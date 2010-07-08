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|В категории материалов: 259
Показано материалов: 41-80
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Simple Password Generator - простой, но достаточно удобный генератор паролей;
как и во многих генераторов паролей, пароль генерирует из латинских символов, верхнего и нижнего регистра (A-Z и a-z) а так же из цифр от 0 до 9 и различных символов (,:;%~) и тому подобное. Пароль можно сгенерировать длиной от 4 до 30 символов, этого вполне достаточно, что бы получить надёжный пароль.
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RogueKiller - антивирусная программа
, по сути является антируткитом, т.е. программой, помогающей удалить даже сложный для обычного удаления вредоносный код, специально скрываемый от обычных антивирусов. Она сможет довольно легко прекратить действия вредоносных процессов, это позволит уже вам своими руками и знаниями удалить их или использовать разные другие методы завершения команды.
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Alaborn iPassword PRO - простой и многофункциональный генератор логинов и паролей на каждый день.
Функция "OneClick" позволит сгенерировать не один, а целый блок необходимых паролей. Если Вам нужно очень быстро придумать сложный пароль для почты, форума или документа - эта программа придет на помощь.
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360 Internet Security 2013
— полноценная бесплатная защита от вирусов и другого вредоносного программного обеспечения, созданная китайскими программистами. Данный антивирусный продукт может в реальном режиме времени использовать одновременно три движка для определения угроз. Этот антивирус имеет интуитивно понятный интерфейс чем-то похожий на Baidu Antivirus.
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IObit Malware Fighter PRO
- универсальное приложение, которое служит для выявления, уничтожения или просто блокировке вредоносного или нежелательного программного обеспечения. Содержит встроенный сканер для проверки компьютера на наличие Malware-угроз, который имеет режимы быстрого, полного и выборочного сканирования. Поддерживает облачную технологию защиты, что позволит защитить себя от угроз в режиме реального времени при помощи данных, получаемых от других членов сообщества.
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Avast!
- это лучший из известных антивирусов на данное время, построен на новой и высокоэффективной технологии. Поддержит безопасность компьютера на высочайшем уровне. Антивирус работает в режиме реального времени и обеспечивает многоуровневую защиту компьютера.
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Ключи для NOD32 3-7
линейки версий. Ключи обновляются по мере возможности из первоисточников. Но к сожалению очень многие ключи быстро становятся не актуальными так как выкладываются в открытом доступе и быстро попадают в black - лист к разработчикам. Но мы всё равно хотим упростить жизнь тем пользователям, у которых нет возможности купить лицензионный ключ. На момент публикации все ключи актуальны.
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Chrome Password Remover - инструмент для быстрого удаления сохраненных паролей из браузера Google Chrome
, вводимых вами при посещении различных сайтов. Одной из уникальных особенностей этого инструмента является то, что он позволяет удалить сохраненные пароли из профилей Chrome, принадлежащих различным пользователям в локальной системе или другом компьютере.
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RogueKiller - антивирусная программа
, по сути является антируткитом, т.е. программой, помогающей удалить даже сложный для обычного удаления вредоносный код, специально скрываемый от обычных антивирусов. Она сможет довольно легко прекратить действия вредоносных процессов, это позволит уже вам своими руками и знаниями удалить их или использовать разные другие методы завершения команды.
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Panda Cloud Cleaner - антивирусный сканер, основанный на облачных технологиях.
Благодаря "облачной" технологии, миллионы пользователей Panda Security обмениваются информацией о вредоносном ПО, автоматически улучшая защиту среди всех подключенных компьютеров. Утилита обнаруживает и удаляет с вашего компьютера угрозы, которые пропускают традиционные антивирусные решения.
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RogueKiller - антивирусная программа
, по сути является антируткитом, т.е. программой, помогающей удалить даже сложный для обычного удаления вредоносный код, специально скрываемый от обычных антивирусов. Она сможет довольно легко прекратить действия вредоносных процессов, это позволит уже вам своими руками и знаниями удалить их или использовать разные другие методы завершения команды.
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Child Lock
- представляет собой удобный, простой в использовании инструмент, специально разработанный, чтобы помочь вам блокировать клавиатуры и мыши, так что бы они стали не доступны для детей.
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Avast!
— антивирусное программное обеспечение, которое может найти вирусы на жестком диске ПК, в его памяти, в загрузочных секторах и т.д. Поддерживается поиск вирусов в письмах, имеется блокиратор скриптов. Вирусная база постоянно обновляется и может быть скачана через Интернет. Avast! обладает простым и понятным интерфейсом с поддержкой скинов. Выпускается в двух версиях – Home Edition (бесплатная для частного пользования) и Professional Edition (платная для организаций).
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Acronis Antimalware Scan CD
- антивирусный загрузочный диск, позволяющий запустить компьютер без загрузки ОС Windows и проверить систему на наличие вредоносных программ, удалить обнаруженные угрозы и восстановить поврежденную вирусами систему. Acronis Antimalware Scan CD - загрузочный диск, с помощью которого вы можете загрузить компьютер и выполнить антивирусную проверку на наличие вредоносных программ.
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My Privacy
- исследует конфиденциальную информацию, хранящуюся на вашем компьютере, на наличие уязвимостей, которые предоставляют несанкционированный доступ со стороны ваших недоброжелателей. Программное обеспечение находит все личные данные и предлагает вам выполнить стирание этих данных без возможности их последующего восстановления.
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RogueKiller - антивирусная программа, по сути является антируткитом
, т.е. программой, помогающей удалить даже сложный для обычного удаления вредоносный код, специально скрываемый от обычных антивирусов. Она сможет довольно легко прекратить действия вредоносных процессов, это позволит уже вам своими руками и знаниями удалить их или использовать разные другие методы завершения команды.
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Avira Antivir Rescue System - позволяет создать загрузочный диск для восстановления, сканирования и лечения системы
в случае ее заражения вирусами. Позволит восстановить поврежденную систему, спасти данные, выполнить проверку системы на наличие вирусов. Утилита позволяет пользователям получить доступ к данным, хранящимся на компьютере, если невозможно загрузить систему.
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WiFi Password Remover - утилита для быстрого восстановления и удаления паролей учетных записей беспроводных сетей
, хранящихся на вашей системе. После восстановления, вы можете удалить один или все пароли одним щелчком мыши. Прежде чем приступить к удалению, вы можете сделать резервную копию восстановленных Wi-Fi паролей в HTML, XML или текстовый файл.
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IObit Malware Fighter PRO
- универсальное приложение, которое служит для выявления, уничтожения или просто блокировке вредоносного или нежелательного программного обеспечения. Содержит встроенный сканер для проверки компьютера на наличие Malware-угроз, который имеет режимы быстрого, полного и выборочного сканирования. Поддерживает облачную технологию защиты, что позволит защитить себя от угроз в режиме реального времени при помощи данных, получаемых от других членов сообщества.
.
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SpywareBlaster - запрещает установку программ-шпионов и других потенциально нежелательных программ!
Просто, эффективно, надежно. Почему вам нужна именно SpywareBlaster? Шпионские программы, рекламное ПО, перехватчики браузера, дозвонщики являются одними из самых раздражающих и широко распространенных угроз в Интернете сегодня. Просто просматривая веб-страницы, ваш ПК может получить это недоброкачественное ПО!
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WiFi Password Decryptor - инструмент для восстановления паролей учетных записей беспроводных сетей
, хранящихся в вашей системе. Он автоматически восстанавливает все типы ключей/паролей (WEP/WPA/WPA2 и т.д.). После успешного восстановления вы можете сохранить восстановленные пароли в HTML/XML/TXT файлы.
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Panda Cloud Cleaner - антивирусный сканер, основанный на облачных технологиях.
Благодаря "облачной" технологии, миллионы пользователей Panda Security обмениваются информацией о вредоносном ПО, автоматически улучшая защиту среди всех подключенных компьютеров. Утилита обнаруживает и удаляет с вашего компьютера угрозы, которые пропускают традиционные антивирусные решения.
.
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Secret Disk - программа для создания безопасного диска на вашем компьютере
, который может быть заблокирован и разблокирован с паролем чтобы хранить ваши личные файлы. Когда заблокирован Секретный Диск, то он полностью невидим со всем содержимым. Когда разблокирован Секретный Диск, то он виден в компьютере как обычный (еще один) диск.
.
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Alaborn iPassword PRO - простой и многофункциональный генератор логинов и паролей на каждый день.
Функция "OneClick" позволит сгенерировать не один, а целый блок необходимых паролей. Если Вам нужно очень быстро придумать сложный пароль для почты, форума или документа - эта программа придет на помощь.
.
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HitmanPro
- антивирусный сканер с мощными функциями для выявления различных вредоносных программ. Особенность HitmanPro в том, что он использует при проверке базы данных других приложений для обнаружения и удаления шпионских модулей (Ad-Aware SE Personal, Spy Sweeper, Spybot Search & Destroy, CWShredder, SpywareBlaste, Spyware Block List, Sysclean Package, SuperDAT VirusScan).
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Windows Drive Hider
- программа создана для того, чтобы быстро скрыть и защитить ваши диски от других пользователей. Windows Drive Hider позволяет легко и быстро скрыть/показать любой диск одним щелчком мыши. Вы можете скрыть диск от текущего пользователя или от всех пользователей в системе.
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RogueKiller - антивирусная программа
, по сути является антируткитом, т.е. программой, помогающей удалить даже сложный для обычного удаления вредоносный код, специально скрываемый от обычных антивирусов. Она сможет довольно легко прекратить действия вредоносных процессов, это позволит уже вам своими руками и знаниями удалить их или использовать разные другие методы завершения команды.
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Router Password Decryptor
- простой в использовании инструмент с графическим интерфейсом для мгновенного восстановления интернет PPPoE логина/пароля, беспроводных WEP ключей, WPA/WPA2 из файла конфигурации маршрутизатора/модема. Имеет уникальную функцию "Smart Mode" для восстановления паролей из любого типа файла конфигурации.
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Wi-Fi Password Key Generator - быстро создаст безопасные ключи WEP/WPA/WPA2.
Большинство устройств (модемы/маршрутизаторы) требуют ввести WEP/WPA ключи во время настройки безопасности. В отличие от обычных паролей, они имеют строгие требования длины в зависимости от типа механизма безопасности (WEP, WPA, WPA2 и т.д.). В таких случаях Wi-Fi Password Key Generator может помочь вам легко создавать эти ключи.
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RogueKiller - антивирусная программа
, по сути является антируткитом, т.е. программой, помогающей удалить даже сложный для обычного удаления вредоносный код, специально скрываемый от обычных антивирусов. Она сможет довольно легко прекратить действия вредоносных процессов, это позволит уже вам своими руками и знаниями удалить их или использовать разные другие методы завершения команды.
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Бесплатная подборка ключей для лучшего антивируса – Касперского после очередного обновления чёрного списка. В архив входят 100% рабочие ключи для продуктов Лаборатории Касперского версий 6, 7, 8, 2010, 2011, 2012. ABBL от 27.09.2013 Инструкции по активации ключей прилагаются.
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Ainvo Antivirus - простая программа, которая способна удалять вредоносные программы с вашего компьютера.
Это простая в использовании программа сканирует ваш компьютер и удаляет любые вирусы. Благодаря простому интерфейсу, с данным антивирусным сканером смогут работать все пользователи ПК, независимо от их уровня квалификации.
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Secret Disk - программа для создания безопасного диска на вашем компьютере
, который может быть заблокирован и разблокирован с паролем чтобы хранить ваши личные файлы. Когда заблокирован Секретный Диск, то он полностью невидим со всем содержимым. Когда разблокирован Секретный Диск, то он виден в компьютере как обычный (еще один) диск.
.
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AV Uninstall Tools Pack
- бесплатный пакет утилит, предназначенных для удаления различных антивирусных программ. В него входят утилиты для удаления более 30 антивирусных и антишпионских программ, а также сетевых экранов.
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After Death - небольшая утилита, которая удаляет Autorun-вирусы с USB-накопителей.
Сканирует съемные диски на Autorun-вирусы и сразу показывает файлы, которые были скрыты различными вреденосными программами. After Death представляет собой удобную и надежную программу, предназначенную для обнаружения файлов автозапуска на флэш-накопителях и очистки их следов полностью.
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RogueKiller - антивирусная программа
, по сути является антируткитом, т.е. программой, помогающей удалить даже сложный для обычного удаления вредоносный код, специально скрываемый от обычных антивирусов. Она сможет довольно легко прекратить действия вредоносных процессов, это позволит уже вам своими руками и знаниями удалить их или использовать разные другие методы завершения команды.
.
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Panda Cloud Cleaner - антивирусный сканер, основанный на облачных технологиях.
Благодаря "облачной" технологии, миллионы пользователей Panda Security обмениваются информацией о вредоносном ПО, автоматически улучшая защиту среди всех подключенных компьютеров. Утилита обнаруживает и удаляет с вашего компьютера угрозы, которые пропускают традиционные антивирусные решения.
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Kaspersky TDSSKiller - утилита для обнаружения и удаления руткитов, вредоносных программ
, которые скрытно внедряются в систему и перехватывает системные функции. Kaspersky TDSSKiller предназначен для борьбы с вредоносными программами семейства Rootkit.Win32.TDSS (Tidserv, TDSServ, Alureon); буткитами; руткитами. Работает без инсталляции и допускает запуск как в Обычном, так и Безопасном режиме.
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Browser Password Decryptor - восстановление паролей из браузеров.
Все браузеры имеют функцию хранить пароли, так что пользователю не нужно запоминать и вводить пароль каждый раз. Каждый из них используют свои собственные стандарты хранения и собственный механизм шифрования для хранения паролей. Browser Password Decryptor автоматически сканирует каждый из этих браузеров и мгновенно восстанавливает все сохраненные пароли входа в веб-сайт.
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