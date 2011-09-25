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Главная » Файлы » Книги » Обучающие

Черная медицина: Темное искусство смерти, или Как выжить в мире насилия

Загрузить, скачать Обучающие, Черная медицина: Темное искусство смерти, или Как выжить в мире насилия бесплатно.

Скачать Черная медицина: Темное искусство смерти, или Как выжить в мире насилия бесплатно

Черная медицина: Темное искусство смерти, или Как выжить в мире насилия бесплатно и без регистрации

Черная медицина: Темное искусство смерти, или Как выжить в мире насилия download free
17.04.2011, 00:40


Знаете ли вы, как использовать газовое оружие и электрошокеры? Сможете ли выстрелить из винтовки и пистолета, когда вас бьют? Как защищаться, если вас душат или не дают двигаться, как без оружия противостоять ножам и дубинкам? Самоучитель доктора Маширо дает ответы на эти вопросы. Объясняет он и психологические трюки, с помощью которых вы сможете изменить ситуацию нападения в свою пользу. Эту книгу обязательно должны прочесть люди, которые
изучают или преподают приемы самозащиты, и те, кто просто хочет выжить.
  Я адресую эту книгу тем людям, которые станут читать ее с чувством страха, отвращения и подступающей тошноты. Возможно, когда-нибудь она cможет спасти жизнь одному из них.

ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ТОЧКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА В БЛИЖНЕМ БОЮ

  Термин "черная медицина" возник по аналогии с термином "черная магия". Так же, как существует белая магия, занимающаяся добром, и черная, ориентированная на зло, есть белая, исцеляющая, медицина и черная - медицинские и анатомические познания, которые используются, чтобы калечить и убивать.
  В этой книге рассматриваются 170 участков человеческою тела, минимальное силовое воздействие приведет к максимальному воздействию на способность человека к бою. Изучение этих жизненно важных точек (зон) - основа всех видов боевых искусств. Данное руководство предназначено прежде всего для изучающих боевые искусства или приемы самозащиты, полицейских и служащих боевых воинских подразделений, людей, которым знание анатомии однажды может спасти жизнь.
  Для изучения жизненно важных точек есть несколько поводов. Людям, знакомящимся с приемами самозашиты, скорее всего, придется использовать свои умения в крайне сложных ситуациях, и им пригодится любое преимущество. Каратисты, с их хорошо отработанными точностью и силой удара, могут достичь удивительных результатов, используя жизненно важные точки в качестве мишени. Именно поэтому они просто обязаны знать об этих уязвимых местах человеческого тела - хотя бы для того, чтобы не покалечить во время тренировок своих товарищей. Служители закона должны отнестись к изучению жизненно важных точек с особым вниманием, поскольку эти знания позволят им более эффективно применять силу. В результате упреков в жестокости, направленных в их адрес, будет меньше,  а шансы на выживание "на улице" возрастут.
  Конечно, найдутся люди, которые решат, что довольно мрачный материал этой книги не должен быть доступен широким массам, поскольку его могут использовать и преступники. На это я могу сказать, что преступники и так об этом знают... по своему жестокому и отвратительному опыту.
  Инструкции нужны как раз тем, кому нравственные принципы не позволяют приобрести эти знания на практике. Я адресую эту книгу тем людям, которые станут читать ее с чувством страха, отвращения и подступающей тошноты. Возможно, когда-нибудь она cможет спасти жизнь одному из них.
Н. Маширо Май 1978


Автор:  Маширо Н.
Издательство:  Ультра.Культура
Год издания:  2005
Страниц:  432
ISBN:  5-9681-0047-8
Формат:  DJVU

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Категория: Обучающие | Добавил: Arkadievich
Просмотров: 3742 | Загрузок: 3735 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 5.0/1 |
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Как защищаться, если вас душат или не дают двигаться, как без оружия противостоять ножам и дубинкам
Всего комментариев: 2
25.09.2011 11:21 ЦИТАТА:
И снова, я Вам благодаоен за сигнал. Все ссылки перезалиты.
И снова битые ссылки

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