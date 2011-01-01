VLC Media Player 2.1.2 Final (2013/РС/RUS) + Portable

VLC Media Player - медиа-плеер, проигрывает аудио и видео файлы практически всех форматов, не требуя дополнительной установки видео кодеков (кодеки встроены в плеер). Так же плеер без проблем воспроизводит повреждённые - испорченные или недокаченные файлы. Усиление звука до 200%…Воспроизводит потоковое видео практически любого типа Nullsoft Streaming Video (.nsv) и Real Media (.rm), включая транспортный видео поток со спутниковых карт. Может быть использован в качестве сервера для трансляции потока по протоколам IPv4 или IPv6, при условии достаточной скорости сети. Кроме этого, VLC может не только воспроизводить, но и записывать потоковое аудио/видео на компьютер. - медиа-плеер, проигрывает аудио и видео файлы практически всех форматов, не требуя дополнительной установки видео кодеков (кодеки встроены в плеер). Так же плеер без проблем воспроизводит повреждённые - испорченные или недокаченные файлы. Усиление звука до 200%…Воспроизводит потоковое видео практически любого типа Nullsoft Streaming Video (.nsv) и Real Media (.rm), включая транспортный видео поток со спутниковых карт. Может быть использован в качестве сервера для трансляции потока по протоколам IPv4 или IPv6, при условии достаточной скорости сети. Кроме этого, VLC может не только воспроизводить, но и записывать потоковое аудио/видео на компьютер.

. 11.12.2013 | Комментарии (0) Мультимедиа | Просмотров: 772 | Загрузок: 765 | Добавил: VITOS | Дата: