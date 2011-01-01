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Главная » Файлы » Софт » Мультимедиа
В категории материалов: 384
Показано материалов: 41-80		 Страницы: « 1 2 3 4 ... 9 10 »
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

Light Alloy 4.7.7 Build 903 RC2 Rus Portable


Light Alloy 4.7.7 - передовой мультимедийный плеер с большим количеством функций и дружественным пользовательским интерфейсом для скорости и удобства использования. Поддержка почти все мультимедийные форматов AVI, DVD, DivX, MP3 и много других. Возможность делать скриншоты фильма. Контроль видео, масштаб, пропорции, яркость, контрастность, резкость.Управление скоростью воспроизведения. Оконный и полноэкранный режим воспроизведения. Возможность играть битые файлы AVI (или частично загруженные)...

.
Мультимедиа | Просмотров: 790 | Загрузок: 783 | Добавил: krab | Дата: 11.01.2014 | Комментарии (0)

DVDFab 9.1.2.2 Rus Portable

DVDFab 9.1.2.2 Rus Portable - программа для быстрого копирования DVD без потери качества с поддержкой NTSC и PAL, перезаписи DVD-дисков на жесткий диск ПК - очень простая в использования и в то же время имеющая широкие функциональные возможности, включить которые можно через контекстное меню, появляющееся щелчком правой кнопкой мышки.

.
Мультимедиа | Просмотров: 1010 | Загрузок: 1003 | Добавил: krab | Дата: 10.01.2014 | Комментарии (0)

Ashampoo Snap 7.0.2 Rus Portable by Invictus



Ashampoo Snap - многофункциональный набор инструментов для создания и редактирования скриншотов или видеофайлов. С его помощью можно применять различные эффекты к полученным изображениям, откатывать все действия бесконечное количество раз. Сразу же после снятия скриншота автоматически появляется окно редактирования изображения.

.
Мультимедиа | Просмотров: 601 | Загрузок: 594 | Добавил: poststrel | Дата: 09.01.2014 | Комментарии (0)

VSO Media Player 1.3.9.469 Rus


VSO Media Player - удобный и очень красивый проигрыватель видео и аудио файлов. Имеет набор собственных встроенных кодеков, позволяющих проигрывать все известные форматы. В нем нет ничего лишнего, имеется только минимальное колличество настроек. Практически, не использует системные ресурсы. Одним словом, всё гениальное - просто!

.
Мультимедиа | Просмотров: 674 | Загрузок: 667 | Добавил: BySoft | Дата: 09.01.2014 | Комментарии (0)

MediaInfo 0.7.66 Rus + Portable (x86/x64)


MediaInfo - поможет узнать, какой именно кодек необходим для того или иного видео. С MediaInfo вы узнаете все от названия, размера, продолжительности и размера файла и до используемый кодек, битрейт, канал, разрешение и пр. Помимо видео, MediaInfo так же работает с документами и аудио-файлами.

.
Мультимедиа | Просмотров: 586 | Загрузок: 579 | Добавил: BySoft | Дата: 09.01.2014 | Комментарии (0)

Metal Player 4.1.1.5 Rus


Metal Player - медиа проигрыватель, который поддерживает все распространенные аудио и видео форматы: MP3, WAV, WMA, CDA (Audio CD), MIDI, MID, MPA, AAC, AC3, OGG, SND (Sound File), RMI (Real Media), MP4, AVI, MPG, MPEG, MOV, WMV, MP2, MPE, ASF, DAT, DIVX, XVID, M2V, MPV, QT (Quick time), OGM, FLV (Flash video), 3GP, Vob и MKV.

.
Мультимедиа | Просмотров: 581 | Загрузок: 574 | Добавил: BySoft | Дата: 09.01.2014 | Комментарии (0)

Daum PotPlayer 1.5.44094 Rus/Eng + Portable


Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от авторов KMPlayer, обладающий практически всеми его функциями и схожим интерфейсом. Отличительными чертами плеера является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.

.
Мультимедиа | Просмотров: 607 | Загрузок: 600 | Добавил: BySoft | Дата: 09.01.2014 | Комментарии (0)

RadioBOSS Advanced 5.0.0.9


RadioBOSS - это программа для автоматизации эфира радиостанций, клубов, дискотек, казино, магазинов, кинотеатров. Широкие возможности программы позволяют использовать ее везде, где требуется музыкальное оформление.

