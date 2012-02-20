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|В категории материалов: 170
Показано материалов: 81-120
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Программа-словарь, работающая на платформе Windows
. Представляет из себя портативное приложение, поэтому Вам необходимо лишь разархивировать скачанный Вами архив на любой носитель (будь то жёсткий диск, или флеш-накопитель) и "запустить" файл reword.exe. При этом, программа никаких записей в реестре и за пределами своей рабочей папки не делает, так что приложение можно копировать и переносить как угодно, не рискуя сделать его неработоспособным.
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Менеджер шрифтов для ОС Windows.
Позволяет просматривать, сравнивать и управлять большим количеством шрифтов. Если у вас много шрифтов, и вы должны выбирать шрифты, которые вы хотите, то эта программа для вас. Вы можете сравнить многие шрифты сразу. Есть и полезные функции для управления шрифтами.
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Fontexpert - супер программа для просмотра шрифтов
, загрузки, печати, поиска, управления пакетами шрифтов. FontExpert также в состоянии обнаруживать, исправлять и работать со шрифтами в формате OpenType, TrueType, PostScript.
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Scanitto Pro —
программа предназначена для сканирования документов и изображений, сохранения их в удобном для вас формате. Кроме того, Scanitto имеет функцию прямой печати на принтере, что позволит использовать ваш принтер и сканер как копир. Используя сканер, дома или в офисе, Вы наверняка сталкивались с такими проблемами: неудобный и достаточно сложный интерфейс программ сканирования, которые поставляются со сканерами; отсутствие возможности сохранения изображений в необходимом Вам формате; отсутствие функции прямой печати, которая сэкономила бы Вам много времени.
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Компания "Информатик", ведущий российский разработчик и производитель лингвистических программ, представляет новую версию многофункциональной системы проверки правописания ОРФО 2012. ОРФО является одной из самых фаворитных и надежных программ проверки орфографии в Рф.
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Adobe Acrobat XI Pro
— это не просто популярный конвертер PDF. Он содержит множество интеллектуальных функций, которые предоставляют дополнительные возможности для взаимодействия. Легко, быстро, профессионально. Это идеальный инструмент для технических и маркетинговых специалистов.
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Прекрасная программа "ЛовиОтвет" для авто-визуального решения математических задач и примеров любой формы сложности. Отображаются все этапы решения и процессы выполнения задач. Функциональный и простой интерфейс, масса математических функций, решения задач на тетрадном глянцевом листе в онлайн одиним кликом. Мамы и папы, бабушки и дедушки, Вы можете решать уравнения и примеры с помощью калькулятора-решебника "ЛовиОтвет".
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Adobe Reader
- программное обеспечение, которое является эталоном для надежного просмотра, печати и комментирования PDF документов. Это единственное средство просмотра файлов PDF, которое может открыть и взаимодействовать со всеми типами PDF-контента, включая формы и мультимедиа.
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PDF24 Creator
– мощная программа, позволяющая сделать PDF-файлы фактически из любого приложения. Все что для вас нужно – это надавить кнопку печати и избрать данную программу в качестве виртуального принтера. Программа переведена на несколько языков, включая русский язык.
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Foxit Reader
- малогабаритная и стремительно работающая прога которая служит для просмотра документов формата PDF, позволяет выделять и копировать текст в буфер обмена, а также производить поиск по тексту. Если вам надоело, что на загрузку PDF-файлов необходимо несколько минут и что документы с графикой пролистываются слишком медленно, присмотритесь к бесплатной альтернативе Adobe Reader, проге Foxit Reader.
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LibreOffice
— мощный офисный пакет. Переведён более чем на 30 языков мира. LibreOffice бесплатен и имеет открытый начальный код, следовательно, вы можете бесплатно скачивать, использовать и изучать LibreOffice.
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Office Reader
программа служит для просмотра электронных документов Microsoft Office. Позволяет открывать, просматривать и печатать документы Word (DOC, DOCX), Excel (XLS, XLSX), PowerPoint (PPT, PPTX), Visio (VSD), а также файлы в формате RTF и TXT. Не требует установки оригинального ПО от Microsoft. Все документы можно масштабировать, поворачивать, зеркально отражать и отправлять по электронной почте.
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LibreOffice
— мощнейший офисный пакет. Переведён более чем на 30 языков мира. LibreOffice бесплатен и имеет открытый начальный код, как следует, вы можете безвозмездно скачивать, использовать и учить LibreOffice. LibreOffice бесплатен как для частного, так и для образовательного или коммерческого использования. Может использоваться без каких-либо лицензионных сборов вашей семьёй, друзьями, коллегами по работе, студентами, сотрудниками и так дальше.
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Foxit Reader
- малогабаритная и быстро работающая программа для просмотра документов формата PDF, не требующая наличия большого и потому медлительно запускающегося Adobe Reader. Дает возможность выделять и копировать текст в буфер обмена, а также создавать поиск по тексту.
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Kvisoft Flip Book Maker Pro
— обычная в использовании программа которая позволяет превратить ваши PDF файлы в книжки с эффектом перелистывания страниц. Произведите впечатление на ваших читателей либо клиентов, потрясающе оформленной книгой, онлайн журнальчиком либо буклетом. Прога позволяет конвертировать PDF файлы в разные форматы, такие как SWF, FLV, EXE, HTML.
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PDF24 Creator
– мощная программа, которая позволяет сделать PDF-файлы фактически из любого приложения. Все что вам нужно – это нажать кнопку печати и избрать данную программу в качестве виртуального принтера. Прога переведена на несколько языков, включая русский язык.
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C-Organizer Professional
- красивый и мощнейший индивидуальный информационный менеджер. Эта программа поможет для вас организовать и спланировать Вашу работу и личную жизнь. Это планировщик, адресная книжка, менеджер паролей и закладок, записная книга и календарь событий, объединенные в одну мощную и комфортную программу.
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ICE Book Reader Professional
- мощнейшая читалка электронных текстов (книг). Также можно применять ICE Book Reader Professional как телепромптер. ICE Book Reader Professional - это 1-ая альтернативная читалка для .LIT, .CHM и .ePub файлов не используюшая составляющие Microsoft Reader или Microsoft HELP. Также возможно применять ICE Book Reader Professional как конвертер файлов: TXT-HTML, HTML-TXT, TXT-DOC, DOC-TXT, PDB-TXT, LIT-TXT, FB2-TXT и т.д. с конвертацией различных кодовых страниц.
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Foxit Advanced PDF Editor
- быстро работающий PDF-редактор с практически всеми необходимыми функциями. Вы желаете распечатать PDF файл, и находите несколько опечаток? Вы получили PDF файл и желаете внести изменения до отправки? Вы желаете объединить несколько PDF файлов в один PDF документ? С помощью Foxit Advanced PDF Editor, вы с легкостью можете решить вышеупомянутые трудности.
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Solid Converter PDF
- конвертация PDF в Word (и назад) - легко и комфортно! Solid Converter PDF конвертирует PDF файлы в редактируемые документы Word (и документы Word в PDF) сохраняя форматирование и рисунки. Программа Solid Converter PDF ориентирована на достижение наибольшего соответствия исходного и результирующего файла.
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Tracker Software PDF-Tools
- программа служит для сотворения полноценных PDF-документов из документов любого формата с поддержкой способности сканирования прямо из PDF-Tools, редактирования докуметов, а также отправки PDF-файлов по электронной почте и загрузке файлов на сервер через FTP-соединение.
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Polyglot 3000
– это автоматический определитель языка, который предназначен для быстрого и корректного определения того на каком языке написан введённый Вами текст. Polyglot 3000 распознает 474 языков и диалектов по небольшому отрывку текста. Программа работает в операционных системах Windows 95/98/NT/ME/2000/XP/2003/Vista/2008/7/8.
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В Даныйсборник вошли последние версии офисных программ фирмы "Простой софт". За долгие годы работы над программами мы учли все самые важные моменты, которые лишь могут понадобиться от информационной системы. Простота и удобство работы, надежность и наибольшая гибкость - вот главные отличия ПО.
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LibreOffice
— мощный офисный пакет, вполне совместимый с 32/64-битными системами. Переведён более чем на 30 языков мира. LibreOffice бесплатен и имеет открытый начальный код, следовательно, вы можете бесплатно закачивать, применять и учить LibreOffice.
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Новая версия - сентябрь 2012 г.!
Ищете калькулятор для ученика? Не ищите - Вы его уже нашли! Прекрасный решебник для учеников всех возрастов! Пробуйте, новейший математический калькулятор - решебник XXI века!!! Теперь выполнение домашних заданий по математике - это легко!
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EfficientPIM Pro
- эффективный полнофункциональный Персональный Информационный Менеджер (PIM), дополненный модулями: заметок-напоминаний в виде "липких листочков" на экране; менеджера возлюбленных закладок веб-браузера и пароль-менеджера с генератором паролей.
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OpenOffice.org
- бесплатный полнофункциональный пакет офисных приложений с многоязыковой поддержкой, работающий под всеми основными операционными системами.
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A-PDF Scan Optimizer
- предоставляет быстрый метод для пакетной оптимизации отсканированных документов PDF. Программа поможет для вас исправить "косые" отсканированные изображения, преобразовывать отсканированные изображения в черно-белый либо серый цвет, а также отдекорировать изображения и удалить неиспользуемые пустые странички.
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Ищете где скачать калькулятор ? Попробуйте калькулятор XXI века Калькулятор остался в прошлом... Лови ответ не просто калькулятор!
Решебник и калькулятор с решениями примеров и уравнений онлайн
Бесплатная программа ЛовиОтвет
для автоматического решения математических примеров любой сложности с отображением этапов решения онлайн. Простой и приятный интерфейс, множество математических функций, решения задач на тетрадном листе онлайн одним кликом.
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LibreOffice
— мощнейший офисный пакет, полностью совместимый с 32/64-битными системами. Переведён более чем на 30 языков мира. Поддерживает большинство популярных операционных систем, включая GNU/Linux, Microsoft Windows и Mac OS X.
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Scribus - полноценная бесплатная мультифункциональная программа с открытым исходным кодом. Предназначена для создания графических и текстовых документов с любым типом сложности, обладает очень широким спектром функций и возможностей. В состоянии достойно заменить платные программы аналогичного типа. У программы многоязычный интерфейс включая русский. .
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USB Safely Remove - это менеджер USB устройств, он экономит время и расширяет возможности пользователя при активной работе с флэшками, переносными винчестерами, кард-ридерами и другими гаджетами.Программа дает удобное безопасное извлечение, избавленное от недостатков встроенного в Windows, показывает какие программы мешают извлечь устройство, убирает диски пустых слотов кард-ридеров, умеет возвращать обратно отключенные устройства и содержит массу других функций для комфортной и приятной работы с hot-plug устройствами (USB, SATA, FireWire).
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Программа, о которой мечтают все школьники и студенты. UMS решает и объясняет решение любого примера, взятого из любого учебника,
задачника или просто придуманного Вами. UMS умеет говорить и молчать (по Вашему желанию).
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Файловый менеджерTotal Commander с лучшими плагинами и отобранными портативными (portable) программами. Популярный файловый менеджер с практически всеми необходимыми для таких программ функциями. Кроме всех функциональностей, характерных для файловых менеджеров, в Total Commander встроены очень удобные просмотрщики для мультимедиа и графических файлов, распаковщики ZIP, 7Z, ARJ, LZH, RAR, UC2, TAR, GZ, CAB, ACE и дополнительные dll для других архивных файлов.
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Sumatra PDF Программа просмотра и чтения PDF, CHM, XPS, DjVu, CBZ, CBR файлов для WindowsВыпущена обновленная версия приложения для просмотра PDF-документов Sumatra PDF.В этой версии добавлен книжный режим просмотра документов. Новый режим похож на попарное отображение страниц документа, но отображает именно разворот, как будто вы читаете книгу.Еще одной полезной функцией новой версии является возможность экспорта содержания PDF-документа в текстом виде.
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Русская/английская/украинская зарегистрированные и портативные, профессиональная и корпоративная версии в одном установщике!
ABBYY FineReader 11 - интеллектуальная система распознавания документов, которая поможет за считанные минуты преобразовать бумажные документы, а также любые типы PDF-файлов в редактируемые форматы
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