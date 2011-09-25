Скачать Черная медицина: Темное искусство смерти, или Как выжить в мире насилия бесплатно

Знаете ли вы, как использовать газовое оружие и электрошокеры? Сможете ли выстрелить из винтовки и пистолета, когда вас бьют? Как защищаться, если вас душат или не дают двигаться, как без оружия противостоять ножам и дубинкам? Самоучитель доктора Маширо дает ответы на эти вопросы. Объясняет он и психологические трюки, с помощью которых вы сможете изменить ситуацию нападения в свою пользу. Эту книгу обязательно должны прочесть люди, которые
изучают или преподают приемы самозащиты, и те, кто просто хочет выжить.
Я адресую эту книгу тем людям, которые станут читать ее с чувством страха, отвращения и подступающей тошноты. Возможно, когда-нибудь она cможет спасти жизнь одному из них.
ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ТОЧКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА В БЛИЖНЕМ БОЮ
Термин "черная медицина
" возник по аналогии с термином "черная магия
". Так же, как существует белая магия, занимающаяся добром, и черная, ориентированная на зло, есть белая, исцеляющая, медицина и черная - медицинские и анатомические познания, которые используются, чтобы калечить и убивать.
В этой книге рассматриваются 170
участков человеческою тела, минимальное силовое воздействие приведет к максимальному воздействию на способность человека к бою. Изучение этих жизненно важных точек (зон) - основа всех видов боевых искусств. Данное руководство предназначено прежде всего для изучающих боевые искусства или приемы самозащиты, полицейских и служащих боевых воинских подразделений, людей, которым знание анатомии однажды может спасти жизнь.
Для изучения жизненно важных точек есть несколько поводов. Людям, знакомящимся с приемами самозашиты, скорее всего, придется использовать свои умения в крайне сложных ситуациях, и им пригодится любое преимущество. Каратисты, с их хорошо отработанными точностью и силой удара, могут достичь удивительных результатов, используя жизненно важные точки в качестве мишени. Именно поэтому они просто обязаны знать об этих уязвимых местах человеческого тела - хотя бы для того, чтобы не покалечить во время тренировок своих товарищей. Служители закона должны отнестись к изучению жизненно важных точек с особым вниманием, поскольку эти знания позволят им более эффективно применять силу. В результате упреков в жестокости, направленных в их адрес, будет меньше, а шансы на выживание "на улице" возрастут.
Конечно, найдутся люди, которые решат, что довольно мрачный материал этой книги не должен быть доступен широким массам, поскольку его могут использовать и преступники. На это я могу сказать, что преступники и так об этом знают... по своему жестокому и отвратительному опыту.
Инструкции нужны как раз тем, кому нравственные принципы не позволяют приобрести эти знания на практике. Я адресую эту книгу тем людям, которые станут читать ее с чувством страха, отвращения и подступающей тошноты. Возможно, когда-нибудь она cможет спасти жизнь одному из них.
Н. Маширо Май 1978Автор:
Маширо Н.Издательство
: Ультра.КультураГод издания:
2005Страниц:
432ISBN:
5-9681-0047-8Формат:
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