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Главная » Файлы » Софт » Безопасность
В категории материалов: 259
Показано материалов: 41-80		 Страницы: « 1 2 3 4 ... 6 7 »
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Simple Password Generator 1.0 Rus Portable


Simple Password Generator - простой, но достаточно удобный генератор паролей; как и во многих генераторов паролей, пароль генерирует из латинских символов, верхнего и нижнего регистра (A-Z и a-z) а так же из цифр от 0 до 9 и различных символов (,:;%~) и тому подобное. Пароль можно сгенерировать длиной от 4 до 30 символов, этого вполне достаточно, что бы получить надёжный пароль.

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Безопасность | Просмотров: 1060 | Загрузок: 1053 | Добавил: BySoft | Дата: 17.12.2013 | Комментарии (0)

RogueKiller 8.7.12 Rus (x86/x64) Portable


RogueKiller - антивирусная программа, по сути является антируткитом, т.е. программой, помогающей удалить даже сложный для обычного удаления вредоносный код, специально скрываемый от обычных антивирусов. Она сможет довольно легко прекратить действия вредоносных процессов, это позволит уже вам своими руками и знаниями удалить их или использовать разные другие методы завершения команды.

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Безопасность | Просмотров: 565 | Загрузок: 558 | Добавил: BySoft | Дата: 16.12.2013 | Комментарии (0)

Alaborn iPassword PRO 6.1.0.0 Rus Portable


Alaborn iPassword PRO - простой и многофункциональный генератор логинов и паролей на каждый день. Функция "OneClick" позволит сгенерировать не один, а целый блок необходимых паролей. Если Вам нужно очень быстро придумать сложный пароль для почты, форума или документа - эта программа придет на помощь.

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Безопасность | Просмотров: 565 | Загрузок: 558 | Добавил: BySoft | Дата: 15.12.2013 | Комментарии (0)

360 Internet Security 2013 v4.8.0.4800 Final


360 Internet Security 2013 — полноценная бесплатная защита от вирусов и другого вредоносного программного обеспечения, созданная китайскими программистами. Данный антивирусный продукт может в реальном режиме времени использовать одновременно три движка для определения угроз. Этот антивирус имеет интуитивно понятный интерфейс чем-то похожий на Baidu Antivirus.

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Безопасность | Просмотров: 680 | Загрузок: 673 | Добавил: nigolap | Дата: 14.12.2013 | Комментарии (0)

IObit Malware Fighter PRO 2.2.1.2


IObit Malware Fighter PRO - универсальное приложение, которое служит для выявления, уничтожения или просто блокировке вредоносного или нежелательного программного обеспечения. Содержит встроенный сканер для проверки компьютера на наличие Malware-угроз, который имеет режимы быстрого, полного и выборочного сканирования. Поддерживает облачную технологию защиты, что позволит защитить себя от угроз в режиме реального времени при помощи данных, получаемых от других членов сообщества.

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Безопасность | Просмотров: 753 | Загрузок: 746 | Добавил: nigolap | Дата: 13.12.2013 | Комментарии (0)

Avast! Home Edition FREE 9.0.2010.255 Rus


Avast! - это лучший из известных антивирусов на данное время, построен на новой и высокоэффективной технологии. Поддержит безопасность компьютера на высочайшем уровне. Антивирус работает в режиме реального времени и обеспечивает многоуровневую защиту компьютера.

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Безопасность | Просмотров: 640 | Загрузок: 633 | Добавил: nigolap | Дата: 12.12.2013 | Комментарии (0)

Ключи для NOD32 от 06.12.2013


Ключи для NOD32 3-7 линейки версий. Ключи обновляются по мере возможности из первоисточников. Но к сожалению очень многие ключи быстро становятся не актуальными так как выкладываются в открытом доступе и быстро попадают в black - лист к разработчикам. Но мы всё равно хотим упростить жизнь тем пользователям, у которых нет возможности купить лицензионный ключ. На момент публикации все ключи актуальны.

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Безопасность | Просмотров: 985 | Загрузок: 978 | Добавил: Asus | Дата: 06.12.2013 | Комментарии (0)

Chrome Password Remover 1.0 Portable


Chrome Password Remover - инструмент для быстрого удаления сохраненных паролей из браузера Google Chrome, вводимых вами при посещении различных сайтов. Одной из уникальных особенностей этого инструмента является то, что он позволяет удалить сохраненные пароли из профилей Chrome, принадлежащих различным пользователям в локальной системе или другом компьютере.

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Безопасность | Просмотров: 679 | Загрузок: 672 | Добавил: BySoft | Дата: 06.12.2013 | Комментарии (0)

RogueKiller 8.7.11 Rus Portable (x86/x64)


RogueKiller - антивирусная программа, по сути является антируткитом, т.е. программой, помогающей удалить даже сложный для обычного удаления вредоносный код, специально скрываемый от обычных антивирусов. Она сможет довольно легко прекратить действия вредоносных процессов, это позволит уже вам своими руками и знаниями удалить их или использовать разные другие методы завершения команды.

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Безопасность | Просмотров: 584 | Загрузок: 577 | Добавил: BySoft | Дата: 05.12.2013 | Комментарии (0)

Panda Cloud Cleaner 1.0.85 + Portable


Panda Cloud Cleaner - антивирусный сканер, основанный на облачных технологиях. Благодаря "облачной" технологии, миллионы пользователей Panda Security обмениваются информацией о вредоносном ПО, автоматически улучшая защиту среди всех подключенных компьютеров. Утилита обнаруживает и удаляет с вашего компьютера угрозы, которые пропускают традиционные антивирусные решения.

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Безопасность | Просмотров: 547 | Загрузок: 540 | Добавил: BySoft | Дата: 05.12.2013 | Комментарии (0)

RogueKiller 8.7.10 Rus Portable (x86/x64)


RogueKiller - антивирусная программа, по сути является антируткитом, т.е. программой, помогающей удалить даже сложный для обычного удаления вредоносный код, специально скрываемый от обычных антивирусов. Она сможет довольно легко прекратить действия вредоносных процессов, это позволит уже вам своими руками и знаниями удалить их или использовать разные другие методы завершения команды.

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Безопасность | Просмотров: 588 | Загрузок: 581 | Добавил: BySoft | Дата: 04.12.2013 | Комментарии (0)

Child Lock 1.99 + Portable


Child Lock - представляет собой удобный, простой в использовании инструмент, специально разработанный, чтобы помочь вам блокировать клавиатуры и мыши, так что бы они стали не доступны для детей.

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Безопасность | Просмотров: 1274 | Загрузок: 1267 | Добавил: BySoft | Дата: 04.12.2013 | Комментарии (0)

Скачать бесплатно Avast! Antivirus Pro | Internet Security 2014 9.0.2009 Beta


Avast! — антивирусное программное обеспечение, которое может найти вирусы на жестком диске ПК, в его памяти, в загрузочных секторах и т.д. Поддерживается поиск вирусов в письмах, имеется блокиратор скриптов. Вирусная база постоянно обновляется и может быть скачана через Интернет. Avast! обладает простым и понятным интерфейсом с поддержкой скинов. Выпускается в двух версиях – Home Edition (бесплатная для частного пользования) и Professional Edition (платная для организаций).

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Безопасность | Просмотров: 825 | Загрузок: 818 | Добавил: Asus | Дата: 03.12.2013 | Комментарии (0)

Acronis Antimalware Scan CD 23.11.2013


Acronis Antimalware Scan CD - антивирусный загрузочный диск, позволяющий запустить компьютер без загрузки ОС Windows и проверить систему на наличие вредоносных программ, удалить обнаруженные угрозы и восстановить поврежденную вирусами систему. Acronis Antimalware Scan CD - загрузочный диск, с помощью которого вы можете загрузить компьютер и выполнить антивирусную проверку на наличие вредоносных программ.

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Безопасность | Просмотров: 873 | Загрузок: 866 | Добавил: nigolap | Дата: 26.11.2013 | Комментарии (0)

My Privacy 4.1 Portable


My Privacy - исследует конфиденциальную информацию, хранящуюся на вашем компьютере, на наличие уязвимостей, которые предоставляют несанкционированный доступ со стороны ваших недоброжелателей. Программное обеспечение находит все личные данные и предлагает вам выполнить стирание этих данных без возможности их последующего восстановления.

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Безопасность | Просмотров: 609 | Загрузок: 602 | Добавил: BySoft | Дата: 26.11.2013 | Комментарии (0)

RogueKiller 8.7.9 Rus Portable (x86/x64)


RogueKiller - антивирусная программа, по сути является антируткитом, т.е. программой, помогающей удалить даже сложный для обычного удаления вредоносный код, специально скрываемый от обычных антивирусов. Она сможет довольно легко прекратить действия вредоносных процессов, это позволит уже вам своими руками и знаниями удалить их или использовать разные другие методы завершения команды.

