Осень
Среда, 24.04.2024, 21:15

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Главная » Файлы » Софт » Интернет
В категории материалов: 548
Показано материалов: 41-80		 Страницы: « 1 2 3 4 ... 13 14 »
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

Opera Next 19.0.1326.45 Rus


Opera Next – один из самых быстрых, безопасных и простых в использовании из имеющихся в распоряжении пользователей браузер. Имеет обновленный дизайн, ряд новшеств и усовершенствований, включая её новый движок. В работе проявила себя как одна из самых быстрых, довольно гибкая в настройке и очень удобная в работе.

.
Интернет | Просмотров: 604 | Загрузок: 597 | Добавил: BySoft | Дата: 23.01.2014 | Комментарии (0)

Remote Manipulator System (RMS) 5.6.0.5 Rus


RMS Удаленный доступ - программа для удаленного управления и администрирования компьютеров. Доступно около 15 режимов подключения к удаленному компьютеру, таких как управление удаленным рабочим столом, обмен файлами, инвентаризация оборудования удаленного компьютера, подключение в режиме командной строки и т.д. Продукт полностью совместим с Windows 8.

.
Интернет | Просмотров: 2435 | Загрузок: 2428 | Добавил: BySoft | Дата: 23.01.2014 | Комментарии (0)

All-Radio 3.95 Rus + Portable


All-Radio - многофункциональная программа для прослушивания радио через интернет, а также просмотра ТВ и видео. Программа открывает доступ к 2500 радиостанциям и 1200 телевизионным каналам со всех уголков планеты (более 100 стран). В программе собраны практически все радио и ТВ станции, вещающие на русском языке.

.
Интернет | Просмотров: 764 | Загрузок: 757 | Добавил: BySoft | Дата: 21.01.2014 | Комментарии (0)

Earth Alerts 2014.1.22 + Portable


Earth Alerts - cамая последняя информация о погоде, а также природных катаклизмах. Поддерживаются быстрые уведомления, отчеты и наглядные изображения, так что вы всегда будете в курсе того, что происходит как рядом, так и в любом удаленном уголке земного шара.

.
Интернет | Просмотров: 677 | Загрузок: 670 | Добавил: BySoft | Дата: 20.01.2014 | Комментарии (0)

Радиоточка Макс 1.0a Rus + Portable


Радиоточка Макс - стильная и удобная программа для прослушивания и записи радио на компьютере. В программе нет рекламы, тулбаров, активаций! Живой радио плейлист! Cлушайте сотни радиостанций в один клик: новости столицы и регионов, поп-музыку, релакс-музыку, радио для детей, аудиокниги, хип-хоп музыку, электронную музыку, рок-музыку, музыку ретро, классическую музыку и другие жанры.

.
Интернет | Просмотров: 792 | Загрузок: 785 | Добавил: BySoft | Дата: 20.01.2014 | Комментарии (0)

MAC Address Scanner 1.5 Portable


MAC Address Scanner - инструмент для удаленного сканирования и поиска MAC-адресов в вашей локальной сети. Он позволяет сканировать один или диапазон хостов за один запуск. Во время проверки отображает текущее состояние каждого хоста. После завершения, Вы можете создать подробный отчет сканирования в формате HTML/XML/CSV/TXT.

.
Интернет | Просмотров: 1310 | Загрузок: 1303 | Добавил: BySoft | Дата: 20.01.2014 | Комментарии (0)

Midori Browser 0.5.7 Rus + Portable


Midori Browser - легковесный браузер с графическим интерфейсом, использующий для отображения веб-страниц движок WebKit, а для построения интерфейса — библиотеку GTK+. Текущие возможности включают вкладочный интерфейс, закладки и настраиваемый поиск. Браузер поддерживает JavaScript. Midori на данный момент разрабатывается в составе Xfce Goodies среды рабочего стола Xfce.

.
Интернет | Просмотров: 1170 | Загрузок: 1163 | Добавил: BySoft | Дата: 19.01.2014 | Комментарии (0)

Радио Плюс 2.6 Rus + Portable


Радио Плюс - простой радио плеер позволяющий прослушивать радио из интернет потока. Пользователь сам может добавлять понравившееся радио в плей лист плеера, путем добавления ссылки на радио поток. Для удобства добавления радио в плеере предусмотрен каталог радио станций, позволяющий добавлять радио в один клик. Данный каталог автоматический регулярно обновляется через интернет. В плеере предусмотрен таймер управления компьютером и самим радио плеером.

