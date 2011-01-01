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|В категории материалов: 384
Показано материалов: 41-80
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Light Alloy 4.7.7 -
передовой мультимедийный плеер с большим количеством функций и дружественным пользовательским интерфейсом для скорости и удобства использования. Поддержка почти все мультимедийные форматов AVI, DVD, DivX, MP3 и много других. Возможность делать скриншоты фильма. Контроль видео, масштаб, пропорции, яркость, контрастность, резкость.Управление скоростью воспроизведения. Оконный и полноэкранный режим воспроизведения. Возможность играть битые файлы AVI (или частично загруженные)...
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DVDFab 9.1.2.2 Rus Portable -
программа для быстрого копирования DVD без потери качества с поддержкой NTSC и PAL, перезаписи DVD-дисков на жесткий диск ПК - очень простая в использования и в то же время имеющая широкие функциональные возможности, включить которые можно через контекстное меню, появляющееся щелчком правой кнопкой мышки.
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Ashampoo Snap
- многофункциональный набор инструментов для создания и редактирования скриншотов или видеофайлов. С его помощью можно применять различные эффекты к полученным изображениям, откатывать все действия бесконечное количество раз. Сразу же после снятия скриншота автоматически появляется окно редактирования изображения.
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VSO Media Player - удобный и очень красивый проигрыватель видео и аудио файлов.
Имеет набор собственных встроенных кодеков, позволяющих проигрывать все известные форматы. В нем нет ничего лишнего, имеется только минимальное колличество настроек. Практически, не использует системные ресурсы. Одним словом, всё гениальное - просто!
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MediaInfo - поможет узнать, какой именно кодек необходим для того или иного видео.
С MediaInfo вы узнаете все от названия, размера, продолжительности и размера файла и до используемый кодек, битрейт, канал, разрешение и пр. Помимо видео, MediaInfo так же работает с документами и аудио-файлами.
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Metal Player - медиа проигрыватель, который поддерживает все распространенные аудио и видео форматы:
MP3, WAV, WMA, CDA (Audio CD), MIDI, MID, MPA, AAC, AC3, OGG, SND (Sound File), RMI (Real Media), MP4, AVI, MPG, MPEG, MOV, WMV, MP2, MPE, ASF, DAT, DIVX, XVID, M2V, MPV, QT (Quick time), OGM, FLV (Flash video), 3GP, Vob и MKV.
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Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от авторов KMPlayer,
обладающий практически всеми его функциями и схожим интерфейсом. Отличительными чертами плеера является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.
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RadioBOSS
- это программа для автоматизации эфира радиостанций, клубов, дискотек, казино, магазинов, кинотеатров. Широкие возможности программы позволяют использовать ее везде, где требуется музыкальное оформление.
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MusicBee -
многофункциональное приложение для прослушивания и организации музыкальной коллекции. Данная программа позволит произвести организацию вашей музыкальной коллекции, в том числе и на переносных устройствах. Она имеет встроенный плеер, отличающийся великолепным качеством воспроизведения.
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SMPlayer - полноценный графический мультимедиа проигрыватель
(воспроизведение видео, DVD и VCD), с поддержкой фильтров для MPlayer. Одна из наиболее интересных возможностей SMPlayer - запоминание настроек всех воспроизводимых файлов. Например, Вы смотрите фильм, но нужно срочно куда-то идти... не волнуйтесь, когда Вы снова откроете фильм - воспроизведение продолжится с того места и с теми же настройками: звуковая дорожка, субтитры, громкость...
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Free CUDA DVD Ripper - мощный инструмент для извлечения аудио и видео из DVD-дисков
, поддерживающий современную технологию NVIDIA CUDA. Для выполнения своих задач эта программа использует мощности графического процессора, благодаря чему достигается шестикратное увеличение скорости работы. Free CUDA DVD Ripper позволяет обрабатывать сразу несколько файлов, имеет встроенный редактор и готовые профили настроек для различных мобильных устройств, а так же многое другое.
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Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от авторов KMPlayer
, обладающий практически всеми его функциями и схожим интерфейсом. Отличительными чертами плеера является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.
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Ubiquitous Player - многофункциональная программа, построенная по принципу "Все-в-Одном":
портативный музыкальный плеер, просмотрщик изображений, файловый менеджер, менеджер закладок, менеджер записок, текстовый редактор, калькулятор и многое другое.
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VirtualDub - программа для самой разнообразной работы с видео:
от захвата до конвертирования в DivX. Поддерживает обработку файлов габаритами более 2 Gb, имеет встроенный Motion-JPEG, MPEG-1 декодер, конвертирует MPEG-1 в 24-bit AVI и многое другое. Чрезвычайно полезная программа для тех, кто смотрит видео на компьютере. Имеет очень много настроек, что дает Вам возможность пережать клип, не потеряв в качестве изображения.
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CyberLink PowerDVD
- один из самых мощных на данный момент программных проигрывателей, позволяющий просматривать DVD-Video и Video-CD на вашем компьютере. Главными преимуществами этого проигрывателя можно назвать высокое качество изображения, удобный интерфейс с возможностью смены скинов и лёгкую настройку.
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Программа для Mac FX Photo Studio Pro
не является графическим редактором в полном смысле этого слова, это скорее большая библиотека различных спецэффектов, которые можно применить к фотографиям, плюс небольшие мелочи вроде кропа, поворота и сохранения в различные форматы.
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Mac Bluray Player
- Проигрыватель HD Blu-ray дисков, отличное качество воспроизведение видео и аудио с поддержкой Dolby DTS, поддержка просмотра Blu-ray, DVD, Video CD, MOV, MKV, AVI, FLV, WMV, MP4, MPEG, RMVB, MP3, WMA, AAC, AC3...
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AIMP
- многофункциональный аудио центр. Благодаря встроенным утилитам, вы легко сможете перекодировать музыку из одного формата в другой, записать звук с микрофона или другого звукового устройства, отредактировать тэги музыкальных файлов, а так же группой переименовать или отсортировать их. Качественное и чистое проигрывание мультимедиа файлов, в том числе и mp3; хорошая фукциональность, небольшой размер и минимальное использование системных ресурсов.
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Анимация для Final Cut
Создавайте великолепные титры, переходы, эффекты и многое другое в приложении Motion
. Это отличное дополнение к Final Cut Pro
. Новые смарт-шаблоны Motion позволяют мгновенно настраивать графические элементы в процессе видеомонтажа.
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Desktop Movie Player - программа позволяет воспроизводить видео в качестве фона рабочего стола.
Управление плеером осуществляется через иконку в системном трее. Проигрыватель основан на DirectShow то есть каждый фильм, который вы можете воспроизвести с плеером DirectShow можно смотреть с рабочего стола. Вы просто выбираете видео, и плеер сразу начнет воспроизведение. Управлять можно с помощью иконки в трее.
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Light Alloy - мощная программа для воспроизведения видео и звуковых файлов под Windows.
Проста в управлении, но содержит множество дополнительных настроек, то есть подходит как новичкам, так и профессионалам. Проигрыватель имеет небольшой размер и оптимизирован для быстрого запуска и минимальной загрузки системы.
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CometPlayer —
бесплатный, симпатичный аудио проигрыватель. Плеер способен воспроизводить все самые распространённые и популярные типы файлов. За простотой интерфейса скрывается огромное количество настроек и возможностей.
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Ubiquitous Player - многофункциональная программа, построенная по принципу "Все-в-Одном":
файл-менеджер, мультимедийный плеер, просматривает изображения, редактор текстовых и HTML файлов, веб-браузер, блокнот, экранная лупа, калькулятор, виртуальная клавиатура и многое другое.
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Metal Player - медиа проигрыватель, который поддерживает все распространенные аудио и видео форматы:
MP3, WAV, WMA, CDA (Audio CD), MIDI, MID, MPA, AAC, AC3, OGG, SND (Sound File), RMI (Real Media), MP4, AVI, MPG, MPEG, MOV, WMV, MP2, MPE, ASF, DAT, DIVX, XVID, M2V, MPV, QT (Quick time), OGM, FLV (Flash video), 3GP, Vob и MKV.
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SockPlayer - способен воспроизводить почти все видео и аудио форматы на планете
в том числе AVI, MP4, MKV, MOV, FLV, MPEG, MP3, WAV, OGG, VOB, FLAC, ASF, WMV, WMA, RM, RMVB, DVD, (S)VCD и многие другие. Плеер может даже гладко проигрывать поврежденные медиа файлы с несколькими затруднениями. SockPlayer способен проигрывать медиа из файла, папки с файлами, DVD/VCD, или из ваших любимых плейлистов.
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Winamp
- один из самых популярных медиаплееров, позволяющий работать с файлами в форматах MP3, OGG, AAC, WAV, MOD, XM, S3M, IT, MIDI и другими, включая видео в форматах AVI, ASF, MPEG, NSV. Может прослушивать потоковые записи, взаимодействовать с интернет-магазинами и онлайн-сервисами, синхронизировать музыку с портативными цифровыми плеерами и многое другое. Кроме того, имеет в своем составе специальную библиотеку для организации музыкальной коллекции. Интерфейс программы поддерживает смену различных скинов.
.
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SMPlayer - полноценный графический мультимедиа проигрыватель
(воспроизведение видео, DVD и VCD), с поддержкой фильтров для MPlayer. Одна из наиболее интересных возможностей SMPlayer - запоминание настроек всех воспроизводимых файлов. Например, Вы смотрите фильм, но нужно срочно куда-то идти... не волнуйтесь, когда Вы снова откроете фильм - воспроизведение продолжится с того места и с теми же настройками: звуковая дорожка, субтитры, громкость...
.
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Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от авторов KMPlayer
, обладающий практически всеми его функциями и схожим интерфейсом. Отличительными чертами плеера является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.
.
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AviDemux - видеоредактор и конвертер видео
, который может использоваться как для обработки и редактирования видео, так и для конвертирования видеофайлов из одного формат в другой. Возможна работа со всеми наиболее популярными видеоформатами, включая AVI, совместимые с DVD MPEG файлы, MP4 и ASF.
.
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Metal Player - медиа проигрыватель, который поддерживает все распространенные аудио и видео форматы:
MP3, WAV, WMA, CDA (Audio CD), MIDI, MID, MPA, AAC, AC3, OGG, SND (Sound File), RMI (Real Media), MP4, AVI, MPG, MPEG, MOV, WMV, MP2, MPE, ASF, DAT, DIVX, XVID, M2V, MPV, QT (Quick time), OGM, FLV (Flash video), 3GP, Vob и MKV.
.
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ФотоШОУ
- открывает возможности для создания потрясающих фильмов из фотографий и музыки. Создавайте незабываемые слайд-шоу на любые темы: рассказы о путешествиях, праздниках, свадебные фотофильмы, Love Story и т.п. Программа включает сотни комбинаций эффектов анимации, позволяющих оживить любую фотографию. Вам точно не будет скучно... Коллекция элегантных переходов между слайдами превратит ваш фильм в захватывающее зрелище!
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Aiseesoft Multimedia Software Toolkit Platinum
- это мощный полнофункциональный пакет инструментов, объединенных в удобную единую оболочку, для работы с видео и аудио файлами, состоящий из 10 программ. В состав входят: 3D Converter, DVD Copy, DVD Creator, DVD Ripper Platinum, Audio Converter, iPhone Ringtone Maker, iPhone Transfer Platinum, Total Video Converter Platinum, MP3 to DVD Burner и Streaming Video Recorder.
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VLC Media Player
- медиа-плеер, проигрывает аудио и видео файлы практически всех форматов, не требуя дополнительной установки видео кодеков (кодеки встроены в плеер). Так же плеер без проблем воспроизводит повреждённые - испорченные или недокаченные файлы. Усиление звука до 200%…Воспроизводит потоковое видео практически любого типа Nullsoft Streaming Video (.nsv) и Real Media (.rm), включая транспортный видео поток со спутниковых карт. Может быть использован в качестве сервера для трансляции потока по протоколам IPv4 или IPv6, при условии достаточной скорости сети. Кроме этого, VLC может не только воспроизводить, но и записывать потоковое аудио/видео на компьютер.
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Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от авторов KMPlayer
, обладающий практически всеми его функциями и схожим интерфейсом. Отличительными чертами плеера является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.
.
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SMPlayer - полноценный графический мультимедиа проигрыватель
(воспроизведение видео, DVD и VCD), с поддержкой фильтров для MPlayer. Одна из наиболее интересных возможностей SMPlayer - запоминание настроек всех воспроизводимых файлов. Например, Вы смотрите фильм, но нужно срочно куда-то идти... не волнуйтесь, когда Вы снова откроете фильм - воспроизведение продолжится с того места и с теми же настройками: звуковая дорожка, субтитры, громкость...
.
|
Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от авторов KMPlayer
, обладающий практически всеми его функциями и схожим интерфейсом. Отличительными чертами плеера является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.
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Daum PotPlayer - мультимедийный проигрыватель от авторов KMPlayer,
обладающий практически всеми его функциями и схожим интерфейсом. Отличительными чертами плеера является высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных DXVA видео кодеков.
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XBMC Media Center - настоящий контейнер для всех ваших мультимедийных данных:
погода, музыка, видео, HD видео, фотографии, фильмы, RSS... У Вас не будет больше проблем с кодеками, и вы даже можете читать ISO образы с расширением до 1080p. Большой плюс это графический интерфейс: красивый и абсолютно професиональный, ему не надо завидовать конкурентам от официальных операционных систем … быстрее наоборот! Скорость исполнения программ, смотря на сложность графики, действительно прекрасна.
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