





Налоговая проверка чревата для компании серьезными фискальными рисками. Причем санкции могут быть самыми различными. Компанию могут оштрафовать, приостановить ее деятельность, заблокировать расчетный счет или даже арестовать имущество. К сожалению, возможностей сделать это у инспекторов предостаточно. Однако эти риски можно существенно минимизировать, если подготовиться к проверке заранее.

Ведь, согласитесь, гораздо проще вести диалог с проверяющими, когда вы хорошо знаете свои права и их обязанности. Встретить проверку во всеоружии вам поможет эта книга. Из нее вы узнаете, что могут, а что не могут проверять ревизоры в компании, как противостоять незаконным требованиям проверяющих, а при необходимости - и обжаловать их.



Издательство: Главбух

Год издания: 2010

Количество страниц: 114

Язык: русский

Формат: djvu

Качество: отличное

Размер: 5.65 Mb



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