|
|
|
|
Статистика
|
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0 » Из них Администраторов: 1 Модераторов: 1
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :
Free counters
|
|
|
Каталог файлов
|
|
|В категории материалов: 170
Показано материалов: 41-80
|Страницы: « 1 2 3 4 5 »
Сортировать по:
Дате ·
Названию ·
Рейтингу ·
Комментариям ·
Загрузкам ·
Просмотрам
|
Foxit Reader
- быстро работающая программа для просмотра документов формата PDF, не требующая наличия большого и поэтому медленно запускающегося Adobe Reader. Позволяет выделять и копировать текст в буфер обмена, а также производить поиск по тексту. Если вам надоело, что на загрузку PDF-файлов нужно несколько минут и что документы с графикой пролистываются слишком медленно, присмотритесь к бесплатной альтернативе Adobe Reader, программе Foxit Reader.
.
|
Ashampoo Office 2010
- это мощный, эффективный, простой в использовании пакет офисных программ, который удовлетворит потребности как частных пользователей, так и компаний. Создавайте обширный набор документов быстро и просто, редактируйте и улучшайте Ваши электронные таблицы с помощью выразительных диаграмм, привлеките внимание Ваших слушателей с помощью красочной презентации.
.
|
Sumatra PDF - программа для просмотра файлов в формате PDF, ePub, MOBI, CHM, XPS, DjVu, CBZ, CBR
с минималистическим интерфейсом и только самыми необходимыми функциями. Основным приоритетом и достоинством программы является простота и высокая скорость работы.
.
|
Sumatra PDF - программа для просмотра файлов в формате PDF, ePub, MOBI, CHM, XPS, DjVu, CBZ, CBR
с минималистическим интерфейсом и только самыми необходимыми функциями. Основным приоритетом и достоинством программы является простота и высокая скорость работы.
.
|
UltraEdit
- мощный многооконный текстовый редактор с гибкой системой настроек, который также имеет встроенный FTP клиент для закачки документов на ваш сервер. С помощью этой программы вы сможете редактировать текстовые, HEX и HTML файлы размером до 2 гбайт. В программе имеется функция подсветки синтаксиса для различных языков, включая C/C++, VB, HTML, Java, Perl, FORTRAN и LaTex.
.
|
Nitro PDF
- мощный набор инструментов для создания и редактирования файлов PDF. Программа позволяет выполнять пакетную обработку файлов и сканировать документ напрямую в формат PDF, имеет возможность выполнять объединение нескольких файлов в один, конвертировать документы в PDF из более чем трех сотен различных типов файлов.
.
|
Scribus -
это полноценная программа для создания текстовых и графических документов любой сложности и обладающее широким спектром возможностей и функций. Является достойной заменой платных программ такого же типа.
.
|
Free Language Translator - удобный и простой переводчик
, который может осуществлять перевод нужного вам текста на разных языках, а использует он для этого сервис Google. Применений программе много, например удобно переводить субтитры, если конечно вы смотрите фильм на иностранном языке, или вам просто лень открывать Интернет страницу для перевода текста.
.
|
Sumatra PDF - программа для просмотра файлов в формате PDF, ePub, MOBI, CHM, XPS, DjVu, CBZ, CBR
с минималистическим интерфейсом и только самыми необходимыми функциями. Основным приоритетом и достоинством программы является простота и высокая скорость работы.
.
|
ОРФО —
это многофункциональный набор лингвистических программ, предназначенный для проверки и исправления правописания текстов на русском, украинском, английском, немецком, французском, испанском, итальянском и португальском языках.
.
|
LibreOffice
— мощный офисный пакет. Переведён более чем на 30 языков мира. LibreOffice бесплатен и имеет открытый исходный код, следовательно, вы можете бесплатно скачивать, использовать и изучать LibreOffice. LibreOffice бесплатен как для частного, так и для образовательного или коммерческого использования. Может использоваться без каких-либо лицензионных сборов вашей семьёй, друзьями, коллегами по работе, студентами, сотрудниками и так далее.
.
|
Программа "Балаболка 2.8.0.558" предназначена для чтения вслух текстовых файлов. Для воспроизведения звуков человеческого голоса могут использоваться любые речевые синтезаторы, установленные на компьютере. Воспроизведение речи можно контролировать при помощи стандартных кнопок, подобных тем, что присутствуют в любой мультимедийной программе ("воспроизвести/приостановить/остановить").
.
|
LibreOffice
- сильный офисный ПО. Переведён более чем на тридцать языков мира. Поддерживает с большинством извесных операционных систем, включая GNU/Linux, MS Windows и Mac OS X. LibreOffice совершенно безплатен и имеет открытый исходный код, следовательно, вы можете бесплатно скачивать, использовать и изучать LibreOffice.
.
|
RedCrab Calculator - универсальный научный калькулятор с полным экранным редактированием формул.
Математические выражения можно ввести в окне редактора. RedCrab отображает результаты либо под или рядом с выражением. Работать легче, чем с обычными калькуляторами. RedCrab поддерживает ввод сложных алгебраических уравнений с дробями, квадратными коренями, экспонентами, и т.д. для технических и научных вычислений.
.
|
Calibre
- общедоступное кроссплатформенное приложение для конвертации и хранения в электронной библиотеке электронных книг разного формата с возможностью их чтения непосредственно из самой программы. Имеет целый набор полезных функций :
.
|
LibreOffice
- неплохая альтернатива офисному пакету от Microsoft, которая включает в себя несколько приложений, сопоставимых по возможностям с аналогичными приложениями из пакета Microsoft Office: Writer – текстовый процессор; Calc – электронные таблицы; Impress – создание и просмотр мультимедийных презентаций; Draw – редактор векторной графики; Math – редактор математических формул.
.
|
Calibre -
это универсальный кроссплатформенный программный продукт с открытым исходным кодом, который предназначен для удобной работы с вашими библиотеками, так-же программа является универсальным конвертером электронных книг с широким набором всевозможных функций. Программа способна легко упорядочить вашу библиотеку книг.
.
|
Mathcad 15.0
включает 25 функциональных обновлений, усовершенствованные расчетные библиотеки и расширенную интеграцию с решениями сторонних производителей, например с последней версией Microsoft Excel. Как обычно, Mathcad® 15.0 великолепно поддерживает работу систем автоматизированного проектирования, например, Pro/ENGINEER®.
.
|
Calibre -
мощный бесплатный менеджер электронных книг, который предназначен для удобной работы с вашими библиотеками, так-же программа является универсальным конвертером электронных книг с широким набором всевозможных функций. Программа способна легко упорядочить вашу библиотеку книг.
.
|
Приложение читает вслух файлы rtf, txt, doc, html , а также введенный текст, с естественным звучанием голоса. Сможет, помимо того, создать аудиофайлы wav и mp3, а также делать пакетное преобразование. Имеется поддержка Unicode.
.
|
Sumatra PDF - программа для просмотра файлов в формате PDF, ePub, MOBI, CHM, XPS, DjVu, CBZ, CBR
с минималистическим интерфейсом и только самыми необходимыми функциями. Основным приоритетом и достоинством программы является простота и высокая скорость работы.
.
|
Rapid Typing Tutor - клавиатурный тренажер
, поможет научиться быстро и без ошибок печатать на клавиатуре. Rapid Typing позволит вам и вашей семье освоить слепой десятипальцевый метод печати всего за несколько уроков. Удобный в использовании тренажер успешно обучит вас и ваших детей печатать быстро и без ошибок в легкой игровой форме.
.
|
Инженерный Калькулятор - программа для инженерных расчетов:
вычисляет математические выражения, введенные в строку с использованием знаков операций, чисел, констант, функций и скобок. Выражения можно вводить как с клавиатуры, так и с использованием панели инструментов. Программа обладает удобным интерфейсом и проста в использовании.
.
|
ReWord - программа-сборник словарей
, работающая на платформе Windows. Представляет из себя портативное приложение, поэтому Вам необходимо лишь разархивировать скачанный Вами архив на любой носитель (будь то жёсткий диск, или флеш-накопитель) и "запустить" файл reword.exe. При этом, программа никаких записей в реестре и за пределами своей рабочей папки не делает, так что приложение можно копировать и переносить как угодно, не рискуя сделать его неработоспособным.
.
|
Sumatra PDF - программа для просмотра файлов в формате PDF, ePub, MOBI, CHM, XPS, DjVu, CBZ, CBR
с минималистическим интерфейсом и только самыми необходимыми функциями. Основным приоритетом и достоинством программы является простота и высокая скорость работы.
.
|
Sumatra PDF - программа для просмотра файлов в формате PDF, ePub, MOBI, CHM, XPS, DjVu, CBZ, CBR
с минималистическим интерфейсом и только самыми необходимыми функциями. Основным приоритетом и достоинством программы является простота и высокая скорость работы.
