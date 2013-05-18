ReWord 5.5 Rus Portable (со всеми словарями)

ReWord - программа-сборник словарей, работающая на платформе Windows. Представляет из себя портативное приложение, поэтому Вам необходимо лишь разархивировать скачанный Вами архив на любой носитель (будь то жёсткий диск, или флеш-накопитель) и "запустить" файл reword.exe. При этом, программа никаких записей в реестре и за пределами своей рабочей папки не делает, так что приложение можно копировать и переносить как угодно, не рискуя сделать его неработоспособным. , работающая на платформе Windows. Представляет из себя портативное приложение, поэтому Вам необходимо лишь разархивировать скачанный Вами архив на любой носитель (будь то жёсткий диск, или флеш-накопитель) и "запустить" файл reword.exe. При этом, программа никаких записей в реестре и за пределами своей рабочей папки не делает, так что приложение можно копировать и переносить как угодно, не рискуя сделать его неработоспособным.

. 07.09.2013 | Комментарии (0) Офис | Просмотров: 1835 | Загрузок: 1828 | Добавил: BySoft | Дата: