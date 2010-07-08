Ключи для NOD32 от 06.12.2013

Ключи для NOD32 3-7 линейки версий. Ключи обновляются по мере возможности из первоисточников. Но к сожалению очень многие ключи быстро становятся не актуальными так как выкладываются в открытом доступе и быстро попадают в black - лист к разработчикам. Но мы всё равно хотим упростить жизнь тем пользователям, у которых нет возможности купить лицензионный ключ. На момент публикации все ключи актуальны. линейки версий. Ключи обновляются по мере возможности из первоисточников. Но к сожалению очень многие ключи быстро становятся не актуальными так как выкладываются в открытом доступе и быстро попадают в black - лист к разработчикам. Но мы всё равно хотим упростить жизнь тем пользователям, у которых нет возможности купить лицензионный ключ. На момент публикации все ключи актуальны.

. 06.12.2013 | Комментарии (0) Безопасность | Просмотров: 985 | Загрузок: 978 | Добавил: Asus | Дата: