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|В категории материалов: 198
Показано материалов: 41-80
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В монографии очерчен круг проблем, связанных с особенностями автоматического анализа разговорной русской речи в интерактивных диалоговых системах. Описаны методы дистанционной записи речи, учета вариативности произношения, компактного представления словаря, а также синтаксическо-статистического моделирования языка в системах автоматического распознавания речи.
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Представлены системы радиоэлектронного противодействия в диапазоне частот от декаметрового до оптического, проведен анализ источников электромагнитного излучения как объектов радиоэлектронной борьбы. На примере войны в Ираке показаны значение и роль средств радиоэлектронной борьбы, дано описание основных тактико-технических характеристик боевого применения средств воздушного, наземного и морского базирования.
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О том, какие горячие клавиши предусмотрены, как и для чего их можно использовать, как раз и рассказано в данной книге. Предназначено всем, кто хочет повысить скорость и эффективность работы на компьютере. Для всех, кто хочет стать продвинутым! Умелое использование клавиатурных сочетаний позволяет существенно повысить эффективность работы на компьютере, сделать выполнение многих действий почти мгновенным. Недаром те, кто обладает такими навыками, пользуются заслуженным уважением.
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Книга посвящена использованию САПР SolidWorks совместно с интегрированными расчётными модулями семейства Simulation: расчётам прочности и устойчивости конструкций в SolidWorks Simulation, решению задач гидрогазодинамики и теплопередачи в SolidWorks Flow Simulation, кинематики и динамики - в SolidWorks Motion.
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Эта книга избавит вас от хорошо знакомого каждому страха перед чистым листом бумаги или экраном монитора и поможет в совершенстве освоить искусство деловой и личной переписки и добиться успехов во всех сферах жизни!
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Йога - понятие в индийской культуре, в широком смысле означающее совокупность различных духовных, психических и физических практик, разрабатываемых в разных направлениях индуизма и буддизма и нацеленных на управление психическими и физиологическими функциями организма с целью достижения индивидуумом возвышенного духовного и психического состояния.
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Эта энциклопедия станет лучшим настольным другом вам и вашему первокласснику на ближайшие 4 года. В книге в краткой, но доступной пониманию форме, содержится огромный объем информации по ведущим предметам школьной программы: математике, русскому языку, литературному чтению, рисованию, природоведению и английскому языку.
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Вводится понятие распределенных клиент-серверных приложений и рассматриваются способы их реализация с применением программирования сокетов, RMI, сервлетов и JSP на основе применения JavaSE (Java Standard Edition) и JavaEE (Java Enterprise Edition). Подробное рассмотрение технологий сопровождается практическими примерами по реализации клиентских и серверных компонент распределенной вычислительной архитектуры. Для демонстрации применения распределенных технологий используется популярная открытая среда разработки IDE Eclipse и сервер приложений GlassFish.
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Изложены основные принципы построения радиолокационных систем в различных частотных диапазонах (от декаметровых до миллиметровых длин волн); описаны методы обработки сигналов; приведены параметры зарубежных РЛС воздушного, наземного, корабельного и космического базирования, даны основные тактико-технические характеристики боевого применения этих РЛС. В Приложениях приведены характеристики почти трехсот зарубежных (в основном США и стран НАТО) РЛС и носителей, на которых они установлены.
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Излагаются основные теоретические положения операционной системы WINDOWS и его приложений (Paint, Word, Excel), приводятся примеры работы с ними, даются задания на закрепление пройденного материала, описываются основные теги языка HTML и технология создания простейших Web-страниц.
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Рассматриваются вопросы охраны труда и промыш ленной экологии в условиях современного производства. Анализируется система человек – машина – производственная среда – человек с позиций обеспечения технической, правовой, организационной и санитарной защиты человека от воздействия опасных и вредных производственных факторов на основе действующих государственных нормативных актов в области охраны труда и промышленной экологии.
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В книге приводятся современные приемы мнемотехники, позволяющие во много раз улучшить вашу память. Большое внимание уделено разнообразию и эффективности упражнений - от изучения иностранных языков, запоминания лиц и имен до изучения истории и математики. В приложении приведен "Русский вариант таблицы опорных слов".
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Наличие в доме водопровода, канализации, электротехнических сетей и прочей «начинки» требует внимательного к ним отношения. Научиться правильно их эксплуатировать, а при необходимости и ремонтировать не так уж сложно, особенно если есть желание и подручные средства. В книге даны советы по подбору инструментов, определению мест скрытой неисправности устройств без их разборки, а также по устранению поломок.
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Этот увлекательный и познавательный словарь-энциклопедия о компьютерах поможет юным читателям и их родителям распутать тайны компьютерной терминологии и сленга, а также понять принцип работы компьютера.
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Книга будет чрезвычайно полезна разработчикам цифровых интегральных схем и инженерам, желающим лучше разобраться в структуре СБИС. В ней предлагается множество полезных примеров, которые вы можете использовать в своей работе, и учтены основные тенденции, существующие в современном мире разработки КМОП-устройств. Книгу можно использовать как учебник по микроэлектронике при подготовке студентов соответствующих специальностей или как справочник по интегральным схемам, который удобно всегда иметь под рукой.
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В книге изложены основы разработки современных энергоэффективных осветительных установок
, а также схемы их питания и управления. Рассмотрены основные термины и понятия в светотехнике. Даны общие характеристики источников излучения и световых приборов на их основе, рассмотрены характерные особенности устройств электропитания световых приборов и систем управления осветительными установками, а также определены основные величины и их единицы, используемые для инженерных расчетов при проектировании осветительных установок.
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Рассмотрена разработка программ для мобильных устройств под управлением операционной системы Google Android.
Приведены базовые сведения о платформе Android. Описано программное обеспечение, необходимое для разработки Android-приложений. Рассмотрены основные компоненты приложений, использование базовых виджетов и виджетов-списков, создание и вызов уведомлений из приложения, работа с файлами, способы хранения и обработки данных, создание служб в Android и др.
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Книга рассчитана на пользователя, имеющего опыт работы на компьютере в среде Windows
, и содержит подробные сведения об основных офисных программах, работающих в среде Linux, каждая из которых уже зарекомендовала себя в своей области.
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Вы верите в то, что можно сделать настоящую коллекцию объемных цветных игрушек только при помощи ножниц и клея? "Конечно же, нет", - скажут некоторые родители. Но те, кто уже видел и подарил сыну или дочери "Игрушки из бумаги"
, знают, что это возможно.
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Эта книга практического опыта содержит пошаговые рекомендации по монтажу кондиционеров, полезные рекомендации по их обслуживанию (продлению срока службы), а также обзор современных моделей и новинок устройств кондиционирования воздуха. В приложениях даны справочные данные и другая полезная информация.
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Узнайте секреты профессиональной работы в 3ds Max 9 от настоящего мастера своего дела!
Автор - профессионал трехмерного дизайна. Его оригинальный подход к созданию объектов и сцен, к моделированию и визуализации будет полезен и специалисту, и начинающему пользователю. Вы узнаете обо всех возможностях новейшей версии лучшего 3D-пакета, в том числе и скрытых от непосвященных. Особое внимание уделено моделированию: вы начнете с простейших объектов и завершите созданием трехмерного автомобиля.
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Книги серии "Поделки - самоделки"
предназначены для родителей, которые хотят, чтобы их дети гармонично развивались. Так ли уж далек путь от лепки пластилином до гениального скульптора, а от поделок из спичек до выдающегося архитектора?
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Перед вами книга одного из лучших и наиболее востребованных тренеров в России по построению красивого тела Василия Ульянова. В книге представлена система тренировок и питания для мужчин и женщин, которая поможет вам быстро избавиться от обвисшего живота и превратить его в рельефный пресс.
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Книга представляет собой практическое руководство по работе с популярным текстовым процессором - Microsoft Word 2007. На ее страницах читатель познакомится с обновленным интерфейсом программы, научится создавать, редактировать и форматировать документы, освоит применение таблиц, рисунков и диаграмм, сможет реализовывать механизмы служебного аппарата изданий.
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Алексей Быстров - преподаватель информатики и ИКТ, высшей квалификационной категории. Автор курса «Золотой Комплекс 1.0 Упражнений Для Улучшения Зрения При Работе За Компьютером И Книгой», методики «Суперупражнение Для Улучшения Зрения При Близорукости, Дальнозоркости И Астигматизме», соавтор курсов «7 Шагов, Необходимых Для Начала Улучшения Зрения» и «4 Упражнения Для Сохранения Зрения ».
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В книге приводятся основные понятия и законы электротехники, уравнения и формулы, применяемые для расчета цепей постоянного и переменного тока, основные и технические данные об электротехнических материалах, электрических аппаратах, электрических машинах постоянного и переменного тока общепромышленного применения, включая новейшие серии машин, элементах систем электроснабжения, автономных возобновляемых и невозобновляемых источниках электроэнергии, о силовых электрических аккумуляторах, силовых полупроводниковых приборах и т.д.
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Измерительная техника используется во многих областях деятельности человека, в последние десятилетия точные методы и технологии, требующие различных измерений, нашли широкое применение также в химии, биологии, медицине, сельском хозяйстве и других отраслях. Данное пособие предназначено для изучения основных типов электроизмерительных средств (приборов), преобразующих неэлектрические величины в электрические сигналы.
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Содержание книги включает полное описание языка и среды программирования Турбо Паскаль, элементов объектного программирования, способов загрузки и обработки внешних программ. Весь материал изучается на примерах, содержащих около 100 программ, охватывающих все разделы языка. Для студентов и самостоятельно изучающих язык.
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Книга "Основы микропроцессорной техники" представляет собой пособие по изучению основ микропроцессорной техники. В ней даются основные принципы организации микропроцессорных систем самой разной сложности, алгоритмы функционирования таких систем. Кроме того, рассмотрены методы проектирования разных устройств с использованием микроконтроллеров.
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Рассмотрены кодирование и представление информации, структуры алгоритмов, эволюция и классификация языков, основные понятия, связанные с разработкой программ. Дается описание конкретных языков и систем программирования — Basic, Pascal, Delphi, FoxPro. Для учащихся и студентов, специализирующихся в области вычислительных устройств, машин и общей информатики.
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В книге Т. Пратта и М. Зелковица "Языки программирования: разработка и реализация", авторы которой - известные американские специалисты в области языков программирования, приведены общие сведения о разработке и реализации языков программирования, основы формальных грамматик и конечных автоматов - тематических моделей, использующихся для определения и реализации языков программирования.
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