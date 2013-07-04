Ядерные кнопки Приёмы эффективной работы



О том, какие горячие клавиши предусмотрены, как и для чего их можно использовать, как раз и рассказано в данной книге. Предназначено всем, кто хочет повысить скорость и эффективность работы на компьютере. Для всех, кто хочет стать продвинутым! Умелое использование клавиатурных сочетаний позволяет существенно повысить эффективность работы на компьютере, сделать выполнение многих действий почти мгновенным. Недаром те, кто обладает такими навыками, пользуются заслуженным уважением. О том, какие горячие клавиши предусмотрены, как и для чего их можно использовать, как раз и рассказано в данной книге. Предназначено всем, кто хочет повысить скорость и эффективность работы на компьютере. Для всех, кто хочет стать продвинутым! Умелое использование клавиатурных сочетаний позволяет существенно повысить эффективность работы на компьютере, сделать выполнение многих действий почти мгновенным. Недаром те, кто обладает такими навыками, пользуются заслуженным уважением.

. 16.11.2013 | Комментарии (0) Обучающие | Просмотров: 786 | Загрузок: 779 | Добавил: Hottei | Дата: