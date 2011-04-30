Осторожно! Растения-целители: противопоказания к применению



Надежда Стогова — известная травница, автор двух десятков книг по фитотерапии. После публикации нескольких своих статей в «Вестнике ЗОЖ» Надежда получила более тысячи писем. Во многих из них люди благодарили ее за то, что в своих рецептах травница приводила противопоказания к применению тех или иных растений. Ведь действительно, то, что является лекарством для одного, может стать ядом для другого...

Надежда Стогова — известная травница, автор двух десятков книг по фитотерапии. После публикации нескольких своих статей в «Вестнике ЗОЖ» Надежда получила более тысячи писем. Во многих из них люди благодарили ее за то, что в своих рецептах травница приводила противопоказания к применению тех или иных растений. Ведь действительно, то, что является лекарством для одного, может стать ядом для другого...

. 30.05.2011 | Комментарии (0) Медицинские | Просмотров: 1079 | Загрузок: 1072 | Добавил: Arkadievich | Дата: