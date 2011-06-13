Франкенвини / Frankenweenie (2012/DVDRip)

О фильме: Обожаемый мальчиком Виктором пес Спарки погибает в результате несчастного случая. Мальчик, не желая мириться с потерей друга, призывает науку на помощь и…возвращает питомца к жизни! Казалось бы, все не так уж плохо, но когда Спарки сбегает от Виктора, его друзья, родители, учителя и жители городка узнают, что возвращение к жизни домашнего питомца может повлечь за собой неожиданные и даже ужасные последствия! : Обожаемый мальчиком Виктором пес Спарки погибает в результате несчастного случая. Мальчик, не желая мириться с потерей друга, призывает науку на помощь и…возвращает питомца к жизни! Казалось бы, все не так уж плохо, но когда Спарки сбегает от Виктора, его друзья, родители, учителя и жители городка узнают, что возвращение к жизни домашнего питомца может повлечь за собой неожиданные и даже ужасные последствия!

. 21.12.2012 | Комментарии (0) Скрипты для uCoz | Просмотров: 675 | Загрузок: 668 | Добавил: uNet | Дата: