Споры с налоговой инспекцией: как пройти проверку без потерь. Армен Оганесов
13.07.2011, 20:51
Налоговая проверка чревата для компании серьезными фискальными рисками. Причем санкции могут быть самыми различными. Компанию могут оштрафовать, приостановить ее деятельность, заблокировать расчетный счет или даже арестовать имущество. К сожалению, возможностей сделать это у инспекторов предостаточно. Однако эти риски можно существенно минимизировать, если подготовиться к проверке заранее. Ведь, согласитесь, гораздо проще вести диалог с проверяющими, когда вы хорошо знаете свои права и их обязанности. Встретить проверку во всеоружии вам поможет эта книга. Из нее вы узнаете, что могут, а что не могут проверять ревизоры в компании, как противостоять незаконным требованиям проверяющих, а при необходимости - и обжаловать их.
Издательство: Главбух Год издания: 2010 Количество страниц: 114 Язык: русский Формат: djvu Качество: отличное Размер: 5.65 Mb
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