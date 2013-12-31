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|В категории материалов: 548
Показано материалов: 41-80
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Opera Next
– один из самых быстрых, безопасных и простых в использовании из имеющихся в распоряжении пользователей браузер. Имеет обновленный дизайн, ряд новшеств и усовершенствований, включая её новый движок. В работе проявила себя как одна из самых быстрых, довольно гибкая в настройке и очень удобная в работе.
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RMS Удаленный доступ
- программа для удаленного управления и администрирования компьютеров. Доступно около 15 режимов подключения к удаленному компьютеру, таких как управление удаленным рабочим столом, обмен файлами, инвентаризация оборудования удаленного компьютера, подключение в режиме командной строки и т.д. Продукт полностью совместим с Windows 8.
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All-Radio - многофункциональная программа для прослушивания радио через интернет, а также просмотра ТВ и видео.
Программа открывает доступ к 2500 радиостанциям и 1200 телевизионным каналам со всех уголков планеты (более 100 стран). В программе собраны практически все радио и ТВ станции, вещающие на русском языке.
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Earth Alerts - cамая последняя информация о погоде, а также природных катаклизмах.
Поддерживаются быстрые уведомления, отчеты и наглядные изображения, так что вы всегда будете в курсе того, что происходит как рядом, так и в любом удаленном уголке земного шара.
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Радиоточка Макс - стильная и удобная программа для прослушивания и записи радио на компьютере.
В программе нет рекламы, тулбаров, активаций! Живой радио плейлист! Cлушайте сотни радиостанций в один клик: новости столицы и регионов, поп-музыку, релакс-музыку, радио для детей, аудиокниги, хип-хоп музыку, электронную музыку, рок-музыку, музыку ретро, классическую музыку и другие жанры.
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MAC Address Scanner - инструмент для удаленного сканирования и поиска MAC-адресов
в вашей локальной сети. Он позволяет сканировать один или диапазон хостов за один запуск. Во время проверки отображает текущее состояние каждого хоста. После завершения, Вы можете создать подробный отчет сканирования в формате HTML/XML/CSV/TXT.
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Midori Browser - легковесный браузер с графическим интерфейсом
, использующий для отображения веб-страниц движок WebKit, а для построения интерфейса — библиотеку GTK+. Текущие возможности включают вкладочный интерфейс, закладки и настраиваемый поиск. Браузер поддерживает JavaScript. Midori на данный момент разрабатывается в составе Xfce Goodies среды рабочего стола Xfce.
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Радио Плюс - простой радио плеер позволяющий прослушивать радио из интернет потока.
Пользователь сам может добавлять понравившееся радио в плей лист плеера, путем добавления ссылки на радио поток. Для удобства добавления радио в плеере предусмотрен каталог радио станций, позволяющий добавлять радио в один клик. Данный каталог автоматический регулярно обновляется через интернет. В плеере предусмотрен таймер управления компьютером и самим радио плеером.
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Opera Password Decryptor - мощная утилита для восстановления паролей сохраненных в любых версиях браузера Opera.
Не секрет, что данный браузер как и другие типа IE, FireFox и так далее, он хранит свои пароли и имена пользователей сохраненные на локальном компьютере, просто они зашифрованы. Поэтому если у вас есть сайты, пароли к которым вы сохранили, но после забыли их, с этой программой легко все восстановить.
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Firefox Password Remover - инструмент для быстрого удаления сохраненных паролей веб-сайтов из браузера Firefox
, можно удалить выбранные или все сохраненные пароли. Одной из уникальных особенностей этого инструмента является то, что он позволяет удалять пароли веб-сайтов, даже если он защищен мастер-паролем.
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FreeTube Video Viewer - программа для моментального поиска и воспрозведения YouTube видео.
С данным просмотрщиком вам не нужно заходить на сайт YouTube чтобы смотреть свое любимое видео. Вы можете сделать это непосредственно из данной программы. Кроме того, вы можете сгруппировать видео в группы для лучшего обзора без необходимости регистрации учетной записи YouTube!
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Superbird - браузер с особым акцентом на безопасность, скорость и стабильность работы.
В сравнении с другими браузерами Superbird показывает удивительно быструю загрузку и обработку посещаемых сайтов. Данный браузер основан на открытом исходном коде Google Chrome, но не содержит кода, отвечающего за отправку информации о действиях пользователя (к примеру информацию и посещаемых сайтах) в корпорацию Google. Присутствует много расширений в числе которых блокировка рекламы, поддержка плагинов и тем оформления.
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Облако@Mail.ru - клиент облачного сервиса хранения данных Mail.ru
, позволяет пользователям хранить свои данные (музыку, видео, изображения и другие файлы) и синхронизировать их на компьютере, смартфоне или планшете, а также делиться размещенными в облаке файлами с другими пользователями.
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Фильмоскоп
- уникальный сервис, объединяющий в себе функции торрент-клиента, видеоплеера и онлайн каталога. Доступен огромный каталог фильмов и сериалов – их количество постоянно увеличивается! Простой и удобный интерфейс с ярким, запоминающимся дизайном понятен как неопытным, так и самым продвинутым пользователям.
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Opera Next
- безопасный и один из самых быстрых веб-браузеров. Он способен удовлетворить все потребности. Также Opera обладает богатым выбором пользовательских функций, которые порою бывают так необходимы при работе. Многофункциональный браузер предоставляет возможность с легкостью посещать любые веб-сайты.
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ВидеоМАНИЯ
- это удобная программа для скачивания и конвертирования он-лайн видео. Она позволяет с лёгкостью скачивать видеоролики с YouTube, ВКонтакте и десятков других сайтов. Имеется возможность быстрой загрузки множества клипов одновременно.
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Spark Browser
- довольно симпатичный и удобный браузер с RSS-агрегатором и поддержкой вкладок. Несмотря на практически неизвестность для пользователей Рунета и соответственно, меньшую популярность по сравнению со своими более именитыми конкурентами, Spark Browser обладает множеством полезных функций, делающий интернет-серфинг более простым и дружелюбным.
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Browser History Spy
- все-в-одном для просмотра, восстановления и очистки истории посещенных страниц из популярных веб-браузеров. Он автоматически обнаруживает файл истории браузера для текущей конфигурации пользователя и расшифровывает его. Вы также можете вручную указать другой файл истории. Результат можно сохранить в HTML, XML или CSV файле.
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SafeIP
- бесплатная программа, с помощью которой вы сможете скрыть свой IP адрес и защитить вашу личность в сети. Скрывает IP от веб-сайтов, электронной почты, игр и прочих приложений. Шифрует интернет-трафик с частным прокси-сервером как при просмотре интернет страниц дома, так и в общественных точках доступа Wi-Fi. Можно использовать неограниченное количество раз.
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Shareaza - программа для поиска и загрузки файлов любых типов
(музыка, видео, программы и т.д.) через файлообменные сети eDonkey2000, BitTorrent, Gnutella и Gnutella2. Разобраться во всех тонкостях работы данного приложения весьма просто из-за интуитивно понятных настроек и симпатичного интерфейса. Одна из отличительных черт - отсутствие шпионских модулей, которые частенько впихивают в подобные "бесплатные" программы.
.
|
FreeTube Video Viewe - программа для моментального поиска и воспрозведения YouTube видео.
С данным просмотрщиком вам не нужно заходить на сайт YouTube чтобы смотреть свое любимое видео. Вы можете сделать это непосредственно из данной программы. Кроме того, вы можете сгруппировать видео в группы для лучшего обзора без необходимости регистрации учетной записи YouTube!
.
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NewWeather - информер с перекидными часами и разнообразной графикой для отображения текущего состояния погоды.
Имеет дополнительную панель для отображения прогноза на пять дней, а также сменную графику для ночного и дневного отображения погоды. Различает ощущаемую и прогнозируемую температуру. Занимает не более 5 Мб оперативной памяти и не "грузит" центральный процессор.
.
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BitMaster
- программа для скачки файлов c Youtube, многих поддерживаемых файлообменников (ФО) и из различных открытых источников. Список поддерживаемых файлообменников постоянно растет. BitMaster поможет Вам легко и быстро закачивать файлы на свой компьютер, ускорить закачку, управлять уже закачанными файлами и многое другое.
.
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IE Password Decryptor - быстро и легко восстановит все сохраненные пароли из Internet Explorer.
Он автоматически обнаруживает установленную версию IE и использует соответствующую технологию для расшифровки паролей. Восстанавливает пароли из всех версий Internet Explorer, начиная с версии 4.0 до последней.
.
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All-Radio - многофункциональная программа для прослушивания радио через интернет, а также просмотра ТВ и видео.
Программа открывает доступ к 2500 радиостанциям и 1200 телевизионным каналам со всех уголков планеты (более 100 стран). В программе собраны практически все радио и ТВ станции, вещающие на русском языке.
.
|
BitMaster
- программа для скачки файлов c Youtube, многих поддерживаемых файлообменников (ФО) и из различных открытых источников. Список поддерживаемых файлообменников постоянно растет. BitMaster поможет Вам легко и быстро закачивать файлы на свой компьютер, ускорить закачку, управлять уже закачанными файлами и многое другое.
.