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Безопасность | Просмотров: 619 | Загрузок: 612 | Добавил: BySoft | Дата: 25.11.2013 | Комментарии (0)

Avira Antivir Rescue System 3.7.16 Rus (24.11.2013)


Avira Antivir Rescue System - позволяет создать загрузочный диск для восстановления, сканирования и лечения системы в случае ее заражения вирусами. Позволит восстановить поврежденную систему, спасти данные, выполнить проверку системы на наличие вирусов. Утилита позволяет пользователям получить доступ к данным, хранящимся на компьютере, если невозможно загрузить систему.

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Безопасность | Просмотров: 1169 | Загрузок: 1162 | Добавил: BySoft | Дата: 24.11.2013 | Комментарии (0)

WiFi Password Remover 1.0 Portable


WiFi Password Remover - утилита для быстрого восстановления и удаления паролей учетных записей беспроводных сетей, хранящихся на вашей системе. После восстановления, вы можете удалить один или все пароли одним щелчком мыши. Прежде чем приступить к удалению, вы можете сделать резервную копию восстановленных Wi-Fi паролей в HTML, XML или текстовый файл.

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Безопасность | Просмотров: 945 | Загрузок: 938 | Добавил: BySoft | Дата: 22.11.2013 | Комментарии (0)

SpyBot - Search / Destroy 2.2 DC 2013.11.22 Portable


Spybot - Search / Destroy - предназначен для поиска и удаления вредоносных программ и руткитов. Утилита позволяет иммунизировать веб-браузер и hosts-файл от нежелательных изменений, управлять автозагрузкой Windows.

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Безопасность | Просмотров: 610 | Загрузок: 603 | Добавил: nigolap | Дата: 22.11.2013 | Комментарии (0)

IObit Malware Fighter PRO 2.2.0.20 Final



IObit Malware Fighter PRO - универсальное приложение, которое служит для выявления, уничтожения или просто блокировке вредоносного или нежелательного программного обеспечения. Содержит встроенный сканер для проверки компьютера на наличие Malware-угроз, который имеет режимы быстрого, полного и выборочного сканирования. Поддерживает облачную технологию защиты, что позволит защитить себя от угроз в режиме реального времени при помощи данных, получаемых от других членов сообщества.

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Безопасность | Просмотров: 692 | Загрузок: 685 | Добавил: Hottei | Дата: 19.11.2013 | Комментарии (0)

SpywareBlaster 5.0 Final + Portable


SpywareBlaster - запрещает установку программ-шпионов и других потенциально нежелательных программ! Просто, эффективно, надежно. Почему вам нужна именно SpywareBlaster? Шпионские программы, рекламное ПО, перехватчики браузера, дозвонщики являются одними из самых раздражающих и широко распространенных угроз в Интернете сегодня. Просто просматривая веб-страницы, ваш ПК может получить это недоброкачественное ПО!

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Безопасность | Просмотров: 1316 | Загрузок: 1309 | Добавил: BySoft | Дата: 18.11.2013 | Комментарии (0)

WiFi Password Decryptor 2.5 Portable


WiFi Password Decryptor - инструмент для восстановления паролей учетных записей беспроводных сетей, хранящихся в вашей системе. Он автоматически восстанавливает все типы ключей/паролей (WEP/WPA/WPA2 и т.д.). После успешного восстановления вы можете сохранить восстановленные пароли в HTML/XML/TXT файлы.

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Безопасность | Просмотров: 870 | Загрузок: 863 | Добавил: BySoft | Дата: 16.11.2013 | Комментарии (0)

Panda Cloud Cleaner 1.0.83


Panda Cloud Cleaner - антивирусный сканер, основанный на облачных технологиях. Благодаря "облачной" технологии, миллионы пользователей Panda Security обмениваются информацией о вредоносном ПО, автоматически улучшая защиту среди всех подключенных компьютеров. Утилита обнаруживает и удаляет с вашего компьютера угрозы, которые пропускают традиционные антивирусные решения.

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Безопасность | Просмотров: 708 | Загрузок: 701 | Добавил: BySoft | Дата: 16.11.2013 | Комментарии (0)

Secret Disk 2.06 Rus Portable


Secret Disk - программа для создания безопасного диска на вашем компьютере, который может быть заблокирован и разблокирован с паролем чтобы хранить ваши личные файлы. Когда заблокирован Секретный Диск, то он полностью невидим со всем содержимым. Когда разблокирован Секретный Диск, то он виден в компьютере как обычный (еще один) диск.

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Безопасность | Просмотров: 666 | Загрузок: 659 | Добавил: BySoft | Дата: 16.11.2013 | Комментарии (0)

Alaborn iPassword PRO 6.0.1.0 Rus Portable


Alaborn iPassword PRO - простой и многофункциональный генератор логинов и паролей на каждый день. Функция "OneClick" позволит сгенерировать не один, а целый блок необходимых паролей. Если Вам нужно очень быстро придумать сложный пароль для почты, форума или документа - эта программа придет на помощь.

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Безопасность | Просмотров: 603 | Загрузок: 596 | Добавил: BySoft | Дата: 06.11.2013 | Комментарии (0)

HitmanPro 3.7.8 Build 208



HitmanPro - антивирусный сканер с мощными функциями для выявления различных вредоносных программ. Особенность HitmanPro в том, что он использует при проверке базы данных других приложений для обнаружения и удаления шпионских модулей (Ad-Aware SE Personal, Spy Sweeper, Spybot Search & Destroy, CWShredder, SpywareBlaste, Spyware Block List, Sysclean Package, SuperDAT VirusScan).

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Безопасность | Просмотров: 723 | Загрузок: 716 | Добавил: Hottei | Дата: 02.11.2013 | Комментарии (0)

Windows Drive Hider 1.5 Portable


Windows Drive Hider - программа создана для того, чтобы быстро скрыть и защитить ваши диски от других пользователей. Windows Drive Hider позволяет легко и быстро скрыть/показать любой диск одним щелчком мыши. Вы можете скрыть диск от текущего пользователя или от всех пользователей в системе.

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Безопасность | Просмотров: 645 | Загрузок: 638 | Добавил: BySoft | Дата: 30.10.2013 | Комментарии (0)

RogueKiller 8.7.6 Rus Portable (x86/x64)


RogueKiller - антивирусная программа, по сути является антируткитом, т.е. программой, помогающей удалить даже сложный для обычного удаления вредоносный код, специально скрываемый от обычных антивирусов. Она сможет довольно легко прекратить действия вредоносных процессов, это позволит уже вам своими руками и знаниями удалить их или использовать разные другие методы завершения команды.

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Безопасность | Просмотров: 592 | Загрузок: 585 | Добавил: BySoft | Дата: 30.10.2013 | Комментарии (0)

Router Password Decryptor 1.5 Portable


Router Password Decryptor - простой в использовании инструмент с графическим интерфейсом для мгновенного восстановления интернет PPPoE логина/пароля, беспроводных WEP ключей, WPA/WPA2 из файла конфигурации маршрутизатора/модема. Имеет уникальную функцию "Smart Mode" для восстановления паролей из любого типа файла конфигурации.

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Безопасность | Просмотров: 616 | Загрузок: 609 | Добавил: BySoft | Дата: 26.10.2013 | Комментарии (0)

Wi-Fi Password Key Generator 1.5 Portable


Wi-Fi Password Key Generator - быстро создаст безопасные ключи WEP/WPA/WPA2. Большинство устройств (модемы/маршрутизаторы) требуют ввести WEP/WPA ключи во время настройки безопасности. В отличие от обычных паролей, они имеют строгие требования длины в зависимости от типа механизма безопасности (WEP, WPA, WPA2 и т.д.). В таких случаях Wi-Fi Password Key Generator может помочь вам легко создавать эти ключи.

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Безопасность | Просмотров: 1239 | Загрузок: 1232 | Добавил: BySoft | Дата: 26.10.2013 | Комментарии (0)

RogueKiller 8.7.5 Rus Portable (x86/x64)


RogueKiller - антивирусная программа, по сути является антируткитом, т.е. программой, помогающей удалить даже сложный для обычного удаления вредоносный код, специально скрываемый от обычных антивирусов. Она сможет довольно легко прекратить действия вредоносных процессов, это позволит уже вам своими руками и знаниями удалить их или использовать разные другие методы завершения команды.

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Безопасность | Просмотров: 546 | Загрузок: 539 | Добавил: BySoft | Дата: 24.10.2013 | Комментарии (0)

Cвежие ключи для Касперского 17.10.2013



Бесплатная подборка ключей для лучшего антивируса – Касперского после очередного обновления чёрного списка. В архив входят 100% рабочие ключи для продуктов Лаборатории Касперского версий 6, 7, 8, 2010, 2011, 2012. ABBL от 27.09.2013 Инструкции по активации ключей прилагаются.

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Безопасность | Просмотров: 999 | Загрузок: 992 | Добавил: Stigmatatop | Дата: 17.10.2013 | Комментарии (0)

Ainvo Antivirus 2.4.1.470 Rus + Portable


Ainvo Antivirus - простая программа, которая способна удалять вредоносные программы с вашего компьютера. Это простая в использовании программа сканирует ваш компьютер и удаляет любые вирусы. Благодаря простому интерфейсу, с данным антивирусным сканером смогут работать все пользователи ПК, независимо от их уровня квалификации.

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Безопасность | Просмотров: 1292 | Загрузок: 1285 | Добавил: BySoft | Дата: 12.10.2013 | Комментарии (0)

Secret Disk 2.05 Rus Portable


Secret Disk - программа для создания безопасного диска на вашем компьютере, который может быть заблокирован и разблокирован с паролем чтобы хранить ваши личные файлы. Когда заблокирован Секретный Диск, то он полностью невидим со всем содержимым. Когда разблокирован Секретный Диск, то он виден в компьютере как обычный (еще один) диск.

.
Безопасность | Просмотров: 720 | Загрузок: 713 | Добавил: BySoft | Дата: 11.10.2013 | Комментарии (0)

AV Uninstall Tools Pack 2013.10


AV Uninstall Tools Pack - бесплатный пакет утилит, предназначенных для удаления различных антивирусных программ. В него входят утилиты для удаления более 30 антивирусных и антишпионских программ, а также сетевых экранов.

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Безопасность | Просмотров: 639 | Загрузок: 632 | Добавил: nigolap | Дата: 11.10.2013 | Комментарии (0)

After Death 6.0.0.2 + Portable


After Death - небольшая утилита, которая удаляет Autorun-вирусы с USB-накопителей. Сканирует съемные диски на Autorun-вирусы и сразу показывает файлы, которые были скрыты различными вреденосными программами. After Death представляет собой удобную и надежную программу, предназначенную для обнаружения файлов автозапуска на флэш-накопителях и очистки их следов полностью.

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Безопасность | Просмотров: 697 | Загрузок: 690 | Добавил: BySoft | Дата: 10.10.2013 | Комментарии (0)

RogueKiller 8.7.2 Rus Portable (x86/x64)


RogueKiller - антивирусная программа, по сути является антируткитом, т.е. программой, помогающей удалить даже сложный для обычного удаления вредоносный код, специально скрываемый от обычных антивирусов. Она сможет довольно легко прекратить действия вредоносных процессов, это позволит уже вам своими руками и знаниями удалить их или использовать разные другие методы завершения команды.

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Безопасность | Просмотров: 578 | Загрузок: 571 | Добавил: BySoft | Дата: 10.10.2013 | Комментарии (0)

Panda Cloud Cleaner 1.0.73


Panda Cloud Cleaner - антивирусный сканер, основанный на облачных технологиях. Благодаря "облачной" технологии, миллионы пользователей Panda Security обмениваются информацией о вредоносном ПО, автоматически улучшая защиту среди всех подключенных компьютеров. Утилита обнаруживает и удаляет с вашего компьютера угрозы, которые пропускают традиционные антивирусные решения.

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Безопасность | Просмотров: 510 | Загрузок: 503 | Добавил: BySoft | Дата: 10.10.2013 | Комментарии (0)

Kaspersky TDSSKiller 3.0.0.12 Rus Portable


Kaspersky TDSSKiller - утилита для обнаружения и удаления руткитов, вредоносных программ, которые скрытно внедряются в систему и перехватывает системные функции. Kaspersky TDSSKiller предназначен для борьбы с вредоносными программами семейства Rootkit.Win32.TDSS (Tidserv, TDSServ, Alureon); буткитами; руткитами. Работает без инсталляции и допускает запуск как в Обычном, так и Безопасном режиме.

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Безопасность | Просмотров: 631 | Загрузок: 624 | Добавил: BySoft | Дата: 09.10.2013 | Комментарии (0)

Browser Password Decryptor 5.5 Portable


Browser Password Decryptor - восстановление паролей из браузеров. Все браузеры имеют функцию хранить пароли, так что пользователю не нужно запоминать и вводить пароль каждый раз. Каждый из них используют свои собственные стандарты хранения и собственный механизм шифрования для хранения паролей. Browser Password Decryptor автоматически сканирует каждый из этих браузеров и мгновенно восстанавливает все сохраненные пароли входа в веб-сайт.

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Безопасность | Просмотров: 637 | Загрузок: 630 | Добавил: BySoft | Дата: 08.10.2013 | Комментарии (0)

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