя набор инструментов для управления лицензиями и активацией.

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Разное | Просмотров: 966 | Загрузок: 959 | Добавил: nigolap | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

Everyone Piano 1.5.1.26


Everyone Piano – это виртуальное пианино, которое позволяет использовать в качестве клавиш вашу клавиатуру. Вы сможете настроить любую клавишу под собственные нужды.

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Разное | Просмотров: 1705 | Загрузок: 1698 | Добавил: nigolap | Дата: 29.01.2014 | Комментарии (0)

Калькулятор калорий HiKi 2.37 Rus/Eng Portable


Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием и оставаться в форме. Согласитесь, что половина Вашего успеха зависит от правильного и сбалансированного питания. А вторая половина - кроется в системном подходе к упражнениям и тренировкам. Поэтому так важно иметь возможность контролировать эти аспекты своей жизни.

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Разное | Просмотров: 872 | Загрузок: 865 | Добавил: BySoft | Дата: 27.01.2014 | Комментарии (0)

GameMaker Studio 1.2.1264



GameMaker - это популярный конструктор игр. Создание игр в нём не требует предварительного знакомства с каким-либо из языков программирования. Игра в Game Maker строится как набор игровых объектов, поведение которых задаётся путём программирования реакций на события.

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Разное | Просмотров: 1243 | Загрузок: 1236 | Добавил: Hottei | Дата: 27.01.2014 | Комментарии (0)

Ashampoo FileWiper 1.0


Ashampoo File Wiper - утилита которая позволяет быстро и безвозвратно удалить выбранные файлы и папки. На выбор пользователя предоставлено четыре метода уничтожения данных, присутствует автозагрузка программы и интеграция в контекстное меню Windows.

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Разное | Просмотров: 772 | Загрузок: 765 | Добавил: nigolap | Дата: 26.01.2014 | Комментарии (0)

Ashampoo File Wiper 1.0 Final & Portable (ML|RUS)



Ashampoo File Wiper - небольшая утилита, позволяющая быстро и безвозвратно удалить выбранные файлы и папки. На выбор пользователя предоставлено четыре метода уничтожения данных, присутствует автозагрузка программы и интеграция в контекстное меню Windows.

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Разное | Просмотров: 1317 | Загрузок: 1310 | Добавил: galich1374 | Дата: 26.01.2014 | Комментарии (0)

Wondershare Data Recovery 4.5.0.16 + Rus


Wondershare Data Recovery - мощная и простая в использовании программа, которая может восстановить удаленные, отформатированные, потерянные и недоступные данные с ПК, USB-диска, внешнего жесткого диска, мобильного телефона, цифрового фотоаппарата, Ipod, MP3/MP4-плеера и других носителей информации.

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Разное | Просмотров: 873 | Загрузок: 866 | Добавил: nigolap | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

Калькулятор калорий HiKi 2.36 Rus/Eng + Portable


Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием и оставаться в форме. Согласитесь, что половина Вашего успеха зависит от правильного и сбалансированного питания. А вторая половина - кроется в системном подходе к упражнениям и тренировкам. Поэтому так важно иметь возможность контролировать эти аспекты своей жизни.

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Разное | Просмотров: 718 | Загрузок: 711 | Добавил: BySoft | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

GeoGebra 4.4.9.0 Rus Stable Portable


GeoGebra - математическая программа для всех уровней образования, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном удобном для использования пакете. У программы богатые возможности работы с функциями - построение графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и т.д., за счёт команд встроенного языка, который позволяет управлять и геометрическими построениями.

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Разное | Просмотров: 840 | Загрузок: 833 | Добавил: BySoft | Дата: 25.01.2014 | Комментарии (0)

Cameyo 2.6.1180 Rus Portable


Cameyo - создает портативную (переносную) версию практически любой программы. С этой программой вы сможете всегда брать с собой свои приложения и данные. Используйте свои приложения на любом компьютере, избавьтесь от ПО, требующего процесса инсталляции, содержите свою систему в чистоте.

