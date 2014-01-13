SMPlayer 0.8.6.5982 Rus + Portable

SMPlayer - полноценный графический мультимедиа проигрыватель (воспроизведение видео, DVD и VCD), с поддержкой фильтров для MPlayer. Одна из наиболее интересных возможностей SMPlayer - запоминание настроек всех воспроизводимых файлов. Например, Вы смотрите фильм, но нужно срочно куда-то идти... не волнуйтесь, когда Вы снова откроете фильм - воспроизведение продолжится с того места и с теми же настройками: звуковая дорожка, субтитры, громкость... (воспроизведение видео, DVD и VCD), с поддержкой фильтров для MPlayer. Одна из наиболее интересных возможностей SMPlayer - запоминание настроек всех воспроизводимых файлов. Например, Вы смотрите фильм, но нужно срочно куда-то идти... не волнуйтесь, когда Вы снова откроете фильм - воспроизведение продолжится с того места и с теми же настройками: звуковая дорожка, субтитры, громкость...

. 19.01.2014 | Комментарии (0) Мультимедиа | Просмотров: 750 | Загрузок: 743 | Добавил: BySoft | Дата: