Осень
Среда, 24.04.2024, 21:08

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Главная » Файлы » Книги » Обучающие
В категории материалов: 198
Показано материалов: 41-80		 Страницы: « 1 2 3 4 5 »
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

Автоматическая обработка разговорной русской речи


В монографии очерчен круг проблем, связанных с особенностями автоматического анализа разговорной русской речи в интерактивных диалоговых системах. Описаны методы дистанционной записи речи, учета вариативности произношения, компактного представления словаря, а также синтаксическо-статистического моделирования языка в системах автоматического распознавания речи.

.
Обучающие | Просмотров: 855 | Загрузок: 848 | Добавил: BySoft | Дата: 23.11.2013 | Комментарии (0)

Зарубежные радиоэлектронные средства. Системы радиоэлектронной борьбы


Представлены системы радиоэлектронного противодействия в диапазоне частот от декаметрового до оптического, проведен анализ источников электромагнитного излучения как объектов радиоэлектронной борьбы. На примере войны в Ираке показаны значение и роль средств радиоэлектронной борьбы, дано описание основных тактико-технических характеристик боевого применения средств воздушного, наземного и морского базирования.

.
Обучающие | Просмотров: 1235 | Загрузок: 1228 | Добавил: BySoft | Дата: 20.11.2013 | Комментарии (0)

Ядерные кнопки Приёмы эффективной работы



О том, какие горячие клавиши предусмотрены, как и для чего их можно использовать, как раз и рассказано в данной книге. Предназначено всем, кто хочет повысить скорость и эффективность работы на компьютере. Для всех, кто хочет стать продвинутым! Умелое использование клавиатурных сочетаний позволяет существенно повысить эффективность работы на компьютере, сделать выполнение многих действий почти мгновенным. Недаром те, кто обладает такими навыками, пользуются заслуженным уважением.

.
Обучающие | Просмотров: 786 | Загрузок: 779 | Добавил: Hottei | Дата: 16.11.2013 | Комментарии (0)

Роскошные волосы. Уход, прически, укладки


Мягкие, пушистые, крепкие, блестящие волосы, которые легко расчесываются, прекрасно держат укладку и долго остаются чистыми, - это ли не мечта каждой женщины?

.
Обучающие | Просмотров: 867 | Загрузок: 860 | Добавил: Rigl | Дата: 09.11.2013 | Комментарии (0)

SolidWorks Simulation. Как решать практические задачи


Книга посвящена использованию САПР SolidWorks совместно с интегрированными расчётными модулями семейства Simulation: расчётам прочности и устойчивости конструкций в SolidWorks Simulation, решению задач гидрогазодинамики и теплопередачи в SolidWorks Flow Simulation, кинематики и динамики - в SolidWorks Motion.

.
Обучающие | Просмотров: 1913 | Загрузок: 1906 | Добавил: Rigl | Дата: 08.11.2013 | Комментарии (0)

1С: Бухгалтерия 8 как на ладони. 5-е издание


Данная книга предназначена для изучения программы «1С:Бухгалтерия 8» и методики ведения бухгалтерского и налогового учета на компьютере.

.
Обучающие | Просмотров: 1418 | Загрузок: 1411 | Добавил: Rigl | Дата: 08.11.2013 | Комментарии (0)

Как писать так, чтобы было понятно всем


Эта книга избавит вас от хорошо знакомого каждому страха перед чистым листом бумаги или экраном монитора и поможет в совершенстве освоить искусство деловой и личной переписки и добиться успехов во всех сферах жизни!

.
Обучающие | Просмотров: 837 | Загрузок: 830 | Добавил: Rigl | Дата: 03.11.2013 | Комментарии (0)

70 самоучителей по Йоге от А до Я



Йога - понятие в индийской культуре, в широком смысле означающее совокупность различных духовных, психических и физических практик, разрабатываемых в разных направлениях индуизма и буддизма и нацеленных на управление психическими и физиологическими функциями организма с целью достижения индивидуумом возвышенного духовного и психического состояния.

.
Обучающие | Просмотров: 1062 | Загрузок: 1055 | Добавил: Hottei | Дата: 30.10.2013 | Комментарии (0)

Новейший полный справочник школьника: 1-4 классы


Эта энциклопедия станет лучшим настольным другом вам и вашему первокласснику на ближайшие 4 года. В книге в краткой, но доступной пониманию форме, содержится огромный объем информации по ведущим предметам школьной программы: математике, русскому языку, литературному чтению, рисованию, природоведению и английскому языку.

.
Обучающие | Просмотров: 3892 | Загрузок: 3885 | Добавил: Rigl | Дата: 22.10.2013 | Комментарии (0)

Сетевое программирование


Вводится понятие распределенных клиент-серверных приложений и рассматриваются способы их реализация с применением программирования сокетов, RMI, сервлетов и JSP на основе применения JavaSE (Java Standard Edition) и JavaEE (Java Enterprise Edition). Подробное рассмотрение технологий сопровождается практическими примерами по реализации клиентских и серверных компонент распределенной вычислительной архитектуры. Для демонстрации применения распределенных технологий используется популярная открытая среда разработки IDE Eclipse и сервер приложений GlassFish.

.
Обучающие | Просмотров: 1285 | Загрузок: 1278 | Добавил: BySoft | Дата: 09.10.2013 | Комментарии (0)

Зарубежные радиоэлектронные средства. Радиолокационные системы


Изложены основные принципы построения радиолокационных систем в различных частотных диапазонах (от декаметровых до миллиметровых длин волн); описаны методы обработки сигналов; приведены параметры зарубежных РЛС воздушного, наземного, корабельного и космического базирования, даны основные тактико-технические характеристики боевого применения этих РЛС. В Приложениях приведены характеристики почти трехсот зарубежных (в основном США и стран НАТО) РЛС и носителей, на которых они установлены.

.
Обучающие | Просмотров: 1448 | Загрузок: 1441 | Добавил: BySoft | Дата: 06.10.2013 | Комментарии (0)

Операционная система Windows. Учебное пособие


Излагаются основные теоретические положения операционной системы WINDOWS и его приложений (Paint, Word, Excel), приводятся примеры работы с ними, даются задания на закрепление пройденного материала, описываются основные теги языка HTML и технология создания простейших Web-страниц.

.
Обучающие | Просмотров: 1282 | Загрузок: 1275 | Добавил: BySoft | Дата: 06.10.2013 | Комментарии (0)

Охрана труда и промышленная экология. Электротехника (4-е издание)


Рассматриваются вопросы охраны труда и промыш ленной экологии в условиях современного производства. Анализируется система человек – машина – производственная среда – человек с позиций обеспечения технической, правовой, организационной и санитарной защиты человека от воздействия опасных и вредных производственных факторов на основе действующих государственных нормативных актов в области охраны труда и промышленной экологии.

.
Обучающие | Просмотров: 1650 | Загрузок: 1643 | Добавил: BySoft | Дата: 06.10.2013 | Комментарии (0)

Creating Narrative Illustrations in Illustrator (2013)



Видеоуроки по созданию иллюстрации для книги.

.
Обучающие | Просмотров: 675 | Загрузок: 668 | Добавил: Hottei | Дата: 03.10.2013 | Комментарии (0)

126 эффективных упражнений по развитию вашей памяти



В книге приводятся современные приемы мнемотехники, позволяющие во много раз улучшить вашу память. Большое внимание уделено разнообразию и эффективности упражнений - от изучения иностранных языков, запоминания лиц и имен до изучения истории и математики. В приложении приведен "Русский вариант таблицы опорных слов".

.
Обучающие | Просмотров: 1056 | Загрузок: 1049 | Добавил: Hottei | Дата: 26.09.2013 | Комментарии (0)

Г.В. Носовский, А.Т. Фоменко - Славянское завоевание мира (2010/Djvu)



В этой уникальной книге раскрыты замалчиваемые факты тщательно скрываемого события мировой истории - великого славянского завоевания мира. Насколько верны традиционные воззрения скалигеровско - романовской версии истории о татаро- монгольском иге и в каком временном периоде оно проходило?

.
Обучающие | Просмотров: 874 | Загрузок: 867 | Добавил: poststrel | Дата: 26.09.2013 | Комментарии (0)

Самый полный календарь на 2014 год. Лунный, посевной + астрологический (2013) RTF



Книга одного из ведущих астрологов России Татьяны Борщ . В сферу ее интересов входят астропсихология, прогностическая, финансовая и политическая астрология. Ее услугами пользовались многие известные люди, точность прогнозов впечатляет. В этом выпуске выходят под общей обложкой два самых необходимых календаря: полный астрологический и лунный посевной .

.
Обучающие | Просмотров: 1449 | Загрузок: 1442 | Добавил: poststrel | Дата: 26.09.2013 | Комментарии (0)

Ремонт сантехники и электрооборудования в вашем доме


Наличие в доме водопровода, канализации, электротехнических сетей и прочей «начинки» требует внимательного к ним отношения. Научиться правильно их эксплуатировать, а при необходимости и ремонтировать не так уж сложно, особенно если есть желание и подручные средства. В книге даны советы по подбору инструментов, определению мест скрытой неисправности устройств без их разборки, а также по устранению поломок.

.
Обучающие | Просмотров: 670 | Загрузок: 663 | Добавил: BySoft | Дата: 21.09.2013 | Комментарии (0)

Компьютер: моя первая энциклопедия


Этот увлекательный и познавательный словарь-энциклопедия о компьютерах поможет юным читателям и их родителям распутать тайны компьютерной терминологии и сленга, а также понять принцип работы компьютера.

.
Обучающие | Просмотров: 780 | Загрузок: 773 | Добавил: Rigl | Дата: 19.09.2013 | Комментарии (0)

Сексуальная жизнь подростков. Открытие тайного мира взрослеющих мальчиков и девочек



Автор данной книги Линн Понтон блестяще выполнила весьма деликатную задачу. Она создала произведение на тему, которую всегда сопровождали запреты, легенды, преувеличения и страхи, непонимание ... Книга написана со знанием дела, практикующим психотерапевтом, с тактом и симпатией к юным пациентам и их родителям.

.
Обучающие | Просмотров: 1491 | Загрузок: 1484 | Добавил: Блохин1 | Дата: 17.09.2013 | Комментарии (0)

Цифровые интегральные схемы. Методология проектирования (2-е изд.)


Книга будет чрезвычайно полезна разработчикам цифровых интегральных схем и инженерам, желающим лучше разобраться в структуре СБИС. В ней предлагается множество полезных примеров, которые вы можете использовать в своей работе, и учтены основные тенденции, существующие в современном мире разработки КМОП-устройств. Книгу можно использовать как учебник по микроэлектронике при подготовке студентов соответствующих специальностей или как справочник по интегральным схемам, который удобно всегда иметь под рукой.

.
Обучающие | Просмотров: 1746 | Загрузок: 1739 | Добавил: BySoft | Дата: 13.09.2013 | Комментарии (0)

Энергоэффективное электрическое освещение


В книге изложены основы разработки современных энергоэффективных осветительных установок, а также схемы их питания и управления. Рассмотрены основные термины и понятия в светотехнике. Даны общие характеристики источников излучения и световых приборов на их основе, рассмотрены характерные особенности устройств электропитания световых приборов и систем управления осветительными установками, а также определены основные величины и их единицы, используемые для инженерных расчетов при проектировании осветительных установок.

.
Обучающие | Просмотров: 783 | Загрузок: 776 | Добавил: BySoft | Дата: 09.09.2013 | Комментарии (0)

Google Android: программирование для мобильных устройств (+CD). 2-е изд.


Рассмотрена разработка программ для мобильных устройств под управлением операционной системы Google Android. Приведены базовые сведения о платформе Android. Описано программное обеспечение, необходимое для разработки Android-приложений. Рассмотрены основные компоненты приложений, использование базовых виджетов и виджетов-списков, создание и вызов уведомлений из приложения, работа с файлами, способы хранения и обработки данных, создание служб в Android и др.

.
Обучающие | Просмотров: 1206 | Загрузок: 1199 | Добавил: BySoft | Дата: 07.09.2013 | Комментарии (0)

Linux для дома и офиса


Книга рассчитана на пользователя, имеющего опыт работы на компьютере в среде Windows, и содержит подробные сведения об основных офисных программах, работающих в среде Linux, каждая из которых уже зарекомендовала себя в своей области.

.
Обучающие | Просмотров: 849 | Загрузок: 842 | Добавил: BySoft | Дата: 07.09.2013 | Комментарии (0)

Игрушки из бумаги


Вы верите в то, что можно сделать настоящую коллекцию объемных цветных игрушек только при помощи ножниц и клея? "Конечно же, нет", - скажут некоторые родители. Но те, кто уже видел и подарил сыну или дочери "Игрушки из бумаги", знают, что это возможно.

.
Обучающие | Просмотров: 895 | Загрузок: 888 | Добавил: Rigl | Дата: 01.09.2013 | Комментарии (0)

Привет, Android! Разработка мобильных приложений


С помощью этой книги вы сможете создать собственное приложение для Android всего за несколько минут! Затем мы перейдем к более сложному примеру: программированию игры Android Sudoku.

.
Обучающие | Просмотров: 1018 | Загрузок: 1011 | Добавил: Rigl | Дата: 29.08.2013 | Комментарии (0)

Установка, ремонт и обслуживание кондиционеров


Эта книга практического опыта содержит пошаговые рекомендации по монтажу кондиционеров, полезные рекомендации по их обслуживанию (продлению срока службы), а также обзор современных моделей и новинок устройств кондиционирования воздуха. В приложениях даны справочные данные и другая полезная информация.

.
Обучающие | Просмотров: 1555 | Загрузок: 1548 | Добавил: BySoft | Дата: 26.08.2013 | Комментарии (0)

3ds Max 2009. Секреты мастерства


Узнайте секреты профессиональной работы в 3ds Max 9 от настоящего мастера своего дела! Автор - профессионал трехмерного дизайна. Его оригинальный подход к созданию объектов и сцен, к моделированию и визуализации будет полезен и специалисту, и начинающему пользователю. Вы узнаете обо всех возможностях новейшей версии лучшего 3D-пакета, в том числе и скрытых от непосвященных. Особое внимание уделено моделированию: вы начнете с простейших объектов и завершите созданием трехмерного автомобиля.

.
Обучающие | Просмотров: 1165 | Загрузок: 1158 | Добавил: BySoft | Дата: 25.08.2013 | Комментарии (0)

Поделки - самоделки (Книжная серия 11 книг)


Книги серии "Поделки - самоделки" предназначены для родителей, которые хотят, чтобы их дети гармонично развивались. Так ли уж далек путь от лепки пластилином до гениального скульптора, а от поделок из спичек до выдающегося архитектора?

.
Обучающие | Просмотров: 1157 | Загрузок: 1150 | Добавил: Rigl | Дата: 15.08.2013 | Комментарии (0)

Рельефный пресс за 3 месяца


Перед вами книга одного из лучших и наиболее востребованных тренеров в России по построению красивого тела Василия Ульянова. В книге представлена система тренировок и питания для мужчин и женщин, которая поможет вам быстро избавиться от обвисшего живота и превратить его в рельефный пресс.

.
Обучающие | Просмотров: 1125 | Загрузок: 1118 | Добавил: Rigl | Дата: 11.08.2013 | Комментарии (0)

Эффективная работа. MS Word 2007


Книга представляет собой практическое руководство по работе с популярным текстовым процессором - Microsoft Word 2007. На ее страницах читатель познакомится с обновленным интерфейсом программы, научится создавать, редактировать и форматировать документы, освоит применение таблиц, рисунков и диаграмм, сможет реализовывать механизмы служебного аппарата изданий.

.
Обучающие | Просмотров: 1523 | Загрузок: 1516 | Добавил: BySoft | Дата: 03.08.2013 | Комментарии (0)

Google Android. Системные компоненты и сетевые коммуникации (+CD)


Книга посвящена разработке программ для мобильных устройств под управлением операционной системы Android. Рассматривается создание приложений с использованием системных компонентов и служб Android, управление сетевыми соединениями и коммуникация через сотовую сеть, мобильный Интернет, Wi-Fi.

.
Обучающие | Просмотров: 913 | Загрузок: 906 | Добавил: BySoft | Дата: 03.08.2013 | Комментарии (0)

Золотой комплекс упражнений для улучшения зрения [Быстров А.] (2012) PDF


Алексей Быстров - преподаватель информатики и ИКТ, высшей квалификационной категории. Автор курса «Золотой Комплекс 1.0 Упражнений Для Улучшения Зрения При Работе За Компьютером И Книгой», методики «Суперупражнение Для Улучшения Зрения При Близорукости, Дальнозоркости И Астигматизме», соавтор курсов «7 Шагов, Необходимых Для Начала Улучшения Зрения» и «4 Упражнения Для Сохранения Зрения ».

.
Обучающие | Просмотров: 1997 | Загрузок: 1990 | Добавил: VITOS | Дата: 23.07.2013 | Комментарии (0)

Справочник по электротехнике и электрооборудованию. 3-е издание


В книге приводятся основные понятия и законы электротехники, уравнения и формулы, применяемые для расчета цепей постоянного и переменного тока, основные и технические данные об электротехнических материалах, электрических аппаратах, электрических машинах постоянного и переменного тока общепромышленного применения, включая новейшие серии машин, элементах систем электроснабжения, автономных возобновляемых и невозобновляемых источниках электроэнергии, о силовых электрических аккумуляторах, силовых полупроводниковых приборах и т.д.

.
Обучающие | Просмотров: 1007 | Загрузок: 1000 | Добавил: BySoft | Дата: 20.07.2013 | Комментарии (0)

Средства измерений. 3-е издание


Измерительная техника используется во многих областях деятельности человека, в последние десятилетия точные методы и технологии, требующие различных измерений, нашли широкое применение также в химии, биологии, медицине, сельском хозяйстве и других отраслях. Данное пособие предназначено для изучения основных типов электроизмерительных средств (приборов), преобразующих неэлектрические величины в электрические сигналы.

.
Обучающие | Просмотров: 748 | Загрузок: 741 | Добавил: BySoft | Дата: 20.07.2013 | Комментарии (0)

Турбо Паскаль в примерах и задачах. Освой самостоятельно


Содержание книги включает полное описание языка и среды программирования Турбо Паскаль, элементов объектного программирования, способов загрузки и обработки внешних программ. Весь материал изучается на примерах, содержащих около 100 программ, охватывающих все разделы языка. Для студентов и самостоятельно изучающих язык.

.
Обучающие | Просмотров: 1006 | Загрузок: 999 | Добавил: BySoft | Дата: 09.07.2013 | Комментарии (0)

Основы микропроцессорной техники. 4-е издание


Книга "Основы микропроцессорной техники" представляет собой пособие по изучению основ микропроцессорной техники. В ней даются основные принципы организации микропроцессорных систем самой разной сложности, алгоритмы функционирования таких систем. Кроме того, рассмотрены методы проектирования разных устройств с использованием микроконтроллеров.

.
Обучающие | Просмотров: 1452 | Загрузок: 1445 | Добавил: BySoft | Дата: 09.07.2013 | Комментарии (0)

Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, javascript и CSS (2-е издание)


Научитесь создавать современные динамические веб-сайты, даже если у вас нет опыта в программировании. Если вы умеете писать статические сайты на HTML, то с помощью этого руководства вы освоите динамическое веб-программирование и изучите современные технологии с открытым кодом: PHP, MySQL, javascript и CSS.

.
Обучающие | Просмотров: 1091 | Загрузок: 1084 | Добавил: BySoft | Дата: 06.07.2013 | Комментарии (0)

Языки программирования. Учебное пособие


Рассмотрены кодирование и представление информации, структуры алгоритмов, эволюция и классификация языков, основные понятия, связанные с разработкой программ. Дается описание конкретных языков и систем программирования — Basic, Pascal, Delphi, FoxPro. Для учащихся и студентов, специализирующихся в области вычислительных устройств, машин и общей информатики.

.
Обучающие | Просмотров: 1379 | Загрузок: 1372 | Добавил: BySoft | Дата: 04.07.2013 | Комментарии (0)

Языки программирования. Разработка и реализация (4-е издание)


В книге Т. Пратта и М. Зелковица "Языки программирования: разработка и реализация", авторы которой - известные американские специалисты в области языков программирования, приведены общие сведения о разработке и реализации языков программирования, основы формальных грамматик и конечных автоматов - тематических моделей, использующихся для определения и реализации языков программирования.

.
Обучающие | Просмотров: 1336 | Загрузок: 1329 | Добавил: BySoft | Дата: 04.07.2013 | Комментарии (0)

Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank