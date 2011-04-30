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Главная » Файлы » Книги » Медицинские
В категории материалов: 59
Показано материалов: 41-59		 Страницы: « 1 2
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Зеленая аптека Кородецкого лечит заболевания внутренних органов. Александр Кородецкий



Здоровье почек, печени, кишечника, поджелудочной железы без сильнодействующих лекарств — это возможно. В своей книге известный травник расскажет вам, как справиться с болезнями внутренних органов. Здесь вы найдете более 100 рецептов, с помощью которых сможете эффективно очистить от шлаков печень, кишечник и другие внутренние органы, а значит, нормализовать их работу и вернуть здоровье.

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Медицинские | Просмотров: 1070 | Загрузок: 1063 | Добавил: Arkadievich | Дата: 30.08.2011 | Комментарии (0)

Зеленая аптека Кородецкого против простуды и гриппа. Александр Кородецкий



Ни разу не заболеть, несмотря на ненастье, авитаминоз и межсезонье!? Такое возможно, если воспользоваться зеленой аптекой! В своей книге известный петербургский травник и целитель расскажет вам о том, как повысить свой иммунитет, избежать простудных и вирусных заболеваний, используя доступные и безопасные даже для детей средства народной медицины. Если же вы, не дай Бог, заболели, вас ждет множество уникальных рецептов и методик фитоэнергетического лечения простуды и гриппа.

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Медицинские | Просмотров: 956 | Загрузок: 949 | Добавил: Arkadievich | Дата: 29.08.2011 | Комментарии (0)

Зеленая аптека Кородецкого против кожных заболеваний Александр Кородецкий



Здоровая и красивая кожа — индикатор вашего здоровья! Причина кожных заболеваний кроется в нарушении работы всего организма. Эффективно устранить ее, не нарушив при этом существующий здоровый баланс, можно только безопасными средствами народной медицины. В новой книге известного целителя и фитоэнергетика — более 100 рецептов, с помощью которых вы не только избавитесь от различных кожных заболеваний, но и улучшите состояние своей кожи, продлите ее молодость.

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Медицинские | Просмотров: 1436 | Загрузок: 1429 | Добавил: Arkadievich | Дата: 29.08.2011 | Комментарии (0)

Целебные средства. Природные



Автор рассматривает возможность применения природных целебных средств — климатических условий и физических факторов (тепло, ветер, холод, влага, солнечная радиация, грязи, минеральные воды, органические и неорганические соли и минеральные вещества)...

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Медицинские | Просмотров: 2095 | Загрузок: 2088 | Добавил: Arkadievich | Дата: 28.07.2011 | Комментарии (0)

Очищение организма - Зеленая аптека Кородецкого



Организм, свободный от шлаков, — залог вашего здоровья и долголетия! Прежде чем начать любое лечение, необходимо провести очищение.

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Медицинские | Просмотров: 1259 | Загрузок: 1252 | Добавил: Arkadievich | Дата: 26.07.2011 | Комментарии (0)

Все о сердце Михаил Либинтов



Печально, что инфаркт миокарда часто поражает людей среднего и даже молодого возраста, находящихся в расцвете физических и творческих сил. Одной из причин является недостаточная медицинская грамотность населения, неинформированность об основных ранних проявлениях инфаркта миокарда, стенокардии, атеросклероза, гипертонии, неинформированность о профилактике этих заболеваний.

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Медицинские | Просмотров: 1284 | Загрузок: 1277 | Добавил: Arkadievich | Дата: 10.07.2011 | Комментарии (0)

Лечение винами, наливками, настойками (Винотерапия)



История лечения винами уходит корнями в глубокую древность. Отнюдь не горькие и не противные, они (вина) и воспринимаются нами как нечто, приносящее радость. Это - тот самый случай, когда можно лечиться с удовольствием.

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Медицинские | Просмотров: 1250 | Загрузок: 1243 | Добавил: Arkadievich | Дата: 10.07.2011 | Комментарии (0)

365 лучших рецептов народной медицины



Читателям книги предложена возможность приготовить себе лекарство впрок, на неделю, месяц и больше. Это особенно удобно страдающим хроническими заболеваниями сердца, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, кожи и др.

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Медицинские | Просмотров: 1793 | Загрузок: 1786 | Добавил: Arkadievich | Дата: 10.07.2011 | Комментарии (0)

Мухомор-целитель и другие ядовитые лекари. Александр Кородецкий



Эту книгу известный фитоэнергетик посвятил ядовитым целителям — растениям, лечебная сила которых уникальна, если обращаться с ними с должным почтением, ни на минуту не забывая об осторожности. Помните: никакой самодеятельности! Только строгое следование рекомендациям опытного травника убережет Вас и Ваших близких от ошибок и избавит от многих казавшихся неизлечимыми болезней.

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Медицинские | Просмотров: 2924 | Загрузок: 2917 | Добавил: Arkadievich | Дата: 09.07.2011 | Комментарии (0)

Баня - лечебный эффект - Мифы и реальность



В книге описаны различные виды бань и воздействие атмосферы бани на разные системы организма человека. Также приведено действие эффекта закаливания, раскрыты некоторые секреты водных процедур. Большое внимание уделено процессам, происходящим при дыхании.

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Медицинские | Просмотров: 1442 | Загрузок: 1435 | Добавил: Arkadievich | Дата: 09.07.2011 | Комментарии (0)

Зеленая аптека Кородецкого против диабета. Александр Кородецкий



В своей книге Александр Кородецкий расскажет вам о том, как бороться с диабетом — заболеванием, считающимся неизлечимым. Однако природа создала множество растений-целителей, которые успешно справляются с этим недугом.

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Медицинские | Просмотров: 1618 | Загрузок: 1611 | Добавил: Arkadievich | Дата: 08.07.2011 | Комментарии (0)

Зеленая аптека Кородецкого против заболеваний суставов. Александр Кородецкий



Вас ждет множество уникальных рецептов и методик, а также письма читателей, сумевших победить болезнь и вернуть себе свободу движения.

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Медицинские | Просмотров: 1727 | Загрузок: 1720 | Добавил: Arkadievich | Дата: 08.07.2011 | Комментарии (0)

Калган и ярутка – мужская сила. Александр Кородецкий



Знайте: природа создала уникальные растения-целители — калган и ярутку, называемые в народе любовными травами.

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Медицинские | Просмотров: 2942 | Загрузок: 2935 | Добавил: Arkadievich | Дата: 08.07.2011 | Комментарии (0)

Лопух - целитель и его друзья Александр Кородецкий

В этой книге известный фитоэнергетик рассказывает о нескольких самых обычных на первый взгляд сорняках: лопухе, подорожнике, мать-и-мачехе, иван-чае и крапиве. Каждый читатель найдет в этой маленькой энциклопедии здоровья и красоты что-то свое, нужное именно ему.


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Медицинские | Просмотров: 2138 | Загрузок: 2131 | Добавил: Galla | Дата: 07.07.2011 | Комментарии (0)

Очанка - трава прозрения. Книга про зрение



"Утешение для глаз" - называют очанку в Германии, "глазная трава" - говорят про нее в народе. И правильно, ведь эта скромная травка, которую можно найти практически везде, - настоящий подарок для зрения!

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Медицинские | Просмотров: 1890 | Загрузок: 1883 | Добавил: Arkadievich | Дата: 30.06.2011 | Комментарии (0)

Осторожно! Растения-целители: противопоказания к применению



Надежда Стогова — известная травница, автор двух десятков книг по фитотерапии. После публикации нескольких своих статей в «Вестнике ЗОЖ» Надежда получила более тысячи писем. Во многих из них люди благодарили ее за то, что в своих рецептах травница приводила противопоказания к применению тех или иных растений. Ведь действительно, то, что является лекарством для одного, может стать ядом для другого...

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Медицинские | Просмотров: 1079 | Загрузок: 1072 | Добавил: Arkadievich | Дата: 30.05.2011 | Комментарии (0)

Перец против 100 болезней / Стогова Н.



Многие люди регулярно употребляют в пищу перец, но далеко не все из них знают, как много целебных свойств скрыто в нем. Ученые доказали эффективность применения перца при лечении астмы, артрита, тромбоцита, головной боли, постгерпетической невралгии и серьезных ожогов. Спиртовую настойку красного стручкового перца применяют для возбуждения аппетита, улучшения пищеварения, нормализации менструального цикла.

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Медицинские | Просмотров: 1345 | Загрузок: 1338 | Добавил: Arkadievich | Дата: 16.05.2011 | Комментарии (1)

Простые рецепты для борьбы с высоким и низким давлением / Л. Смирнова



Повышенное или пониженное кровяное давление – это не только плохое самочувствие, но и серьезная опасность для организма, особенно если речь идет об артериальной гипертензии. Инфаркт, инсульт, поражение почек и другие тяжелые последствия, зачастую приводящие к летальному исходу, – все это результат гипертонической болезни.

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Медицинские | Просмотров: 1967 | Загрузок: 1960 | Добавил: Arkadievich | Дата: 16.05.2011 | Комментарии (2)

Правильное лечение простуды и гриппа



Смешной вопрос: случалось ли вам простужаться? Наверняка никого не миновала чаша сия. Да и что это за беда? Попил аспиринчика или глотнул парацетамольчика, сбил температуру, полежал пару дней в постели – и побежал на работу. Пустяк, а не болезнь! О, как вы ошибаетесь!

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Медицинские | Просмотров: 1899 | Загрузок: 1892 | Добавил: Arkadievich | Дата: 30.04.2011 | Комментарии (2)

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