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Мультимедиа | Просмотров: 1443 | Загрузок: 1436 | Добавил: Rigl | Дата: 07.01.2014 | Комментарии (0)

MusicBee 2.2.5069 Final + Portable (2013)



MusicBee - многофункциональное приложение для прослушивания и организации музыкальной коллекции. Данная программа позволит произвести организацию вашей музыкальной коллекции, в том числе и на переносных устройствах. Она имеет встроенный плеер, отличающийся великолепным качеством воспроизведения.

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Мультимедиа | Просмотров: 514 | Загрузок: 507 | Добавил: galich1374 | Дата: 05.01.2014 | Комментарии (0)

SMPlayer 0.8.6.5954 Rus + Portable


SMPlayer - полноценный графический мультимедиа проигрыватель (воспроизведение видео, DVD и VCD), с поддержкой фильтров для MPlayer. Одна из наиболее интересных возможностей SMPlayer - запоминание настроек всех воспроизводимых файлов. Например, Вы смотрите фильм, но нужно срочно куда-то идти... не волнуйтесь, когда Вы снова откроете фильм - воспроизведение продолжится с того места и с теми же настройками: звуковая дорожка, субтитры, громкость...

.
Мультимедиа | Просмотров: 618 | Загрузок: 611 | Добавил: BySoft | Дата: 05.01.2014 | Комментарии (0)

Free CUDA DVD Ripper 7.0 + Portable


Free CUDA DVD Ripper - мощный инструмент для извлечения аудио и видео из DVD-дисков, поддерживающий современную технологию NVIDIA CUDA. Для выполнения своих задач эта программа использует мощности графического процессора, благодаря чему достигается шестикратное увеличение скорости работы. Free CUDA DVD Ripper позволяет обрабатывать сразу несколько файлов, имеет встроенный редактор и готовые профили настроек для различных мобильных устройств, а так же многое другое.

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Мультимедиа | Просмотров: 831 | Загрузок: 824 | Добавил: BySoft | Дата: 04.01.2014 | Комментарии (0)

Daum PotPlayer 1.5.43844 Rus/Eng + Portable


Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от авторов KMPlayer, обладающий практически всеми его функциями и схожим интерфейсом. Отличительными чертами плеера является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.

.
Мультимедиа | Просмотров: 589 | Загрузок: 582 | Добавил: BySoft | Дата: 04.01.2014 | Комментарии (0)

Ubiquitous Player 12.1 Rus Portable


Ubiquitous Player - многофункциональная программа, построенная по принципу "Все-в-Одном": портативный музыкальный плеер, просмотрщик изображений, файловый менеджер, менеджер закладок, менеджер записок, текстовый редактор, калькулятор и многое другое.

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Мультимедиа | Просмотров: 653 | Загрузок: 646 | Добавил: BySoft | Дата: 31.12.2013 | Комментарии (0)

VirtualDub 1.10.5 Build 35503 Rus (x86/x64) Portable - с плагинами и фильтрами


VirtualDub - программа для самой разнообразной работы с видео: от захвата до конвертирования в DivX. Поддерживает обработку файлов габаритами более 2 Gb, имеет встроенный Motion-JPEG, MPEG-1 декодер, конвертирует MPEG-1 в 24-bit AVI и многое другое. Чрезвычайно полезная программа для тех, кто смотрит видео на компьютере. Имеет очень много настроек, что дает Вам возможность пережать клип, не потеряв в качестве изображения.

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Мультимедиа | Просмотров: 1104 | Загрузок: 1097 | Добавил: BySoft | Дата: 30.12.2013 | Комментарии (0)

CyberLink PowerDVD Ultra 13.0.3520.58 | RePack by qazwsxe


CyberLink PowerDVD - один из самых мощных на данный момент программных проигрывателей, позволяющий просматривать DVD-Video и Video-CD на вашем компьютере. Главными преимуществами этого проигрывателя можно назвать высокое качество изображения, удобный интерфейс с возможностью смены скинов и лёгкую настройку.

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Мультимедиа | Просмотров: 908 | Загрузок: 901 | Добавил: VITOS | Дата: 27.12.2013 | Комментарии (0)

FX Photo Studio Pro 2.8 (Mac OS X)


Программа для Mac FX Photo Studio Pro не является графическим редактором в полном смысле этого слова, это скорее большая библиотека различных спецэффектов, которые можно применить к фотографиям, плюс небольшие мелочи вроде кропа, поворота и сохранения в различные форматы.

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Мультимедиа | Просмотров: 1184 | Загрузок: 1177 | Добавил: Rigl | Дата: 24.12.2013 | Комментарии (0)

Mac Blu-ray Player 2.9.5.1442 (Mac OS X)


Mac Bluray Player - Проигрыватель HD Blu-ray дисков, отличное качество воспроизведение видео и аудио с поддержкой Dolby DTS, поддержка просмотра Blu-ray, DVD, Video CD, MOV, MKV, AVI, FLV, WMV, MP4, MPEG, RMVB, MP3, WMA, AAC, AC3...

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Мультимедиа | Просмотров: 1051 | Загрузок: 1044 | Добавил: Rigl | Дата: 24.12.2013 | Комментарии (0)

AIMP 3.55 Build 1332 Final (2013) РС | RePack & Portable by D!akov


AIMP - многофункциональный аудио центр. Благодаря встроенным утилитам, вы легко сможете перекодировать музыку из одного формата в другой, записать звук с микрофона или другого звукового устройства, отредактировать тэги музыкальных файлов, а так же группой переименовать или отсортировать их. Качественное и чистое проигрывание мультимедиа файлов, в том числе и mp3; хорошая фукциональность, небольшой размер и минимальное использование системных ресурсов.

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Мультимедиа | Просмотров: 800 | Загрузок: 793 | Добавил: VITOS | Дата: 23.12.2013 | Комментарии (0)

Motion 5.1 (Multi) (Mac OS X)


Анимация для Final Cut
Создавайте великолепные титры, переходы, эффекты и многое другое в приложении Motion. Это отличное дополнение к Final Cut Pro. Новые смарт-шаблоны Motion позволяют мгновенно настраивать графические элементы в процессе видеомонтажа.

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Мультимедиа | Просмотров: 2795 | Загрузок: 2788 | Добавил: Rigl | Дата: 22.12.2013 | Комментарии (0)

mLooks Bundle for Adobe Premiere Pro and Apple Final Cut Pro X (Mac OS X)


mLooks Bundle это коллекция профессиональных пресетов для Adobe Premiere и Apple Final Cut Pro X.

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Мультимедиа | Просмотров: 2108 | Загрузок: 2101 | Добавил: Rigl | Дата: 22.12.2013 | Комментарии (0)

Final Cut Pro X 10.1 (Multi) (Mac OS X)


Final Cut Pro X включает основные функции аудиомонтажа и цветокоррекции из Final Cut Studio, так что теперь на всех этапах пост-продакшна можно использовать одно приложение.

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Мультимедиа | Просмотров: 3836 | Загрузок: 3829 | Добавил: Rigl | Дата: 22.12.2013 | Комментарии (0)

Desktop Movie Player 2.3.1 Portable


Desktop Movie Player - программа позволяет воспроизводить видео в качестве фона рабочего стола. Управление плеером осуществляется через иконку в системном трее. Проигрыватель основан на DirectShow то есть каждый фильм, который вы можете воспроизвести с плеером DirectShow можно смотреть с рабочего стола. Вы просто выбираете видео, и плеер сразу начнет воспроизведение. Управлять можно с помощью иконки в трее.

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Мультимедиа | Просмотров: 900 | Загрузок: 893 | Добавил: BySoft | Дата: 17.12.2013 | Комментарии (0)

Light Alloy 4.7.5 build 702 Rus Final + Portable


Light Alloy - мощная программа для воспроизведения видео и звуковых файлов под Windows. Проста в управлении, но содержит множество дополнительных настроек, то есть подходит как новичкам, так и профессионалам. Проигрыватель имеет небольшой размер и оптимизирован для быстрого запуска и минимальной загрузки системы.

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Мультимедиа | Просмотров: 1066 | Загрузок: 1059 | Добавил: BySoft | Дата: 17.12.2013 | Комментарии (0)

CometPlayer 1.1.11.8 ML/Rus Portable



CometPlayer — бесплатный, симпатичный аудио проигрыватель. Плеер способен воспроизводить все самые распространённые и популярные типы файлов. За простотой интерфейса скрывается огромное количество настроек и возможностей.

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Мультимедиа | Просмотров: 891 | Загрузок: 884 | Добавил: galich1374 | Дата: 16.12.2013 | Комментарии (0)

Ubiquitous Player 12 Rus Portable


Ubiquitous Player - многофункциональная программа, построенная по принципу "Все-в-Одном": файл-менеджер, мультимедийный плеер, просматривает изображения, редактор текстовых и HTML файлов, веб-браузер, блокнот, экранная лупа, калькулятор, виртуальная клавиатура и многое другое.

.
Мультимедиа | Просмотров: 1258 | Загрузок: 1251 | Добавил: BySoft | Дата: 16.12.2013 | Комментарии (0)

Metal Player 4.1.0.5


Metal Player - медиа проигрыватель, который поддерживает все распространенные аудио и видео форматы: MP3, WAV, WMA, CDA (Audio CD), MIDI, MID, MPA, AAC, AC3, OGG, SND (Sound File), RMI (Real Media), MP4, AVI, MPG, MPEG, MOV, WMV, MP2, MPE, ASF, DAT, DIVX, XVID, M2V, MPV, QT (Quick time), OGM, FLV (Flash video), 3GP, Vob и MKV.

.
Мультимедиа | Просмотров: 548 | Загрузок: 541 | Добавил: BySoft | Дата: 16.12.2013 | Комментарии (0)

SockPlayer 2.1.2 Rus + Portable


SockPlayer - способен воспроизводить почти все видео и аудио форматы на планете в том числе AVI, MP4, MKV, MOV, FLV, MPEG, MP3, WAV, OGG, VOB, FLAC, ASF, WMV, WMA, RM, RMVB, DVD, (S)VCD и многие другие. Плеер может даже гладко проигрывать поврежденные медиа файлы с несколькими затруднениями. SockPlayer способен проигрывать медиа из файла, папки с файлами, DVD/VCD, или из ваших любимых плейлистов.

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Мультимедиа | Просмотров: 676 | Загрузок: 669 | Добавил: BySoft | Дата: 15.12.2013 | Комментарии (0)

Winamp PRO 5.666 Build 3516 Final


Winamp - один из самых популярных медиаплееров, позволяющий работать с файлами в форматах MP3, OGG, AAC, WAV, MOD, XM, S3M, IT, MIDI и другими, включая видео в форматах AVI, ASF, MPEG, NSV. Может прослушивать потоковые записи, взаимодействовать с интернет-магазинами и онлайн-сервисами, синхронизировать музыку с портативными цифровыми плеерами и многое другое. Кроме того, имеет в своем составе специальную библиотеку для организации музыкальной коллекции. Интерфейс программы поддерживает смену различных скинов.

.
Мультимедиа | Просмотров: 717 | Загрузок: 710 | Добавил: nigolap | Дата: 13.12.2013 | Комментарии (0)

SMPlayer 0.8.6.5940 Rus (x86/x64) + Portable


SMPlayer - полноценный графический мультимедиа проигрыватель (воспроизведение видео, DVD и VCD), с поддержкой фильтров для MPlayer. Одна из наиболее интересных возможностей SMPlayer - запоминание настроек всех воспроизводимых файлов. Например, Вы смотрите фильм, но нужно срочно куда-то идти... не волнуйтесь, когда Вы снова откроете фильм - воспроизведение продолжится с того места и с теми же настройками: звуковая дорожка, субтитры, громкость...

.
Мультимедиа | Просмотров: 604 | Загрузок: 597 | Добавил: BySoft | Дата: 13.12.2013 | Комментарии (0)

Daum PotPlayer 1.5.43041 Rus/Eng Portable


Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от авторов KMPlayer, обладающий практически всеми его функциями и схожим интерфейсом. Отличительными чертами плеера является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.

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Мультимедиа | Просмотров: 667 | Загрузок: 660 | Добавил: BySoft | Дата: 13.12.2013 | Комментарии (0)

AviDemux 2.6.7.8981 + Portable (x86/x64)


AviDemux - видеоредактор и конвертер видео, который может использоваться как для обработки и редактирования видео, так и для конвертирования видеофайлов из одного формат в другой. Возможна работа со всеми наиболее популярными видеоформатами, включая AVI, совместимые с DVD MPEG файлы, MP4 и ASF.

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Мультимедиа | Просмотров: 1205 | Загрузок: 1198 | Добавил: BySoft | Дата: 13.12.2013 | Комментарии (0)

Metal Player 4.1.0.4


Metal Player - медиа проигрыватель, который поддерживает все распространенные аудио и видео форматы: MP3, WAV, WMA, CDA (Audio CD), MIDI, MID, MPA, AAC, AC3, OGG, SND (Sound File), RMI (Real Media), MP4, AVI, MPG, MPEG, MOV, WMV, MP2, MPE, ASF, DAT, DIVX, XVID, M2V, MPV, QT (Quick time), OGM, FLV (Flash video), 3GP, Vob и MKV.

.
Мультимедиа | Просмотров: 567 | Загрузок: 560 | Добавил: BySoft | Дата: 12.12.2013 | Комментарии (0)

ФотоШОУ 5.15 RePack by KaktusTV


ФотоШОУ - открывает возможности для создания потрясающих фильмов из фотографий и музыки. Создавайте незабываемые слайд-шоу на любые темы: рассказы о путешествиях, праздниках, свадебные фотофильмы, Love Story и т.п. Программа включает сотни комбинаций эффектов анимации, позволяющих оживить любую фотографию. Вам точно не будет скучно... Коллекция элегантных переходов между слайдами превратит ваш фильм в захватывающее зрелище!

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Мультимедиа | Просмотров: 1063 | Загрузок: 1056 | Добавил: nigolap | Дата: 11.12.2013 | Комментарии (0)

Aiseesoft Multimedia Software Toolkit Platinum 7.2.8 (2013) PC


Aiseesoft Multimedia Software Toolkit Platinum - это мощный полнофункциональный пакет инструментов, объединенных в удобную единую оболочку, для работы с видео и аудио файлами, состоящий из 10 программ. В состав входят: 3D Converter, DVD Copy, DVD Creator, DVD Ripper Platinum, Audio Converter, iPhone Ringtone Maker, iPhone Transfer Platinum, Total Video Converter Platinum, MP3 to DVD Burner и Streaming Video Recorder.

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Мультимедиа | Просмотров: 921 | Загрузок: 914 | Добавил: VITOS | Дата: 11.12.2013 | Комментарии (0)

VLC Media Player 2.1.2 Final (2013/РС/RUS) + Portable


VLC Media Player - медиа-плеер, проигрывает аудио и видео файлы практически всех форматов, не требуя дополнительной установки видео кодеков (кодеки встроены в плеер). Так же плеер без проблем воспроизводит повреждённые - испорченные или недокаченные файлы. Усиление звука до 200%…Воспроизводит потоковое видео практически любого типа Nullsoft Streaming Video (.nsv) и Real Media (.rm), включая транспортный видео поток со спутниковых карт. Может быть использован в качестве сервера для трансляции потока по протоколам IPv4 или IPv6, при условии достаточной скорости сети. Кроме этого, VLC может не только воспроизводить, но и записывать потоковое аудио/видео на компьютер.

.
Мультимедиа | Просмотров: 772 | Загрузок: 765 | Добавил: VITOS | Дата: 11.12.2013 | Комментарии (0)

Daum PotPlayer 1.5.42759 Rus/Eng Portable


Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от авторов KMPlayer, обладающий практически всеми его функциями и схожим интерфейсом. Отличительными чертами плеера является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.

.
Мультимедиа | Просмотров: 583 | Загрузок: 576 | Добавил: BySoft | Дата: 06.12.2013 | Комментарии (0)

SMPlayer 0.8.6.5933 Rus + Portable (x86/x64)


SMPlayer - полноценный графический мультимедиа проигрыватель (воспроизведение видео, DVD и VCD), с поддержкой фильтров для MPlayer. Одна из наиболее интересных возможностей SMPlayer - запоминание настроек всех воспроизводимых файлов. Например, Вы смотрите фильм, но нужно срочно куда-то идти... не волнуйтесь, когда Вы снова откроете фильм - воспроизведение продолжится с того места и с теми же настройками: звуковая дорожка, субтитры, громкость...

.
Мультимедиа | Просмотров: 599 | Загрузок: 592 | Добавил: BySoft | Дата: 06.12.2013 | Комментарии (0)

Daum PotPlayer 1.5.42694 Rus/Eng + Portable


Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от авторов KMPlayer, обладающий практически всеми его функциями и схожим интерфейсом. Отличительными чертами плеера является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.

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Мультимедиа | Просмотров: 560 | Загрузок: 553 | Добавил: BySoft | Дата: 04.12.2013 | Комментарии (0)

Daum PotPlayer 1.5.42610 Rus/Eng + Portable


Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от авторов KMPlayer, обладающий практически всеми его функциями и схожим интерфейсом. Отличительными чертами плеера является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.

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Мультимедиа | Просмотров: 566 | Загрузок: 559 | Добавил: BySoft | Дата: 03.12.2013 | Комментарии (0)

XBMC Media Center 13.0 Alpha 11 Rus “Gotham” + Portable


XBMC Media Center - настоящий контейнер для всех ваших мультимедийных данных: погода, музыка, видео, HD видео, фотографии, фильмы, RSS... У Вас не будет больше проблем с кодеками, и вы даже можете читать ISO образы с расширением до 1080p. Большой плюс это графический интерфейс: красивый и абсолютно професиональный, ему не надо завидовать конкурентам от официальных операционных систем … быстрее наоборот! Скорость исполнения программ, смотря на сложность графики, действительно прекрасна.

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Мультимедиа | Просмотров: 785 | Загрузок: 778 | Добавил: BySoft | Дата: 02.12.2013 | Комментарии (0)

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