Auto Hide IP - позволит Вам заниматься серфингом анонимно, изменять свой IP адрес и принимать меры против вторжений хакера. Ваш IP адрес - Ваша идентичность и может использоваться хакерами, чтобы ворваться в Ваш компьютер, украсть личную информацию, или передать другие преступления против Вас.

Real Hide IP позволяет Вам заниматься серфингом анонимно, изменять свой IP адрес, предотвращать воровство идентичности, и принимать меры против вторжений хакера, всех с щелчком кнопки. Так же Auto Hide IP окажет неоценимую помощь при загрузки файлов с файлообменников, которые ставят ограничения на количество загрузок. Это depositfiles.com, turbobit.net и др. Меняя IP, Вы можете качать, сколько Вашей душе угодно :)



Key Features:

• Anonymous Web Surfing

Prevent others from seeing your true IP when browsing the Internet. Change your IP frequently with the click of a button!

• Protect Your Identity

Identity thieves can use your IP address to monitor your web activity and intercept your private financial information. Criminals, hackers, and even the government can trace your exact location right down to your street address.

• Choose IP Country

You can also select fake IP from different countries via "Choose IP Country” option and can Check IP directly.

• Send Anonymous E-mails

Prevent your real IP address from being shown in E-mail headers on any Webmail E-mail service such as Yahoo, Hotmail, or Gmail. It is very easy for anyone to find your geographic area you send E-mail from using free publicly available IP lookup tools.

• Un-ban Yourself From Forums and Message Boards

Have you been banned from a forum or message board? No problem! Use Auto Hide IP to change your IP allowing you to access any website that has banned you such as eBay, Craigslist, and many browser-based games.



Операционная система: Windows® 2000/XP/Vista/7

Год выхода: 2011

Версия: 5.1.7.2

Язык интерфейса: English

Лекарство: Присутствует

Размер: 5.41 Mb



Скачать Auto Hide IP v 5.1.7.2:

Скачать с DepositFiles.com

Скачать с Turbobit.net

Скачать с Upload24.net