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Разное | Просмотров: 885 | Загрузок: 878 | Добавил: BySoft | Дата: 24.01.2014 | Комментарии (0)

Merry Meal 1.25 Rus + Portable


Merry Meal — калькулятор калорий, менеджер по правильному питанию и учету физических нагрузок; поможет следить за фигурой и является прекрасным дополнением к фитнесу. Пользуясь данной программой Вы сможете вести дневник питания, тренировок и контролировать свои физические параметры. Программа позволяет учитывать калории, белки, жиры, углеводы, а также многие химические элементы.

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Разное | Просмотров: 1023 | Загрузок: 1016 | Добавил: BySoft | Дата: 24.01.2014 | Комментарии (0)

Games Key Decryptor 2.5 Portable


Games Key Decryptor - инструмент для мгновенного восстановления лицензионных ключей популярных игр. Он автоматически обнаруживает и восстанавливает лицензию / ключ компакт-диска всех поддерживаемых игр, установленных на вашем компьютере. В настоящее время она поддерживает более 50 игр, включая Battlefield, Call of Duty, FIFA, NFS, Age of Empires, Quake, The Sims, Half-Life, IGI, Star Wars и др.

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Разное | Просмотров: 1087 | Загрузок: 1080 | Добавил: BySoft | Дата: 24.01.2014 | Комментарии (0)

Cameyo 2.6.1177 Rus Portable


Cameyo - создает портативную (переносную) версию практически любой программы. С этой программой вы сможете всегда брать с собой свои приложения и данные. Используйте свои приложения на любом компьютере, избавьтесь от ПО, требующего процесса инсталляции, содержите свою систему в чистоте.

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Разное | Просмотров: 757 | Загрузок: 750 | Добавил: BySoft | Дата: 23.01.2014 | Комментарии (0)

Cameyo 2.6.1176 Rus Portable


Cameyo - создает портативную (переносную) версию практически любой программы. С этой программой вы сможете всегда брать с собой свои приложения и данные. Используйте свои приложения на любом компьютере, избавьтесь от ПО, требующего процесса инсталляции, содержите свою систему в чистоте.

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Разное | Просмотров: 721 | Загрузок: 714 | Добавил: BySoft | Дата: 23.01.2014 | Комментарии (0)

Калькулятор калорий Merry Meal 1.23 Rus + Portable


Merry Meal — калькулятор калорий, менеджер по правильному питанию и учету физических нагрузок; поможет следить за фигурой и является прекрасным дополнением к фитнесу. Пользуясь данной программой Вы сможете вести дневник питания, тренировок и контролировать свои физические параметры. Программа позволяет учитывать калории, белки, жиры, углеводы, а также многие химические элементы.

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Разное | Просмотров: 983 | Загрузок: 976 | Добавил: BySoft | Дата: 22.01.2014 | Комментарии (0)

Калькулятор калорий HiKi 2.35 Rus/Eng + Portable


Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием и оставаться в форме. Согласитесь, что половина Вашего успеха зависит от правильного и сбалансированного питания. А вторая половина - кроется в системном подходе к упражнениям и тренировкам. Поэтому так важно иметь возможность контролировать эти аспекты своей жизни.

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Разное | Просмотров: 776 | Загрузок: 769 | Добавил: BySoft | Дата: 21.01.2014 | Комментарии (0)

Калькулятор калорий HiKi 2.34 Rus/Eng + Portable


Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием и оставаться в форме. Согласитесь, что половина Вашего успеха зависит от правильного и сбалансированного питания. А вторая половина - кроется в системном подходе к упражнениям и тренировкам. Поэтому так важно иметь возможность контролировать эти аспекты своей жизни.

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Разное | Просмотров: 740 | Загрузок: 733 | Добавил: BySoft | Дата: 19.01.2014 | Комментарии (0)

Autodesk Factory Design Suite Ultimate (2013) x86-x64 Eng/Rus by R.G. Инженеры



Autodesk Factory Design Suite – это решение для компоновки и оптимизации производственного оборудования, которое помогает проектировать и обмениваться данными с помощью цифровой модели предприятия.

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Разное | Просмотров: 1652 | Загрузок: 1645 | Добавил: Hottei | Дата: 18.01.2014 | Комментарии (0)

Delcam FeatureCam 2014 R2 v20.4.1.26 (x32-x64) By R.G. Инженеры



Delcam FeatureCam - это удобная и простая в использовании CAM-система, предназначенная для фрезерных, токарных, токарно-фрезерных и электроэрозионных станков с ЧПУ

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Разное | Просмотров: 3198 | Загрузок: 3191 | Добавил: Hottei | Дата: 17.01.2014 | Комментарии (0)

ANSYS 15 nCode DesignLife v.9.1 х32-х64-Linux64 (2013)



ANSYS nCode DesignLife Standard - основной продукт для решения задач усталостной долговечности. Включает методы оценки в зависимости от уровня напряжений (stress-life), деформаций и метод Dang Van.

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Разное | Просмотров: 1718 | Загрузок: 1711 | Добавил: Hottei | Дата: 17.01.2014 | Комментарии (0)

Easy GIF Animator Pro v6.1.0.52 Final



Easy GIF Animator - мощная и простая в использовании программа для создания и редактирования анимированных GIF файлов.

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Разное | Просмотров: 1679 | Загрузок: 1672 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 16.01.2014 | Комментарии (0)

Mobogenie 2.1.37 ML/Rus


Mobogenie - бесплатное приложение, позволяющее пользователям компьютера под управлением операционной системы Windows подключаться к переносным устройствам, работающим на базе системы Android. Подключение осуществляется посредством кабеля USB, при этом, по сути, происходит синхронизация стационарного компьютера с подключённым устройством.

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Разное | Просмотров: 1285 | Загрузок: 1278 | Добавил: nigolap | Дата: 13.01.2014 | Комментарии (0)

GeoGebra 4.4.7.0 Rus Stable Portable


GeoGebra - математическая программа для всех уровней образования, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном удобном для использования пакете. У программы богатые возможности работы с функциями - построение графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и т.д., за счёт команд встроенного языка, который позволяет управлять и геометрическими построениями.

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Разное | Просмотров: 747 | Загрузок: 740 | Добавил: BySoft | Дата: 12.01.2014 | Комментарии (0)

WinSetupFromUSB 1.3 Final


WinSetupFromUSB - простая в использовании утилита, которая предназначена для быстрого создания мультизагрузочного флэш диска с возможностью установки Windows XP, Vista, Windows 7, BartPE (WinBulder/UBCD4Win/WinFLPC) и пр., Также на создаваемом носителе может располагаться Gparted и SisLinux, встроенная виртуальная машина QEMU и многое другое.

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Разное | Просмотров: 1726 | Загрузок: 1719 | Добавил: nigolap | Дата: 10.01.2014 | Комментарии (0)

IObit Uninstaller 3.1.7.2379 Final


IObit Uninstaller поможет вам быстро и без усилий удалить ненужные программы и папки с вашего компьютера.Там, где встроенный неповоротливый диалог «Установка и удаление программ» не справляется с возложенной на него задачей, IObit Uninstaller принимает эстафету, эффективно выполняя свою работу. Более того, это бесплатная утилита для деинсталляции программ, сама по себе не требующая установки.

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Разное | Просмотров: 1045 | Загрузок: 1038 | Добавил: nigolap | Дата: 10.01.2014 | Комментарии (0)

Text to Speech Maker 2.5.0 + Голосовой движок Acapela Alyona


Text to Speech Maker - это одна из лучших программ для преобразования текста в речь, программа позволит вам прослушивать документы, почту или web страницы вместо их чтения на мониторе. Позволяет превращать текст в WAV, MP3 или VOX файлы для прослушивания на MP3 плеере. Программа может работать с мужским и женским голосом. Разработчики пишут, что приложение довольно быстро ведет конвертирование, само чтение будет происходить без временных файлов на компьютере.

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Разное | Просмотров: 1224 | Загрузок: 1217 | Добавил: nigolap | Дата: 10.01.2014 | Комментарии (0)

GeoGebra 4.4.6.0 Rus Stable Portable


GeoGebra - математическая программа для всех уровней образования, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном удобном для использования пакете. У программы богатые возможности работы с функциями - построение графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и т.д., за счёт команд встроенного языка, который позволяет управлять и геометрическими построениями.

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Разное | Просмотров: 730 | Загрузок: 723 | Добавил: BySoft | Дата: 04.01.2014 | Комментарии (0)

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