.
Интернет | Просмотров: 953 | Загрузок: 946 | Добавил: BySoft | Дата: 19.01.2014 | Комментарии (0)

Opera Password Decryptor 4.0 Portable


Opera Password Decryptor - мощная утилита для восстановления паролей сохраненных в любых версиях браузера Opera. Не секрет, что данный браузер как и другие типа IE, FireFox и так далее, он хранит свои пароли и имена пользователей сохраненные на локальном компьютере, просто они зашифрованы. Поэтому если у вас есть сайты, пароли к которым вы сохранили, но после забыли их, с этой программой легко все восстановить.

.
Интернет | Просмотров: 802 | Загрузок: 795 | Добавил: BySoft | Дата: 19.01.2014 | Комментарии (0)

Firefox Password Remover 1.5 Portable


Firefox Password Remover - инструмент для быстрого удаления сохраненных паролей веб-сайтов из браузера Firefox, можно удалить выбранные или все сохраненные пароли. Одной из уникальных особенностей этого инструмента является то, что он позволяет удалять пароли веб-сайтов, даже если он защищен мастер-паролем.

.
Интернет | Просмотров: 860 | Загрузок: 853 | Добавил: BySoft | Дата: 19.01.2014 | Комментарии (0)

FreeTube Video Viewer 1.2.2 Portable


FreeTube Video Viewer - программа для моментального поиска и воспрозведения YouTube видео. С данным просмотрщиком вам не нужно заходить на сайт YouTube чтобы смотреть свое любимое видео. Вы можете сделать это непосредственно из данной программы. Кроме того, вы можете сгруппировать видео в группы для лучшего обзора без необходимости регистрации учетной записи YouTube!

.
Интернет | Просмотров: 1212 | Загрузок: 1205 | Добавил: BySoft | Дата: 19.01.2014 | Комментарии (0)

Superbird 32.0.1700.7 Rus + Portable


Superbird - браузер с особым акцентом на безопасность, скорость и стабильность работы. В сравнении с другими браузерами Superbird показывает удивительно быструю загрузку и обработку посещаемых сайтов. Данный браузер основан на открытом исходном коде Google Chrome, но не содержит кода, отвечающего за отправку информации о действиях пользователя (к примеру информацию и посещаемых сайтах) в корпорацию Google. Присутствует много расширений в числе которых блокировка рекламы, поддержка плагинов и тем оформления.

.
Интернет | Просмотров: 1097 | Загрузок: 1090 | Добавил: BySoft | Дата: 19.01.2014 | Комментарии (0)

Облако@Mail.ru / Mail.ru Cloud 14.01.0600 Rus + Portable


Облако@Mail.ru - клиент облачного сервиса хранения данных Mail.ru, позволяет пользователям хранить свои данные (музыку, видео, изображения и другие файлы) и синхронизировать их на компьютере, смартфоне или планшете, а также делиться размещенными в облаке файлами с другими пользователями.

.
Интернет | Просмотров: 879 | Загрузок: 872 | Добавил: BySoft | Дата: 19.01.2014 | Комментарии (0)

Фильмоскоп (Filmoscop) 3.45.2967.0 Rus + Portable


Фильмоскоп - уникальный сервис, объединяющий в себе функции торрент-клиента, видеоплеера и онлайн каталога. Доступен огромный каталог фильмов и сериалов – их количество постоянно увеличивается! Простой и удобный интерфейс с ярким, запоминающимся дизайном понятен как неопытным, так и самым продвинутым пользователям.

.
Интернет | Просмотров: 674 | Загрузок: 667 | Добавил: BySoft | Дата: 19.01.2014 | Комментарии (0)

Opera Next 19.0.1326.34


Opera Next - безопасный и один из самых быстрых веб-браузеров. Он способен удовлетворить все потребности. Также Opera обладает богатым выбором пользовательских функций, которые порою бывают так необходимы при работе. Многофункциональный браузер предоставляет возможность с легкостью посещать любые веб-сайты.

.
Интернет | Просмотров: 835 | Загрузок: 828 | Добавил: nigolap | Дата: 17.01.2014 | Комментарии (0)

ВидеоМАНИЯ 2.93 RePack


ВидеоМАНИЯ - это удобная программа для скачивания и конвертирования он-лайн видео. Она позволяет с лёгкостью скачивать видеоролики с YouTube, ВКонтакте и десятков других сайтов. Имеется возможность быстрой загрузки множества клипов одновременно.

.
Интернет | Просмотров: 812 | Загрузок: 805 | Добавил: nigolap | Дата: 16.01.2014 | Комментарии (0)

Baidu Spark Browser 26.3.9999.1643


Spark Browser - довольно симпатичный и удобный браузер с RSS-агрегатором и поддержкой вкладок. Несмотря на практически неизвестность для пользователей Рунета и соответственно, меньшую популярность по сравнению со своими более именитыми конкурентами, Spark Browser обладает множеством полезных функций, делающий интернет-серфинг более простым и дружелюбным.

.
Интернет | Просмотров: 1497 | Загрузок: 1490 | Добавил: nigolap | Дата: 16.01.2014 | Комментарии (0)

Browser History Spy 3.0 Portable


Browser History Spy - все-в-одном для просмотра, восстановления и очистки истории посещенных страниц из популярных веб-браузеров. Он автоматически обнаруживает файл истории браузера для текущей конфигурации пользователя и расшифровывает его. Вы также можете вручную указать другой файл истории. Результат можно сохранить в HTML, XML или CSV файле.

.
Интернет | Просмотров: 1214 | Загрузок: 1207 | Добавил: BySoft | Дата: 13.01.2014 | Комментарии (0)

SafeIP 2.0.0.2584 ML/Rus


SafeIP - бесплатная программа, с помощью которой вы сможете скрыть свой IP адрес и защитить вашу личность в сети. Скрывает IP от веб-сайтов, электронной почты, игр и прочих приложений. Шифрует интернет-трафик с частным прокси-сервером как при просмотре интернет страниц дома, так и в общественных точках доступа Wi-Fi. Можно использовать неограниченное количество раз.

.
Интернет | Просмотров: 784 | Загрузок: 777 | Добавил: nigolap | Дата: 13.01.2014 | Комментарии (0)

Shareaza 2.7.1.1 r9347 Rus + Portable


Shareaza - программа для поиска и загрузки файлов любых типов (музыка, видео, программы и т.д.) через файлообменные сети eDonkey2000, BitTorrent, Gnutella и Gnutella2. Разобраться во всех тонкостях работы данного приложения весьма просто из-за интуитивно понятных настроек и симпатичного интерфейса. Одна из отличительных черт - отсутствие шпионских модулей, которые частенько впихивают в подобные "бесплатные" программы.

.
Интернет | Просмотров: 1118 | Загрузок: 1111 | Добавил: BySoft | Дата: 13.01.2014 | Комментарии (0)

FreeTube Video Viewer 1.2.1 Portable


FreeTube Video Viewe - программа для моментального поиска и воспрозведения YouTube видео. С данным просмотрщиком вам не нужно заходить на сайт YouTube чтобы смотреть свое любимое видео. Вы можете сделать это непосредственно из данной программы. Кроме того, вы можете сгруппировать видео в группы для лучшего обзора без необходимости регистрации учетной записи YouTube!

.
Интернет | Просмотров: 848 | Загрузок: 841 | Добавил: BySoft | Дата: 13.01.2014 | Комментарии (0)

NewWeather 1.8 RC2 Rus Portable


NewWeather - информер с перекидными часами и разнообразной графикой для отображения текущего состояния погоды. Имеет дополнительную панель для отображения прогноза на пять дней, а также сменную графику для ночного и дневного отображения погоды. Различает ощущаемую и прогнозируемую температуру. Занимает не более 5 Мб оперативной памяти и не "грузит" центральный процессор.

.
Интернет | Просмотров: 800 | Загрузок: 793 | Добавил: BySoft | Дата: 12.01.2014 | Комментарии (0)

BitMaster 1.43 Rus/Eng Portable


BitMaster - программа для скачки файлов c Youtube, многих поддерживаемых файлообменников (ФО) и из различных открытых источников. Список поддерживаемых файлообменников постоянно растет. BitMaster поможет Вам легко и быстро закачивать файлы на свой компьютер, ускорить закачку, управлять уже закачанными файлами и многое другое.

.
Интернет | Просмотров: 657 | Загрузок: 650 | Добавил: BySoft | Дата: 09.01.2014 | Комментарии (1)

IE Password Decryptor 6.5 Portable


IE Password Decryptor - быстро и легко восстановит все сохраненные пароли из Internet Explorer. Он автоматически обнаруживает установленную версию IE и использует соответствующую технологию для расшифровки паролей. Восстанавливает пароли из всех версий Internet Explorer, начиная с версии 4.0 до последней.

.
Интернет | Просмотров: 673 | Загрузок: 666 | Добавил: BySoft | Дата: 09.01.2014 | Комментарии (0)

All-Radio 3.94 Rus Portable


All-Radio - многофункциональная программа для прослушивания радио через интернет, а также просмотра ТВ и видео. Программа открывает доступ к 2500 радиостанциям и 1200 телевизионным каналам со всех уголков планеты (более 100 стран). В программе собраны практически все радио и ТВ станции, вещающие на русском языке.

.
Интернет | Просмотров: 610 | Загрузок: 603 | Добавил: BySoft | Дата: 09.01.2014 | Комментарии (0)

BitMaster 1.42 Rus/Eng Portable


BitMaster - программа для скачки файлов c Youtube, многих поддерживаемых файлообменников (ФО) и из различных открытых источников. Список поддерживаемых файлообменников постоянно растет. BitMaster поможет Вам легко и быстро закачивать файлы на свой компьютер, ускорить закачку, управлять уже закачанными файлами и многое другое.

.
Интернет | Просмотров: 780 | Загрузок: 773 | Добавил: BySoft | Дата: 09.01.2014 | Комментарии (0)

FSS Video Downloader 4.0.2.3 Rus + Portable


FSS Video Downloader - очень простая в использовании программа, позволяющая скачивать видео с веб-сайтов, таких как YouTube, Facebook, Vimeo, ВКонтакте, Google Video и многих других. Программа имеет собственный браузер для быстрого поиска видео.

.
Интернет | Просмотров: 793 | Загрузок: 786 | Добавил: BySoft | Дата: 08.01.2014 | Комментарии (0)

Browser Password Decryptor 6.0 Portable


Browser Password Decryptor - восстановление паролей из браузеров. Все браузеры имеют функцию хранить пароли, так что пользователю не нужно запоминать и вводить пароль каждый раз. Каждый из них используют свои собственные стандарты хранения и собственный механизм шифрования для хранения паролей. Browser Password Decryptor автоматически сканирует каждый из этих браузеров и мгновенно восстанавливает все сохраненные пароли входа в веб-сайт.

.
Интернет | Просмотров: 731 | Загрузок: 724 | Добавил: BySoft | Дата: 08.01.2014 | Комментарии (0)

WiFi Password Decryptor 3.0 Portable


WiFi Password Decryptor - инструмент для восстановления паролей учетных записей беспроводных сетей, хранящихся в вашей системе. Он автоматически восстанавливает все типы ключей/паролей (WEP/WPA/WPA2 и т.д.). После успешного восстановления вы можете сохранить восстановленные пароли в HTML/XML/TXT файлы.

.
Интернет | Просмотров: 762 | Загрузок: 755 | Добавил: BySoft | Дата: 08.01.2014 | Комментарии (0)

YouTube Загрузчик 1.1 Rus Portable


YouTube Загрузчик - программа предназначена для загрузки и последующего просмотра роликов с YouTube. Для скачивания необходимо ввести только ссылку на страницу с видео (ссылку можно скопировать из браузера) и дальше все просто.

.
Интернет | Просмотров: 1030 | Загрузок: 1023 | Добавил: BySoft | Дата: 06.01.2014 | Комментарии (0)

OnlineTV 10.0.0.18


OnlineTV - это замечательный мир телевизионных развлечений на вашем ПК. Теперь у вас есть свободный доступ к 5200+ онлайн тв и радио станций, через потоковое интернет вещание. Спортивные трансляции, Online TV шоу, новые фильмы, каналы для взрослых, музыкальные каналы, каналы новостей, документальные каналы и многое другое.

.
Интернет | Просмотров: 956 | Загрузок: 949 | Добавил: nigolap | Дата: 05.01.2014 | Комментарии (0)

Shareaza 2.7.1.1 r9343 Rus + Portable


Shareaza - программа для поиска и загрузки файлов любых типов (музыка, видео, программы и т.д.) через файлообменные сети eDonkey2000, BitTorrent, Gnutella и Gnutella2. Разобраться во всех тонкостях работы данного приложения весьма просто из-за интуитивно понятных настроек и симпатичного интерфейса. Одна из отличительных черт - отсутствие шпионских модулей, которые частенько впихивают в подобные "бесплатные" программы.

.
Интернет | Просмотров: 782 | Загрузок: 775 | Добавил: BySoft | Дата: 05.01.2014 | Комментарии (0)

VkAudioSaver 1.5 Rus + Portable


VkAudioSaver - программа для прослушивания и скачивания музыки ВКонтакте: позволяет искать и слушать аудиозаписи, редактировать альбомы и скачивать всю музыку целиком из результатов поиска в один клик. Также имеется возможность скачивания музыки с публичных страниц, групп, конкретного пользователя вконтакте и даже из постов в ленте новостей, содержащих музыку - достаточно вставить адрес из адресной строки браузера в окно поиска программы!

.
Интернет | Просмотров: 1078 | Загрузок: 1071 | Добавил: BySoft | Дата: 05.01.2014 | Комментарии (0)

Mozilla Firefox 29.0a1 Nightly Australis RUS Portable *PortableAppZ*



Mozilla - pазработчики проекта объявили о интегрировании в ночные сборки Firefox новую упрощённую реализацию интерфейса пользователя, развиваемую под кодовым именем Australis. На случай отмены перехода на новый интерфейс создаётся ветвь без изменения интерфейса.

.
Интернет | Просмотров: 1221 | Загрузок: 1214 | Добавил: galich1374 | Дата: 04.01.2014 | Комментарии (0)

USDownloader 1.3.5.9 Rus (04.01.2014) Portable


USDownloader - универсальная качалка с файлообменных серверов, всего их более 300! Не секрет, что часть этих сайтов дают качать только 1 потоком, и 1 файл за раз. Плюс часть еще есть пауза в час/два перед скачкой следующего файла. Помнить что скачал, что нет - сложно. И по часам выгадывать когда можно качать, а когда нет. Для тех, кто хочет просто забить ссылки, оставить компьютер и быть уверенным что программа вовремя все скачает, и ни минуты не пройдет зря и написана эта программа.

.
Интернет | Просмотров: 574 | Загрузок: 567 | Добавил: BySoft | Дата: 04.01.2014 | Комментарии (0)

Fire Password Viewer 5.5 Portable


Fire Password Viewer - мгновенно восстановит пароли, хранящиеся в браузере Firefox. Как и другие браузеры, Firefox хранит имя пользователя и пароль для каждого сайта, которые посетил пользователь в базе данных Firefox в зашифрованном виде. Fire Password Viewer может мгновенно расшифровать и восстановить эти данные, даже если они защищены мастер-паролем.

.
Интернет | Просмотров: 1105 | Загрузок: 1098 | Добавил: BySoft | Дата: 03.01.2014 | Комментарии (0)

Avast Browser Cleanup 9.0.0.184 Rus Portable


Avast Browser Cleanup - предназначен для удаления из браузеров ненужных панелей инструментов, подключаемых модулей, расширений, дополнений и плагинов. Нет необходимости что-либо устанавливать. После того как вы запустите утилиту, вы увидите список панелей инструментов и плагинов, которые вы сможете отключить одним щелчком мышки.

.
Интернет | Просмотров: 956 | Загрузок: 949 | Добавил: BySoft | Дата: 03.01.2014 | Комментарии (0)

Data Flow Accelerator (DFA) 4.5.3.51 Beta Rus/Eng + Portable


Data Flow Accelerator - менеджер загрузки файлов с функцией закачки с файлообменников. Отличие менеджера закачек DFA от множества существующих заключается в том, что он способен не только закачивать файлы по прямым ссылкам, а также способен получать прямые ссылки с файлообменников, которые в последнее время получили широкое распространение.

.
Интернет | Просмотров: 1000 | Загрузок: 993 | Добавил: BySoft | Дата: 03.01.2014 | Комментарии (0)

QupZilla 1.6.0 Rus Final + Portable


QupZilla - быстрый и безопасный веб-браузер, использует движок WebKit для поддержки современных веб-стандартов. Среди функций браузера стоит отметить доступ к истории, новостным лентам и закладкам через одно общее окно, возможность делать полные скриншоты веб-страниц и выбор «экспресс-панели» в качестве домашней страницы. Так же QupZilla потребляет меньше системных ресурсов по сравнению с такими распространёнными браузерами как Mozilla Firefox и Google Chrome.

.
Интернет | Просмотров: 862 | Загрузок: 855 | Добавил: BySoft | Дата: 03.01.2014 | Комментарии (0)

Облако@Mail.ru / Mail.ru Cloud 13.12.1303 Rus + Portable


Облако@Mail.ru - клиент облачного сервиса хранения данных Mail.ru, позволяет пользователям хранить свои данные (музыку, видео, изображения и другие файлы) и синхронизировать их на компьютере, смартфоне или планшете, а также делиться размещенными в облаке файлами с другими пользователями.

.
Интернет | Просмотров: 1037 | Загрузок: 1030 | Добавил: BySoft | Дата: 31.12.2013 | Комментарии (0)

Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank