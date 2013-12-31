USDownloader 1.3.5.9 Rus (04.01.2014) Portable

USDownloader - универсальная качалка с файлообменных серверов, всего их более 300! Не секрет, что часть этих сайтов дают качать только 1 потоком, и 1 файл за раз. Плюс часть еще есть пауза в час/два перед скачкой следующего файла. Помнить что скачал, что нет - сложно. И по часам выгадывать когда можно качать, а когда нет. Для тех, кто хочет просто забить ссылки, оставить компьютер и быть уверенным что программа вовремя все скачает, и ни минуты не пройдет зря и написана эта программа. Не секрет, что часть этих сайтов дают качать только 1 потоком, и 1 файл за раз. Плюс часть еще есть пауза в час/два перед скачкой следующего файла. Помнить что скачал, что нет - сложно. И по часам выгадывать когда можно качать, а когда нет. Для тех, кто хочет просто забить ссылки, оставить компьютер и быть уверенным что программа вовремя все скачает, и ни минуты не пройдет зря и написана эта программа.

. 04.01.2014 | Комментарии (0) Интернет | Просмотров: 574 | Загрузок: 567 | Добавил: BySoft | Дата: