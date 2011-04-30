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Автор рассматривает возможность применения природных целебных средств — климатических условий и физических факторов (тепло, ветер, холод, влага, солнечная радиация, грязи, минеральные воды, органические и неорганические соли и минеральные вещества)....
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Надежда Стогова — известная травница, автор двух десятков книг по фитотерапии. После публикации нескольких своих статей в «Вестнике ЗОЖ» Надежда получила более тысячи писем. Во многих из них люди благодарили ее за то, что в своих рецептах травница приводила противопоказания к применению тех или иных растений. Ведь действительно, то, что является лекарством для одного, может стать ядом для другого...
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