.
|
Sumatra PDF - программа для просмотра файлов в формате PDF, ePub, MOBI, CHM, XPS, DjVu, CBZ, CBR
с минималистическим интерфейсом и только самыми необходимыми функциями. Основным приоритетом и достоинством программы является простота и высокая скорость работы.
.
|
Moo0 Font Viewer - утилита для быстрого поиска, просмотра и проверки всех установленных шрифтов одновременно
, с любым типовым текстом на ваш выбор. Вы когда-либо задавались вопросом какой шрифт использовать для вашего дизайна? Тогда, это может быть инструмент, который вы искали.
.
|
FontCreator - классный профессиональный редактор шрифтов, который Вы можете бесплатно скачать на warezokey.com. С помощью FontCreator Вы сможете переводить в файл шрифта любой шрифт с бумаги через сканирование, создавать свои собственные шрифты, редактировать уже установленные шрифты.
.
|
Sumatra PDF - программа для просмотра файлов в формате PDF, ePub, MOBI, CHM, XPS, DjVu, CBZ, CBR
с минималистическим интерфейсом и только самыми необходимыми функциями. Основным приоритетом и достоинством программы является простота и высокая скорость работы.
.
|
GeoGebra - программа даёт возможность создавать чертежи в планиметрии
, в частности, для построений с помощью циркуля и линейки. Кроме того, у программы богатые возможности работы с функциями - построение графиков, вычисление корней, экстремумов, интегралов и т.д., за счёт команд встроенного языка, который, позволяет управлять и геометрическими построениями.
.
|
Sumatra PDF - программа для просмотра файлов в формате PDF, ePub, MOBI, CHM, XPS, DjVu, CBZ, CBR
с минималистическим интерфейсом и только самыми необходимыми функциями. Основным приоритетом и достоинством программы является простота и высокая скорость работы.
.
|
RedCrab Calculator - универсальный научный калькулятор с полным экранным редактированием формул.
Математические выражения можно ввести в окне редактора. RedCrab отображает результаты либо под или рядом с выражением. Работать легче, чем с обычными калькуляторами. RedCrab поддерживает ввод сложных алгебраических уравнений с дробями, квадратными коренями, экспонентами, и т.д. для технических и научных вычислений.
.
|
STDU Viewer - поможет просмотреть электронные документы в самых разных форматах:
PDF, DjVu, TIFF + IFF, XPS, JBIG2, WWF, FB2, TXT, CBR, CBZ, TCR, PDB, DCX и другие. Вам больше не надо, получив документ на компьютер, искать, чем же его открыть. Данный просмотрщик поддерживает большинство форматов, используемых в современном компьютерном мире. В первую очередь это, конечно, PDF и многостраничный TIFF. А также DjVu, JBIG2, WWF и XPS. Также вы можете использовать программу, чтобы просматривать графические файлы BMP, PCX, JPEG, GIF, PNG, DCX, WMF, EMF, PSD.
.
|
ABBYY PDF Transformer 3.0 – универсальная и легкая в использовании программа для работы с PDF-файлами. Конвертируйте любые PDF-документы в редактируемые форматы, создавайте свои PDF из приложений Microsoft® Office или объединяйте несколько разных документов в один PDF-файл. Скачать ABBYY PDF Transformer 3.0.100.399
.
|
Kingsoft Office Suite Free - офисный пакет
, включающий в себя Kingsoft Writer, Kingsoft Presentation и Kingsoft Spreadsheet. Имеет самую полную совместимость с документами MS Office. Качественная альтернатива пакету Microsoft Office, причём, визуально программа даже очень похожа. В состав Kingsoft Office входят текстовый процессор, электронная таблица, клиент электронной почты, редактор презентаций. Работа пакета полностью совместима с форматами файлов от Microsoft Office и OpenOffice.
.
|
Утилита для быстрого поиска, просмотра и проверки всех установленных шрифтов
одновременно, с любым типовым текстом на ваш выбор. Вы когда-либо задавались вопросом какой шрифт использовать для вашего дизайна? Тогда, это может быть инструмент, который вы искали.
.
|
FileLocator Pro —
интеллектуально развитое и мощное программное решение для поиска файлов и их содержимого в компьютере. В операционной системе уже есть функция поиска файлов, но этот поиск ищет только файлы или папки и не может просматривать их содержимое. FileLocator Pro может не только найти нужный файл, но и строку в документе.
.
|
Домашняя бухгалтерия
предназначена для ведения учета домашних финансов и является комплексным решением для учета финансов, как на индивидуальном компьютере, так и на мобильном устройстве, со интегрированной системой синхронизации данных.
.
|
|Copyright GSVG © 2024
|
|