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FSS Video Downloader
- очень простая в использовании программа, позволяющая скачивать видео с веб-сайтов, таких как YouTube, Facebook, Vimeo, ВКонтакте, Google Video и многих других. Программа имеет собственный браузер для быстрого поиска видео.
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Browser Password Decryptor - восстановление паролей из браузеров.
Все браузеры имеют функцию хранить пароли, так что пользователю не нужно запоминать и вводить пароль каждый раз. Каждый из них используют свои собственные стандарты хранения и собственный механизм шифрования для хранения паролей. Browser Password Decryptor автоматически сканирует каждый из этих браузеров и мгновенно восстанавливает все сохраненные пароли входа в веб-сайт.
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WiFi Password Decryptor - инструмент для восстановления паролей учетных записей беспроводных сетей
, хранящихся в вашей системе. Он автоматически восстанавливает все типы ключей/паролей (WEP/WPA/WPA2 и т.д.). После успешного восстановления вы можете сохранить восстановленные пароли в HTML/XML/TXT файлы.
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YouTube Загрузчик
- программа предназначена для загрузки и последующего просмотра роликов с YouTube. Для скачивания необходимо ввести только ссылку на страницу с видео (ссылку можно скопировать из браузера) и дальше все просто.
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OnlineTV
- это замечательный мир телевизионных развлечений на вашем ПК. Теперь у вас есть свободный доступ к 5200+ онлайн тв и радио станций, через потоковое интернет вещание. Спортивные трансляции, Online TV шоу, новые фильмы, каналы для взрослых, музыкальные каналы, каналы новостей, документальные каналы и многое другое.
.
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Shareaza - программа для поиска и загрузки файлов любых типов
(музыка, видео, программы и т.д.) через файлообменные сети eDonkey2000, BitTorrent, Gnutella и Gnutella2. Разобраться во всех тонкостях работы данного приложения весьма просто из-за интуитивно понятных настроек и симпатичного интерфейса. Одна из отличительных черт - отсутствие шпионских модулей, которые частенько впихивают в подобные "бесплатные" программы.
.
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VkAudioSaver - программа для прослушивания и скачивания музыки ВКонтакте:
позволяет искать и слушать аудиозаписи, редактировать альбомы и скачивать всю музыку целиком из результатов поиска в один клик. Также имеется возможность скачивания музыки с публичных страниц, групп, конкретного пользователя вконтакте и даже из постов в ленте новостей, содержащих музыку - достаточно вставить адрес из адресной строки браузера в окно поиска программы!
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USDownloader - универсальная качалка с файлообменных серверов, всего их более 300!
Не секрет, что часть этих сайтов дают качать только 1 потоком, и 1 файл за раз. Плюс часть еще есть пауза в час/два перед скачкой следующего файла. Помнить что скачал, что нет - сложно. И по часам выгадывать когда можно качать, а когда нет. Для тех, кто хочет просто забить ссылки, оставить компьютер и быть уверенным что программа вовремя все скачает, и ни минуты не пройдет зря и написана эта программа.
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Fire Password Viewer - мгновенно восстановит пароли, хранящиеся в браузере Firefox.
Как и другие браузеры, Firefox хранит имя пользователя и пароль для каждого сайта, которые посетил пользователь в базе данных Firefox в зашифрованном виде. Fire Password Viewer может мгновенно расшифровать и восстановить эти данные, даже если они защищены мастер-паролем.
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Avast Browser Cleanup
- предназначен для удаления из браузеров ненужных панелей инструментов, подключаемых модулей, расширений, дополнений и плагинов. Нет необходимости что-либо устанавливать. После того как вы запустите утилиту, вы увидите список панелей инструментов и плагинов, которые вы сможете отключить одним щелчком мышки.
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Data Flow Accelerator - менеджер загрузки файлов с функцией закачки с файлообменников.
Отличие менеджера закачек DFA от множества существующих заключается в том, что он способен не только закачивать файлы по прямым ссылкам, а также способен получать прямые ссылки с файлообменников, которые в последнее время получили широкое распространение.
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QupZilla - быстрый и безопасный веб-браузер
, использует движок WebKit для поддержки современных веб-стандартов. Среди функций браузера стоит отметить доступ к истории, новостным лентам и закладкам через одно общее окно, возможность делать полные скриншоты веб-страниц и выбор «экспресс-панели» в качестве домашней страницы. Так же QupZilla потребляет меньше системных ресурсов по сравнению с такими распространёнными браузерами как Mozilla Firefox и Google Chrome.
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Облако@Mail.ru - клиент облачного сервиса хранения данных Mail.ru
, позволяет пользователям хранить свои данные (музыку, видео, изображения и другие файлы) и синхронизировать их на компьютере, смартфоне или планшете, а также делиться размещенными в облаке файлами с другими пользователями.
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