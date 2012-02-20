Scanitto Pro v2.15.26.243 Final Portable



Scanitto Pro — программа предназначена для сканирования документов и изображений, сохранения их в удобном для вас формате. Кроме того, Scanitto имеет функцию прямой печати на принтере, что позволит использовать ваш принтер и сканер как копир. Используя сканер, дома или в офисе, Вы наверняка сталкивались с такими проблемами: неудобный и достаточно сложный интерфейс программ сканирования, которые поставляются со сканерами; отсутствие возможности сохранения изображений в необходимом Вам формате; отсутствие функции прямой печати, которая сэкономила бы Вам много времени. программа предназначена для сканирования документов и изображений, сохранения их в удобном для вас формате. Кроме того, Scanitto имеет функцию прямой печати на принтере, что позволит использовать ваш принтер и сканер как копир. Используя сканер, дома или в офисе, Вы наверняка сталкивались с такими проблемами: неудобный и достаточно сложный интерфейс программ сканирования, которые поставляются со сканерами; отсутствие возможности сохранения изображений в необходимом Вам формате; отсутствие функции прямой печати, которая сэкономила бы Вам много времени.

. 26.03.2013 | Комментарии (0) Офис | Просмотров: 1001 | Загрузок: 994 | Добавил: galich1374 | Дата: